Starosta a nastupující radní pro zdravotnictví: Nakažený zdravotnický personál se může za přísnějších opatření účastnit léčby covidových pacientů

ROZHOVOR „Vládní opatření možná přicházejí pozdě, vypadají trošku chaoticky, protože nejsou dostatečně zdůvodněná. Jsou neočekávaná, což může způsobit paniku. Je tam spousta výjimek. Jakmile máte spoustu výjimek, tak na ně musíte v dalším řízení reagovat, zase něco povolit a zakázat. Běžný člověk se v tom vlastně nevyzná,“ domnívá se starosta Jilemnice Vladimír Richter (ODS), který v novém vedení Libereckého kraje usedne do žhavé funkce radního pro zdravotnictví. „Kdyby byla nějaká čísla. Že by se řeklo – tato opatření děláme proto, že nakažených je v nějakém segmentu tolik a tolik. Kdyby tato vysvětlení následovala, spousta lidí nebude mít s nimi problém a bude je dodržovat,“ míní

Za pár dní se stanete radním pro zdravotnictví v nové vládě Libereckého kraje. Naskakujete do této funkce v dost rozbouřené době. Jistě máte přehled, jaký je stav v nemocnicích kraje, a ten není moc dobrý. Jaké máte informace?

Čísla stále bohužel rostou. Krizový štáb na to reaguje a ve spolupráci se všemi řediteli páteřních nemocnic se neustále navyšují kapacity pro zdravotnickou péči v těchto zařízeních. Takže v podstatě se zdvojnásobí kapacita lůžek pro covidové pacienty, takže budeme mít v nejbližší době 650 lůžek. Nabízejí se i další možnosti. Máme v některých částech kraje lůžka následné péče, která se dají využít pro tyto účely. Pochopitelně největší problém bude s personálem.

Ano. Dovedu si představit, že se lůžka navýší. Ale bude mít kdo pacienty ošetřovat?

Zatím to nemocnice zvládají s vypětím sil. Doufejme, že dopadne dobře i výzva, která směřuje ke specialistům i lékařům v ambulantní péči – která se také pochopitelně musí omezovat – aby se připojili včetně středního zdravotnického personálu k tomu, aby byli využiti ať už v covidových i necovidových týmech.

Zdravotníků se nyní celorepublikově nakazí tisícovka denně, což je obrovské číslo. Takže se může stát, že jich opravdu bude málo?

To se stát může. Takovéto scénáře bych ale nehledal. V té druhé vlně je umožněno, že nakažený zdravotnický personál může být za přísnějších podmínek účasten léčby covidových pacientů.

Jsou připraveny i nějaké záložní varianty, že požádáme o pomoc sousední regiony v Německu či Polsku?

Tyhle varianty jsou samozřejmě možné. Problém je v uvozovkách v covidových dostizích. Že se všude lámou covidové křivky a pravděpodobně naše sousední regiony – Sasko i Polsko – budou mít pravděpodobně úplně stejný problém. Musíme využít to, co máme a snažit se léčit pacienty tak, aby nemuseli být na intenzivních lůžkách.

Jste starostou Jilemnice, takže máte asi nejlepší přehled o tamním stavu. Jak to vypadá v jilemnické nemocnici?

S panem ředitelem nemocnice jsem mluvil před dvěma dny a čísla se pochopitelně mění z hodiny na hodinu. Ale i v jilemnické nemocnici to zvládají. Za to patří všem zdravotníkům dík. A to nejen v jilemnické nemocnici, ale ve všech zdravotnických zařízeních. Jedou na pět set procent svého výkonu. Chápu, že se můžou dostat do nějakých problémů – ať už doma nebo psychických. Ale to, že mají adrenalin a jsou schopni to zvládat, je chvályhodné. Doufejme, že se číslo nakažených nebude zvyšovat, i když je to možná jen zbožné přání. Věřím ale, že zdravotnictví pandemickou vlnu zvládne.

O Jilemnici jsem zaslechl, že když se objednám na testování v úterý, dostanu se na řadu až v pondělí...

Ano. Ale tak to není jen v Jilemnici, ale i jinde. Problém není v tom udělat stěr, ale že nejsou kapacity, nejsou laboratoře, které by stíhaly odebraný materiál vyhodnotit. Hledají se cesty typu, že některé nemocnice si pořídí testovací přístroje. Další problém je, že k tomu potřebují přídavné sety, které vzorek analyzují. To také není zatím úplně dostatkové zboží. I třeba Jilemnice uvažuje, že si tu laboratoř udělá. Ale zatím nevíme, jak dopadnou sety pro diagnostiku.



Vláda v pondělí opět zpřísnila opatření včetně zákazu nočního vycházení. Co jim říkáte?

Možná přicházejí pozdě, možná vypadají trošku chaoticky, protože nejsou dostatečně zdůvodněná. Určitě přicházejí nečekaně, protože vždycky někdo vyhlásí, že ve středu vláda něco rozhodne, v pondělí to udělají. Opatření jsou neočekávaná, což může způsobit paniku. Je tam spousta výjimek. Jakmile máte spoustu výjimek, tak na ně musíte v dalším řízení reagovat, zase něco povolit a zakázat. Běžný člověk se v tom vlastně nevyzná.

Myslíte tedy, že těch výjimek je moc?

Těch výjimek by mělo být méně. Jsem pro jasné formulace. Živím se také právem, tak se mě leckdy klienti ptají, co mohou a není to někdy jasné. Běžní občané nevědí co, kdy, kde, jak a proč. Kdyby byla nějaká čísla. Že by se řeklo – tato opatření děláme proto, že nakažených je v nějakém segmentu tolik a tolik. Kdyby ta vysvětlení následovala, spousta lidí nebude mít s nimi problém a bude je dodržovat.

S čím jdete do své nové funkce radního pro zdravotnictví?

Musíme překonat tuto vlnu, tento sešup dolů, který nás pozastavil v mnoha projektech. Ve zdravotnictví je to jednoduché. Jsou to většinou investice, které se týkají buď Krajské nemocnice Liberec, nebo sítě páteřních nemocnic. Pak jsou to projekty, které směřují do zdravotnické záchranné služby, a to jsou nová výjezdová místa. A spousta dalších, které se týkají třeba digitalizace nebo podpory zdravotnických služeb v městech a obcích. Vidíme totiž, že je nedostatek stomatologů, praktických lékařů. Musíme vymyslet, co by obcím pomohlo.

Jak to vypadá v tomto směru v Jilemnici?

Teď nám přibyli dva stomatologové, ale myslím, že podpora je nutná. Ať už ze strany obcí, tak i kraje, aby se nám lékaři nestěhovali jen do velkých center.

Jak dlouho budete ještě starostou?

Pravděpodobně do konce února. Do zastupitelstva, na kterém schvalujeme rozpočet. Slíbil jsem, že rozpočet připravím.



