Termín voleb? „Hradní skupina“ vyčkává s vyhlášením. Paroubek tuší proč

Hned na začátek se podívejme do Francie. Co říkáte na odsouzení Marine Le Penové? Především k tomu, že podle soudu nesmí pět let kandidovat do volených funkcí?

Já si myslím, že celou věc nelze vidět jinak, než jako politický proces, který má Marine Le Penovou odstranit z pozice hlavního favorita prezidentských voleb ve Francii. Těžko se mi to říká, těžko se mi to chápe, ale zdá se, že demokracie je v evropských zemích, tedy v evropských zemích, které jsou součástí EU, vskutku ohrožena. Je to nepříjemné. Něco podobného jsme zažili v Rumunsku. Teď to zažíváme ve Francii. Myslím si, že to povede jenom k dalšímu rozdělení francouzské společnosti. Teď už celou věc nelze specifikovat jinak, než prostě snahu určitých kruhů v EU, včetně Francie, zabránit zvolení nekomfortní političky do čela Francie, tedy jedné z hlavních zemí EU.

Jak moc to, co se kolem Le Penové odehrává, podle vás ovlivní právě ty prezidentské volby ve Francii v roce 2027?

Rozhodujícím způsobem. Je zřejmé, že politický výtlak jiných osobností její strany není takový, jako je právě politický výtlak Marine Le Penové. Její nástupce ve vedení strany, Bardella, tak vysokou celonárodní popularitu prostě nemá.

Jak celkově vidíte situaci ve Francii? Několikrát jste už v rozhovorech mluvil o tom, že tam pravidelně jezdíte…

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 78% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7819 lidí

Pojďme se podívat i k nám. Jak vnímáte náladu v české společnosti, jen pár měsíců před volbami?

Ta situace je zvláštní. Je to takový klid před bouří. Podle průzkumu veřejného mínění to spíš vypadá, že hnutí ANO mírně oslabuje. Nevím, jestli to můžu brát vážně, nebo ne. Protože vláda dělá politicky botu za botou. Ale politika hnutí ANO v některých otázkách je nečitelná. Domnívám se, že jedním z těch hlavních témat voleb bude zahraniční politika a v té zahraniční politice je potřeba říkat věci jasně – ano, ano, ne, ne, a ne kličkovat. A myslím si, že Andrej Babiš kličkuje. Dám příklad. Krásný rozhovor, který teď měl, myslím, že to bylo v Právu a podle mne to byl výborný rozhovor, mluvil tam o sobě jako o chcimírovi. A pak mluví o tom, že tedy nemají nic proti tomu, aby se navýšily vojenské výdaje na 3 procenta HDP. To je trošku protimluv, a to odpuzuje část voličů třeba mého typu. Já bych Andreje Babiše za jiných okolností volil, ale nebudu volit válečnou stranu.

Fotogalerie: - Kolikrát to ještě projde?

Premiér Fiala v souvislosti s českou muniční iniciativou a s tím, že je prý velká šance, že se podaří dostat na Ukrajinu podobné množství nábojů jako vloni, nedávno pro Financial Times řekl: „Babiš je proti této muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a mluví o míru bez podmínek,“ a dodal: „Pomáhá Vladimiru Putinovi, to je velmi jasné.“ Co na premiérova slova na adresu Babiše říkáte?

Já myslím, že to jsou tradiční bláboly a lži, které bohužel rozšiřují mainstreamová média v ČR. Nejhorší je, že se tím politickým kolbištěm pro tyto lži a bláboly stává vlivný zahraniční tisk, u kterého je předpoklad, že také ty věci, které tam přicházejí, jsou přetiskovány a přijímány třeba jinými seriózními periodiky. Takže o to je to zákeřnější a nechutnější od premiéra Fialy.

Je překvapující, že zatím stále neznáme termín voleb? Sem tam někdo kvůli tomu kritizuje prezidenta…

Myslím, že celá zájmová skupina kolem Hradu, což jsou lidé, kteří řekněme mají úzké vztahy k americkým zpravodajským službám, tak pořád manévruje. Čeká na nejvhodnější okamžik tak, aby to pro tu vládní koalici, plus Piráty, bylo co nejpřijatelnější, ten termín. Tak, aby ta volební kampaň byla co nejkratší, tak, aby tedy to bylo pro tu vládní koalici co nejpohodlnější.

Bude podle vás předvolební kampaň u nás hodně vyhrocená?

Soudě podle toho, že půl roku před volbami premiér Fiala lže tak nehorázným způsobem ve vlivném a seriózním britském periodiku, jakým je Financial Times, úplně bez jakéhokoliv uzardění a omezení, lze očekávat, že to bude opravdu velmi „výživná“ volební kampaň a máme se tedy na co těšit. Já jsem to zažil na sobě v roce 2006 a v roce 2010 ve volbách do sněmovny. A nikomu to nepřeji. A teď si to podobně bude užívat zejména hnutí ANO.