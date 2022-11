Společnost štěpí vláda, která uráží své občany, vzkazuje poslankyně Maříková. Také o vrchnim cenzorovi a aktivistické ČT řekla své

reklama

Jak jste strávila státní svátek 17. listopadu?

Pracovně, doma na Karlovarsku. Uctění památky Mezinárodního dne studenstva, tedy 17. listopadu, nebývá v Karlových Varech ani v Ostrově kde žiju, velkou záležitostí. Letos tomu nebylo jinak. Uctění památky probíhá v Karlových Varech před kinem Čas na třídě T. G. Masaryka. V rámci pietního aktu tam lidé zapalují svíčky.

17. listopad 1989 byl dnem, kdy mnoho Čechoslováků zvonilo klíči mimo jiné za svobodu projevu. Kam jsme se v tomto ohledu za 33 let dostali?

Vrátili jsme se zpět – dnes totiž může být člověk za nepohodlný názor potrestán a to, že tak Ministerstvo vnitra chce činit i do budoucna, potvrzuje návrh zákona, který připravilo pod vedením Víta Rakušana (STAN), jehož záměrem je umožnit v rámci vládního boje proti tzv. dezinformacím a manipulacím zablokování některých informačních zdrojů. Omezení svobody projevu a svobody slova cenzurou je přitom v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Připomeňme si dobu covidu, kdy samo Ministerstvo zdravotnictví šířilo nepravdivé informace. Potrestala by vláda v takovém případě i své ministerstvo?

Vláda nás akorát utvrzuje, že weby, které společnost CZ.NIC na pokyn vlády v únoru zablokovala, tak činila nezákonně. Společnost proto také weby později odblokovala, jelikož původně reagovala na tlak vlády bez soudního rozhodnutí nebo příkazu policie.

Co je to vlastně „dezinformace“? V současnosti je to informace, která neodpovídá oficiální verzi událostí, ale časem se mnohdy ukazuje jako pravdivá. Vzpomeňme si na covid, kdy každý, kdo měl jiný názor než ten oficiální, tak byl nazýván „dezinformátorem“. Časem se ukázalo, že řada těchto „dezinformačních“ názorů je pravdivá.

Vláda Petra Fialy dokonce 23. března 2022 jmenovala vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, stal se jím Ing. Michal Klíma. Vrchní cenzor sice nemá žádné pravomoci, jak si postěžoval, jeho funkce je poradenská bez exekutivních pravomocí, ale už vznik této funkce mluví za vše.

Tím, kdo má rozhodovat o tom, zda jde o dezinformaci, či ne, má být soud – nikoli politici nebo nikým nevolení úředníci.

Vedle mnoha pietních a slavnostních akcí se konaly také demonstrace. Protestující například zamířili před budovu České televize, kde žádali desetiminutový vstup do vysílání v přímém přenosu, aby mohli sdělit své postoje. Česká televize jim sdělila, že „tímto způsobem nefungují“, proto jim to umožněno nebylo. Bylo to správné? Jakou roli, podle vás, mají v takovém případě plnit veřejnoprávní média?

Česká televize měla minimálně natočit k tomu reportáž, udělat rozhovor s demonstranty a odvysílat to, protože i demonstranti jsou koncesionáři, kteří ČT platí, a kdo jiný by měl dostat prostor než poplatníci.

Samotná existence České televize a Českého rozhlasu je společensky zcela zásadní a potřebná. Slouží k plnění kulturních, společenských a sociálních potřeb společnosti.

Cílem veřejnoprávní televize má být poskytování objektivních informací, alespoň standardní chování redaktorů, moderátorů a dalších zaměstnanců České televize a jejich nestranná a vyvážený přístupu ve všech možných otázkách, řešených v kontextu lidského života. Paradoxně, největší „hendikep“ České televize se dlouhodobě nalézá v oblastech publicistiky a zpravodajství. Tím pravým viníkem je zodpovědný a také velice nadstandardně honorovaný vrcholný management ČT, který se vymkl kontrole.

Veřejnoprávní média tak přestala svou roli plnit, stal se z nich aktivistický spolek, který projevuje své názory a v některých případech se nemůžeme bavit ani o nestrannosti redaktorů. Etický kodex ČT je pro některé redaktory velká neznámá. Styl zpravodajství bývá neobjektivní a podjatý. Neříkám, že je to vždy, ale děje se to.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK souhlasí s demonstracemi proti vládě pětina Čechů. Až 78 % si myslí, že by je vládní politici neměli brát na lehkou váhu. O čem to vypovídá s ohledem na ostrá vyjádření politiků pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů vůči protestujícím nebo proti organizátorům demonstrací?

