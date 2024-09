Stropnický: Piráti čuměli a hlasovali, teď brečí. Fotře, chci tvůj plat, bylo jejich heslo. Maláčová? Konečná potřebuje spojence

Skončily krajské volby. Pokud se smím drze zeptat, koho jste volil?

„Lipavský for předseda, a pak už celá ta parta dopryč.“ Tak jste okomentoval výsledek Pirátů v krajských volbách. A oni to po volbách poněkud rozjeli: Odcházejí z vlády a asi si zavírají cestu k ODS. Nebo jak chápete jejich „vyhození/nevyhození“ z vlády?

V pondělí byli Piráti odepsaná strana. Jenomže pak Petr Fiala oznámil, že podá prezidentovi návrh na odvolání Bartoše z vlády a zdá se, že s ním odejdou i piráti. Pro ně je tento Fialův krok darem z nebes. Kdyby odešli sami, řeklo by se, že opouštějí potápějící se vládní loď jako krysy. Takhle jsou odejiti a mohou kvičet, že zlá ODS… a že oni jsou féroví kluci.

Svítili Fialovi tři roky. A taky Blažkovi, Rakušanovi, Síkelovi, Stanjurovi, Jurečkovi. Nebyly s nimi žádné problémy. Žádné. Byli u drahoty, u inflace, u namaštěných kapes energoholdingů, byli u zvedání daní lidem, byli u dmýchání války na Ukrajině, u nákupů zbraní za desítky miliard, u nákupu bombardérů, souhlasí s masakrováním Palestinců, byli u snížení valorizace důchodů i u zvýšení věku odchodu do důchodu. Byli přitom jako Peter Sellers v tom filmu. Čuměli do obrazovky a hlasovali.

Teď budou rok brečet a dělat, že jsou opozice. Chápete? Ve volebním roce, kdy už se stejně dělá jenom kampaň. Je potřeba podržet jim nosy pěkně v tom vládním lejníčku, protože jsou podepsáni úplně pod vším. Budou dělat všechno pro to, aby se na to zapomnělo, a část jejich bývalých voličů jim na to ráda skočí a za rok jim to hodí znovu.

Pamatujme si, že ještě v úterý ráno bylo pro Bartoše všechno ve vládě v cajku. Až po vyhazovu je tu zlá ODS. Pro mě je ODS peklo za všech okolností – pro Ivana jenom když přijde o funkci.

Vy jste byl u toho, když Piráti vstupovali do magistrátní politiky, sledujete je jistě i teď. Co se v té straně časem změnilo? Protože něco se tam změnilo evidentně.

Ferjenčíka jsem měl tehdy vyloženě rád, byl to až úporně poctivej kluk, kterýmu by člověk řek' i svůj bankovní PIN –zatímco třeba Michálek byl namyšlenej vůl už tenkrát. Jejich heslo „pusťte nás na ně!“ ale znamenalo jenom „pusťte nás mezi ně!“.

Byl to bojový pokřik části jedné generace, která už nechtěla jenom poslouchat, vzpoura proti fotrům – sakra, já chci tvůj plat, tvoji kancelář, tvoji funkci, tvůj byt a tvojí kreditku, protože ty už jseš tady dlouho a řada je na mně. Vklouzli do funkcí, do sak a do obhajoby systému tak rychle, že si toho ani sami nevšimli.

Nemohu říct, že to platí o pirátském členstvu, to je myslím pořád hodně idealistické – řeč je o velmi úzké skupince nahoře, vlastně o pětici Bartoš, Michálek, Lipavský, Hřib a Ferjenčík.

Řekněme, že Piráti budou mít šanci vést rok „permanentní kampaň“ z opozice. Nějaké ty lidi ještě mají, média je milují. Mají ale ještě nějaký prostor pro témata a oslovení elektorátu? Ukrajinu „jedou“ i ostatní vládní strany a témata Green Dealu, LGBT apod. umí i STAN.

