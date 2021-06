Stařík Biden nebyl Putinovi důstojným soupeřem. Jsou tu snahy tlačit Rusko k rozpadu

reklama

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden se setkali ve Švýcarsku. Mluvili spolu poprvé od Bidenova zvolení. Co přineslo ono setkání obou prezidentů?

Určitě to bylo významné setkání pro celý svět, skončily se možná invektivy, které měl Biden na adresu Putina, kdy ho nazval vrahem. Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7033 lidí

Biden ho nenazval vrahem, přikývl moderátorce na otázku, zda si myslí, že je Putin zabiják. Vzešel z jejich setkání nějaký výstup, který stojí za pozornost?

Jiní už to posoudili a zaznělo, že si Putin namazal Bidena na chleba.

Proč? Nebo čím?

Protože tento stařík takovému člověku, jako je Putin, není důstojným soupeřem, bohužel.

Na čem se to projevilo během setkání? Nebo po něm?

Na tiskové konferenci, kterou měl Biden, a kterou měl Putin. Putin zase jako vždy dokonale, a Biden měl problémy.

Putin sám ke schůzce řekl, že Biden je profesionál a nic mu neunikne, a že jeho obraz v médiích není realita.

Asi má pravdu. Svým způsobem to bude vždy tak, jak si to jeden či druhý udělají. Vždy se rozejdou s nějakou plichtou, a to je všechno. Co to pro nás přinese, nevím, nechává mě to celkem chladným. Nebo to také mohlo být obráceně a Putin to mohl myslet ironicky. Když vidíte, jak si Biden plete země, jak si plete různé události... Na mě to udělalo dojem, že se Putin vyjádřil spíše ironicky. Respektive, že jeho vyjádření byla ironie.

Psali jsme: Roztržitý dědeček Biden? Už to přestává být roztomilé... Slibuje něco, co nemůže splnit, všiml si zkušený diplomat

Někteří přirovnávají současné vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy k období studené války. Ani jeden nechtěl udělat chybu, Biden mluvil ve smyslu, že je třeba se nejdříve přesvědčit, zda budou domluvené kroky naplněny a tak dále. Na jaké úrovni vztahy mezi oběma zeměmi jsou?

Když se člověk podívá do světa, tak Amerika se především neustále snaží prosazovat různé sankce proti Rusku, protože je tam jakýsi režim. Nevím, co si pod tím pojmem představují. Putin tam nevykonává masové vraždy ani nedělá věci jako nějaký diktátor. On tu zemi vede jako státník. Myslím si, že Amerika spíše tlačí na pilu a snaží se nějakým způsobem Rusko zahnat do kouta, ale nějak se jim to nedaří. Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4325 lidí

Vždyť přeci Albrightová (Madeleine, bývalá ministryně zahraničí USA, pozn. red.) říkala, že aby jedna země vlastnila tolik nerostného bohatství, je něco neuvěřitelného. Snahy Rusko rozštěpit tady budou pořád a budou se snažit Rusko nějakým způsobem přitlačit ke zdi, aby se to tam takzvaně rozpadlo. Vezměte si kauzu Navalný a další křiklouny, kteří mají sami máslo na hlavě, a chtěli by někoho moralizovat.

Americké a ruské zpravodajské služby spolu ale stejně musejí na určité úrovni spolupracovat, například kvůli terorismu. Je to tak?

Samozřejmě. Co se týká otázky terorismu, tak spolu stoprocentně a jistě spolupracují, ale je tady to ale.

A co je za tím „ale“?

Nevím, jestli jedna i druhá strana poskytuje ty správné informace, protože si každý chrání to své. Neznám smlouvy, nevím, na čem se dohodli, takže to bohužel nemohu komentovat.

Vladimira Putina konfrontovala s dotazy novinářka, která se ptala, čeho se bojí, když jsou všichni jeho odpůrci za mřížemi a mrtví. V Rusku navíc byly zakázány určité organizace, které Putin viní z vyvolávání nepokojů. Putin v odpovědi řekl, že nechce, aby se v Rusku opakovalo to samé, co při Black Lives Matter či vniknutí do Kapitolu ve Spojených státech. Podotkl, že udělá vše proto, aby se tak nestalo. Co vy na to?

To je jediný správný krok, který může udělat. Přece si nenechá rozvrátit zemi na základě toho, co jsem říkal před chvílí. Stát musí držet pohromadě a táhnout za jeden špagát. V opačném případě se stane kořistí nenažraných globálních hráčů, a skončili.

