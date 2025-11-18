„Majitelé listopadu“ napadli výsledky svobodných voleb, smutní Strejček

„Z Národní třídy tryskala koncentrovaná nenávist všech, kteří 17. listopad ‚vlastní‘,“ komentoval sváteční oslavy Ivo Strejček ve své glose zveřejněné na stránkách Institutu Václava Klause. Dopadly podle něj přesně tak, jak spolu s některými dalšími lidmi očekával.
Oslavy 17. listopadu podle něj byly zneužity k politickému aktivismu a útokům na výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny.
„Na Staroměstském náměstí byl ‚revolucionarizován‘ dav. V průběhu celého dne jsme sledovali demonstraci zapšklého spojenectví části rádoby uměleckých elit, ‚spřízněných‘ politických sil a ‚spojenců‘ z veřejnoprávních médiích proti výsledkům parlamentních voleb,“ popsal pondělní sváteční večer Strejček.
Vyslovil se také proti tomu, že odkaz protikomunistické demonstrace z revolučního roku 1989 uctil prezident Petr Pavel, který sám má komunistickou minulost.
„Nad tím vším, v den významného státního svátku, ukrajinské a evropské vlajky,“ pokračoval Strejček v popisu.
V dnešní době podle Strejčka zaniká skutečný historický význam dne 17. listopadu: události roku 1939, pohřeb Jana Opletala, brutální zásah okupačních sil, uzavření českých vysokých škol a perzekuce studentů.
„Je skličující a nedůstojné, že každoroční vzpomínkové ‚oslavy‘ 17. listopadu se jen okrajově týkají tak zásadní, pro české dějiny podstatné, historické události,“ poznamenal Strejček a kritizoval agresivitu „slavícího“ davu, která podle něj překročila míru snesitelnosti.
„Čím však méně zmínek o Janu Opletalovi a řádění Němců v průběhu druhé světové války v protektorátu, tím více zneužívání 17. listopadu k ‚havlování‘ a útoků těch ‚lepších‘ na jimi vybrané politické představitele naší země,“ napsal Strejček a zdůraznil, že 17. listopadu 1989 přinesl optimismus, svobodu a důvěru Čechů v jejich vlastní sílu. Odrážejí nynější oslavy svátku tyto ideály? Podle jeho názoru nikoliv.
„Opravdu si v tento den připomínáme ideály svobody studentů z roku 1939 i národního vzepětí z let následujících po 17. listopadu 1989? Nebo jsme toto datum lehkovážně přenechali křiklounům, kteří nám odkaz tohoto výročí ‚dovolují‘ slavit výhradně jen podle jejich ‚gusta‘?“ ptal se Strejček.
Sám za jeden z ústředních odkazů listopadu 1989 označuje svobodné volby. Podle něj však letošní demonstrace nebyly oslavou respektu k výsledkům voleb, ale spíše platformou pro útoky na vítěze voleb a podporu jejich poražených. „Akce tak byly v důsledku namířeny proti všemu, co by měl 17. listopad 1989 symbolizovat a pro co by měl být svátkem váženým a uctívaným,“ shrnuje Strejček.
Letošní oslavy 17. listopadu podle něj byly „proti duchu listopadu 1989“, projevem úcty ke svátečnímu dni naopak bylo se jich raději ani neúčastnit.
autor: Alena Kratochvílová