Teď to nebude hezké, tuší Okamura. Hlavně Rakušan bude čím dál agresivnější

Jak v SPD hodnotíte proběhlé eurovolby?

Na úvod bych s dovolením poděkoval všem voličům, kteří přišli k volbám. Výsledek je pro mě určitým zklamáním, představoval jsem si dva mandáty.

Před pěti lety jsme získali 216 tisíc hlasů, teď jsme získali 170 tisíc hlasů, což je určitý úbytek. Máme o čtyřicet tisíc hlasů méně. Výsledek pro nás není katastrofa, ale zklamání ano.

Je to pro nás zpráva, že teď musíme co nejvíce zapracovat ve prospěch občanů této země, co nejvíce bojovat o posílení důvěry občanů. Musíme dát lidem co nejjasnější zprávu, že jim chceme pomoci.

Jiný plán nemám.

Co eurovolby ukázaly ve vztahu k domácí politice, rok a půl před sněmovními volbami?

Ukázaly, že Fialova koalice nemá ve společnosti většinovou podporu, a velmi značným rozdílem. To je ta hlavní zpráva, že získala z jednadvaceti mandátů devět a je největším poraženým těchto voleb.

Může to způsobit v té koalici velké pnutí, protože vědí, že v této konstelaci nemají šanci získat většinu.

Největší lekci asi dostali Piráti a STAN, které se ve vládě profilují liberální agendou, Evropou, Green Dealem. Znamená to, že se tato agenda už voličům trochu přejídá, možná i voličům vládních stran?

Určitě to takový signál je. I lidé v České republice už cítí šílené dopady Green Dealu i migrační politiky. Green Deal už vidí v peněženkách všichni, v nákladech na bydlení, na energie, v cenách automobilů.

Zaslepený liberální aktivismus určitě dostal od voličů „jasný signál“.

Ano, signál připomíná premiéra Fialu, který ale tvrdí, že vláda neprohrála a že nenechá zemi extremistům a populistům. Mimochodem, totéž řekla v Bruselu Ursula von der Leyenová, že „bašta středu se udržela“ a že se musí semknout „proti extrémům“. Může to tedy znamenat, že se vlastně vůbec nic nezmění a pojede se dále?

Přesto, že se premiér snaží vymlouvat, tak počty hovoří jasně; koalice získala mandátů pouze devět. A místo toho, že by premiér po této informaci začal něco dělat pro lidi, tak je opět urazil označením za „extrémisty“ a „populisty“.

Říká to opakovaně a říkají to i další lidé z koalice. Pan Rakušan, paní Pekarová, lidovci, i paní Nerudová, ta to říkala v kampani denně. Jsou to mimořádně urážlivé a nepřijatelné výroky. Já si vážím každého občana.

Takže si myslím, že bychom tu vládu prostě měli vyměnit.

Celkem vládní koalice získala 38 % hlasů. Má podle vás ještě mandát k nějakým zásadním změnám typu korespondenční volby nebo důchodové reformy?

Pokud bychom počítali všechny voliče, i ten milion propadnutých hlasů, tak od nich tato vláda neměla mandát k takovým krokům už od začátku.

Podle volebního zákona je to samozřejmě pořádku, ale většinu voličů tato vláda nikdy nezískala. A kdyby před volbami lidem řekla, co chystá, že bude zvyšovat daně a snižovat důchody, tedy kdyby voliče svým způsobem nepodvedla, tak by ani tak tu většinu nezískala.

Teď samozřejmě všichni připravujeme strategii pro krajské a sněmovní volby, což v jejich případě znamená přemýšlení, jak se udržet u moci. A všichni si asi uvědomují, že tato koalice jim už moc naděje nedává. Takže buď budou dělat mrtvé brouky a pak budou překvapeni u voleb – nebo už teď začne v té koalici velké pnutí, které asi, jak ty koaliční politiky znám, nebude hezké.

To taky může znamenat, že tato vláda nebude prosazovat už vůbec nic, což by pro občany možná bylo lepší řešení, než kdyby jim dál brali peníze a posílali je bůhvíkam.

Ideální by samozřejmě byly předčasné volby, ve kterých by občané znovu rozdali karty.

Hovořil jste o velkém pnutí, které ve vládní koalici očekáváte. Myslíte, že budeme sledovat drsnější koaliční střety než doposud?

Určitě. Mnoho lidí už si všimlo, jak agresivně se vymezuje třeba hnutí STAN, které má v ČR 34 poslanců, protože se vykroužkovali na úkor Pirátů, a dobře vědí, že tolik poslanců už mít nebudou.

