To je JEJICH pojetí demokracie. Oni si schválí cokoliv. Patrik Nacher k tomu, co včera zažila Sněmovna

Nezvolení opozičních nominantů do vedení Sněmovny, například dosavadního předsedy Radka Vondráčka, kritizuje pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „Oni mají většinu a můžou si schválit cokoliv. Jenom ale obnažují to svoje vnímání zastupitelské demokracie. Pokud oni někdy kritizovali válcování ze strany vlády, tak teď dělají to samé,“ povšiml si. „Stavějí celou svoji kampaň na tom, že jsou koalicí změny, že to chtějí dělat líp. Takže takovéto dětinské ty jsi mi ukradl autíčko, já ti ukradnu panenku mně přijde jako nešťastné,“ domníval se.

Vedení Sněmovny je téměř kompletní. Nebyl do něj zvolen dosavadní předseda Sněmovny Radek Vondráček, který nyní kandidoval na místopředsedu. Z ANO zatím prošla jako místopředsedkyně jen Jana Vildumetzová Mračková. Zatímco druhý nejmenší klub, TOP 09, má předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a nejmenší klub Pirátů místopředsedkyni Olgu Richterovou. Co na to říká poslanec ANO? „Přijde mi divné, jak ten počet, tak i způsob fungování. Pro účely voleb se dělají koalice – SPOLU a PirStAN – a pro účely umísťování do výborů zase fungují jako jednotlivé kluby. Pro účely obsazování vedení Sněmovny jsou zase koalice, pro účely přednostních práv jednotlivé kluby. Je to nepřehledné a také oportunistické. Někdy vystupují jako koalice, protože tím zvyšují svoji pozici, nebo jako klub, protože třeba každý předseda klubu má přednostní právo. To mi přijde nefér,“ konstatoval Patrik Nacher. „Pokud jde o ten počet, že minule bylo pět místopředsedů Sněmovny a teď jich je šest a je to údajně v pořádku, přitom je nám dáváno najevo, že když se nám to nelíbí, tak se máme toho jednoho místa vzdát, v té chvíli nelze říkat, že tato koalice ctí výsledky voleb a poměrné zastoupení ve vedení Sněmovny,“ upozornil. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4798 lidí

„Na základě písemné tabulky, která je oficiálně vypracovaná kanceláří vedení Sněmovny, kolik který subjekt, ať už rozdělený po koalicích nebo poslaneckých klubech, by měl mít zastoupení ve výborech, ve vedení výborů Sněmovny na základě mandátů, vychází, že když je předseda a šest místopředsedů, máme mít jako ANO tři. My při tom celkovém počtu sedm máme dva. Není to tedy už o poměrném, ale paritním zastoupení. Že každý klub kromě SPD by měl zastoupení ve vedení Sněmovny bez ohledu na svoji velikost. Což ale popírá veškeré dosavadní zvyklosti. Dochází tak ke kontrastům, že klub mající čtyři poslance bude mít jednoho zástupce a klub, který má 72 poslanců, bude mít taky jednoho?“ podivoval se. „Oni mají většinu a můžou si schválit cokoliv. Jenom ale obnažují to svoje vnímání zastupitelské demokracie. Pokud oni někdy kritizovali válcování ze strany vlády, tak teď dělají to samé,“ povšiml si.

Častým tématem Patrika Nachera je poukazování na dvojí metr v různých záležitostech, na Facebooku má čerstvě sdílený obrázek ukazující, jak se čemu říká, když to děláme my a když to dělají oni, ač jde o tu samou věc (viz povstání, revoluce versus puč, osvobozenecký boj versus terorismus, bratrská pomoc versus okupace). Není to i tento případ? Co kdyby ANO hypoteticky udělalo s někým předvolební koalici a pak ve Sněmovně dělalo to samé co současné koalice? Jak by se k tomu ony stavěly? „Dovedu si představit, že kdybychom udělali koalici s SPD, tak by řekli, že se spojujeme s extremisty. Ačkoliv když jsem v jedné debatě argumentoval, že absolutně nekoresponduje s volebními výsledky, když subjekt, který má 14 (TOP 09), a další mající čtyři (Piráti), což je dohromady 18, tedy méně než SPD, mají dva zástupce ve vedení Sněmovny a SPD nikoho, reakcí bylo, že když my to druhé místo dáme SPD, tak je to naše věc. Pak z toho ovšem vypadává argument, že SPD není ve vedení proto, že je to extremistická strana, ale proto, že jim to nevychází,“ konstatoval s tím, že každý voličský hlas je stejný. „Nevím, jestli je dobré toto kádrování. Z určitého úhlu pohledu bych se mohl tímto prizmatem dívat i na Piráty a jejich názory, minulost jejich politiků,“ doplnil.

