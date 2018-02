Starosta Chebu: Sehnat ve městě nového strážníka je téměř zázrak

Vedení města se od komunálních voleb změnilo již třikrát, naposledy loni v prosinci. Čím je to podle vás způsobeno, a zejména jak se změny projevují na fungování města?

Musím vás trošku poopravit. Vedení Chebu se v tomto volebním období zásadně měnilo „jen“ dvakrát. Máte ale pravdu, že loňský rok byl v tomto směru opravdu trošku hektický. V březnu odvolalo zastupitelstvo z funkce tehdejšího starostu Petra Navrátila. Tam byl ten důvod naprosto zřejmý, protože byl obviněn v rámci mediálně hodně probírané kauzy dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. V květnu pak vznikla nová koalice, která však vydržela jenom sedm měsíců. Nechci to už nějak podrobněji rozebírat, ale vadilo nám, že komunikace mezi koaličními partnery nebyla taková, jak jsme si představovali. Vyvrcholilo to v prosinci, kdy nebyl v zastupitelstvu schválen rozpočet na letošní rok. My jsme k němu předtím měli řadu výhrad, ale nikdo nás moc neposlouchal. Proto jsme pak spolu s opozicí hlasovali pro odvolání starosty Jalovce a místostarostky Lickové.

Myslím, že občanů se změny ve vedení radnice zase až tak nedotýkají. Odpadky se normálně vyvážejí, veřejné osvětlení svítí, sníh se z ulic a chodníků odklízí. Je ale pravda, že jsme s novými koaličními partnery z ODS a ČSSD upravili plán investic na letošní rok. Některé akce, o kterých jsme byli přesvědčeni, že nejsou připravené, případně s veřejností prodiskutované natolik, aby se letos daly zrealizovat, jsme vyřadili, jiné naopak zařadili. Z těch nových bych zmínil například rekonstrukci roky prázdného bytového domu. Uvědomujeme si, že bytů je v Chebu akutní nedostatek. Navíc nám utíkají peníze. Při průměrném nájemném kolem 80 korun a obytné ploše domu 1 200 metrů čtverečních jde skoro o 100 tisíc měsíčně. Během pěti let, kdy je dům prázdný, přišlo město o šest milionů. To už je skoro polovina částky, kterou má stát rekonstrukce. Takhle se řádný hospodář nechová.

Jak náročné je deset měsíců před volbami naskočit do rozjetého vlaku? Věříte, že budete mít prostor prosadit nějaké své záměry? A co konkrétně považujete za nejdůležitější?

Od listopadu 2016, kdy moje předchůdkyně Daniela Seifertová odešla po krajských volbách dělat náměstkyni hejtmanky, jsem byl místostarostou. Takže jsem úplně nenaskakoval do rozjetého vlaku. Ten vlak jenom pořádně nabral rychlost. Na druhou stranu musím říct, že kdyby mi někdo na jaře 2016, kdy jsem byl ředitelem střední a vyšší odborné školy, řekl, že za půl roku budu místostarostou a za rok a půl starostou, asi bych nevěřil.

Teď k těm záměrům. Na letošek máme naplánovány investice skoro za 300 milionů, takže práce je před námi více než dost. Kdybych to chtěl vyjmenovat, seznam by byl opravdu dlouhý. Jde například o rekonstrukce komunikací a chodníků, vnitrobloků nebo parků, budování dalších cyklostezek, opravy městského bytového fondu a nebytových prostorů, dokončení zateplování jedné z velkých sídlištních škol, další zatraktivnění krásného vycházkového území za Chebem nebo pokračování postupné rekonstrukce největšího chebského sportovního areálu. Myslíme ale i na budoucnost. Pokročit chceme v projektové přípravě velkých akcí plánovaných na příští roky. Jedná se třeba o vybudování moderní přístavby naší krásné secesní knihovny, využití areálu bývalých kasáren na Zlatém vrchu, který chceme využít pro výstavbu rodinných i bytových domů, nebo přestavbu minimálně využitého kláštera dominikánů, kam bychom rádi přemístili základní uměleckou školu. Co se důležitosti týká, nechci rozlišovat. Investice jsme pečlivě vybírali a všechny považujeme za velmi potřebné. Jde o vyváženost. Naši občané občas poukazují na to, že se hodně investovalo do centra města, do oprav památek, ale třeba chodníky a silnice na sídlištích jsou leckde v hrozném stavu. Nechci proto říkat, že něco je důležitějšího.

