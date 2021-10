Tady hrozí Bílá hora. Veleba na Fialu vytáhl to nejtěžší

reklama

Výsledky voleb vyvolaly obrovské emoce, z jedné strany ČR se ozývá jásot, z druhé zklamání a varování. Mají pravdu ti, kteří mluví o „probruselské vládě“, v případě, že budou skutečně vládnout koalice SPOLU a PirSTAN, nebo ti, kteří mluví o tolik potřebně změně? Co nám tato pravděpodobná nová vláda přinese?

Anketa Bude Fiala lepší premiér než Babiš? Bude 17% Nebude 78% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11411 lidí

Hlavně se ozývá jásot většiny médií, zejména z Kavčích Hor. Domnívám se ale, že Fiala utrpěl vítězství Pyrrhovo. Bude-li vládnout, pak to bude z titulu polovičního mandátu, kterým ho vybavili voliči ODS ve srovnání s 27 % Babiše za ANO! Chci tím říct, že další strany dvou koalic, vlastně tedy koalice koalic, které podepsaly memorandum a chtějí vystřídat vládu premiéra Babiše, tak to je hodně nesourodý mix, na kterém si pan profesor může udělat další politologický výzkum, leč fungovat mu to zřejmě moc nebude. A to má za zády milion propadlých hlasů voličů, kteří by ony dvě koalice nevolili, jsou naštvaní a počkají si. Na co? Na skutky. Ale zpět k Babišovi a jeho ANO. Po osmi letech ve vrcholné politice ho lidé volí masově dál, má největší počet poslaneckých mandátů a k tomu navíc bude mít volné ruce nesvázané obviňováním ze střetu zájmů. Při jeho velké pracovitosti a profesionalitě to bude mít pan profesor politologie věru těžké a má se na co těšit. Leč těší se už Bruselští a mám vážné obavy, že v případě vlády pětikoalice naše země přijde o zbytky své státnosti a možná začne hra o Benešovy dekrety. To bych pokládal za tragédii a novou Bílou horu.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová hned po volbách avizovala, že se ti, kteří je nevolili, nemusejí ničeho obávat, že tady budou pro všechny. Je taková představa reálná?

Tak to samozřejmě nebude, nastane vyřizování účtů. Předseda STAN Vít Rakušan už přece vyhlásil úmysl očisty státní správy, jakousi „deagrofertizaci“. Nic nového pod sluncem, my starší pamatujeme Husákovy prověrkové komise, které začaly své čistky v roce 1970. Odnesly to desetitisíce kvalitních odborníků jenom proto, že nesouhlasili s okupací Československa, které se tenkrát říkalo bratrská pomoc a která začala 21. srpna 1968. Teď budou vyhozeni ze státní správy pro to, že naopak souhlasili s vládou vzešlou ze svobodných voleb v čele s Andrejem Babišem. Očekávám, že my voliči budeme důkladně seznámeni s kritérii, podle jakých bude „očista“ probíhat a jaké kádry dosadí na jejich místa.

Ze Sněmovny de facto zmizela tradiční levice. Čím to? Proč se lidé najednou odklonili od ČSSD a čekal jste takový neúspěch KSČM?

Pokud se týká ČSSD, naší nejstarší strany, tak ta do propadliště směřovala cílevědomě a dlouho. Od roku 1989 tam byli pouze 2 silní vůdci – Miloš Zeman, který ji vytáhl z nicoty až do Strakovky, respektive na 32 %, deficit státního rozpočtu stáhl na 46 miliard, inflaci z 10 % na 3 %, zčtyřnásobil příliv přímých zahraničních investic atd. Za to se mu spolustraníci odměnili zradou při volbě hlavy státu v roce 2003, kdy 27 poslanců ČSSD hlasovalo proti němu, byť byli zavázáni dvěma vnitrostranickými referendy ČSSD k opaku. Tam začíná nedůvěra levicových voličů k sociální demokracii. Druhý silný vůdce ČSSD Jiří Paroubek sice kredit strany držel, ale byl poražen podlým způsobem, Kubiceho zprávou cíleně předhozenou médii 4 dny před parlamentními volbami 2006. Mimochodem při letošních volbách byla proti Babišovi použita stejná metoda, tentokrát ale ji připravovaly stovky zahraničních aktivistů. Ale zpět k sociální demokracii. Když k tomu všemu připočteme v dalších létech až dodnes nečitelnou, těžko srozumitelnou politiku ČSSD, pak zákonitě postupně odešli její voliči. Copak Petříček, Dientsbier, Netolický, či poslední ministr zahraničí dělali identickou levicovou politiku? Nedělali a voliči to dnes a denně viděli. A KSČM? Příliš dlouho, snad 20 let to její vedení hrálo na údržbu a nepustili nové lidi, například Konečnou. Sečteno a podtrženo, levicoví voliči neměli důvod je volit. Zklamete se jednou, možná snesete i dvakrát, ale pak je konec.

