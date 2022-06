Šokující případ seniora na oxygenerátoru. „Už nemá na elektřinu. Fiala mluvil o pomoci. A nic!“ Václav Krása vše odhalil

reklama

„Ne, za zdražování fakt nemůže válka. Ceny rostou už dlouho a může za to pitomá politika státu a EU. Kdo si myslíte, že platí Green Deal, snížení emisí, zákaz plastových brček a další pitomosti spolu s tlakem na firmy, aby zezelenaly? Kdo platí ty směšné reklamy na elektroauta pro ty, co na to mají? Tohle platíme my všichni, něco v daních státu a zbytek ve vyšších cenách. A ještě budeme platit, protože ceny porostou dál. Že jsme to netušili? Copak je někdy něco zadarmo? Naše chyba,“ napsala na sociálních sítích bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, právnička, spisovatelka, advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů.

Tento text si sdílel na svoji stránku Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a také garant Trikolory pro oblast práce a sociálních věcí. „Je neštěstím, že elektrickou energii prodáváme prostřednictvím evropské burzy a plyn odebíráme z Německa. Místo toho, abychom měli přímou smlouvu s Ruskem o dodávce plynu. Vlastně bereme plyn od překupníků. Německo je pro nás pro dodávky plynu zprostředkovatelem a samozřejmě do ceny promítá své náklady a zisk – zda přiměřený či nikoliv nedokážu posoudit. Plyn je pro nás takto podstatně dražší, než kdybychom ho odebírali přímo. Jak to dělá řada států Evropy. Nikoliv my, což způsobila naše dlouhodobá politika. To není věc jen současné vlády,“ konstatoval. Připomněl také známý do nebe volající fakt, že svoji vyrobenou elektřinu posíláme na burzu do Lipska a tam ji zpětně za mnohem vyšší cenu nakupujeme pro české občany. „Tomuto vůbec nerozumím. Přijde mi to naprosto nelogické. Je to špatně pro občany České republiky. Je to určitě to první, co bych změnil,“ vysvětlil.

„Co teď? Musíme o tom mluvit, nesmíme si zase lhát do kapsy. Nesmíme se bát říkat pravdu. A taky musíme požadovat řešení. Co by udělal moudrý správce státu? Osvícený demokrat nebo vladař, co to myslí se svým státem dobře? Okamžitě by zrušil všechny podpory obnovitelných zdrojů, emisní povolenky, sankce, limity emisí u aut a miliony dalších pitomostí. A taky by obnovil těžby domácích surovin namísto dovozu drahých zahraničních. Že to nejde? Nenechte se vysmát. Máme přece nouzový stav. V něm, jak víme, dokážeme všechno,“ uvedla dále ve svém textu Kovářová.

Přes burzu prodávat jen přebytek energie

Jakou nápravu by zvolil Václav Krása? Co by udělal v případě, že by byl ministrem práce a sociálních věcí? „Požadoval bych na vládě, abychom prodávali přes burzu pouze přebytek vyrobené elektřiny, který sami nespotřebujeme. Zvláště když stát je většinovým vlastníkem ČEZ. Vláda musí ctít zájmy občanů a dělat všechno v jejich prospěch,“ upozornil.

„Nikdo nikdy nebude hájit naše zájmy lépe, než my sami. Není špatně chránit si vlastní trh. Není špatně, když by patřila česká voda Čechům. Není špatně, když zvýhodníme naše firmy oproti zahraničním. A odvedou zde daně. Není špatně nechat si u nás vyrobenou elektřinu, a prodat jen opravdový přebytek za cenu, kterou si určíme sami. Nepotřebujeme živit spekulanty z lipské burzy a nemáme na to," napsala Jana Marková, podnikatelka, zakládající členka hnutí Trikolóra.

I tento sdílený text lze nalézt na facebookovém profilu Václava Krásy. Je tedy důležité, aby strategické komodity byly ve vlastnictví státu? „Je potřeba, aby klíčové komodity stát mohl ovlivňovat tak, aby se pro občany nestaly zbytečně drahými nebo dokonce nedostupnými. Dělá to tak každý stát. Udělali jsme v minulosti řadu chyb. Dnes vidíme důsledky. Je u nás nejvyšší inflace, nejvyšší ceny energií v porovnání k platům našich občanů. Je to vážný argument pro to, aby vláda místo sociálních dávek se snažila učinit základní komodity, jako je plyn, elektrická energie, voda, dostupné pro české občany,“ zdůraznil Krása.

