Televizní spolupráce přes Atlantik je prospěšná, říká zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV Jiří Krátký

Televize Praha začala od roku 2021 vysílat programy kanadské televize Nová Vize. Je to jediná česká televizní produkce v Kanadě. Od té doby můžete denně sledovat programy ze země javorů. Novou Vizi jsem založila v roce 2003 jako jednu z národních televizí multikulturální skupiny nezávislých producentů na stanici OMNI 1, která vysílá po celém Ontariu. Od roku 2021 vysílá také v Britské Kolumbii. Netušila jsem, že se udržíme 20 let a naopak budeme vysílací teritorium rozšiřovat. Spolupráce s TV Praha je barterová a tudíž založena na výměně programů z obou zemí. Od začátku existence české televize v Kanadě také úzce spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV), a proto jsem se dnes rozhodla vyzpovídat Jiřího Krátkého, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti na zmíněném ministerstvu.

Pane Krátký, jak MZV hodnotí spolupráci Nové Vize a TV Praha?

Prospěšně. Díky této spolupráci má Nová Vize v Česku rovnocenného partnera. Diváci v Kanadě mohou sledovat autentické reportáže z České republiky a dozvídají se tak o aktuálním dění hlavně v Praze. I když se dnes téměř vše dá vidět na internetu, televize stále zůstává v určité části populace přitažlivým médiem.

A naopak – my v Česku chceme, aby si česká domácí veřejnost byla vědoma, že v zahraničí žije významná část našeho národa. Tito lidé si v cizině na své cestě k úspěchu často museli projít přes tvrdé překážky, aby se adaptovali a vytvořili si nový domov na novém místě. A právě vaše televize přispívá k sepsání tohoto autentického příběhu české diaspory. V portrétech mnohých ukazujete, jak naši krajané v zahraničí došli k úspěchu a proč obstáli. Vytváříte tím povědomí o vzniku úspěšné krajanské komunity v zahraničí.

Co by mělo být podstatou sdělení od krajanů do Česka a naopak?

Naším očekáváním je, aby se z tohoto propojení přenášela zpět do českého prostředí v zahraničí nabytá zkušenost. Krajané většinou žijí v západních zemích s daleko delší demokracií, než je ta naše novodobá od listopadu 1989, a proto například právě tato hodnotová zahraniční zkušenost může být pro domácí společnost přínosem.

Navíc naši krajané v zahraničí, hned jak to bylo politicky možné, obnovili vztah k původnímu domovu a mnozí Českou republiku podpořili a stále podporují. Jednak tím, že do vlasti často cestují a mnohdy zde určitou část roku i žijí, anebo se alespoň pravidelně vracejí, někdy i za cenu zdvojení vlastních životních nákladů. To je jasný projev pevného vztahu.

Jak hodnotíte obsahovou kvalitu našich programů? Je podle Vás něco, co by se mělo změnit nebo přidat?

Vyzdvihl bych tu skutečnost, že se jedná o unikátní záležitost. V Kanadě vysíláte pro krajany již dvacet let a byl bych proto rád, kdyby se televize udržela i nadále. Velmi si ceníme toho, že informujete o akcích, které připravuje komunita, ale také o návštěvách na vládní a parlamentní úrovni, stejně tak o návštěvách českých kulturních osobností v Kanadě.

Ráda bych v tomto případě podotkla, že díky tomu, že posléze posíláme programy do Prahy, dostáváme děkovné emaily od českých umělců, kteří mají možnost konečně se vidět na televizních obrazovkách v Česku, jak tomu bylo například v případě špičkového hudebního tělesa Zemlinskeho kvartet. Tím bych chtěla upozornit na jiný dramaturgický přístup vedení TV Praha. CEO Přemysl Svora se při našem setkaní v Praze vyjádřil ve smyslu, ze TV Praha chce vysílat jinak než mainstreamová média. Chce navodit pozitivní atmosféru a ukazovat, co se ve Středočeském kraji povedlo, a k tomu jistě patří i pěkný zážitek z reportáže s kvalitními hudebníky anebo příkladný portrét úspěšného člověka.

A je něco, co bychom měli přidat?

Rozvoj krajanské politiky z pohledu státu jde směrem rozvíjejícím současný trend, a tím je především rozvoj krajanského školství. Školy češtiny jsou garancí toho, že krajané budou i nadále pokračovat v rozvoji národní kultury v zahraničí. V Kanadě a USA existují české školy nejrůznějších typů a zaměření, jen by měly dostat silnější podporu v mediální oblasti.

Souhlasím a už teď mohu slíbit, že v brzké době i v Praze uvidíte reportáže z celosvětového setkaní českých škol, které se v Torontu uskuteční na začátku května, a také reportáž z torontské univerzity, kde na katedře slavistiky existuje jediné oddělení českého a slovenského jazyka na území Kanady.

A závěrečná otázka: projevuje se nějak zájem MZV o krajany i ve finanční podpoře?

Česká republika v posledních 5 letech zásadně posílila podporu krajanské činnosti v zahraničí, jak víte, i podporu vaší televize. Jedná se o nemalé finanční prostředky, do Kanady například plyne dva a půl milionu korun ročně. Domnívám se, že je to velice slušná částka, a hlavně jsem rád, že se tu částku podařilo udržet i v posledních letech, kdy všechny evropské vlády řeší množství neočekávaných problémů – a to je co říct.

Pochopitelně nás zajímá, jak se investice poskytnutá krajanům zhmotňuje v praxi a také, jak posílit vazbu mezi diasporou a státem a vidět, že se něco vrací zpět a že se něco změnilo.

Z naší strany například státní správa vyhlásila anketu o největší úřednický počin – a tyká se to i úředníků na velvyslanectvích a konzulátech. Aby prostě tito lidé udělali pro vás víc, než jim přikazují pracovní tabulky.

Tak to by čeští diplomaté v Kanadě dostali jedničku. Spolupráce s konzulátem i velvyslanectvím zde je od začátku bezproblémová, vždy byla vedena v přátelském duchu a přinesla mnoho zajímavých společných aktivit, ať už je to spolupráce na Českém a slovenském dni Kanady, který se koná každý rok v červnu, anebo společná oslava svátku 28. října.

Myslím si, že jsme vydrželi vysílat tak dlouho právě i díky vzájemné spolupráci obou zemí, která opět nastala ve chvíli, kdy se národní kultura emigrantů nemusela už jen schovávat za hranicemi daných zemí, ale mohla opět dějinnou spirálou vytvořit most do rodné země.

Tuto situaci, která byla přínosem pro obě strany, všichni rádi nějakým způsobem podpořili.

At už finančně – bez nemalých finančních prostředků plynoucích z komunity by televize existovat nemohla – anebo dobrovolnou prací pro věc. Já jsem byla jen malým prostředníkem velkého záměru, kterým je udržení národní kultury za všech okolností.

Děkuji Vám i za finanční podporu Gala večera na oslavu 20 let existence naší televize, který se v Torontu uskuteční 19. dubna pod záštitou generálního konzulátu ČR v tomto městě a je spojen s koncertem oblíbené zpěvačky Jitky Zelenkové.

Chtěl bych Vám při této příležitosti pogratulovat a popřát Vám, abyste vysílali ještě alespoň dalších 20 let.



(Rozhovor vedla Markéta Slepičková, producentka Nove Vize.)