Jaké zážitky si odnesl z nové Sněmovny? Bude budoucí vládní koalice válcovat opozici? Slyšeli jsme před volbami slova o nerozdělování společnosti, zakopávání příkopů... „Byly tam i světlé momenty, jenom bych nekritizoval. Na jedné straně mě mrzelo a bylo od nich netaktické, že nepřipustili volbu Karla Havlíčka. Jedna věc je, že být místopředsedou vlády a zároveň předsedou Sněmovny není samozřejmě v souladu s ústavou. Ale samotná kandidatura by umožněna býti měla. Otázka je, co by se stalo minutu poté, co by byl vyhlášen jako vítěz. To je pro mě právnická debata, protože teoreticky mohl mít připravenou demisi s tím, že v momentě vyhlášení by ji vytáhl na světlo světa. Pak padá argument, že nemůže být zvolen. Myslím, že měli připustit volbu Karla Havlíčka. Působí to takto navenek, že se obávali, že by mohl získat hlasy některých koaličních poslanců,“ řekl poslanec ANO.

Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 15% Ne 71% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 12898 lidí

„Na druhé straně se mi líbilo, když Markéta Pekarová Adamová poděkovala za činnost Radku Vondráčkovi, několikrát ho ocenila ve svém projevu, jak vedl Poslaneckou sněmovnu a jak využil právního vzdělání, tak aby řízení mělo kvalitu a štábní kulturu. Potlesk získala ve stoje ona i on. To mi přišlo jako světlý moment, který je třeba zdůraznit. To, že pak nebyl zvolen, to se zase vracíme do pozice toho Karla Havlíčka, kdy koalice nezvolila nominanta opozice,“ uvedl s tím, že se zrcadlově děje to, co se dělo Petru Fialovi. „Tehdy jsem s tím nesouhlasil, volil jsem ho. Byl zvolený až na nějaký čtvrtý pokus. Takže to teď asi tato koalice takto vrací. Na druhou stranu však staví celou svoji kampaň na tom, že jsou koalicí změny, že to chtějí dělat líp. Takže takovéto dětinské ty jsi mi ukradl autíčko, já ti ukradnu panenku mně přijde jako nešťastné,“ domníval se.

Vláda představila ambiciózní plán, ale nechce zvyšovat daně, zruší EET, kde na to vezme peníze? A bude mít vláda vůbec čas na plnění svého programu, nebo situace bude taková, že se bude řešit průšvih za průšvihem? „Hnutí ANO bylo často obviňováno z populismu. Mám pocit, že toto má tyto prvky, protože moc tam nevidím tu cestu. Pokud bude platit teze, že nebudu zvyšovat daně – s čímž souhlasím – nebudu moc škrtat, abych někoho nenaštval, a ještě zruším prvky typu EET, tak se přímo nabízí otázka, kde dojde k tomu znatelnému zlepšení, které bylo slibováno. To nevím,“ upozornil. Stoupající ceny energií je problém přicházející zvenčí kvůli zelené evropské politice. Dokáže se nová vláda, která se profiluje jako proevropská, případně vzepřít věcem, které nás budou ekonomicky poškozovat? Dupnout si, že takhle ne? „To nevím a nebudu to kritizovat dopředu. Nebudu dělat to, co dělala opozice, nyní budoucí koalice, že kritizovala věci u covidu či Green Dealu. V momentě, kdy došlo kolem Green Dealu k nějaké politické dohodě, kritizovali Andreje Babiše, že si nebouchl do stolu. Když si do stolu bouchl, tak ho kritizovali, že jsme za potížisty a ve všem hledáme nějaký problém. Když se nechtěl nechat očkovat, tak říkali, že má jít příkladem. Když se nechal očkovat, tak byl kritizován, že předbíhá frontu. Taková kritika za každou cenu,“ povšiml si.

„Já to dělat nebudu. Počkám si a doufám, že když takto kritizovali a říkali, jak se to dělat nemá, že vědí, jak se to dělat má. Že budeme svobodní v tvorbě našeho energetického mixu a bude uzpůsoben pro naše podmínky, které máme. Nesvítí tu pořád slunce, není tady větrno. To znamená, že nemůžeme být úplně závislí na obnovitelných zdrojích, aniž máme zázemí v jádru, aniž je vyřešený plyn. Doufám, že si tuto logickou pozici uhájíme. Nebudu tedy dopředu preventivně kritizovat a dělat to, co dělali oni. Umožní mi to pak jako opozičnímu poslanci svobodně se vyjadřovat k tomu, co vláda reálně v tom čase dělá,“ uzavřel Patrik Nacher.