Můžeme očekávat určité „opakování“ Nečasovy vlády? Dojde podle vás k výrazným škrtům v souvislosti se sociální sférou, to znamená konec navyšování důchodů, konec nebo výrazné okleštění různé pomoci v hmotné nouzi a podobně?

Tak Nečasovu vládu sundal Šlachta a z velkých bulvárních titulků zbyly nakonec dámské kabelky. To je všeobecně známo, a pokud se týká nové vlády, tak tam bych zatím nepředbíhal, protože pan profesor politologie a výzkumník demokratizace v Barmě vůbec nemusí být tím, kdo povede novou vládu. Pan prezident Zeman je maestro složitých politických her a dal jasně najevo, že sestavením vlády pověří šéfa nejúspěšnější strany, nikoliv hnutí. No, a tím je suverénně současný premiér a předseda Hnutí ANO Andrej Babiš, který se ale už jasně vyjádřil, že vládu sestavovat nebude a že přejde do opozice. Ale abych neutekl z vaší otázky. Pravděpodobný koaliční slepenec je programově a politicky natolik nesourodý, že je téměř jisté, že trend trvalého navyšování životní úrovně sociálně slabým a důchodcům, který nekompromisně razil Babiš, novou vládou končí. Možná se vrátíme k debatám přidat či nepřidat 40 Kč měsíčně starobním důchodcům, které jsem zažil v Senátu v roce 2015.

Odpůrci pravděpodobné nové vlády mluví o strachu z ještě horších vztahů s Ruskem a Čínou, které už nyní nejsou rozhodně dobré. Je tato obava na místě?

Bude-li vládnout čtyřkoalice plus čtyři poslanci Pirátů, k tomu plus nové vedení Poslanecké sněmovny a starý Tchajwanec Vystrčil v Senátu, pak jistě přiloží pod kotel a ujmou se role užitečných idiotů. Odpovídám tedy ano, taková obava je na místě. Jenom není zatím jasné, od koho budou dostávat úkoly. Zda z Washingtonu nebo z Bruselu. Po fiasku v Afghánistánu jsou transatlantické vztahy mezi USA a EU nejasné, renomé USA velmi otřeseno a musíme si tedy počkat, co se z toho vyvine. Notabene začíná drama se zajištěním dostatku energie v nadcházejícím zimním období, konkrétně na trhu zkapalněného zemního plynu (LNG). USA preferují jeho dodávky do solventní Číny, které se podle bezpečnostního analytika Miloše Balabána letos zvýšily čtyřnásobně a naopak dodávky do EU a Británie se snížily o plných 17 procent! Inu byznys je byznys a na okopávání kotníků a poštěkávání má západ svoje lidi, není-liž pravda, pane Vystrčile alias Tchajwanče, a další natěšení do vládních funkcí. Hluboký předklon před Bruselem a maření vztahů s Ruskem a Čínou, to budou zcela jistě politické linie, na kterých se obě koalice shodnou, a to bude asi tak všechno.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Pracovní místa v automobilovém průmyslu musíme ochránit Podpora Josefu Skálovi: Známý herec i disident Masakr Pirátů: Skutečný důvod. A leží u Bartoše FOTO Centrum Prahy: Bordel, kam se podíváš

Mluví se i o možném útlumu spolupráce Visegrádské čtyřky. Může k tomu podle vás dojít?

Pokud by pokračoval v čele vlády Andrej Babiš, což se nyní nejeví pravděpodobné, tak naopak se bude rozvíjet a upevňovat osa Praha–Budapešť a spolupráce V4 bude pokračovat. To se ale zřejmě nestane. V případě vlády eurohujerů, tedy koaličních slepenců, dojde ke stagnaci a postupnému útlumu politické spolupráce zemí V4. Piráti například podporují většinové hlasování v EU, podobný postoj lze očekávat od Pekarové za TOP 09 atd. To by znamenalo další posílení dominance Německa a Francie a odsouzení menších zemí do role statistů plnících diktát Berlína a Paříže. Myslím si, že pan profesor Fiala bude učenlivý a poslušný žák.

