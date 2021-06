Tímhle ho nezabijete. Zkoušeli jsme to. Kauza ,,český Floyd" nabírá sílu

„Ať je to člověk bílý, černý nebo modrofialový, měli by se k němu chovat stejně. Nechtějme se dostat do situace, kdy někde za rohem vykoukne policejní hlídka poslaná na místo a zjistí, že dotyčný pachatel je Rom, a tak raději odejde a bude se dívat jinam,“ varuje prezident organizace LIGA LIBE Pavel Černý po úmrtí zdrogovaného muže v Teplicích. Odborník na výcvik bezpečnostních složek a bývalý policista rovněž upozornil, že „zaklekáváním“ nelze nikoho zabít, což mnohokrát prokázal během různých testů. Avšak vyzdvihování barvy pleti zemřelého může mít podle něj za následek mnohem hlubší problém – ohrožení bezpečnosti.

V Teplicích po zákroku policistů se zakleknutím zemřel v sanitce muž romské národnosti. Pitva ukázala jako příčinu smrti předávkování drogami. Jak zákrok hodnotí člověk jako vy, bývalý policista a člověk, který se zákroky zabývá a sám je vyučuje?

Nejprve jednu věc. Nevím, proč je zde od začátku zdůrazňováno, že jde o Roma. Ať jde o smrt jakéhokoliv člověka, je to věc velmi zásadní, smutná a tragická, ke které holt občas dochází. Už jsem dokonce viděl fotku stuhy na místě události, prý: Na romských životech záleží. A já bych k tomu řekl jednu věc: Na všech životech záleží. Na romských i jiných. Prostě na všech. Jde jen o to, aby tyto životy nebyly ztráceny zbytečně.

Zákrok jsem z videa nejen viděl, ale dělal jsem k němu dokonce speciální reportáž jako další z mnoha a mnoha našich testů na toto poslední dobou velmi diskutované téma. Tedy zda lze za podobných okolností zabít člověka podobnou policejní technikou. Rozhodně nelze. Na odborné bázi jsme s reportérem Richardem Samkem předtím i teď vyzkoušeli exaktně prokazatelnou hmotnost, která je v takové situaci člověku za krkem. Použili jsme ale také, jak se ve zdravotnickém slangu říká, saturák – tedy oxyometr, který určuje nasycenost krve kyslíkem, pro dokonalé zmapování toho, co se v těle pak děje či neděje.

Zjistili jsme opět, že podobným způsobem nelze nikoho usmrtit, míněno někoho zabít ať úmyslně, či neúmyslně. Zmiňovaný reportér byl v roli figuranta poutané osoby, proti které se zakročuje. Byla na něm dokonce zkoušena i taková enormní zátěž, která nikdy ani v reálném zákroku nenastane, a jeho zdraví neohrozila. Prostě, v takovéto pozici máte obě tepny kryté vespod a tlak kolene na zátylku na ně pranic nepůsobí. A i kdyby, jakkoliv to prostě ani není možné, byste snad zneprůchodnili jednu z krčních tepen, ani tak nejde zdravého člověka prostě jen tak udusit.

Ihned se začalo objevovat srovnávání se smrtí černocha George Floyda v Americe. Je takové srovnání přiměřené?

Co to má společného s případem George Floyda? Někteří tvrdí, že to není český Floyd a nemá to s Floydem nic společného. V tom bych trochu oponoval. Jedno to má společné: Ten člověk byl neuvěřitelným způsobem zdrogovaný. To znamená a dosvědčuje to i následná pitva – a já doufám, že nejsme ve fázi, že by zde chtěl někdo soudní lékaře, kteří pitvu provádějí, znevěrohodnit – prokázala, že muž v Teplicích měl doopravdy hraniční mix opiátů, zhoubných jedů v krvi.

Koneckonců, a to nemusíme být odborníci, kdo sledoval video, co předcházelo situaci před zákrokem, tedy že téměř nahý muž pobíhal po ulici, zmítal se v záchvatech po zemi, napadal své okolí, viděl sám. Ten druhý napadený muž právě kvůli tomu policii zavolal. Následně dotyčný v drogovém záchvatu ničil majetek a já musím říci, že taktéž sebepoškozoval sebe ať už zmítáním se na zemi anebo mlácením holou pěstí do auta. Jsem si jist, že při pitvě též zjistili, že ze záprstních kůstek neměl asi žádnou celou. A je nadmíru jasné, že člověk, který nepožije v hraniční míře drogu, tohle prostě dělat nemůže. Řeči o tom, že nikdy drogy nebral, že byl slušný člověk a podobně, mi připadají úsměvné. Jak se říká, oko vidí. Co předcházelo policejnímu zákroku, jak pokousal policisty a předtím vykousnul velkou část svaloviny člověku, který volal policii o pomoc, svědčí o tom, o jakou situaci šlo.

