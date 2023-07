Špička? Leda tak v prů****. Okamura kvůli Fialovi zostřil slovník

I Tomia Okamuru zaujala slova o „špičkovosti“ Česka v dopravě a obraně. Má za to, že Fiala usnul na slunci. „Abych použil premiérovu terminologii, jsme kvůli vládě spíše špička v průseru,“ zhodnotil nesouhlasně. Kromě toho protestuje proti tomu, jak byl prohlasován vládní návrh na zpřísnění pravidel odchodu do důchodu a valorizace penzí. Z mnoha důvodů je podle šéfa SPD protiústavní. Ale hlavně, pevný čas hlasování podle něho upřel poslancům jejich právo.

Vládní poslanci ve středu i v posledním třetím čtení schválili vládní předlohy o zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. Je to tedy už definitivní?

Podle mě to definitivní není, protože zákon je protiústavní jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy, jak byl přijat. Z hlediska obsahu je totiž retroaktivní, což je podle nás protiústavní. Ale i jeho projednání a přijetí proběhlo podle nás protiústavně.

V čem spatřujete protiústavnost?

Vládní pětikoalice stanovila a odhlasovala pevný čas hlasování. Fialova pětikoalice tak neumožnila nikomu z řádně přihlášených poslanců opozice bez přednostního práva ve třetím čtení vystoupit v rozpravě k vládnímu návrhu na další okradení důchodců o důchody. Například naše poslankyně SPD Lucie Šafránková podala návrh na zamítnutí a 10 pozměňovacích návrhů, přičemž dlouho dopředu avizovala, že podá ještě návrh na opakování druhého čtení. To jí nebylo umožněno.

Takže bylo potlačeno právo poslankyně navrhnout zamítnutí zákona či ho vrátit do druhého čtení. My jsme připraveni se obrátit na Ústavní soud. K podání je potřeba 40 podpisů poslanců, SPD jich má 20, takže potřebujeme spolupráci poslanců ANO.

A poslanci ANO se budou chtít na tomto návrhu podílet?

Doufám, že budou chtít zatáhnout za jeden provaz a společně bojovat za zájmy důchodců a chránit Ústavu České republiky. Jsme ve Sněmovně dvě opoziční strany a jsem přesvědčen o tom, že bychom měli v dobrých věcech spolupracovat proti asociální Fialově vládě.

Premiér Fiala by jistě nesouhlasil, že je asociální nelida. Dokonce v týdnu verbálně podpořil migrační pakt, který bude nejen humanitární, ale také pro Českou republiku výhodný. Co si o tom myslíte?

Nevím, na jaké planetě pan premiér žije. Takže on de facto řekl, že přijímání afrických a islámských nelegálních migrantů do ČR včetně kvót nebo placení vysokého výpalného ve výši 20 tisíc eur (zhruba 500 tisíc korun) za každého odmítnutého migranta je výhodné. Hnutí SPD jako jediná strana v Parlamentu prosazuje nulovou toleranci nelegální migrace a říkáme jasné NE šíření islámu v ČR! Nechceme, abychom se ve vlastní zemi stali cizinci a báli se vyjít na ulici, jak se to děje v islamizovaných a afrikanizovaných městech západní Evropy. SPD chce být v příští vládě a zrušíme škodlivá rozhodnutí Fialovy vlády.

Jenom připomenu, že policisté tento týden zadrželi další čtyři auta plná migrantů syrské národnosti na Pražském okruhu u Lochkova. Migranti se na území Česka pohybovali nelegálně, policie také zadržela lidi podezřelé z převaděčství...

Navíc letos počty migrantů přicházející do Německa prudce narůstají. Za prvních šest letošních měsíců bylo v Německu podáno celkem 162 271 žádostí o azyl, to je o 77,5 procenta více než minulý rok. Z toho bylo 150 166 prvotních žádostí. V drtivé většině jde o mladé muže z islámských zemí. Pokud jde o věk, 71,6 procenta žadatelů za první polovinu roku tvoří lidé mladší 30 let, a 71,6 procenta jsou muži.

Muži by se nám mohli hodit v obraně země, ve které jsme podle premiéra Fialy ve špičce, podobně jako v dopravě, jak vykládal posluchačům na ostravském hudebním festivalu...

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 8696 lidí

Abych použil premiérovu terminologii, jsme kvůli vládě spíše špička v průseru.

Ten „průser“ by asi chtělo upřesnit...

Fialova vládní pětikoalice má tak velký strach ze svých občanů, že jsou celoročně před budovou Úřadu vlády zátarasy. To nebylo dosud za žádné jiné vlády. Máme jednu z nejvyšších inflací v EU. Zadlužení České republiky nadále rekordně roste a je druhé nejrychlejší v EU, v prvním čtvrtletí dosáhlo 44,5 procenta HDP. Nárůst o 1,7 procentního bodu proti loňsku je druhý největší v unii. Státní dluh je na rekordu. V České republice deficit vzrostl na 4,2 procenta HDP z 2,9 procenta před rokem. V České republice státní dluh poprvé v historii vzrostl přes 3 biliony korun a je rekordní. O rok dříve byl nad 2,68 bilionu korun.

