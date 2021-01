Teď se ukázalo, co napáchala pravice v českém zdravotnictví. Exposlankyně KSČM Marková o chaosu a orloji ministrů

ROZHOVOR „Pandemie totiž odhalila v plné nahotě dlouhodobé problémy českého zdravotnictví – podfinancování, neuvážené rušení akutních lůžek a nedostatek zdravotnického personálu. Lékařů a sester bylo v některých nemocnicích málo již před koronavirovou krizí. Značnou část odpovědnosti za tento neutěšený stav nesou pravicové vlády, ale i ty následující problém řešily pomalu a polovičatě,“ konstatuje bývalá poslankyně Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví (KSČM). Stále podle ní chybí srozumitelná, odborně podepřená a hlavně intenzivní informační kampaň o důležitosti očkování, účinnosti a bezpečnosti vakcín. „I to je důvod, proč je tolik lidí na pochybách a naslouchá dezinformacím,“ myslí si.

reklama

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 7331 lidí

Už desátý měsíc se potýkáme s koronavirovou nákazou. Očekáváte ještě těžké chvíle?

Vzhledem k dosavadnímu vývoji po vánočním a novoročním rozvolnění očekávám ještě nárůst případů onemocnění, těžkých stavů nejen u nejrizikovějších skupin občanů, ale bohužel i zbytečných úmrtí. Zvlášť proto, že se lidé samozřejmě s čím dál menší ochotou podrobují restriktivním opatřením. Trvá to prostě už moc dlouho.

Nyní se mluví o chebské nemocnici, kde je zdravotnický personál totálně vyčerpaný. Primář interního oddělení této nemocnice Stanislav Adamec dokonce pro úterní MF Dnes uvedl, že jsou nuceni selektovat pacienty, které dají na intenzivní péči a které nechají na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic. Jak se vám tyto zprávy čtou?

To jsou velmi špatné, ale více méně očekávané zprávy. Nárůst případů nákazy s sebou přináší i více hospitalizovaných a těch, kteří potřebují intenzivní péči. Pan primář si dovolil tyto věci otevřeně pojmenovat, ale v podstatě nevíme, jestli se něco podobného neodehrává i v jiných zdravotnických zařízeních.

Pandemie totiž odhalila v plné nahotě dlouhodobé problémy českého zdravotnictví – podfinancování, neuvážené rušení akutních lůžek a nedostatek zdravotnického personálu. Lékařů a sester bylo v některých nemocnicích málo již před koronavirovou krizí. Značnou část odpovědnosti za tento neutěšený stav nesou pravicové vlády, ale i ty následující problém řešily pomalu a polovičatě.

Vy jste z Náchoda, máte informace jaká je situace v náchodské nemocnici?

Byla jsem dlouholetou zastupitelkou města Náchoda a i dnes se samozřejmě o situaci v oblastní nemocnici, která je největší po Fakultní nemocnici v Hradci Králové, zajímám. Také u nás v Královéhradeckém kraji trpíme v důsledku karantén, nutnosti ošetřování kvůli zavřeným školám a nárůstu pacientů nedostatkem personálu. Kraj vyzývá dobrovolníky, v Náchodě již před Vánoci pomáhala armáda i studenti místní zdravotnické školy.

Aktuálně pan starosta vyzval „silné chlapy“ ku pomoci. Náchodská nemocnice prošla nedávno velmi potřebnou rozsáhlou, více než miliardovou rekonstrukcí. Nejen já jsem ale upozorňovala na to, že moderní stavba a přístroje nestačí, musí zde být také ti, kteří budou pacienty léčit. Investice do lidí je ale složitější než do betonu. Pandemie tedy opět dlouhodobě nedostatečně řešený problém zdůraznila.

Jak se v době, kdy počty nakažených opět trhají rekordy, díváte na demonstrace podobné té víkendové v Praze na Staroměstském náměstí?

