Stát vezme rodičům peníze a pak z nich něco málo dá jejich dětem na dopravu. Markéta Šichtařová rozebírá, k čemu to povede

Odbory odmítly úterní nabídku Škody Auto na růst tarifních mezd o deset procent a vyplacení mimořádné prémie pět tisíc korun ve mzdě za duben. Odboráři už před začátkem kolektivního vyjednávání uvedli, že chtějí dvouciferný růst mezd, který zároveň bude vyšší než deset procent, a proto považují nabídku za nedostatečnou. Naopak vedení firmy to označilo za konečnou nabídku. Jak se na toto poměřování svalů mezi vedením největší české firmy podle tržeb, největšího českého exportéra a jednoho z největších českých zaměstnavatelů s odbory díváte a kdo hraje s vyššími kartami?

Zcela běžný kolorit, handrkování o mzdy je momentálně v běhu ve velké části firem, takže zrovna ve Škodovce je jasné, že to bitva bude drsná. Aktuálně, tedy minimálně z pohledu dalších několika měsíců, mají trumfy na své straně odbory, protože lidí je pohříchu málo. Ekonomika je velice přepálená, pnutí na trhu práce je největší v novodobé a statisticky zaznamenané historii.

Z pohledu dlouhodobějšího, tedy rok a déle, ale mají trumfy v rukávě naopak zaměstnavatelé. Už jsme tu mnohokrát rozebírali, že se ekonomika – a to nejen ta naše, ale i za našimi hranicemi – již začala ochlazovat. Krom jiného právě kvůli přepálenému trhu práce, který nemá kde brát lidi. A v ekonomice platí jednoduché pravidlo: Čím větší přehřátí, tím větší následný pád. A také naopak. Tedy za rok touto dobou už nezaměstnanost poroste. Jenomže současně, čím vyšší mzdu si dnes ten který zaměstnanec vyjedná, tím větší pravděpodobnost, že bude jako první nahrazen.

Zaregistroval jsem v médiích stížnosti exportérů, že vrcholoví politici nebyli od voleb téměř na žádné velké zahraniční cestě mimo Evropu, na kterou by vzali také zástupce českého byznysu, s výjimkou nedávné výpravy ministra průmyslu Tomáše Hünera do Indie. To, že v posledních měsících vázne hledání a nacházení nových trhů, přičítají čeští vývozci politikům. Pokud bude stav, kdy zemi vládne kabinet bez důvěry, trvat i další měsíce, může to české exportéry skutečně poškodit?

Tak za prvé význam podnikatelských misí bych rozhodně nepřeceňovala. Nemám zprávy o tom, že by tyto cesty nějak zásadně přispívaly k navýšení vývozu. Za druhé, podnikatelé mohou jet do zahraničí sami, jen to mají trochu dražší, než když se svezou vládním letadlem. Za třetí, do jisté míry je pravda, že když stojí podnikatel v zahraničí vedle českého ministra, zahraniční ministr ho bere víc vážně. Ale mluvíme o ministrech. Fajn, cizí ministr podá českému podnikateli ruku – a co z toho? To přece byznys ještě nedělá. Byznys se dělá na úrovni firma proti firmě. A obchodních případů, kdy český podnik něco prodá přímo cizímu státu, je jako šafránu a je otázkou, zda k tomu podnikatelská mise vůbec přispěla.

Takže shrnuto: Nemyslím, že zrovna tohle by mohlo české podnikatele v pravém slova smyslu poškodit.

Žáci a studenti do 26 let a důchodci starší 65 let budou po 10. červnu 2018 cestovat vlaky a autobusy se slevou 75 procent z ceny jízdného. Ministerstvo dopravy tak navrhlo upravit původní závazek vlády zavést pro tyto skupiny obyvatel bezplatné užívání osobní železniční dopravy, který je obsažen v programovém prohlášení kabinetu Andreje Babiše. Snížení příjmů z jízdného bude vláda dopravcům kompenzovat stejně, jako stát už dnes kompenzuje současné slevy, čímž ale nároky na státní rozpočet vzrostou ze stávajících zhruba 240 milionů korun na téměř 6 miliard korun ročně. Je to rozumný krok?

Nechápu, proč by například rodiče měli zaplatit státu své daně, aby z těchto daní pak stát mohl zadotovat dopravce, který dá jejich dítěti slevu na dopravu... Nebylo by jaksi logičtější těm rodičům jejich peníze rovnou nechat a současně nevytvářet lživý dojem, že některé služby mohou být (skoro) zadarmo?