Kvůli škodlivé Fialově vládě platí Češi nejdražší ceny elektřiny v celé střední Evropě, přestože je ČR ve výrobě soběstačná a levnou elektřinu dokonce vyvážíme. Platíme u nás více, než platí Němci, Rakušané, Poláci, Slováci a Maďaři, kde je elektřina dokonce nejlevnější.

Kvůli totálně neschopné Fialově vládě platí Češi také nejdražší ceny plynu v celé střední Evropě. A dokonce platíme několikanásobně více než platí Poláci, Slováci a Maďaři, kde je plyn dokonce nejlevnější v Evropě. V České republice stouply ceny plynu meziročně o rekordních 244 %, což je nejvíce z celé EU. Vycházím z údajů Srovnejto.cz.

A na začátku července bylo zhruba o 48 600 víc exekucí než loni. Celkem se vede 4,08 milionu exekučních řízení, kdy alespoň jednu exekuci má 660 200 Čechů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Exekutorská komora ČR. Podle mě to svědčí o tom, že Fialova vláda zbídačuje národ, protože spousta rodin už nemá ani peníze na zaplacení energií či potravin. Podle Mapy exekucí bylo loni v Česku v exekucích 7,6 procenta obyvatel. Loni se po zadlužených vymáhalo kolem 620 miliard korun. Hnutí SPD bojuje proti lichvě a naším cílem je eliminace dluhových pastí a zestátnění exekutorů.

Dluh a lichva mi připomněly, že česká vláda si chce od Evropské komise půjčit v přepočtu přes 137 miliard korun na financování nejrůznějších zelených projektů vyplývajících z Green Dealu EU a digitalizace. Měli bychom se zavazovat dluhem právě kvůli takovým věcem?

K této půjčce máme zásadní výhrady, a navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Zhruba dvě třetiny z tohoto úvěru hodlá současná vláda sama přepůjčovat dalším subjektům, zbývající třetina má být určena na poskytování dotací. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu ČR o více než dva procentní body.

Deficit všech veřejných rozpočtů se v důsledku tohoto úvěru každoročně zvýší až o 0,6 procenta HDP. Využití tohoto úvěru je navíc omezeno pouze na projekty, které jsou v souladu s cíli a nařízeními EU včetně pevně stanovených termínů jejich dokončení. Hnutí SPD tvrdě odmítá naprosto hazardní vládní politiku v oblasti veřejných financí i to, že vláda Petra Fialy (ODS) zadlužuje další generace, a to bez vědomí a souhlasu Parlamentu ČR.

Zatímco premiér na ostravském festivalu básnil o špičkách, prezident republiky Petr Pavel tam vykládal, že chce prosadit zavedení elektronických voleb. Prezident spatřuje výhodu elektronického hlasování v tom, že lidé budou moci volit z domova a že ulehčí situaci voličům v zahraničí a představuje si, že by se tímto způsobem hlasovalo ve všech typech voleb. Jak se stavíte k tomuto návrhu?

Hnutí SPD tyto krajně nebezpečné a nedemokratické představy prezidenta Pavla rozhodně odmítá. Elektronická i korespondenční forma hlasování porušuje základní principy volebního práva v demokratických společnostech i ústavní principy voleb v ČR, jelikož hlasování ve volbách musí za všech podmínek probíhat osobně, svobodně a tajně, bez nátlaku a bez kontroly ze strany dalších osob a zároveň pod dohledem okrskových volebních komisí složených z většiny ze zástupců kandidujících politických subjektů. Elektronická i korespondenční volba umožňují rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů a volební podvody, jak to známe ze zahraničí. Ze strany prezidenta se tak jedná o útok na českou Ústavu, kterou by měl naopak hájit, o útok na ústavně garantovaná politická práva občanů, o snahu omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž. Hnutí SPD podporuje stávající způsob provádění voleb, a nikoliv elektronické anebo korespondenční volby.

EU zvažuje přidat dalších 20 miliard eur (asi 470 miliard korun) na nové dodávky zbraní pro Ukrajinu. Jde o posílení objemu fondu „Evropský mírový nástroj", z něhož se financuje nákup zbraní poskytovaných členskými zeměmi EU Ukrajině...

Mírový nástroj? Slyšíte toho Orwella? Válka podle EU je mír a svoboda je otroctví? Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení. Fialova vláda ale zasílání zbraní na Ukrajinu podporuje a podporuje to i hnutí ANO Andreje Babiše. Proti návrhu EU protestuje Maďarsko, které i odmítá odsouhlasit uvolnění další ze série půlmiliardových plateb z tohoto fondu na zbraně pro Ukrajinu. Maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. Nechceme financovat boj Ukrajiny do posledního muže. Odmítáme se podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších desetitisíců vojáků a civilistů. Od počátku dáváme přednost jednání a mírovému řešení tohoto konfliktu. Pro zástupce EU a současnou servilní probruselskou vládu je ale skutečný mír sprosté slovo!

V dokumentu Transformace České pošty připouští Fialova vláda její rozdělení a prodej její části. Můžeme se těšit na další podivný kšeft?

To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné, protože pošta zajišťuje nezbytné služby i pro chod státu a komunikaci s občany. Odmítáme privatizaci pošty! Chystá se další tunel?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