Andrej Babiš pár dní po své návštěvě uvedl, že mu prezident Zeman slíbil, že ho jako prvního pověří sestavením vlády. Byl by to dobrý krok, vzhledem k tomu, že koalice avizují, že budou jednat jen spolu?

Je to logický krok a vzhledem k silnému mandátu voličů, který Andrej Babiš dostal a co prezident avizoval už v okamžik vyhlášení data parlamentních voleb, je to krok správný. Správný, ale vzhledem k dalšímu překotnému vývoji obávám se, že není konečný a že bude následovat ze strany prezidenta jeho korekce. Takže koalice budou jednat jen spolu, ale už teď si zadělávají na brzký průšvih, který jim voliči ANO, SPD a cirka milion voličů, jejichž hlas propadl, při první příležitosti spočítají.

V souvislosti se zdravím prezidenta Zemana se na sociálních sítích objevují, když to řeknu velmi kulantně, nepříliš „citlivé“ výroky. Džamila Stehlíková například na sociální síť mimo jiné napsala: „Za pár dnů Parlament aktivuje čl. 66 a odvolá prezidenta bez ohledu na to, kdy proběhne vytažení ze zásuvky.“

Džamila Stehlíková, s velkým sebezapřením jsem si poslechl její rozhovor na toto téma, je, omlouvám se, hyena toho nejhrubšího zrna. Ale abych to trošku zjemnil – je to bezcitná a zlá žena a u takových platí lidová moudrost, která praví „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. Takže aby se nedočkala toho, že za pár let proběhne vytažení ze zásuvky u ní. Její bláboly nemá smysl nijak rozebírat či komentovat.

Velkou diskusi vyvolal i příspěvek primáře sokolovské nemocnice. Ten, jak uvedla například CNN Prima NEWS, na sociální síť napsal: „Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo no, o poch*ané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu.“ Poté podle CNN Prima NEWS uvedl, že to bylo spíš symbolicky a že to nemělo tak vyznít. Řekl prý také, že Zemana nikde nejmenoval a že se od toho distancuje. Co byste primáři vzkázal?

K tomu není co dodat. Jestli primariát sokolovské nemocnice vede člověk takovýchto lidských a mravních „kvalit“, pak je to mimo moje chápání, nikdy jsem se sám s takovým lékařem nesetkal a upřímně lituji pacienty, kteří s takovým člověkem přijdou do styku. A stejně jako v případě Džamily Stehlíkové platí stará lidová moudrost, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Když sáhnu do svých jinošských let, ve kterých se formuje charakter člověka, tak moje maminka, a na rozdíl od pana primáře měla základní vzdělání, nám vštěpovala „přej a bude ti přáno“. Vím, že tato křesťanská lidová moudrost funguje a stejně tak bude fungovat i recipročně i to opačné vyřčené Džamilou a primářem. Je to jenom otázka času.

Jak už tedy napsala i Džamila Stehlíková, ve hře je i odebrání moci prezidentu Zemanovi. Senát minulý týden avizoval, že se sejde a bude řešit, zda je prezident schopný vykonávat svůj úřad. Miroslav Kalousek k tomu na twiteru podotkl, že není doba na falešný sentiment. „Zachovejme si lidské ohledy k těžce nemocnému člověku, ale zajistěme, aby fungoval výkon pravomocí prezidenta republiky. Miloš Zeman toho výkonu evidentně schopen není,“ uvedl. Jaký je váš pohled i jako bývalého senátora?

Naše společnost je díky letité štvanici dnešních koaličních stran podporované médii a zahraničními aktivisty s cílem zničit Babiše hluboce rozdělena a nechť se Česká televize, koaliční politici a celé panoptikum domnělých vítězů voleb nemýlí. Může se jim snadno stát, že rozfoukávání dalších ohýnků, v tomto případě s nemocným panem prezidentem ve snaze ho odstavit, se změní v požár, který je samotné pohltí. V Senátu jsem jedno volební období, tedy 6 let, strávil a mohu posuzovat. Je jasné, že Senát nemá u většinové veřejnosti dobré jméno, voliči ho velkou neúčastí ve volbách ignorují. To za prvé. Za druhé je ze značné části odkladištěm vysloužilých političek a politiků. A konečně za třetí ani náhodou nedělá politiku odrážející vůli a názory voličů. Ti tuto instituci hodnotí s dlouhodobě s despektem jako zbytečnou, a nejenom oni. Například čestný předseda ODS, exprezident Václav Klaus se čerstvě vyjádřil k předsedovi Senátu Vystrčilovi slovy katastrofa a označil ho za politickou nulku. Pro oživení paměti – pan Vystrčil coby druhý nejvyšší ústavní činitel disponuje mandátem 8144 hlasů! Jedná se o senátní volby 2016, senátní obvod č. 52 Jihlava s účastí 14,96 % voličů! V tomto senátním obvodě nejslabší výsledek od založení Senátu. A tento, omlouvám se, tajtrlík, kterého málokdo bere vážně, má chuť pustit se do inpíčmentu. K tomu není co dodat. Snad jen to, že je škoda odchodu na věčnost Jardy Kubery. Ač pravicový politik, reprezentant ODS, tak toho jsem si vážil a měli jsme korektní vztahy. Na rozdíl od Vystrčila, kterého si hluboce nevážím.