Lidé nemají jinou možnost jak vyjádřit, že jsou nespokojeni – a vláda by měla vždy zpozornět, jelikož demonstrace jsou hlasem lidu, který je zaručen Ústavou a reakcí na kroky vlády. Ale ignorováním demonstrací vláda jen dává najevo, že jí jsou občané lhostejní – a je to o to horší, když je členové vlády nebo vládní politici hanlivě urážejí. Společnost tím ještě více štěpí a provokují.

Pokud je vládě Petra Fialy jedno, že lidé v čím dál větším počtu vycházejí do ulic, aby dali najevo, že jsou s jejími kroky nespokojeni – pak ji dříve či později čeká konec. Nebude-li to hned, dočkají se propadáku v dalších volbách. Pokud i toto vláda a politici vládních stran neberou do úvahy, pak mi nezbývá než si myslet, že někomu slouží – ale českým občanům to nebude.

Předseda Rady České televize Pavel Matocha chtěl deset měsíců předem zahájit výběr ředitele České televize (nyní mandát končí příští rok v září), nakonec návrh ale po tlaku stáhl. Matochův mandát končí za několik týdnů. Hnutí ANO a hnutí SPD proto čelí osočování, že jim šlo o to, včas vyměnit současného ředitele Petra Dvořáka za někoho, kdo by sloužil jejich zájmům. Co vy na to?

Tím, kdo chce politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas je pětikoalice, protože ji teď klesají preference a chce si tak zajistit, aby byl vyvinut přes mediální rady tlak. Vláda nově navrhuje, aby část radních příště volili i senátoři, a to celou třetinu, přitom to dosud byla doména Poslanecké sněmovny. Senát z hlediska volební účasti má velmi nízkou legitimitu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou, ale pětikoalice má v Senátu většinu. Senátora totiž zvolí třeba jen pár tisíc občanů – a už dávno není pojistkou demokracie.

Cíl je jediný – aby vláda pětikoalice měla naprostou kontrolu nad veřejnoprávními médii. V případě změny zákona by si vládní koalice do Rady ČT i do Rady Českého rozhlasu mohla dosadit kompletně sobě nakloněné kandidáty. Přijetím takového zákona může dojít k ohrožení nezávislosti médií veřejné služby.

Koncesionářské poplatky platí všichni občané České republiky, kteří mají přijímač. To znamená, že je potřeba a v zájmu demokracie, aby Česká televize a Český rozhlas zastupovaly všechny hlavní názorové proudy – a redaktoři a vedení veřejnoprávních médií by neměli být pod politickým tlakem.

Česká televize se bude zodpovídat u soudu z porušení Kodexu ČT. Zdravé fórum, jehož členové byli v reportáži ČT označeni za dezinformátory bez doložení důkazů a navíc nedostali prostor se v celé reportáži vyjádřit, se rozhodli bránit soudně. Důvodem je nečinnost České televize a ředitele Dvořáka, kterému Rada ČT uložila vyvodit důsledky za porušení Kodexu ČT, a ty sdělit právě Radě ČT. Je v pořádku, neposkytnout prostor k vyjádření tomu, koho se reportáž týká?

Tak hlavně, média by si měla přestat hrát na soudce a někoho z něčeho obviňovat – zvláště je-li to médium, které funguje z koncesionářských poplatků. Pokud se už rozhodne odvysílat reportáž, kde někoho z něčeho nařkne, tak by měl dotyčný dostat prostor se vyjádřit. On už samotný styl některých redaktorů, kteří by se měli alespoň tvářit nestranně, ale místo toho různými gesty a pošklebky dávají najevo, jestli se jim názor dotyčného líbí, či ne – ukazuje na porušování etického kodexu. O způsobu publicistiky nemluvě.

Máte kancelář na Karlovarsku, tedy v místě, které se také potýká se spoustou potíží – od vyloučených lokalit až po migraci. Jaké zprávy ze své kanceláře od tamních obyvatel máte?

Lidé většinou řeší komunikaci s úřady, kdy neúspěšně žádali o podpory na bydlení nebo o jiné dávky. V současné době si stěžují na předražené energie a na rostoucí inflaci. Karlovarský kraj je opakovaně krajem s nejnižší mzdou v republice a současný růst cen na ně velmi doléhá. Často se však na mě obracejí telefonicky nebo e-mailem lidé z celé republiky, že jim přicházejí zálohy za energie, které prostě nemají ze svých příjmů šanci uhradit.

Tedy energetická krize a (ne)schopnost Čechů platit složenky a zdražující potraviny...

