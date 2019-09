To jsem slýchal už za mlada, že poručíme větru, dešti... Fyzik z Trikolóry naštve všechny, co chtějí zastavovat klimazměnu

Mění se klima planety? A dokáže lidstvo změnit klima? Ptáte se ve svém blogu. Jakou na to máte odpověď?

Klima planety se vždy měnilo. Měnilo se množství srážek, pouště se měnily na pralesy a pralesy na pouště. Přicházely a končily doby ledové. Měnila se poloha kontinentů a došlo k pěti tzv. velkým vymíráním. A klima se měnilo i zcela nedávno u nás. Středověké teplotní optimum se stabilním klimatem bylo vystřídáno malou dobou ledovou, která se vyznačovala značnou nestabilitou. To jsou fakta. Takže je celkem očekávatelné, že se klima měnit bude i nadále. Lidstvo se umí těmto změnám přizpůsobovat, měnit klima planety, podle mého názoru, však zatím nedokáže. I když jsem jako mladý člověk slýchal, že poručíme větru, dešti, tak zatím neporučíme.

Jde ochrana životního prostředí podle vás tím správným směrem?

Chránit a neničit životní prostředí je samozřejmě v našem zájmu. Životní prostředí je prostředí, ve kterém žijeme, a chránit si ho musíme pro nás, pro lidi. Není to tak, že ochrana životního prostředí je cílem samotným. Při ochraně musíme vždy vycházet z faktů, a ne z dojmů. Dobře si pamatuji katastrofické předpovědi, podle kterých se prý planeta nebezpečně ochlazuje. A kde jsou tehdejší odborníci dnes?

Švédská školačka Greta Thunbergová je symbolem současného boje za klima. Co říkáte na mediální prostor, kterého se jí dostává?

Je to pro mě nepochopitelné.

Mohou připravovaná opatření ohrozit náš průmysl, třeba automobilový?

Nejenom že můžou, ale ohrožují! Automobilový průmysl začíná mít problémy. A hlavně začínáme mít problémy my, lidé. Nová auta jsou zbytečně dražší a méně spolehlivá. Paradoxně je nakonec i dopad těchto aut na životní prostředí horší než aut vyráběných před několika lety. Elektrická auta nejsou příznivější k životnímu prostředí než auta vyráběná nedávno. Nejde přitom jen o automobilový průmysl. Nesmyslný boj proti plastovým brčkům je jenom vrcholkem ledovce.

V této oblasti je pro nás klíčové sousední Německo. Jak hodnotíte situaci v této významné zemi?

Mám hodně německých kolegů i přátel, plynně mluvím německy a v Německu jsem strávil dost času. Hodnotit oficiálně vnitropolitickou situaci našich sousedů však nebudu. Je to jejich věc. Já žiji v České republice. Co je však jiná věc, jsou zahraniční vztahy a souvislosti. Pokud si Německo zvalo migranty, proč se mají zavádět nějaké unijní kvóty na jejich přerozdělování? Zcela nepochopitelné jsou pak tyto kvóty ve světle údajné potřeby a užitečnosti migrantů jako pracovní síly.

Pokud bude Německo odstavovat jaderné elektrárny a nadále stavět nestabilní zdroje, jako jsou větrné elektrárny, tento jejich problém se může dostat formou blackoutů brzy i k nám. O těchto věcech musí se sousedy sebevědomě jednat náš ministr zahraničí. A to z pozice ministra suverénní země. Jinak je samozřejmě v našem zájmu mít s Německem dobré politické vztahy a co nejsvobodnější vzájemný obchod.

U nás doma se v posledních hodinách rozebíralo trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, kde hlavní roli hrají dotace. Není hlavní problém právě v nich?

Jistěže jsou dotace velkým zdrojem problémů. Jak řekl kdosi moudrý, dotace jsou na věci, které lidé ve skutečnosti nechtějí. To, co opravdu chtějí, si opatří i bez dotací. Ostatně na dotace z Unie jsem napsal taky blog, kde jdu více do detailů. Dotace, v kombinaci s rostoucím množstvím stále složitějších pravidel na udělování dotací, tvoří podhoubí korupčního prostředí.

Co si myslíte o odstraňování soch – viz současné rozpory okolo sochy Koněva v Praze.

Kauzu jsem zaznamenal, ale neřešil. Zaznamenal jsem taky, že náš předseda k tomu napsal střízlivé hodnocení. Co se týče soch, tak mě spíše překvapilo odhalení nové sochy Karla Marxe panem Junckerem v Trevíru v květnu minulého roku. Ta socha byla navíc dárkem z komunistické Číny! Začátkem devadesátých let jsem si vůbec nedokázal představit, že se to bude odehrávat v Německu 21. století. A u nás vůbec nikdo neprotestoval. To, že je v Berlíně socha Marxe z minulosti, bych byl schopen akceptovat. Vztyčení nové sochy tomuto hlasateli nenávisti z 19. století je však pro mě nepochopitelné.

Jste koordinátorem Trikolóry pro Liberecko. Vaše uskupení představilo svůj program. Jaké máte ohlasy?

Není to úplně krátký text, má 30 stran, i když je napsán jednoduše a pochopitelně. Takže ho všichni zatím nemohli nastudovat a strávit. Ti, co si ho již přečetli, ho hodnotí všichni velice pozitivně. Naše hnutí mělo do začátku tři programové pilíře, pak 27 bodů programových zásad a cílů ve stanovách. A dnes již máme kompletní politický program. V kraji zakládáme expertní komise pro jednotlivé oblasti, kde bude program zpracován a pak formou přednášek vysvětlován jak příznivcům, tak veřejnosti. Zatím pracuje komise pro vzdělávání, začínají pracovat komise pro oblast bezpečnosti, hospodářská a sociální komise.

autor: Oldřich Szaban