Jak byte hodnotil aktuální atmosféru na radnici?

S tím, jak pracuje nové vedení města, jsem spokojený. Uvedu jeden příklad. Jak už jsem řekl, posledním impulzem pro konec bývalé koalice bylo neschválení rozpočtu. Hned druhý den jsme si s novými koaličními partnery sedli kolem stolu a jasně jsme si řekli, že neodejdeme, dokud se na nové verzi rozpočtu nedohodneme. Díky tomu byl rozpočet schválen hned v lednu. Je to jeden příklad z mnoha, ale o vztazích v nové koalici hodně vypovídá.

Neobáváte se, že s blížícími se volbami bude neshod na radnici přibývat?

Doufám, že ve vedení města ne. Práce je před námi více než dost, a pokud chceme vše stihnout, na nějaké zásadní neshody není čas. Jinak situace po prosincových změnách ve vedení byla samozřejmě hodně vypjatá. A s blížícími se volbami se určitě uklidňovat nebude. V žádném případě nechci zpochybňovat právo opozice naši práci kritizovat. Mrzí mne však, že to už přerůstá i do vysloveně osobních útoků, někdy dost nechutných. To už vůbec nemluvím o Facebooku. Tam se občas dočtu věci. Já tuhle anonymní komunikaci na sociálních sítích nemám dvakrát v lásce. Proto také každý měsíc pořádám ve své kanceláři Den se starostou, kdy za mnou občané chodí s nejrůznějšími stížnostmi, připomínkami, ale i dobrými nápady. A musím říct, že zájemců jsou pokaždé desítky. Navíc jsem nezaznamenal jediný případ, že by byl někdo sprostý, agresivní. Utvrzuje mne to v tom, že je daleko lepší si věci vyříkat z očí do očí, než se napadat nebo něco dokola komentovat na Facebooku.

Chtěl byste na podzim obhájit mandát starosty nebo minimálně kandidovat do zastupitelstva?

Jsme nyní před sérií místních a oblastních sněmů, ze kterých by měly vzejít návrhy na kandidátky ve městech a obcích, kde bude hnutí ANO kandidovat v podzimních komunálních volbách. Tyto navržené kandidátky nakonec posoudí a schválí i sněm krajský. Jasno by mohlo být na konci dubna. Nicméně konečné schválení kandidátek bude v kompetenci výboru hnutí a tam předpokládám, že bude hotovo na přelomu května a června. Kandidovat určitě budu, a především pevně věřím, že naše hnutí uspěje a bude se moci dále podílet na řízení města. Své šance nechci hodnotit. Rozhodnou voliči.

Jaká je vaše vize Chebu za deset až dvacet let? V čem by měl být jedinečný, čím bude lákat lidi, aby zde žili?