František Ringo Čech uvedl, že nám bude prezident Zeman jednou chybět. Souhlasíte?

Miloš Zeman je člověk, který v životě něčeho dosáhl. První jeho životní meta je restart naší nejstarší strany, ČSSD, z propadliště až do Strakovky hlavním vchodem, jak s oblibou říkával. Druhá meta je zvolení prezidentem republiky ve dvou volebních obdobích s mandátem 2 853 390 hlasů v prezidentské volbě 2018! A konečně třetí axiom náležící k jménu pana prezidenta Zemana je vlastenectví, slovanství a skvěle zvládnuté politické řemeslo. Jen namátkou bych zde ilustroval jeho větu, kterou tvoří čtyři krátká slova, která zní: „Tato země je naše“. Co může být jasnější, stručnější a výstižnější… Ano, prezident Miloš Zeman bude jednou chybět.

Měl by podle Vás Andrej Babiš kandidovat na našeho příštího prezidenta? A jakou by měl reálně šanci uspět, když se podíváme na výsledky parlamentních voleb?

Tu záležitost vidím poněkud složitěji, respektive v širších souvislostech přicházející celosvětové hospodářské recese. Nejsem si jist, že natěšený profesor politologie a výzkumník podpory demokratizace ženského hnutí v Barmě ergo Fiala, cítíce se už premiérem, vedení této země zvládne. Notabene program „Antibabiš“ už bude pasé, očistu státní správy, která vyvolá další napětí ve společnosti, jinak obdobu Topolánkovy noci dlouhých nožů a Husákových prověrkových komisí, bude mít na starosti Rakušan a ekonomice a národohospodářství pan profesor při vší úctě zkrátka nerozumí. Chci tím říct, že většina času, který zabíralo portfolio „Antibabiš“, bude ušetřena a přijdou na řadu dramatická témata ekonomická, sociální, mezinárodně politická, další vlna pandemie atd. atd. Do této situace, nemohu si pomoct, by se hodil Andrej Babiš v čele nově poskládané vlády. Myslím si, že takto to měl nebo zatím stále má ve své hlavě i pan prezident. Andrej Babiš je ale pragmatik a chce do Vánoc předat vládu a jít do opozice. To řekl veřejně. Tam se stane lídrem, bude konfrontovat novou vládu, bude opět denně v médiích, a tím si řekl bych přirozeným způsobem může připravit půdu pro kandidaturu na našeho příštího prezidenta. Tedy pokud bude chtít, a pokud se tak rozhodne. Můj názor je, že k tomu má dobré předpoklady, nejlepší věk, svět si ho už všiml a recipročně on zná svět. Rozhodně má reálnou šanci uspět, což neznamená, že by neměl některé politické premisy upravit či přidat. Například slovanskou vzájemnost, urovnat vztahy s Ruskem, přidat do hry novou světovou velmoc Čínu a reagovat na novou pozici USA v rámci světové politiky. Zakončím vaši otázku ke kandidatuře na příštího prezidenta bonmotem Miloše Zemana – „slimáčků mnoho, ale kapustičky málo“. Zdá se ale, že Andrej Babiš bez ohledu na množství slimáčků, tedy kandidátů, by měl reálné šance stát se dalším silným prezidentem České republiky.

Psali jsme: Petr Hampl: Zkrachovalí Republikáni a úspěšní politruci Zadlužit se a všechno prožrat? Možná je to lepší. Nebudeme sami Majerová Zahradníková (TSS): Onemocnění prezidenta chtějí využít k jeho odstranění Vystrčil: Ze zprávy o Zemanově zdraví zveřejním maximum. Musím se poradit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.