Obecně podporuji dodržování všech vládních nařízení, byť jsou velmi omezující a nepříjemná. Není to žádný výmysl „chorých mozků“, které se rozhodly jen tak pro zábavu brát lidem svobodu a poškozovat ekonomiku naší země. Obdobná a někdy i tvrdší opatření museli nařídit a trvat na jejich dodržování po celém světě. V době nouzového stavu se takováto akce neměla vůbec uskutečnit a jen doufám, že nikdo z účastníků bez roušek a rozestupů neonemocní a nebude potřebovat hospitalizaci. Ne kvůli nim samým, ale kvůli kolabujícímu zdravotnímu systému a zdravotníkům na pokraji sil.

Psali jsme: Ať je ČT západní! Jakub Železný ji možná chce řídit. Českem se šíří špatné názory Ministr Toman: Jestliže chceme víc tuzemského ovoce, musíme podporu poskytovat všem Regionální TV: Komu a v jaké výši náleží důchod? Zeptali jsme se na ČSSZ.... Referendum o zrušení Senátu? Překvapení z ANO

Někteří z účastníků demonstrace si dokonce na své oděvy připnuli Davidovu žlutou hvězdu. Mně to přijde vrcholně nevkusné a ukazující na hloupost dotyčných. Co si o tom myslíte vy?

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 1% Petra Buzková 1% Radmila Kleslová 1% Petr Nečas 4% David Rath 90% Jaroslav Tvrdík 3% hlasovalo: 66 lidí

Neměla by být policie razantnější a případné postihy za tuto činnost mnohem tvrdší?

Stále jsem nedostala odpověď na otázku, proč policie nezasáhla a demonstraci nerozpustila. Vždyť byly porušeny nařízení a zákony, které jsou při jiných příležitostech důsledně vymáhány! Policie pokutuje lidi za nenošení roušek a svévolné otevírání restaurací. V tomto případě si ale dle médií pouze libovala, že vše proběhlo poklidně. Předpokládám, že nějaké dodatečné postihy ještě budou následovat.

Ač je to neuvěřitelné, stále se objevují zlehčovači covidu či odpůrci očkování. Dá se říci, že některým chytrákům by bohužel otevřely oči, co se týká koronaviru, jen opravdu drastická událost, kdyby mu na covid zemřel někdo z blízkých?

To se bohužel může lehce stát. Znám pár příběhů „odpíračů“, kteří na základě osobních drastických zkušeností nebo u svých blízkých, svůj postoj přehodnotili.

Bude znamenat očkování opravdu průlom?

Jelikož zatím nemáme jednoznačně účinný lék, nezbývá než očkovat tak, jako se to dělo v minulosti, když vypukla nějaká nákaza smrtelným infekčním onemocněním. Je to historicky úspěšně vyzkoušená možnost, třeba u dětské obrny, spalniček, pravých neštovic a dalších nemocí. Proočkování velké části populace ochrání i ty, kteří z různých zdravotních důvodů nemohou být očkováni.

Je očkování dostatečně rychlé? Je dost vakcín? Vy jste napsala text o tom, že strategie očkování proti covidu potřebuje doplnit a vylepšit. Jak?

Ministerstvem zdravotnictví představená strategie přichází pozdě a je třeba ji doplnit především v části, která se týká přihlašování seniorů do systému očkování. Ti dříve narození nad 80, 70 a dokonce i 65 let často neumějí s počítačem, nemají přístup k moderní technice ani nikoho z rodiny, kdo by jim pomohl. Je třeba více zapojit praktické lékaře, proškolit lidi na infolinkách a více spolupracovat s kraji.

Stále také chybí srozumitelná, odborně podepřená a hlavně intenzivní informační kampaň o důležitosti očkování, účinnosti a bezpečnosti vakcín. Tady má vláda zpoždění minimálně půl roku. I to je důvod, proč je tolik lidí na pochybách a naslouchá dezinformacím. Chaos, protichůdnost, nejednoznačnost výstupů odpovědných a střídání ministrů zdravotnictví jak na orloji tak s sebou nese negativní důsledky.



Psali jsme: Pražské hřbitovy koupily pohřební mercedes za 3,4 milionu. Dráž než nový. Kverulant podává trestní oznámení Hejtman Kuba: Kraje hradí řadu nákladů na zajištění očkování z vlastních rozpočtů Prostějov: O názvu nového parku v Okružní ulici rozhodnou zastupitelé Netlačte se, paní? Očkování běží, ale v Praze je problém. Deník tahá fotky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.