Nemají žádné téma. Podepsaní jsou i pod cenzurou internetu, jehož svobodu původně měli jako základní kámen své existence. Digitalizace byla jejich poslední kompetence, a už je taky v Pánu. Navíc nemají žádné tváře.

Bartoš byl myslím pro širší veřejnost ještě nejsnesitelnější. Hřiba mají rádi tak možná někteří Pražáci, ale od Říčan dál nikdo. Michálka nemá rád nikdo ani mezi piráty. Richterovou raději sami schovali už asi před rokem někam pod lavici. Markétka Gregorová je nejspíš milá holka, ale tiskovky Evropské komise čtu raději v originále, na to si nemusím zapínat ji. Ferjenčík si myslí, že je Ježíš. A Lipavský je právě na odchodu, jde si dodělat magistra. No, a to je tak zhruba všechno.

Jediné, co mají, je hodně interních informací z tříletého vládnutí, které jde využít proti bývalým koaličním partnerům.

Sociální demokracie s Piráty téměř remizovala, na počet krajských mandátů. A Michal Šmarda končí. Na sjezdu kandiduje Jana Maláčová. Vy ji znáte. Co by znamenalo, kdyby stranu dostala „do ruky“ ona? Našla by Kateřina Konečná dalšího partnera pro volební koalici?

Maláčová kandidovala na předsedkyni sociální demokracie již před třemi lety, ale zvolen byl Šmarda. To bylo ještě v dozvuku kampaně „antibabiš“ a ona v Babišově vládě seděla, kdežto Šmarda do ní jen strašně chtěl, ale tehdejší prezident Zeman to nepřipustil. Objížďka jménem Michal Šmarda, který s nablblým úsměvem kormidloval sociální demokracii do role šesté vládní strany, stála tuto starou partaj možná krk. Teď ‚ryje držkou v zemi‘, jak zpívá klasik, a Jana Maláčová je její poslední šance. Odvážná, radikální, jednoznačná a důvěryhodná.

Myslím ale, že je vyloučeno, aby SOCDEM kandidovala příští rok samostatně, a myslím také, že si to Jana uvědomuje. Levici, a tou myslím Stačilo! a SOCDEM, je potřeba sjednotit do společného bloku proti vládě, jinak hlasy opět propadnou jako minule, a to se nesmí stát.

Za jakých okolností by vám stálo za to uvažovat o zapojení se do takové SOCDEM ve stylu Jany Maláčové, s níž jste již jednou spolupracoval?

Nemám teď v plánu nikam vstupovat; byl jsem straníkem dlouho a volnější myšlení „na svobodě“ mi vyhovuje a myslím, že i svědčí. Teď chci vším, čím budu moct, přispět ke zvolení Maláčové a pak k vytvoření aliance Maláčové s Konečnou. Stačilo! sice uspělo v krajských volbách, ale ve většině regionů hodně těsně. I Konečná tedy potřebuje spojence, protože v parlamentních volbách bude vysoká volební účast. Pro SOCDEM ale není snadné spojit se s protestním hnutím, má dlouhou vládní minulost. Jestli to vyjde, bude to velká síla a pro levicové voliče rozhodně alternativa i vůči hnutí ANO.

Šmarda se snažil v SOCDEM udržet takové to „petříčkovské“ křídlo, které zůstalo po Miroslavu Pochem a po Mladých sociálních demokratech konformní vůči EU i pro-ukrajinské politice, v zásadě nazelenalé. To jsou ti lidé pro stranu tak nepostradatelní?

Postupně odpadávají. Oni byli zvyklí na přísuny peněz z trafik a prebend. Když nejsou, musejí se živit jinde a nemají tolik času intrikovat. Poche dokonce, pokud vím, žije v zahraničí. Ani zelení tihle lidé nebyli nijak idealisticky ve smyslu ochrany přírody, ale jen pluli na nějaké vlně. Jejich přínos zůstal utajen i mně, takže jejich nepřítomnost, myslím, veřejnost oželí snadno.