Pokud někomu přijde navýšení záloh za energie několikanásobně a k tomu v rámci rostoucí inflace rapidně zdraží základní potraviny, tak zcela logicky začnou lidé řešit, co je ro ně prioritou zaplatit. Vláda situaci začala sice řešit, ale deset minut po dvanácté, kdy ceny jak energií, pohonných hmot, ale i potravin vystoupaly enormně vysoko – a lidé se svými příjmy na to prostě nemají. Pro vládní činitele, kteří žijí ve své bublině s nadprůměrnými příjmy, to zřejmě je nepochopitelné.

Paradoxem je, že když šlo o pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, tak vláda Petra Fialy přišla s pomocí okamžitě – když však jde o pomoc našim občanům, tak je vláda vágní.

Průzkumy také ukazují, že důvěra společnosti ve vládu, že dělá v krizi dost, klesá. Pětikoalice ale stále tvrdí, že dělá maximum. Proč jít to přes 60 % Čechů nevěří?

Vláda se asi řídí heslem, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Klesající důvěra ve vládu je výsledkem politiky, kterou vláda Petra Fialy vede. Místo, aby prioritně řešila problémy České republiky a našich občanů, tak si jezdí do Kyjeva. Zatímco lidé řeší, že nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení záloh za energie, tak vláda hovoří o obnově Ukrajiny a bere si úvěr na pomoc Ukrajincům ve výši 4,8 milionů eur (9,8 mld. Kč) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) na základní životní potřeby Ukrajinců v Česku.

Nejdříve musíme řešit problémy naší země a našich občanů, a až pak jiného státu, který dokonce není členem EU. Není možné pomáhat z peněz daňových poplatníků Ukrajině na úkor občanů České republiky. Vláda nehospodaří s vlastními finančními prostředky, ale s penězi občanů. Vláda finanční prostředky našich občanů investuje do nejzkorumpovanější země v Evropě, bez zpětné vazby, jak je s nimi nakládáno. Nemluvě o dodávkách zbraní a dalšího materiálu.

Z tohoto důvodu jsme také navrhla pozměňovací návrh k státnímu rozpočti na rok 2023, kde navrhuji v kapitole 334 Ministerstva kultury zvýšit výdaje na „Programy na záchranu a obnovu kulturních památek“ (v ČR) o částku 400 milionů korun – a naopak v kapitole 306 Ministerstva zahraničních věcí navrhuji snížit výdaje na „Program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině“ o částku 400 milionů korun. Prioritou České republiky má být rozvoj a obnova naší země. Finanční prostředky českých občanů mají být prioritně využity na rozvoj našeho státu. Ukrajina je dlouhodobě hodnocena jako země s nejvyšší mírou korupce v Evropě a ve většině případů chybí zpětná vazba a důkladná kontrola, zda finanční prostředky byly využity na dané účely.

Kde vy byste doporučila vládním politiků začít se změnami? Kde podle vás dělají největší chyby?

Vládě už ujel vlak – opakovaně jsme navrhovali zastropovat ceny elektřiny u výrobců a zastropovat ceny základních potravin. Vláda však přišla se zastropováním cen energií u distributorůů, a to ještě nevýhodně pro koncové zákazníky tedy občany na 6 Kč/kWh za silovou elektřinu včetně DPH, a plyn na 3 Kč/kWh včetně DPH.

ČEZ, který je ze 70 % státní, za první tři čtvrtletí téměř zosminásobil čistý zisk. Čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun ze 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. A jen co ČEZ oznámil rekordní zisk, tak informoval o zdražení elektřiny od příštího roku. ČEZ tak udělá zisk, má dividendy – a pak to lidem vláda s velkou slávou vrací prostřednictvím daně z neočekávaného zisku a říká, jak jsou dobří. SPD říká – zastropujte ceny u výrobců, neberte lidem penízem a nebudou žádné nadměrné zisky!

Windfall tax, česky řečeno daň z neočekávaného zisku... Odvod z nadměrných zisků je ze své povahy daní – i na základě příslušného zákona se má řídit dle daňových předpisů. Návrh, aby daně v řádu miliard korun vybíral úřad, který k tomu nemá zákonné zmocnění, personální ani technické zázemí a znalosti, a navíc je v době energetické krize zcela vytížen svojí vlastní agendou, je naprostou šíleností, která plně dokládá absolutní neschopnost Fialovy vlády řídit stát.

Vláda tímto návrhem rovněž ohrožuje finanční zájmy státu a funkčnost orgánů veřejné správy. K tomuto účelu máme v České republice vybudovanou funkční soustavu finančních úřadů, Finanční správu České republiky.

