To by v ČR říkat nešlo. Profesor Eichler k Ukrajině a budoucnosti. A k Zemanovi

POLOČAS ROKU HRŮZY Marine Le Penová díky volebnímu úspěchu splatí dluh u ruské banky. Její vyváženější názory na ukrajinský konflikt by v Česku patrně neobstály, sdělil ParlamentnímListům.cz profesor Jan Eichler, přední expert na mezinárodní vztahy. Evropským hegemonem dle něj bude Německo, nikoliv Francie. Eichler se vyjádřil i k prezidentu Zemanovi, který ho šest let odmítal jmenovat profesorem.

reklama

Konflikt na Ukrajině postupně mizí z hlavních zpráv. Není to signál, že Západ pochopil, že Rusy a Ukrajince čeká opotřebovávací válka, do které už bude chtít zasahovat čím dál tím méně?

To je velmi složitá otázka, může to samozřejmě vést až k takovýmto koncům, kdy Západ dá od Ukrajiny ruce pryč, ale těžko si teď hrát na vševědoucího a pokoušet se anticipovat, co bude zítra.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3880 lidí

Důvody a příčiny války byly už probírány mnohokrát, často se snažíme definovat postavení EU, jak jsou na tom ve vztahu k rusko-ukrajinské válce momentálně USA?

Já zacituji z jednoho obsáhlého aktuálního analytického článku Jeffreyho Sachse, amerického ekonoma, akademika, analytika veřejné politiky a bývalého ředitele Institutu Země na Kolumbijské univerzitě, jenž napsal: „Znám velice dobře naše politické elity a je mi jasné, že jsou nesporně ochotny bojovat proti Rusům až do posledního Ukrajince…“ A snad jen doplním, že ještě před několika lety byl tento člověk počítán mezi 20 nejvlivnějších lidí na světě!

Lze podle vás zpětně vyčítat evropským politikům, mezi jinými například českému prezidentovi Miloši Zemanovi, jeho vstřícnou politiku vůči Rusku, kterou přehodnotil až po začátku ruské invaze, nikoliv už po kauze Vrbětice?

Já mu to rozhodně vyčítám. Nepochybně měl mít i jiné informace a přístup k nim skutečně měl. A pro mě je krajně nevěrohodné to, jak poté zase přes noc obrátil a dnes volá potom, aby byl Putin a další členové nejvyšší ruské garnitury souzeni před mezinárodním tribunálem.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Vy jakožto specialista na Francii určitě můžete popsat, jaký je v této zemi pohled na válku? A jak nahlížíte na mírně kontroverzní pokusy prezidenta Macrona vyjednat s ruskou stranou mír?

Tak Macron se s prezidentem Putinem opakovaně scházel, opakovaně si telefonovali. Ale musíme si uvědomit, že francouzský prezident tak činil v roli nejvyššího představitele předsednické země EU, takže to měl takříkajíc v náplni práce. Bohužel, my skutečně nevíme, jak a čím Putin s Macronem argumentovali.

Tady upřímně závidím těm, kterým se jednou (po desítkách let) tento archiv otevře. Tito naši následovníci se dozví, jak se věci skutečně děly. Ale na Macronovi v každém případě oceňuji tu jeho snahu zabránit ruské agresi na Ukrajinu.

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 5195 lidí

Často je mu vyčítána věta, že Rusko nesmí být rozhodně žádným způsobem poníženo. Jak si přeložit tento výrok do praktické roviny?

Domnívám se, že zde je Macron docela otevřený, protože zvažuje další vývoj událostí. Jistě to, co Rusové provedli, se nazývá agresí – a je to zcela neoddiskutovatelný a neomluvitelný fakt. Nicméně i zde je nutné věřit ve strategii možného. Já Macronovy výroky alespoň čtu tak, že kdyby mělo dojít k ponížení nejenom Putina, který by si to ostatně opravdu zasloužil, ale především celého Ruska, tak je potřeba uvážit dopady, jaké by to na současnou ruskou společnost mělo včetně možnosti, že by se současná Ruská federace mohla rozpadnout na více územních celků.

Ale to je pochopitelně můj pohled – ne pohled Emmanuela Macrona.

Jak na konflikt na Ukrajině nahlížejí Francouzi? Souhlasí s postojem svého prezidenta?

Pokud jsem dobře obeznámen se situací, Francouzi, ani francouzská média za toto Macrona nijak nekritizují. Daleko více je za své jednání a rozhovory s Putinem kritizován v zahraničí.

Ostatně ve Francii jsou dnes politici, kteří jsou k Ukrajině a k osobě jejího prezidenta Zelenského ještě mnohem kritičtější.