Václav Krása čtenářům svého facebookového profilu také představil příběh seniora. „Prosím o radu, jak získat na léčbu stlačený nebo kapalný kyslík, prostě to, na co není nutná elektřina. Je mi 78 let a od VZP mám půjčený oxygenerátor, a to je žrout proudu. Nemám na platby. Po prvním doplatku 11 200 Kč prosím doktorku o změnu, ale prý nemám nárok. Prosím o radu, kde mám vzít opět 10 tisíc? Důchod mám 13 400, příspěvek na péči 4400, ale ten používám částečně na úhradu elektřiny.“

Zatím vláda dělá úhybné manévry

Vláda často mluví o tom, že bude pomáhat cíleně, nikoliv plošně. Pomáhá tedy těmto lidem, protože ke komu jinému, než k nim, by pomoc měla prioritně směřovat? Dostávají ji skutečně? „V současné době ji nedostávají. Vláda pořád hovoří o balíčku pro osoby se zdravotním postižením. Mluví o něm už dlouho, ale zatím jsme tento balíček neviděli. Nevíme tedy, jak vypadá. Ani nebyl vládou projednán. Musí pak také dojít k úpravě zákonů, které se jednotlivých dávek týkají. Takže se zdá, že balíček může být účinný možná až od příštího roku. A to je pozdě,“ je si vědom předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

„Tito lidé jsou už dnes v těžké, často neřešitelné situaci. Každý měsíc, kdy se odkládá pomoc, je pro ně neuvěřitelně obtížný. Řeší to různými způsoby. Třeba se na tom podílí celá rodina, aby měli zajištěnou kyslíkovou terapii, zadlužují se. Jsou to opravdu složité příběhy,“ konstatoval. Těchto lidí potřebujících kyslíkovou terapii je podle něj 6 až 7 tisíc. „Mluvil jsem o tom s panem ministrem už v lednu. Už tehdy byl obrovský nárůst ceny elektrické energie. Není to tedy důsledkem války, jak je nám stále opakováno. Ale jednak krachem těch distributorů a pak také tím, jak s námi vyrobenou elektrickou energií špatně hospodaříme,“ uvedl Václav Krása.

Jak vidí sociální politiku vlády? Máme tu pětitisícový příspěvek na dítě, dočasné slevy na pohonné hmoty... „Zatím vláda dělá úhybné manévry. Jednotlivá opatření, která byla učiněna, skutečně těm lidem nepomáhají. Snížení spotřební daně je minimální. Aktuálně se to projevilo na cenách pohonných hmot, které se snížily o korunu padesát. Podle odborníků cena dále poroste. Takže toto řešení není úplně dobré. Především je potřeba, abychom úplně změnili strategii dovozu plynu. Nebo možná jednali s Německem, aby cena dováženého plynu byla snížena. Nevím, zda cena reálně odpovídá nákladům, které Německo má s přepravou plynu z Ruska a dopravy k nám," sdělil.

„Pětitisícový příspěvek, který mají dostat děti do 18 let, je špatně udělaná dávka. Je úsměvné, že se kvůli jedné dávce přijímá zvláštní zákon. Není zcela zřejmé, jak dlouho se tento zákon bude projednávat a jak bude probíhat vlastní administrace. Nesouhlasím s tím, že dávka je omezena pro děti do 18 let. Přitom je řada dětí, které ještě studují. Navíc vlastní administrace je nákladná a složitá a dávka bude někdy poskytnuta nespravedlivě nebo nebude poskytnuta vůbec tam, kde by byla potřeba,“ upozornil.

„Postup přitom mohl být velice jednoduchý. Zdvojnásobit příspěvek na dítě – což by nevyvolalo žádné náklady navíc ani obrovské zatížení pracovníků úřadů práce. Dávku mohly rodiny s dětmi do 3,4násobku životního minima již dostat, protože legislativní úprava by byla minimální a nepochybně by Poslaneckou sněmovnou prošla. Hlavně považuji jednorázovou dávku za nesmysl. Myslím, že je lepší rodinám pomoci v delším období, protože je jisté, že ceny energií neklesnou. Tudíž je potřeba dlouhodobě kompenzovat,“ vysvětlil.

Odboráři si myslí, že vláda řešení současné inflace odkládá záměrně, protože při vyšších cenách má větší přísun peněz do státního rozpočtu. „Mám podobný dojem. Přijde mi, že si vláda říká – každý měsíc je dobrý. Opravdu tím, že jsou ceny komodit podstatně vyšší, to představuje samozřejmě vyšší příjem do státní pokladny. Něco na tom bude, že se vláda snaží sociální transfery odložit na co nejpozdější dobu. Sám za sebe jsem příznivcem, aby došlo spíše k daňovým řešením. To znamená výrazně snížit spotřební daň, nebo DPH. A tím se dostat na nižší ceny jednotlivých komodit. Sociálními dávkami to řešit skutečně jen v případech, kdy to jinak nejde. Kdy jsou lidé bez příjmů a nemůžou využít daňové slevy a podobně. A pak jsou tu samozřejmě ta mezinárodní řešení ohledně nákupu a prodeje komodit,“ objasnil na závěr Václav Krása.