Konaly se dva summity. Jednak skupiny G7 a druhak Severoatlantické aliance. Mluvilo se o omezování ruského a čínského vlivu. Také na Bělorusko – tedy konkrétně přes sedmdesát osob – se valí další sankce, nemohou cestovat do Evropy, mají zmrazené účty. Změní to něco v Bělorusku?

Naprosto nic.

Jak to?

Co by to mělo změnit? Jedna věc je, že ta takzvaná G7 jsou nejsilnější světové ekonomiky, ale Čína je setřela pěkným způsobem. Jejich sláva – polní tráva, a teď se snaží někoho poučovat, že jejich názor je ten správný. Bělorusko je ale suverénní stát; pokud by někdo chtěl zasáhnout, narušil by výsostné území. A nelze nepředpokládat nějaký odvetný akt ze strany Běloruska.

Je to jak v Evropské unii. Neustále se vměšovat do záležitostí jiných států. Co je k tomu opravňuje? Co je opravňuje, aby někomu vnucovali takzvané evropské hodnoty, aby moralizovali a tak dále? Co je k tomu opravňuje?

Psali jsme: „Jít z EU?! Do Ruska?“ Tajná nahrávka. Rozhlas a ten, co vypudil Klause ze studia

Podle vyjádření představitelů Evropské unie je k tomu opravňuje porušování lidských práv a svobod, například.

Jo, jo, jo, jo, jo... Za to se dá schovat ledasco. To jsou floskule mimo mísu. Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 4% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17199 lidí

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská byla v Praze a při svém proslovu v Senátu přirovnala běloruský režim ke stalinismu. Co vy na to?

Já jsem v Bělorusku nebyl, neměl jsem možnost poznat tamější poměry, takže když ona bude vykládat toto, tak jí mohu věřit, a nemusím. Prostě jsem tam nebyl, neznám tamní podmínky, takže tohle soudit a hodnotit nechci a nebudu.

Oba summity znamenaly jasné vymezení vůči Číně a její rozpínavosti. Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, mluvil o kybernetickém prostoru, infrastruktuře, ale i půjčování peněz zemím na východě, které jí pak jsou zavázány. Jak jejich závěry vůči Číně vnímáte? Je třeba vůči čínské rozpínavosti zakročit?

Znáte ty malé pejsky, co štěkají na velkého psa a snaží se ho kousnout do nohy? Nezlobte se na mě, ale tohle je to samé. Kdo se dnes chce pustit s takovým kolosem, jako je Čína, do křížku? To je normální blázen. Co všechno vykládají, může, a nemusí být pravda. Prostě pohybujeme se v rovině naprostých spekulací. Jeden fakt je, že se Čína samozřejmě snaží hrát světového hráče a daří se jí to, protože Spojené státy mají vůči Číně dluhy. Říkalo se, že Čína drží mnoho procent amerického dluhu, takže malincí pejskové krouží kolem velké dogy a štěkají, ale to je asi tak všechno. A doga si vykračuje dál.

Nic nového pod sluncem a bezzubá organizace zvoucí se NATO je přežitek doby. V devadesátých letech se pakty rozpadly, když se rozpadla Varšavská smlouva. Nevím, k čemu se udržuje tento pakt.

Když to shrneme, po summitech se hovořilo o tom, že je třeba Rusko odlákat od spojenectví s Čínou. Země spolu dělají společná cvičení a podobně. Proti Rusku jsou uvalovány ze strany Evropy i Spojených států další a další sankce. Nejsou sankce nakonec kontraproduktivní tím, že více přimějí Rusko orientovat svůj obchod a zájmy jinde?

Samozřejmě. Když chcete zvyšovat svůj národní hrubý domácí produkt, musíte jít ven. Musíte všechno zajistit, a po palivech i po jádru a dalších věcech je ve světě hlad. Tito pokrytci v Evropě, kteří vykřikují, udělují Rusku sankce, a oklikou s nimi čile obchodují… Nezlobte se na mne, ale to jsme jak Alenka v říši divů. Pokrytectví se ukazuje hlavně ve chvíli, kdy by to pro danou zemi mohlo znamenat nějaký problém – jako třeba v Německu s plynem. Pak jdou všechny věci stranou.

Takže prosazování demokratických principů brání peníze?

Světu vládne mamon.

Psali jsme: Ty p*čo, jdi do prd*le, máme tu děti v autech. Volejte blázinec! VIDEO z Brna, s aktivistkou se nepárali O tom Rosí v Newsroomu nepípne, to jim vyhovuje. Žantovský o mediální radě a sudeťáckém metálu od Posselta Hnus, on jmenoval Romy!!! Šlachta si udělal nepřátele. Jde o sociální dávky Biden vyhlašuje v USA nový svátek. Připomene konec otroctví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.