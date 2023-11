Takto proběhne stávka. A toto vláda přehlédla. Šéfodborář popsal vše

Ve 12 hodin by se měla ve fabrikách, které se připravují do protestu formou stávky, zastavit výroba a v jednotlivých podnicích budou probíhat manifestační mítinky. Takto tedy proběhne stávka 27. listopadu, popsal ParlamentnímListům.cz předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Popsal též budoucnost, která Česko čeká kvůli problémům, které dle něj vláda přehlédla.

Na Malostranském náměstí a v jednotlivých podnicích se uskuteční stávky. Jak budou probíhat v praxi?

Ve 12 hodin by se měla ve fabrikách, které se připravují do protestu formou stávky, zastavit výroba a v jednotlivých podnicích budou probíhat manifestační mítinky. My v rámci Odborového svazu KOVO to máme trošku těžší z logistického hlediska, protože budeme působit jednak v jednotlivých podnicích, tak budeme i na Malostranském náměstí a budeme svážet do Prahy lidi z celé České republiky.

Kde jsou ty nejhorší oblasti, kde narážíte, když jste museli k takovému rozhodnutí přistoupit?

Jednoznačně posledním hřebíčkem k těm protestům bylo prohlášení ERÚ o výši poplatku za distribuci a za PoZE, co se týče energií. Poslední hřebíček. My opravdu, co se týká Odborového svazu KOVO, působíme v průmyslu a máme velké obavy, že to může část našich zaměstnavatelů opravdu položit. Vnímáme velké obavy. Nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem, který byl přijatý, s omezováním benefitů. Začínáme v jednotlivých firmách kolektivní vyjednávání a my už vidíme, že nad ten limit, který bude v příštím roce platit, začínají benefity omezovat a rozhodně se většina firem nebude chovat tak, aby to překlopila do mezd. Opět nějakým způsobem budeme tratit, co se týká zaměstnanců při kolektivním vyjednávání a výdělky půjdou dolů.

Co se týká energetiky, situace bude ještě horší. Jak se s tím vyrovnáváte?

Velmi těžko, protože nemáme nějaký energetický plán, všichni víme, že po roce 2025 se přestane vyrábět elektřina z uhlí. Tím, že jsme se nějakým způsobem připojili ke Green Dealu a nejsme na to připraveni, co se týká naší energetické soustavy, vnímáme velké obavy, že ceny energií porostou, pokud je budeme muset dovážet. Já bych velmi uvítal, kdyby se nějakým způsobem zkracovalo stavební řízení na přestavbu uhelných elektráren na plynové. Vláda začne na nějakém konceptu, jak nahradit uhlí pracovat nebo se minimálně začne zajímat o to, aby emisní povolenky umožnily ještě do doby transformace provoz, aby byla Česká republika soběstačná.

Elektřina je drahá a nedostupná. Sklízíme plody špatných politických rozhodnutí…

Vyjádřím se. Z principu jsme nespokojení s tím, že země kolem nás mají i o více než polovinu levnější energie jak my, přestože jsme čistě vývozcem v tuto chvíli. Jsou to hřebíčky do rakve. Vnímáme asi problém, že vláda nedokázala nějakým způsobem zastropovat ceny daleko níž. Potýkáme se s tím v průmyslové branži hlavně u energeticky náročných firem. Potýkáme se s tím, že veškerý zisk, který by firmy měly absorbovat do transformace, zelených technologií, jsou nuceny vydávat za energie. To je pro nás opravdu špatný signál, že chce vláda tady ten průmysl tlumit.

Když se podíváme na země kolem nás, všichni se více méně snaží, aby měli energie nejlevnější a my jsme opravdu v EU na špici a je opravdu velmi špatné pro firmy, když se stávají méně konkurenceschopné na našem evropském trhu. Když se podíváte, jakým způsobem budou Němci masivně dotovat průmysl, a když se podíváme na náš průmysl, tak si opravdu myslím, že je reálná hrozba, že ztratíme tisíce pracovních míst, a to je pro nás nepřijatelné.

Když se podíváme na severní Moravu a Ostravsko, vidíme aktuální problémy třeba v Liberty Steall. Tímto opatřením, kdy by je energie měly stát zhruba o 600 milionů navíc, tak si nemyslím, že to přispívá ke stabilizaci průmyslu. Energie budou trápit i lidi. Ti, kterým končí smlouvy, co měli smlouvy zafixované v roce 2021, se dostanou do úplně jiných částek. Bohužel v České republice bude celková cena za energie stoupat.

Vypadá to, že Němci trochu otočili, my jsme byli zvyklí jen přidat značku Made in Germany. Mění se nějak kurz?

Je potřeba něco udělat s celým českým průmyslem i s celým Green Dealem, neříkám, že se nemáme starat o planetu, všichni to cítíme, že globální oteplování nastává. Nicméně, chce to mít nějaký plán, tak, aby to nezahubilo hlavně evropský průmysl a neměli jsme tu jen výrobky ze zemí, které se de facto ke Green Dealu nepřipojí.

Co se týká konkrétně koncernu Volkswagen, jak je to s optimalizací?

Samozřejmě že na výrobu elektromobilů nebude potřeba tolik zaměstnanců jako nyní. Vidíme, že Volkswagen zatím upouští od elektromobility, nicméně zřejmě asi nepůjde zastavit trend jít do aut, které nemají emise. Nicméně tady je pořád problém v tom, že není odbyt. Potýkáme se s obrovskou inflací, hlavně v České republice. To je ukázka České republiky, jak lidé opravdu nemají chuť utrácet, protože mají obavy z toho, co bude. Je potřeba ekonomiku rozhýbat a pak si myslím, že všechno bude lepší, ale celá Česká republika se ještě nedostala na předcovidovou úroveň jako jediná ze zemí Evropy. My máme ty největší problémy a myslím si, že vláda svým počínáním situaci jen zhoršuje a také proto jdeme do těch protestů.