Pavel Černý

Taktéž se případu Floyd podobá následná hysterická kampaň a parazitické pokusy využít tuto tragédii. Tedy obrátit věc cestou romských aktivistů nejen proti zakročujícím policistům, ale proti celé prý rasistické společnosti přesně ve stylu dnešního stavu ve Spojených státech. Jakási nová móda a příklady holt táhnou. Jak jsem už dokonce četl komentáře některých Romů, mělo by jim město, kde se to stalo, platit podobné stamilionové odškodnění. Stejně jako Minneapolis rodině Floyda ještě před samotným soudem, který též nechci ani komentovat. Peníze komu? Za co? Člověk jen fakt zírá.

Co říkáte na to, že někteří zástupci organizace Romea pitvě nevěří a že Romové chtějí protestovat proti postupu policistů?

To je jejich právo a právo každého z nás – mít na věc vlastní názor. Koneckonců, mohou se nejen scházet a protestovat, ale taktéž iniciovat další vyšetřování. To může dělat každý z nás a díky bohu za to, že žijeme v demokratické společnosti, kdy nám státní aparát něco sdělí a my tomu nemusíme bezmezně věřit a můžeme proti tomu dle vlastní úvahy něco dělat. A jestli někdo třeba pochybil, což si nemyslím, ať za to klidně pyká. Ale když člověk viděl, co prováděl tento člověk na místě před zákrokem, málokdo – mimo příslušníků bezpečnostních složek – si uvědomuje, jak problematický je zákrok proti takové osobě. Míním tím osobě naprosto v amoku, necítící bolestivost, nemající jakýkoliv pud sebezáchovy a skoro nevnímající svoje okolí ve své neuvěřitelné zuřivosti. Takový šedesátikilový člověk, a oba policisté mohou mít každý devadesát kilo, bude pro ně neuvěřitelným soupeřem, kterého kvůli jeho drogou vybuzené síle budeme mít jen tak tak schopnost zvládnout. A to oni dělali. Víte, oni jej na zemi vlastně jen drželi – už kvůli tomu, aby si sám sobě dále neubližoval. Kdybych viděl video, jak třeba bezmocného na zemi mlátí či do něj kopou, byl bych první, kdo by takovýto skutečně násilný zákrok odsoudil a volal po postihu policistů. Tohle byl ale úplně jiný příběh.

Jak těžké to mají policisté s podobnými zákroky proti podobným osobám v době Black Lives Matter?

U nás to mají v tomto ohledu ještě jednoduché, protože výrazná část společnosti si zatím díkybohu uvědomuje, že policista, i když ho někdy nemusím mít rád, zvláště když mi odtáhne auto, musím zaplatit špatné parkování anebo nás v uvozovkách někdy buzeruje při silničních kontrolách, tak je vždy tím, kdo mě má chránit v extrémních situacích, kdy mi bude nejvíce ouvej. Až budu třeba na životě ohrožen já nebo moji blízcí, tedy v situaci, kdy i ten, kdo má největší nevůli vůči policejním složkám, určitě ocení pomoc a bude za ni vděčný.

Oproti tomu v Americe je v dnešní době jakási uměle vyvolaná hysterie a obrovský problém vůbec policejní službu dělat. Policisté a nejenom ti, kteří mají bledou pleť, mají obrovskou potíž zakročit a spousta jich proto opouští policejní řady–- a to nejen proto, že vznikají nápady na omezení policie či rovnou její zrušení a nahrazení sociálními pracovníky. Jak nedávno prokázaly události v Portlandu, kdy celá jednotka prohlásila, že již nehodlá působit v protidemonstračním týmu už jen proto, že lidé, kteří při velkých nepokojích a rabování zatýkali, byli pod tlakem levicových politiků a okamžitě propuštěni. V takové atmosféře dělat policejní práci, při které každodenně nasazujete život a žádný z policistů neví, zda se vrátí domů ke svým dětem, je něco, co skutečně ovlivní jejich vůli vůbec zakročit. A i tudíž bezpečnost dané země.

Jak k tomu všemu tedy přistupovat?

Zachovejme hlavně zdravý rozum. Pokud je to podezřelá osoba, přestupce nebo dokonce pachatel trestné činnosti, nesnažme se policii vštěpovat, že má brát ohled na to, jakou má dotyčný barvu kůže. Ať je to člověk bílý, černý nebo modrofialový, měli by se k němu chovat stejně. Tedy zakročit přiměřeně, jak situace zrovna vyžaduje a podle zákona. S dodržením všech předpisů, ale zároveň s využitím svých zákonných pravomocí. Pokud člověk s uniformou tyto pravomoci, dané mu společností, zneužije a zakročí nezákonně, ať je dozajista vyšetřován. A třeba i potrestán a vyhozen od policie. Ale nekomplikujme a neznechucujme bezpečnostním složkám práci. Nechtějme se dostat do situace, kdy někde za rohem vykoukne policejní hlídka poslaná na místo a zjistí, že dotyčný pachatel je Rom, a tak raději odejde a bude se dívat jinam. Prostě nezakročí, jako se to velmi často děje ve Spojených státech, protože nebude chtít mít problémy. To by skutečně byla cesta do doslovných pekel, a to by bylo skutečným rasismem. Každému se má totiž měřit stejně, na tom bych trval. Nejen jako bývalý policista, ale i občan této země.

