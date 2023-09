To po Fialovi zůstane a potáhne se to, ukázal Paroubek. Po větě „nejhorší je za námi“

reklama

Pane inženýre, nedávno jste se vrátil z návštěvy Číny. Prozradíte účel své cesty?

Byla to víceméně obchodní cesta. Spolupracuji s jednou farmaceutickou firmou v Číně. Vlastně světovou firmou, protože mají zastoupení ve 110 zemích světa včetně ČR. I když tady není nějaké velké.

Musím říci, že pro mě bylo velmi zajímavé, jakou firemní kulturu má čínská firma, která působí v celosvětovém měřítku. Tato firma má díky majiteli, předsedovi, jak mu říkají, velmi propracovaný systém spolupráce a odměňování pracovníků, těch loajálních a nejvýkonnějších. Já jsem si připadal jako v pohádce Tisíce a jedné noci, když pan předseda rozděloval 300 osobních aut pro ty nejloajálnější a nejvýkonnější pracovníky po celém světě. Čili zdaleka se to netýkalo jenom Číňanů, ale třeba i Indů, Rusů, Afričanů… Prostě firma opravdu světového formátu. Firma, která má také svoji nadaci, a to ve světovém měřítku. Snaží se pomáhat řešit dopady například zemětřesení, živelních událostí, ale také pomoci třeba chudším regionům například i v Číně. Je to firma, která projevuje velkou sociální zodpovědnost a odpovědnost vůči pracovníkům. Firma s mimořádně velkým, tedy na naše poměry, obratem po celém světě.

Chystáte další návštěvu Číny?

V říjnu pojedu na pozvání do Číny na 4. summit Pás a stezka. Těch tří předchozích summitů jsem se také zúčastnil. Poslední zatím byl i za účasti českého prezidenta a desítek premiérů či prezidentů ze zemí, které jsou nějakým způsobem napojeni na ten projekt Pás a stezka. Je to vlastně dnes největší ekonomická aktivita celosvětového významu, která se vlastně projevuje. Takže mě zajímá, jak za ty čtyři roky pokročili v čerpání peněz, které Čína uvolnila na tento projekt, v řádech set miliard dolarů. Tehdy se mluvilo o bilionu dolarů. Já myslím, že dnes už je to částka podstatně větší, která bude k dispozici na ty projekty v rozvojovém světě, ale také v Evropě.



Pojďme na další téma. Minulý týden vyšel na iDNES.cz poměrně obsáhlý rozhovor s premiérem Fialou. Ten v něm mimo jiné uvedl, že je přesvědčen, že máme to nejhorší za sebou a přicházíme do pozitivnějšího období. Souhlasíte?

Už to bude brnkačka… No tak já tedy nevím, tady ještě dojíždí vysoká inflace. Ty predikce, které mluví o tom, že inflace se bude už příští rok blížit ke dvěma procentům, jsou poněkud, řekl bych, přehnaně optimistické. No, a pokud si vzpomínáte na mé předpovědi, že reálná mzda v letech 2022–2023 poklesne o nějakých 20 až 25 procent… Už i Český statistický úřad vlastně dokládá, že během těch posledních šesti kvartálů, to znamená od počátku roku 2022 do poloviny tohoto roku, je pokles reálné mzdy o třináct procent v souhrnu. Takže ta dvacítka je i v těch oficiálních číslech nadohled. A to prakticky pracujeme s celým tím spotřebním košem, který obsahuje několik set položek. Ale pro život běžného občana má význam několik desítek položek. Hlavně pokud jde o potraviny, ale také pohonné hmoty, nájemné a třeba elektřina, voda, plyn…

Takže je to blízko té mé predikci. A to se samozřejmě nějakým způsobem neodpáře. Tuto zátěž budou občané pociťovat i v dalších letech. A obávám se, že i ten takzvaný konsolidační balíček přinese ve svých důsledcích další vlnu zdražování.



Do Česka prý teče stále více ropy z Ruska. Tato informace zazněla v minulých dnech v médiích. Překvapuje vás to?

Mě už nepřekvapuje vcelku nic. Myslím si, že je především chyba se vzdávat levných ruských surovin a nahrazovat je drahými. Hovořit přitom o svobodě, tak to je sice prima, ale myslím si, že nám v tuto chvíli ani nehrozí, že by nám někdo bral svobodu. To jsou prostě falešné narativy, které umožňují zase třeba zbrojařským firmám, aby vydělávaly velké peníze. Nebo těm firmám, které dodávají do Evropy suroviny včetně břidlicového plynu.



Vy jste se v komentáři na webu Vasevec.cz zamyslel nad tím, „k čemu potřebujeme ty stovky letounů F-35“? Takže k čemu, podle vás?

Tak za prvé to potřebují Američané, americké zbrojovky, aby v těch příštích letech měly práci, protože těch letounů má být 600. Pokud vím, tak zatím jich je v Evropě jenom část, takže další stovky letounů budou vyráběny. Takže si vlastně zajistí práci za velké peníze. A pak samozřejmě i ten servis, který z toho bude vyplývat, bude stát také ty státy včetně ČR velké peníze. Když se dívám na to, kolik by nás stálo 24 gripenů, no tak je to ani ne polovina té částky, kterou nás budou stát ty americké letouny. Plus samozřejmě není vyčísleno u těch amerických stíhaček všechno. To znamená – kolik budou stát úpravy letišť – to nebude jenom jedno letiště, kolik bude stát přeškolení pilotů atd…

Už příští týden budou volby na Slovensku. Co říci na ten nedávný incident na konferenci strany Směr, tedy na rvačku mezi Matovičem a Kaliňákem?

Pan Matovič na mě působil vždycky jako člověk, kdy jsem nevěděl, jestli má o kolečko víc nebo míň. Vloudit se na akci jiné politické strany a tam se snažit vyvolat incident jenom proto, abych získal pozornost pro konglomerát stran, který vedu a který vypadá, že konečně vypadne z Parlamentu, no tak to jsou smutné věci. Ale domnívám se, že je to zneužíváno proti Směru. Je tedy zajímavé, že předseda Směru Fico zachoval naprosto chladnou hlavu a při tom incidentu se dál věnoval problému, se kterým přišel na konferenci. To, co se tam odehrálo, byla řízená provokace tak, aby se mohli lídři těch slovenských pravicových stran pohoršovat. Že Matovič má o kolečko víc nebo míň, tak to víme všichni. Ale snažili se do toho zatáhnout i předáky Směru a jsem rád, že se jim to v osobě pana Fica nepodařilo.



Exprezident Klaus nedávno zaslal Robertu Ficovi podporující dopis. Z některých stran za to ale sklidil kritiku. Co na to říkáte vy?

My jsme jako spolek Nespokojení, který sdružuje členy všech českých levicových a levostředových stran, také zaslali panu Ficovi dopis na podporu Směru. Protože ta štvanice, která je proti panu Ficovi vedena jak slovenskými, tak i částí českých médií, je v zásadě nechutná. Takže celkem jsem ocenil ten dopis Václava Klause. A v podstatě musím říct, že je stále více věcí, kde se s ním politicky můžu shodnout.