To je jednoduché. Cheb by měl být městem, ve které se lidem dobře žije. Doufám, že jsme na dobré cestě. Cheb má dnes jednu z nejnižších nezaměstnaností v republice. Máme velký průmyslový park, podle některých anket nejúspěšnější v republice. Jména jako Tchibo nebo Playmobil není třeba představovat. Spousta lidí také pracuje v nedalekém Německu. Myslím, že nedostatek pracovníků se už i v našem regionu začal odrážet v růstu platů. Pociťujeme to i na radnici. Na volná místa není zdaleka tolik zájemců jako dříve. A sehnat třeba nového strážníka je skoro zázrak. U městské policie jsme museli zvednout platy a nyní zavést také náborový příspěvek. Ale to je v pořádku. Karlovarský kraj se musí zbavit nálepky regionu s nejnižšími výdělky. Jinak odsud lidé nepřestanou odcházet. Chebu se to naštěstí moc netýká. U nás je počet obyvatel poměrně stabilní. To, že se Cheb rozvíjí, začíná být vidět třeba i na bytové výstavbě. V minulosti tady vyrostlo minimum nových bytových domů a teď se najednou rozjíždí hned několik projektů. Developeři určitě dobře vědí, co dělají. Nyní také připravujeme další rozšíření průmyslového parku. Pro nové pozemky bychom přitom chtěli najít v ideálním případě jednoho velkého strategického investora, který by ve větší míře nabídl pracovní místa i pro vysoce kvalifikované lidi. Jestli Cheb něco trápí, je to odliv mladých vzdělaných lidí. Po střední škole jdou studovat do Prahy, Plzně, Brna a už tam zůstanou. Není to samozřejmě jen problém Chebu, ale všech příhraničních regionů, a to nejen v České republice. Nedaleká města v sousedním Německu přišla během posledních třiceti let kolikrát i o čtvrtinu obyvatelstva. Takto zásadní problém Cheb naštěstí nemá. Mladé lidi ale u nás chceme udržet. Již roky třeba podporujeme chebskou část Fakulty ekonomické Západočeské univerzity. Díky prostředkům od města nyní nově zavedla také stipendia i pro studenty prvních ročníků, což na jiných školách není obvyklé. Klíčové ale bude, aby mladí lidé v Chebu našli odpovídající uplatnění. Proto chceme investora pro novou část průmyslového parku vybírat velmi pečlivě. Troufnu si tvrdit, že bude z čeho. O Cheb je i díky jeho skvělé poloze obrovský zájem. Investoři oceňují například to, že jsou během dvaceti minut na německé dálnici.

Podle původních předpokladů se měla lávka pro pěší na Švédský vrch rekonstruovat v první polovině letošního roku. Znáte již konkrétní termín, nebo se objevily komplikace?

Vyřešit tento problém je jednou z našich hlavních priorit. Ale není to vůbec jednoduché. Přesto doufám, že se občané Švédského vrchu dočkají nové lávky v dohledné době. V průběhu letošního roku dojde každopádně k odstranění dosavadní uzavřené lávky, která definitivně dosloužila. Přípravy na tuto náročnou akci jsou v plném proudu. Jen pro představu, jde o lávku přes celé rozlehlé kolejiště chebského nádraží o délce přibližně 300 metrů. Zároveň se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci lávky nové. Původně zvažovaná varianta jednoduché a finančně ještě relativně přijatelné lávky nevyhověla velmi přísným požadavkům správce kolejí, Správy železniční dopravní cesty, takže je bohužel jasné, že nepůjde o žádné levné řešení. Hledáme proto také vhodný dotační titul, který by alespoň část nákladů pokryl. Konkrétní termín, kdy se nová lávka začne stavět, si nyní nedovolím říct.

Na závěr se zeptám na domácí politiku. S jakými pocity sledujete vyjednávání o vládě? A věříte, že brzy nějaká stabilní koalice vznikne?

Rozhodně si to přeji, aby se podařila v dohledné době sestavit stabilní koalice, a jednoznačně vím, že pro to náš premiér v demisi Andrej Babiš dělá maximum. Mezi námi, předčasné volby by mnohým současným parlamentním stranám, které dnes nejvíce křičí a kladou si své mnohdy úsměvné podmínky, vůbec nemusely prospět.

Je pro vás osobně na vládní úrovni přijatelná spolupráce ANO s KSČM či SPD?

Tak spolupráci s KSČM si představit dovedu, máme s KSČM dobrou zkušenost na úrovni komunální a vlastně i krajské. Já však jednoznačně tvrdím, že to vždy je o lidech, kteří tu danou stranu na konkrétní úrovni reprezentují. Ohledně SPD zkušenosti nemám, nechci proto konkrétně hodnotit. Výroky některých jejích představitelů vnímám občas za hranou, ale i u nich se najdou jistě slušní a pracovití lidé.

autor: Kateřina Synková