Teprve tehdy začne válka. Zlá. Reálný odhad po přesunu na Donbas

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí večer oficiálně uznal Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku a do obou vyslal ruskou mírovou misi. Někteří to označují za začátek války proti Ukrajině, analytik Štěpán Kotrba ji však za invazi nepovažuje. Jako skutečné nebezpečí by vnímal vypovězení Budapešťského memoranda. Kotrba nevylučuje, že za současnými hranicemi obou republik si Rusko vytvoří předpolí.

Vladimir Putin uznal separatistické republiky. Vy opakovaně odhadujete, že „full-scale“ konflikt vysoké intenzity na Ukrajině nebude. Jak to vidíte nyní?

Stále stejně. K žádné invazi na Ukrajinu podle mého názoru skutečně nedojde. Kvůli dvěma okresům se světová válka nevede. Ale „highly likely“ nebezpečí války je tu. Vinou je neochota Západu uznat, že Moskva nechce připustit linii dotyku s jadernou výzbrojí NATO.

Válka by se vedla, kdyby Kyjev vypověděl Budapešťské memorandum a prohlásil se za jadernou mocnost. Ukrajina už totiž požádala o naléhavé zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby si vymohla na základě článku 6 tohoto dokumentu ochranu svého území. Jinak že memorandum vypoví, i když na jeho základě odvozuje své současné hranice. Nikdo ze Západu neřekne „Tak dost“. Nikdo neudělá krok k deeskalaci, a to je šílené. Ukrajina zdědila při svém vzniku z dob SSSR dostatek odborníků, technologií, materiálu i nosičů jaderných zbraní, aby i Sergej Šojgu začal mít obavy.

I kdyby Kyjev nezačal nic vyvíjet, a demonstrativně odpálil nějakou „schovanou“ a nepřiznanou jadernou hlavici z doby SSSR podzemním výbuchem na vlastním území, byl by to důvod k okamžité válce s Ruskem, vedené „full-scale“ všemi prostředky. Možná v první fázi ne jadernými, ale o to nekompromisněji zničujícími. Byla by to blesková válka. Nikdo by nebral zajatce. Byly by likvidovány veškeré ukrajinské energetické zdroje včetně jaderných elektráren. Byl by naprosto nekompromisně likvidován veškerý ukrajinský průmysl. Neznám nikoho v Evropě, který by pak našel odvahu se k Ukrajině po takové demonstrativní akci připojit a konflikt s Ruskem dál eskalovat. Ruce pryč by dali všichni evropští i američtí jestřábové.

Západ šíleně riskuje v této hře nervů.

Nemyslím si ale, že Ukrajina v tomto pokeru hodlá hrát doopravdy jadernou kartou. Byla by jak Castro, který si myslel, že dostane možnost odpálit ruské rakety na USA. Ti, kteří neumějí s mocí zacházet, ji nemají mít. Dnešní Ukrajina není na jadernou mocnost dospělá. Za vším hledejte válku informační, válku stínů, válku strachu a válku gest.

Jak vnímáte nejnovější informace o reálných přestřelkách a bojích na Donbase? Jak se orientujete v tom, kdo je v nich aktivnější a proaktivnější?

Víte, ono je to jedno. Nikdo se nikoho nedovolá o pomoc. Nikdo nepřizná, že on začal. Separatistické republiky dosáhly svého hned první den. Byly uznány Ruskem v demonstrativním kroku, celým světem sledovaném, byly s nimi učiněny smlouvy o pomoci a bude jim pomoženo. Rusko na základě těchto kroků, které odpovídají liteře mezinárodního práva, má mandát „pomoci“ Doněcku a Luhansku vojensky i humanitárně. A už tak činí.

To není území Ukrajiny. Tam nesahá ukrajinská jurisdikce. Tam Putin může bez výraznějších následků. Přesune ne nějaké mužiky, ale legitimní jednotky armády se vší technikou na linii dotyku a může do Doněcka a Luhansku přesunout obrněnce i útočné letectvo. Postoupili jsme ve hře do dalšího levelu. Dojde ke konfrontaci ukrajinských branců a vojenských amatérů s ruskými profesionály. Výsledek bude krvavý. Omezeně. Nepředpokládám, že by Rusko hodlalo prohrát. Ale nemyslím si, že všichni kyjevští vojáci mají důvod vyhrát.

Stále si ale myslím, že na Kyjevem ovládanou Ukrajinu Rus nevstoupí. Jak dlouho vydrží Ukrajina vést boje, byť jen pohraniční? Kolik miliard dolarů má rezerv? Rusko má oproti ní rezervy neuvěřitelné…

Putinův projev, kterým v pondělí večer oslovil národ, byl pojatý široce. Ruský lídr v něm označil Ukrajinu za umělý konstrukt a dílo Lenina. Možná až ironicky naznačil, že pokud chce Ukrajina „dekomunizaci“, má v tom být důsledná. Znamená to, že Rusko nyní ukrajinským státem již zcela pohrdá? A že jednání s ním není možné?

Psychologická válka je v plném proudu. Tohle je emoční krok, který má za cíl vychýlit racionalitu chování ukrajinské delegace na jakémkoliv jednání o míru. A vychýlí ji. To je ta část projevu, kterou pochopí ruské publikum, na rozdíl od Evropy vnímající historii vytvoření SSSR. Copak tohle někdo u nás zná? Profesoři na katedře politické geografie možná…

Já bych Ukrajině připomněl, že pokud se budeme bavit o historii, tak část Ukrajiny patří demokratickému Československu, a tím jeho následnickým státům – České republice a Slovenské republice.

Minské dohody jsou tímto asi mrtvé...

