Tehdy jsem přestal věřit Petru Fialovi. Zeman účtuje s premiérem

Pane prezidente, začal bych tzv. šmírovací vyhláškou, která je v těchto dnech široce diskutována. Poté, co se provalila její příprava, dal od návrhu ruce pryč premiér Fiala i ministr vnitra Rakušan. Chystala to ale tato vláda, takže co si o tom myslet? Nevědí snad, co jejich úředníci činí? Není to ostatně první cenzurní opatření, které z vlády vyšlo…

Ano, cenzurních opatření bylo víc. Vzpomeňme na zablokování webů, které bylo posléze soudně označeno za protizákonné. Anebo všechny akce plukovníka Foltýna a konec konců i paragraf o činnosti pro cizí moc. Toto je vlastně další výhonek vládní cenzury.

Nevěřím Fialovu prohlášení, že o tom nevěděl a domnívám se, že do té doby, než se setkal s kritikou, která by oslabila beztak slabou naději na volební úspěch ODS, tak pokud vyhlášku sám neinicioval, minimálně o ní věděl. Je to vyhláška dvou ministerstev, takže musela probíhat komunikace uvnitř vlády. Premiér, který by o takové komunikaci nevěděl, je samozřejmě špatný premiér.

Je podle vás s ohledem na dřívější zkušenosti na místě, aby občané věřili slovu premiéra, že schválení této vyhlášky nepřipustí. Dříve sliboval, že nezvýší daně a zvýšil. Slibovali řadu dalších věcí a nakonec učinili pravý opak.

Jak už jsem veřejně řekl, přestal jsem Fialovi věřit tehdy, když veřejně lhal ve věci platů ústavních činitelů, a to tvrzením, že Ústavní soud přikázal zvýšit platy politiků. Ve skutečnosti Ústavní soud přikázal pouze zvýšit platy soudců a o politicích vůbec nemluvil. Dokonce když Fiala prohlásil, že mu ústavní soudci zvýšení platů politiků nařídili, Ústavní soud se vůči tomu ohradil. Je zde samozřejmě řada dalších veřejných lží, jako „nezvýšíme daně“, „nezvýšíme koncesionářské poplatky“ a mnoho podobných. Protože se blíží volby, uslyšíme ve volební kampani ještě daleko více lží.

Donald Trump si podruhé oficiálně telefonoval s Vladimirem Putinem v rámci pokračování začátku mírového procesu. Proběhla i jednání s ukrajinskou stranou, Trumpův zvláštní vyslanec byl v Moskvě apod. Jaké z toho zatím máte dojmy?

Prvním konkrétním výsledkem je Putinův závazek 30 dnů nebombardovat energetická zařízení Ukrajiny. Kromě toho je tam ještě dohoda o výměně válečných zajatců. Je to pozitivní krok, je to čin a nikoli verbální prohlášení. Velice bych si přál, aby se, ať už v saúdskoarabské Džiddě nebo kdekoli jinde, Putin setkal s Trumpem, protože bez tohoto setkání může celý proces uváznout.

Postoje evropských lídrů se zatím příliš nemění, anebo jen velmi opatrně. Hovoří se o koalici ochotných, která má zahrnovat i nečlenské země EU s tím, že by tyto státy poskytly vojenské mírové sbory, které budou na dodržování příměří a míru dohlížet. Rusové ale těžko připustí účast evropských armád. Co s tím? Má evropská iniciativa nějaký význam?

Evropská unie především tři roky nedokázala podniknout jakékoli konkrétní kroky ve věci rusko-ukrajinského konfliktu. Teď se cpe za jednací stůl, kde ji v podstatě nikdo nechce, ani Amerika ani Rusko a jako příspěvek do diskuse nabízí své mírové sbory. Jsou to ovšem zpravidla vojáci NATO, a to Rusko odmítá.

Je pravdou že demarkační linii bude muset někdo strážit a v takovém případě přicházejí v úvahu jednotky OSN, která má zvyk, že modré přilby jsou zpravidla z neutrálních zemí, například z Indie. Proč by demarkační linii nestrážili například právě indické jednotky pod hlavičkou OSN? Indů je hodně a už jich je dokonce víc než Číňanů, takže k tomu budou mít dostatek vojáků.

Není načase, aby česká vládní reprezentace poněkud změnila rétoriku vůči válce na Ukrajině celkově? Zatímco Trump mírní napětí a snaží se jednat o příměří, z Prahy stále zní výroky o válečném zločinci Putinovi, teroristickém Rusku apod. Jakkoli si to mohou myslet, není při snaze o konec války si tyto názory nechat pro sebe?

V politice jsem mnohokrát jednal s lidmi, o kterých jsem si myslel to nejhorší. Přesto jsem s nimi jednal, protože jsem chtěl dosáhnout nějakého pozitivního výsledku. Pozitivním výsledkem je v tomto případě nejprve příměří a potom mír. Pokud jde o způsob tohoto jednání, někdy je to hra na dobrého a zlého policajta. V tomto případě byl zlým policajtem poradce Ušakov a hodným policajtem je Putin.

Začalo se mluvit o možném výrazném obnovení dodávek ruského plynu do Evropy po skončení války a spekuluje se o spuštění Nord Streamu. Podle Putina by to bylo pro Evropu výhodné a nabízí se to. Zde zatím ale příliš nadšení nevidíme. Jak to dopadne? Rozhodne cena?

Nord Stream byl v prvé řadě německý projekt. Velmi silně ho podporovala Angela Merkelová. Pokud jde o dodávky ruského plynu, ty budou směřovat především do Německa, které je v ekonomické krizi. Nesmyslné zrušení nejenom uhelných, ale dokonce i jaderných elektráren vedlo ke krizi a samozřejmě by německé ekonomice dodávky poměrně levného ruského plynu nesporně prospěly.

Lze to nyní brát tak, že když po zahájení války na Ukrajině evropské státy zajistily větší diverzifikaci dodavatelů plynu, neměli bychom se teď obávat odebírat ruský plyn, bude-li levnější?

Rozhoduje cena. Business as usual. To je Trumpův princip, který naprosto sdílím.

Američané zastavili financování rádia Svobodná Evropa. Je to chybný krok, jak si myslí řada českých vládních politiků? Ti vyzývají k tomu, aby stanici financovala EU.

Odlišme dvě věci. Zastavit financování Voice of America (Hlas Ameriky, pozn. red.) a zastavit financování Svobodné Evropy. Nevidím důvod, proč by Američané měli platit Svobodnou Evropu. Tu by si podle mého názoru měla platit Evropská unie sama, pokud to shledá vhodným. Trochu mě překvapilo, že se USA vzdávají i Voice of America, což je stanice, kterou jsem jako adolescent pravidelně poslouchal. Pokud Elon Musk tvrdí, že tam jsou samí ultralevičáci, ať vymění personál Voice of America, ale neruší ho. Aniž bych se chtěl vměšovat do amerických vnitřních záležitostí, nechal bych v obměněné podobě existovat Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu ať si EU platí sama, jsou to dvě miliardy.