Fotogalerie: - Setkání prezidentů

Máte na mysli Národní sdružení (RN) francouzské krajně pravicové političky Marine Le Penové?

Částečně ano, ale tady bych se ohradil proti tomu označení krajní pravice nebo jak se také říká extrémní či radikální. Jde o třetí nejsilnější parlamentní uskupení a hlavní opoziční stranu ve Francii.

Navíc ten poslanecký klub této strany se zjedenáctinásobil a je velice homogenní.

A Le Penová přijala novou strategii, kdy se k mnoha věcem staví konstruktivně, nikoliv, aby je vetovala jako dříve.

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 75% Ne 21% Nevolil bych 4% hlasovalo: 6094 lidí

Dobrá, jaké je tedy oficiální stanovisko Marine Le Penové ke konfliktu na Ukrajině? Nabízí nějaké konstruktivní řešení?

Le Penová se nyní finančně zahojila díky volbám, její strana dostane veliký příspěvek od státu a ona může splatit dluh, který má u ruské banky, což bylo samozřejmě opakovaně vytahováno na světlo, nicméně Le Penová teď bude moci k Rusku a k jeho agresi konečně přistoupit takříkajíc s čistým štítem.

A její strana se prezentuje v podstatě dlouhodobě názory, které by zde patrně neobstály – totiž, že rusko-ukrajinské spory mají daleko hlubší kořeny, že v minulosti pochybily obě strany a že je třeba vnímat vše v kontextu mnohaleté války či alespoň vojenských střetů, které samotnému konfliktu předcházely.

Pane profesore, když srovnáte Německo a Francii – kdo se podle vás do budoucna stane hegemonem EU?

Jednoznačně říkám, že Německo, které má větší průmyslovou základnu, je ekonomicky silnější a také už vidíme, že celou řadu věcí, které se týkají i EU, Němci s nikým ani nekonzultují, a jednají na vlastní pěst. A že Emmanuel Macron je oproti Olafu Scholzovi mazák a schopnější politik, to je sice pravda, ale klíčovou roli nakonec stejně sehrají ty tvrdé ekonomické ukazatele.

Posuňme se dál k evropské a tuzemské ekonomice. Stále se ve všech pádech skloňuje výraz Green Deal, sdílíte obavy mnohých z tohoto monstrprojektu, jehož mráz přichází z Bruselu?

Já souhlasím s exprezidentem Václavem Klausem, že je to určitá zelená doktrína, která jde bohužel až za únosnou hranici. A pochopitelně s velkou energetickou krizí by podle mého soudu měl přijít i minimálně dočasný konec Green Dealu.

Co jste říkal na rozhodnutí EU, která z nouze posvětila i jádro dočasně jako takzvanou čistou energii?

Já to vnímám jako jednoznačně pozitivní rozhodnutí. Ty tlaky a kritika využití jaderné energie slábne a kupříkladu právě Francie, která dlouhodobě sází na jadernou energii, je tím rozhodnutím potěšena více než kupříkladu Německo.

Blíží se konec mandátu Miloše Zemana jako hlavy státu a s tím samozřejmě i prezidentské volby, které proběhnou v polovině ledna, tedy za 6 měsíců. Bude to mít nový prezident jednoduché či naopak složité nastoupit do funkce po nemocném Miloši Zemanovi, který se v těch lepších časech snažil prezidentský post hodně zviditelnit a pozvednout jeho význam (někdy až přes míru)?

Řekl bych, že většinou to bylo přes míru. Osoboval si pravomoci, které mu nepříslušely, a navíc se nezřídka uchýlil i k hulvátství.

Jemu nadmíru vyhovovalo, že jako partnera či protihráče měl stíhaného premiéra Andreje Babiše, který byl vydíratelný. Petr Fiala podle všeho vydíratelný není, pokud se tedy ještě více nerozvine ta aféra STAN a nepřidají se ještě nějaké další. Nemyslím si, že Zemanův nástupce, ať už to bude kdokoliv, by byl tak žlučovitý, a tak permanentně posedlý mstou jako současný prezident.

Psali jsme: Bude Guantánamo? Vracíme se do časů, kam StB patří. Toto nám řekli politici o plánu vnitra svítit si na ruské šváby Celý svět za to zaplatí! Zelenskyj se zlobí Decroix (ODS): Premier Fiala, čistá radost a hrdost Paní Hubáčková, vy jste úplně mimo, prosím vás. Většinu slibů porušili, takže od nich už nic nepřekvapí, varuje Babiš před vládou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.