Ony byly někdy živé? Jsou mrtvé do chvíle, než Západ v pudu sebezáchovy a zachování míru v Evropě nedonutí drsným ekonomickým i politickým tlakem Ukrajinu je naplnit. Rusko není stranou těchto dohod. Tou je Ukrajina. Dodnes byly boje o Donbas a Luhansk občanskou válkou. Vnitřním bojem Ukrajiny. Kyjev měl změnit ústavu a dát regionům právo na sebeurčení včetně úřední řeči, samosprávy a daňových výnosů. Umožnit referendum o státoprávní otázce. Nic z toho neudělal. Rusko marně poukazovalo na neplnění minských dohod. Nyní už na ně rezignovalo. To je druhý level hry. Už je alespoň verbálně odhodláno řešit sporné otázky „vojensko-technicky“.

Směřujeme nyní k ozbrojeným střetům na Donbase, kde se nějaké budoucí aranžmá nakonec vynoří?

Někde určitě. Deset kilometrů před Kyjevem? Prozatím ne. To bude až třetí level, pokud k němu dojde.

Západ se ideje Majdanu a podpory Kyjeva nemíní vzdát. Ohlašuje další sankce. Půjdou tyto sankce přes „osobní“ sankce, k sankcím sektorovým?

S cynismem sobě vlastním čekám britskou sankci, tento týden ohlášenou, že Británie se uzavře ruským oligarchům a „zatkne“ jejich majetky ve své jurisdikci. Tisková mluvčí Lavrova Zacharova už veřejně děkovala Londýnu za podobnou sankci a ruské zamini zaslalo do Londýna seznam oligarchů, které by takto rádo také potrestalo za jejich zradu státu. Myslím, že do City zaslalo i čísla jejích účtů.

Další sankci, kterou cynicky netrpělivě čekám, je demonstrativní vypovězení dodávek ruského plynu a ropy. Rusko přijde o několik miliard dolarů, Evropa bude bez plynu a ropy. Možná by neměla naftu do svých tanků a benzín do svých letadel.

Jakékoliv jiné sankce jsou pro Rusko směšné anebo jsou více zničující pro jejich vyhlašovatele.

Jak by se to srovnalo s potřebou dodávek ruského plynu?

Bude-li Rusko rozzlobené víc než demonstrativně diplomaticky, zavře kohoutky do Evropy samo. Ze dne na den. Za týden se ukáže, kdo má silnější pozici. Ukáže to arktický vortex a plynová burza. Myslím, že těch čtyřicet procent evropské spotřeby plynu nemá Brusel čím nahradit. Americký kapalně demokratický plyn evropské spotřebě nepostačuje. Jiné zdroje nejsou. To je limita evropských sankcí i evropského válečného nadšení. Pochopte… danost je, že my potřebujeme Rusko, nechceme-li mrznout. Rusko až tak naše dolary a eura nepotřebuje, protože našlo trh v Asii a urychleně dobudovává asijské plynovody. Ano, v tom případě budou mít na nějaký čas ruští důchodci menší důchod, ale budou vědět proč. Přežili druhou světovou… a přežili. Ale Západ ztratí víc než Rusko, ztratí Rusko. Navždy.

Upřímně řečeno: Co zadrží ruskou operaci, která již začala, na jsoucích hranicích DNR a LNR?

Lavrov. Pokud má plán B jako variantu, že se jednotky na hranici dané již neplatnými minskými dohodami, zastaví. Pokud platí minské dohody, pak by se jimi mělo Rusko řídit. Pokud neplatí, pak se jimi řídit nemusí. Možná že se zastaví o padesát nebo jen o deset kilometrů dál, jestliže si vytvoří předpolí jako v Jižní Osetii, kde se ruská armáda nezastavila u Cchinvali, ale až před Gori u dálnice E60.

Stoltenberg. Pokud dojde k uznání odhodlanosti Ruska hájit svůj životní prostor včetně cordone sanitaire ze strany zemí NATO, probuzení se do nového dne s realistickým pohledem na budoucnost a včasné diplomatické jednání o fait accompli. A bude to jednání o realismu fait accompli, ne o idejích.

Biden. Pokud si uvědomí, že Nové americké století je sen, který se neuskuteční. Ne kvůli Rusku, ale kvůli Číně.

Do jakých vztahů s Ruskem nyní vstupujeme? Je něco jinak než v předchozích horkých stadiích války na Donbase, zejména 2014 či 2015?

Dosud Rusko čekalo. Čekalo na normadský formát, OBSE, na nucení Kyjeva k plnění minských dohod. Čekalo na uznání neférovosti kroků NATO po roce 1991, kdy Západ sliboval Gorbačovovi, že nepostoupí ani o kilometr k ruským hranicím. A získal za to sjednocení Německa a vstřícnost SSSR. Prý Partnerství pro mír. Něco jako Gorbiho „společný evropský dům“, kterému jsem kdysi na chvíli uvěřil i já.

Nyní Evropská unie bude řešit vůči Rusku sankce „tak, aby Rusko bolely“. Rusko musí zvážit, zda odpovědět protisankcemi. USA se budou muset zamyslet nad jadernou paritou, zkrácením dopadu hlavic při umístění základen na Ukrajině z 18 minut na 3–4 minuty a nad rizikem, že lze vypovědět Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, kterou zná český zákon šedesát let pod číslem 90/1963 Sb. Smlouvě o zákazu jaderných zbraní (TPNW) se jak Rusko, tak USA vysmály... Budou muset spočítat rychlost dopadu hlavic hypertonických střel Kinžál. Ano, lze znovu ukazovat další generaci sílu atomových výbuchů. Druhá vlna studené války může pokračovat. Anebo nemusí.