Jejich poslanci se bojí, že už se do Sněmovny nevrátí, čili tlačí Víta Rakušana do větší agresivity. Což není tak těžké, on je agresivní člověk sám o sobě, to vím z vlastní zkušenosti. On občany neustále uráží, nadává jim do extremistů i horších výrazů, to jsme ve sněmovně také párkrát slyšeli. Je to člověk, který nemá problém neustále lhát, kolem migračního paktu to viděla i veřejnost. A jeho agresivita samozřejmě s blížícími se volbami bude stoupat.

První téma, na kterém se vláda asi střetne, bude nominace nového eurokomisaře. STAN chce svého nominanta, Piráti chtějí svého nominanta. STAN přišel se jmény Danuše Nerudové nebo Josefa Síkely. Mají vůbec tyto dvě strany se svým volebním ziskem vybírat českého zástupce pro eurokomisi?

Předně by naše frakce Identita a demokracie považovala za nejrozumnější celou Evropskou komisi zrušit. Takže ani nikoho nenavrhujeme.

Ale jako Česká republika nyní někoho budeme muset nominovat. Mám informace, že v koalici Spolu, hlavně v ODS, se intenzivně řeší, co s tím. Samozřejmě vidí, jaký výsledek měl STAN a jaký měli Piráti, a nechce se jim, aby eurokomisaře nominovaly tyto dvě strany.

A ta konkrétní jména?

Paní Nerudová, ta celou kampaň pomlouvala miliony obyvatel této země, že jsou to extrémisté a populisté. A člověk, který se na své spoluobčany dívá takto přezíravě, by je už z lidského hlediska neměl zastupovat v takové pozici.

V případě pana Síkely by to asi byla spíš politická trafika pro neúspěšného ministra, který naprosto selhal u cen energií, které pak těžce poznamenaly bydlení, potraviny a vlastně celou ekonomiku. Každý měsíc to potvrzují evropské statistiky, že máme v přepočtu na paritu kupní síly trvale nejdražší energie v Evropské unii. My, čtvrtý největší vývozce elektřiny. Nejlevnější ji mimochodem mělo Maďarsko, čistý dovozce. A to vše jde za panem Josefem Síkelou, ministrem průmyslu a obchodu. Bankéřem, který energetice absolutně nerozumí a totálně selhal.

Když už tam někdo má být, tak by to měl být člověk, který má alespoň trochu vlastenecké cítění a je ochoten a schopen hájit národní zájmy. A to není případ ani paní Nerudové, ani pana Síkely.

No, pokud jde o ty národní zájmy, tak paní Věra Jourová říkávala, že eurokomisař musí v Bruselu projít lobotomií a ne hájit národní zájmy…

Paní Věra Jourová z hnutí ANO se jenom vymlouvá. Tím vyjádřením si potřebuje omluvit svoji desetiletou trafiku, kterou jí dvakrát dal Andrej Babiš. Svědčí to o tom, že si uvědomuje svou nepopularitu v České republice, kterou celou dobu zrazovala a jednala proti jejím zájmům.

Komisařka Jourová přece normálně šikanovala středoevropské vlády, za to, že prosazovaly svůj program, který od nich občané žádali. Maďarsko, Polsko, pak i Slovensko. Tam se Jourová otevřeně snažila vloni na podzim ovlivnit volby. Vážně mluvila o tom, že by tam v kampani měly být potlačovány a mazány některé názory.

Takže se upřímně ani nedivím, že od ní Andrej Babiš dal ruce pryč. Ale ptám se, proč jí v roce 2019 navrhl do funkce i podruhé.

Vaše frakce Identita a demokracie docela posílila; co by to mělo znamenat pro její ambice v Evropském parlamentu?

Ve středu jsme se s Ivanem Davidem zúčastnili prvního jednání frakce, byli tam Geert Wilders, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Vlámský zájem z Belgie, rakouští Svobodní. Založili jsme frakci, to je vždycky třeba formálně udělat, a teď probíhají jednání o možnosti spolupráce s dalšími stranami, která rozhodnou o tom, jak naše frakce bude silná.

Chtěli bychom, aby naše frakce byla nejen co nejpočetnější, ale aby se ještě více rozkročila i názorově.

Mimochodem, zaujalo mě, že Filip Turek chce být ve frakci s ODS. Já jsem před volbami netušil, že pan Turek chce v europarlamentu podporovat Fialovu pětikoalici. A myslím, že to nevěděla ani řada jeho voličů. Je to určitě velmi podstatná zpráva, i pro volby do Poslanecké sněmovny.