Česká republika vymírá. To řekl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka a představil zákon, který chce jeho strana předložit tento měsíc v Poslanecké sněmovně a který by měl přispět ke zvýšení porodnosti v Česku. Návrh počítá s navýšením daňové slevy na první a druhé dítě o 6 tisíc korun ročně, na třetí a další dítě by měla vzrůst o 12 tisíc ročně. Navíc by stát měl podle lidovců také poskytnout pracujícím rodičům daňový bonus 50 tisíc korun při narození prvního dítěte a 100 tisíc korun při narození druhého a dalšího dítěte. Ubírá se prorodinná politika KDU-ČSL správným směrem?

Osobně si myslím, že daňová opatření mají na vývoj porodnosti z dlouhodobého pohledu nulový vliv. Když se podíváte na demografický vývoj, zjistíte, že jakékoliv pozitivní, či negativní impulsy třeba porodnost krátkodobě ovlivní, ale vzápětí jsou kompenzovány na opačnou stranu. Dám příklad: Během války obyčejně klesá porodnost, po válce ale přichází populační boom. Když to zprůměrujete, zjistíte, že z pohledu mnoha let se narodilo vlastně dětí víceméně stejně, jen v demografickém vývoji vznikly zuby. A podobné to je u těchto podpůrných opatření.

Na druhou stranu podpora formou daňového bonusu je rozhodně nesrovnatelně lepší než podpora například formou dávek. Nezpochybňuji tedy ani tak formu, ta je v pořádku, jako spíš si nejsem jista obecně významem jakéhokoliv takového opatření.

Podle mne, paradoxně, čím víc doleva společnost směřuje, tím míň dětí se rodí, protože lidé se stávají pohodlnější, línější, mají strach z odpovědnosti, spoléhají ve všem na stát a nejsou ochotni nést jakoukoliv nepohodu – a to je naprosto v rozporu s tím mít hodně dětí.

Česko má nejstabilnější ekonomiku v Evropské unii. Vyplývá to z letošního výzkumu Allianz Euro Monitor, který každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik na základě dvaceti ukazatelů ve čtyřech hlavních oblastech: rozpočtová udržitelnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a produktivita a zahraniční dluh. Co našemu prvenství před druhým Německem a třetím Nizozemskem a posledním třem místům pro Velkou Británii, Itálii a Francii, když všichni tři jsou dokonce za Řeckem, říkáte?

Jistěže tyto žebříčky mají jistou zajímavost, ale současně je nemůžeme brát nějak extrémně vážně, jelikož kalibrace vah a jednotlivých parametrů je vždy na autorovi. Změňte autora a změní se celé pořadí. Je například otázkou, zda vysokou míru zaměstnanosti v ČR považovat za klad, protože je příjemná pro zaměstnance – to přece má svou logiku. Anebo bychom ji měli spíš považovat za riziko, protože čím přehřátější trh práce, tím větší riziko, že dojde k prudkému obratu a prudkému nárůstu míry nezaměstnanosti? Vždyť to má svou logiku také.

Z toho je vidět, že přiřazení vah je velmi individuálním názorem, a tak také musíme žebříček chápat. Celkově dává smysl, že ČR, Německo a Nizozemsko jsou vedle sebe, ale už třeba šestá Malta a sedmé Bulharsko v jejich blízkosti mě překvapují.

Ještě na začátku února měly akcie Facebooku rekordní hodnotu přes 195 dolarů, ale místo předpokládaného ataku hranice 200 dolarů přišel pád ke 164 dolarům za akcii a tržní hodnota firmy klesla o šedesát miliard dolarů. Je to důsledek nejhoršího skandálu v historii sociální sítě, když se veřejnost dozvěděla, že britská společnost Cambridge Analytica získala přístup k údajům padesáti milionů uživatelů bez jejich svolení. Co to pro další fungování firmy, u níž velcí inzerenti nyní pozastavují reklamní kampaně a známé osobnosti ruší své uživatelské účty, může znamenat? A je to důvod i pro české uživatele končit s Facebookem?

Jen naivka si mohl myslet, že Facebook poskytuje prostor uživatelům z nějakých altruistických pohnutek. Facebook samozřejmě žije z marketingu, a samozřejmě musí a vždy bude o uživatelích sbírat obrovské množství dat, má-li přežít. A pokud někdo sbírá takové množství dat, pak vždy bude existovat riziko jejich úniku.

Důvod k rušení účtu na Facebooku to není, pokud se uživatel chová obezřetně a neposkytuje o sobě data, která poskytnout nechce. Pokud ale někomu vadí, že Facebook například sleduje jeho polohu nebo to, s kým je ve styku, pak samozřejmě tuto síť užívat nemůže...

A abychom si rozuměli – já si o Facebooku nedělám nejmenší iluze. Například nedávno jsem řešila případ, kdy byl prokazatelně porušen zákon. Facebook totiž vědomě porušuje takzvané listovní tajemství. Správně by na to měl být aplikován postih. Ale většinou se úřadům nechce zaplétat se s takovým kolosem.

