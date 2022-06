Toho budeme litovat. Disident a ekonom k vývoji kolem Ukrajiny a Ruska

reklama

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1639 lidí

Už i v českých médiích probleskují zprávy, že Ukrajinci mají na Donbase problémy. Ne že by se Rusům povedl průlom, ale jde prý zatím o „nejtěžší fázi války...“



Ty zprávy se rozcházejí, nejsem schopen přesně odpovědět. Naše mainstreamová média pravidelně informují o úspěších ukrajinské armády a jen občas se dozvíme něco podobného o Rusech. Veřejnoprávní televize je toho typickým příkladem, naopak pokud jde o zpravodajství, tak Prima News má patrně nejobjektivnější zprávy.



A co se týče reálného vojenského progresu, když se podíváte na současnou mapu rozložení sil zejména na Donbasu, tak je myslím každému jasné, že Rusové skutečně průběžně postupují.

Fotogalerie: - Senát a konflikt na Ukrajině

Dejme tomu, že Rusko získá 100 % Doněcké a Luhanské oblasti. Na jihu na tom bude stále stejně. Bude to Rusům stačit? Sergej Lavrov se už nechal slyšet, že Donbas je priorita – zapíchne právě tam Putin vítězný praporek, pokud ho ovládne?



Podle mě to takto jednoduché nebude, spíše se tady s dalším postupem Rusku otevírá prostor pro vyjednávání o míru nebo alespoň příměří s velkými územními zisky. Je to možnost, jak dotlačit Ukrajinu k jednacímu stolu. Ale samozřejmě známe prozatímní názorovou linii ukrajinského vedení, které v podstatě nehodlá akceptovat nic jiného – než konečné a úplné vítězství, to znamená navrácení k původnímu geopolitickému administrativnímu uspořádání hranic tak, jak existovalo před započetím konfliktu.



Takže preferujete jednání, byť i s ústupky Rusku?



Jakékoliv příměří, třeba jen dílčí a časově omezená dohoda je lepší, než nesmyslné vraždění. Na to by měli státníci obou stran myslet a být ochotni a přístupni i určitým kompromisům, bez nichž se žádná dohoda neobejde.



Platí podle vás, že čím více zbraní na Ukrajinu pošleme, tím více stoupnou šance na brzký mír?



Naopak. Více zbraní znamená více mrtvých a více zraněných. Je potřeba jednat a ne donekonečna válčit.

Fotogalerie: - Koncert pro Ukrajinu

Rusko a Čína budou pořádat společné vojenské cvičení, což americký State Department komentuje slovy, že Čína se nepoučila a neomezené partnerství s Ruskem pokračuje. Nadto USA sdělily, že budou bránit Tchaj-wan. Co říkáte na tyto asijské konotace ?



Vnímám to jako potvrzení názoru, že Západ tlačí Rusko k Číně, a může toho v důsledku ještě hodně litovat. Podle mě by bylo strategickou chybou, kdyby se především USA a evropské země vzdaly vyjednávání s Ruskem, kterému by potom ani nezbylo nic jiného, než se postupně komplexně přeorientovat směrem na východ. Na Čínu, ale také na Indii. Ekonomicky, geopoliticky, vojensky i kulturně.



Jak vnímáte spekulace o tom, že ruský prezident Vladimir Putin brzy odstoupí či bude odejit a nahradí ho Nikolaj Patrušev?



Vnímám to přesně, jak vy říkáte, jako spekulace. Do Kremlu nikdo z nás nevidí, ale podle mě jsou tyto zprávy součástí propagandy – nehledě na to, že si ani nemyslím, že výměna Putina by nutně přinesla Západu očekávané benefity a vítězství.

Fotogalerie: - Čaputová se Zemanem v Muzeu

Co říkáte na návrh britského premiéra Johnsona, že s Ukrajinou vytvoří Velká Británie jakýsi pakt, alternující EU?



Přiznám se, že jsem ty jeho záměry příliš nepochopil. Podle něj by měly do této unie či koalice vstoupit i pobaltské státy, které už ale jsou součástí EU, je to celé trochu zmatené a mírně řečeno nedomyšlené. Psali jsme: Tak to mi stačilo. Disident se odvrátil od Fialy a popsal situaci To mi řekl Gorbačov. Slova prezidenta USA. Co Fiala neví. Disident a ekonom svědčí Řešte Green Deal a migraci, ne Babiše! Disident udeřil na Fialu. A přidal: Rakušan, Farský? Někteří si myslí, že jim projde vše A znovu vytáhnou „Antibabiše“. Kdy to bude? Zkušený muž se dívá Fialovi do karet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.