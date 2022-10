To už jsem někdy slyšel, paní Drábová. Holec píše jaderné šéfce

reklama

Bývalý spolužák generála Petra Pavla z vojenské akademie Antonína Zápotockého Pavel Beneš popsal, jak je v elitním kurzu totalitní režim cvičil na špehování lidí a jejich získávání pro spolupráci nebo jak oba žili s falešnými občankami. Když věrohodnost jeho slov na facebooku potvrdil historik Petr Blažek, který se Pavlovou minulostí zabývá dlouhodobě, tak mu příspěvek smazali jako nahlášený spam. Tohle jsme v prezidentské kampani zatím ještě nezažili, ne?

Tohle teda fakt ne, ale všechno je jednou poprvé, jak se říká! A s generálem Pavlem je to poprvé proto, že poprvé na prezidenta kandiduje někdo, kdo se snaží kompletně vymazat svou toxickou totalitní minulost tak vehementně, že z facebooku záhadně mizejí příspěvky o něm i známým historikům. Tohle už normálně smrdí Ruskem! Ale aby taky ne, když Pavlův výcvik kdysi v rámci vojsk Varšavské smlouvy řídil Kreml. Pavel je taky určitě prvním kandidátem na prezidenta, který v rámci výcviku podle Benešova svědectví za totality přebýval s občankou na falešné jméno v konspiračních bytech vojenské obdoby StB. On je vlastně smutným důkazem, že čím víc se vzdalujeme někdejší totalitě, tím víc a bezostyšněji se nám vracejí totalitní kádry jako Pavel, protože si drze myslí, že jsme dávno zapomněli.

A ještě k historikovi Blažkovi. On řekl, že se prý lidé od Pavla pídí po jeho minulosti, což jen ukazuje, že generál neztratil nic ze svých starých, dobrých návyků agenta Pávka. Jen doufejme, že je dnes už praktikuje s pravou občankou, když chce být prezidentem. Pavel totiž zásadně nevyvrací skandální tvrzení o sobě a místo toho jen reputačně útočí na ostatní. Buď to hází na Andreje Babiše, což zřejmě okopíroval od premiéra Petra Fialy. Anebo jeho stvořitel a bývalý diplomat Petr Kolář, v němž hoří osobní ambice a totalitní manýry podobné těm generálovým, pro změnu reputačně útočí na Beneše, z kterého dělá spolupracovníka KSČM. Všimněte si: Ani slovo o tom, že by Pavel nebyl tím, kým byl podle výpovědi spolužáka i pátrání historika a archivních dokumentů. Tohle už je putinovská „diverze“, jen v uniformě NATO! Nejhorší na tom všem ale je, že z agenta Pávka udělal „demokratického“ kandidáta na prezidenta premiér Fiala, který mu jménem koalice SPOLU vyslovil podporu. Jestli tedy takhle vypadají ty „hodnoty“ SPOLU, kterých je nejen Fiala permanentně plný, tak pak se všichni „antibabišovci“ musí okamžitě omluvit Babišovi. A mimochodem: Ten se na rozdíl od Pavla kvůli své údajné spolupráci s StB soudí. To Pavel pátrá po minulosti nepohodlných lidí.

Premiér Petr Fiala se zase oslavil za výsledky posledního summitu EU, ten ale přinesl jen příslib společného nákupu 15 procent plynu. Současně s tím už kvůli drahému plynu propouštějí české firmy včetně Juty Jiřího Hlavatého. A na poplach dál bije i český průmysl.

Já už Fialu fakt obdivuju za to, jak se pokaždé dokáže oslavit i za nic. Jen doufám, že to jen hraje kvůli stále horším průšvihům své vlády a nevěří tomu, protože pak by to skutečně byla katastrofa. Fiala pořád opakuje, že jeho vláda čeká s pomocí průmyslu na evropské řešení, jenže to nejsme ani jako předsednická země pořád schopni domluvit. Přitom právě řešení energií si Fialova vláda dala jako top prioritu našeho předsednictví EU. Částečně je to samozřejmě proto, že ve skutečnosti nic neřídíme, svou roli ale hraje i neschopnost naší vlády. Ostatně když je nějaká vláda neschopná doma, proč by měla být jakkoli schopnější v EU? Předsednické Česko je asi poslední, kdo pořád věří na celoevropské zastropování cen plynu, které blokuje Německo, zatímco ostatní členské země už si to dávno řeší samy. A důsledky již vidíme. Největší česká textilka Juta propustila kvůli ztrátě ruského plynu desítky lidí a další můžou následovat. A o potřebě národního řešení mluví nejen viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. I podle něj nemůže český průmysl pořád čekat na nějaké slibované evropské řešení a vláda to prostě musí řešit na národní úrovni. Tedy jestli se nerozhodla Česko deindustrializovat, což ovšem nemá ve svém programovém prohlášení.

Co říkáte tomu, že šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová oznámila osobní bojkot televize CNN Prima News kvůli tomu, že v její nedělní Partii vystoupil šéf SPD Tomio Okamura?

Že se nám vrací totalita se vším všudy. Komunisti kdysi nazvali signatáře Charty 77 „samozvanci“ a „samozvanci“ se nám vracejí i dnes. Mají sice plnou pusu demokracie, tu si ale vykládají jako totální vládu jediného názoru – samozřejmě toho svého. Drábové očividně uniklo, že zatímco ji do čela apolitického úřadu jmenovali, Okamuru a jeho SPD demokraticky volila desetina voličů, takže mu logicky náleží i adekvátní prostor v médiích. A jestli snad chce Drábová použít ten hloupý argument, že SPD není demokratická strana, tak jí jen připomeňme, že pak se nedemokraticky chová ona. V demokracii totiž naštěstí máme i na posuzování demokratičnosti politických stran zákon. Řekněme, že se i Drábová nejspíš nakazila virem vládní bubliny na twitteru, kde se žádná opozice z demokratického principu neuznává, protože pravdu má vždycky jen naše vláda! Obávám se, že už jsem to někde slyšel a že silnice tehdy byly plné moskvičů.