Suverénem krajských voleb byl Andrej Babiš, jenž nabízí středolevicovou politiku. Vyšší důchody, méně peněz na Ukrajinu, nezvyšování daní, znovuzavedení EET. Zejména venkov na to slyší.

Touha vyměnit lůzrovský tým Petra Fialy je u lidí už tak všeobecná, že zaniklo, že se Babiš sám nejpozději od evropské kampaně označuje za konzervativní pravici. Jako je Orbán nebo polská PiS. Ne náhodou třeba Ficův SMER nevstoupil do téže evropské frakce jako Babišovo ANO. To se sice nevylučuje se zvyšováním důchodů, ale levice je fakt ještě trochu něco jiného. Konzervativní pravice většinou chce jakýs takýs sociální smír, a tak udržuje rozdíly v bohatství a privilegiích ve snesitelných mezích.

Levice ale ty sociální nůžky chce zavírat a prosadit lidem větší podíl jejich práce na vzniklé nadhodnotě, která se dnes v Česku, podle OECD, víc než v kterémkoli jiném státě této organizace, překlápí do zisku zaměstnavatelů. Jinými slovy, z ekonomického růstu, když je, disproporčně profitují majitelé firem, nikoli zaměstnanci. V tom já vidím hlavní rozdíl mezi Babišem a levicí. Babiš nikdy nebude pro „konec levné práce“, protože z levné práce v Česku jako podnikatel profituje. Čert vem Čapí hnízdo, ale v tomto vždycky byl, je a bude v politice ve střetu zájmů. Prosadit přes Babiše a Schillerovou ve vládě zvýšení platů školským nebo zdravotním pracovníkům, přidat důchodcům nebo navýšit minimální mzdu, což má zase vliv na mzdy v soukromé sféře, byl v jeho vládě vždycky strašný porod.

Jako poradce ministryně práce a sociálních věcí Maláčové jsem toho jejího boje byl vícekrát svědkem, protože za covidu jednala vláda online a přítomni byli i poradci ministrů. V tom měl ostatně Babiš také v mainstreamových médiích vždycky podporu, ael Maláčová byla za „Venezuelu“.

Pražští liberálové už začali ronit slzy, že návratu Babiše a „cestě ke Slovensku a k Maďarsku“ už se za rok do parlamentních voleb nedá zabránit. No, co vy na to? Je to vlastně dobře, nebo špatně? Co říci voličům, kteří na to slyší?

Jen aby tu nevzniklo nějaké „Progresivné Česko“ řízené ambasádou USA. Naštěstí Danuše Nerudová, která to možná mohla mít původně v plánu, začala hodně mluvit a tím na sebe včas prozradila, že je úplně hloupá.

Orbán je pro mne ideologicky jinde, i když třeba jeho mírovou iniciativu z počátku letošního léta oceňuji a doufám, že na ni na podzim naváže. Fico je mi sice ideově blíž, ale květnový atentát jeho vládnutí zásadně poznamenal a obávám se, že se dostal do vleku svého malého nacionalistického vládního partnera. Místo zdanění bank a korporací a mírových aktivit slyším jen slova, ale skutek utek'.

Čili, buďme ve vztahu k oběma zemím hlavně realisty. Jejich vlády nejsou bubáci, ale žádná spása to také není. Je jasné, že všichni chceme konec Fialovy vlády a všech nyní vládních stran. Ten pozitivní plán – „co potom“ – ale musí teprve vzniknout v příštích měsících.

Na závěr váš odhad. Kdo bude vládnout koncem příštího roku této zemi, pokud zdárně proběhnou volby a vznikne nová vláda?

Vládnout bude Babiš. S kým, to si vybere on sám. Nechtějte po mně, abych to odhadoval; vždyť ten člověk je – kromě toho, že chce konec Fialy a svůj návrat – v zásadě úplně nevyzpytatelnej.