Tomáš Vyoral soptí: Podříznout Zemana, vyzval ODSák. Kdyby tohle napsal politik z SPD nebo KSČM, to by bylo kvikotu o hnědých nácíčcích a bolševicích

Zastupitel a předseda ODS v Jesenici Martin Lang se velmi nevybíravě vyjádřil o prezidentu Zemanovi, cituji: „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini.“ Měl by být za svůj výrok potrestán nad rámec vlastní rezignace? Je přípustné, aby se v podobném duchu vyjadřoval jeden politik o druhém?

To, co Martin Lang vypotil, je zcela bezprecedentní a neomluvitelné. Jedná se snad o nejubožejší, nejvulgárnější, nejotřesitelnější a nejnechutnější vyjádření českého politika, které jsem kdy četl. Lang jím jen ukázal svůj charakter, který je zřejmě nevratně a degenerativně poškozen. Nejen že uvedl, že ideálně je třeba českého prezidenta podřezat, vykrvit a spálit, ale také napsal, že je nutné pozabíjet všechny poslance, kteří zvedli ruku pro zdanění církevních restitucí. To je zcela evidentní podněcování k nenávisti vůči skupině osob, ne? Navíc vůči skupině v souvislosti s jejich politickým rozhodnutím (ať už si o něm myslíme cokoliv). A oni většinově sami mlčí? Jak příhodné. Jako ovce. Doufám, že potrestán bude řádně dle zákona, ale příliš v to nevěřím. Přece jen Lang smýšlí „žádoucím směrem“ a v tomto případě je ve jménu pravdy a lásky a veškerého dobra dovoleno všechno. Nedávno se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman angažoval vůči řádnému potrestání ženy, která na Facebooku komentovala nějakou fotku s migranty, kde uvedla, proč ty autobusy radši nezapálili. Ozve se onen justiční horlivec i nyní? Nebo vyzývat k vraždě prezidenta a poslanců republiky je v pořádku? A co poslední spravedlivá pozdní disidentka Mirka Němcová? Tu jsem ostatně dlouho neslyšel halekat o ohrožení demokracie. Tady má prostoru jak nikdy. Nebo nějaké ostré odsouzení od slušného předsedy Petra Fialy? Kdeže. Všichni maximálně nějak decentně uvedli, že to není přijatelné – zřejmě jen tak na oko, aby se neřeklo. Představte si, že by něco podobného napsal politik SPD nebo KSČM. To by bylo ze všech „demokratických“ stran a kulturních front kvikotu o hnědých nácíčcích a bolševicích. A hned by byl výrok generalizován na celou stranu. Zde se chodí kolem otřesného výroku jen tak po špičkách.

V ODS se přece za různé nevybíravé výroky vylučovalo… Viz. Václav Klaus mladší…

A přitom Václav Klaus mladší neřekl nic jiného než pravdu. A navíc jeho výrok nebyl ničím vulgární, ničím nenávistný, ničím nezákonný. Pouze využil regulérního příměru, který se však v současné pseudokorektní době příliš nenosí. Jenomže Václav Klaus mladší slepě nedržel hubu a krok se současným tragikomickým, leč uvědomělým vedením strany, kdežto pan Lang je zřejmě naladěn „správně“.

Psali jsme: A k čemu máme volby? Zeman se vysmál „křiklounům“ z Milionu chvilek. A zhrozil se nad Rittigem. Ten člověk... Odstřel Klause ml. v ODS? „Cikánka“ nevadila, podřezaný Zeman také ne. Nové informace Ódéesák nabádající k podříznutí Zemana nebude ve straně potrestán. Omluvil se, takže je všechno v pořádku Podřezat Zemana? VIDEO před domem ODSáka. Mluvili s ním, uslyšíte jeho hlas

Podobných výroků se v ODS v poslední době urodilo více, výpady například vůči předsedovi SPD Tomiu Okamurovi je notoricky známý starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Čím si to vysvětlit? ODS nikdy nebyla vnímána jako strana obhroublých politiků…

Anketa Prezident Zeman šikanuje část Česka, tvrdí Dominik Hašek. Má gólman pravdu? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 19368 lidí

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritice neušel ani jeden z nejvýraznějších politiků ODS, předseda Senátu Jaroslav Kubera. Ten se dostal pod palbu pro své výroky na tryzně v Terezíně, kde mluvil o lidech a jevech, které shledává nebezpečnými pro dnešní demokracii. Přibližně dvě desítky senátorů dokonce zveřejnily vyjádření, ve kterém se od Kuberových slov distancují. Překročil Kubera svými slovy jakousi čáru, za kterou se ve vyspělé společnosti nesluší jít?

Jaroslav Kubera naopak popsal docela výstižně současnou situaci, kdy se k nám totalita a s ní spojené omezování svobody slova a cenzura vrací formou nejrůznějších pokrokových ideologií založených na globálním oteplování, genderu, multikulturalismu a takřka zákazu zpochybňování EU, NATO a našich západních „partnerů“ – ve skutečnosti spíše mocipánů. Potrefené husy v Senátu, které těmto agendám umetají cestičky, se samozřejmě ozvaly. Nečetl jsem, kdo mezi těmito „distancujícími“ se senátory byl, ale tipl bych třeba pány Drahoše, Beka, Hilšera, Fischera či Lásku. Trefil jsem alespoň ony některé „lepší senátory“ na hlavičku, nebo ne? Nevím.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Václavském náměstí se konala obří demonstrace, pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii. Odhady hovoří o 50 až 70 tisících účastníků. Roste v Česku opravdu masivní hnutí, které může Babišovi přidělat problémy?

Myslím, že neroste. Prorežimní – myšleno proEUnijní a proamerické – proudy taky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi organizují demonstrace už léta. Navíc zviditelnění se před Evropskými volbami je také žádoucí, takže to teď trochu vygradovalo. Byť se jedná již o desítky tisíc lidí, tak ve srovnání se stovkami tisíců či miliony voličů, kteří rozhodli o politickém rozestavení v platných demokratických volbách, se jedná stále o zanedbatelný vzorek.

Na demonstraci vystoupil mimo jiné legendární hokejový brankář Dominik Hašek ve svém projevu byl k premiérovi a prezidentovi velmi kritický. Sklidil bouřlivý potlesk. Oproti tomu další hokejová legenda Jaromír Jágr je terčem kritiky a nadávek pro svou cestu do Číny. Je přízeň českého fanouška vrtkavá?

Dominik Hašek, nevím, zda z přesvědčení nebo z částečné potřeby podpory svého dalšího neziskového podnikání, se přidal na žádoucí stranu a vystoupil na náměstích. Na druhé straně Jaromír Jágr, který se poslední léta přímo do politiky nemontuje, jel s „nežádoucí“ stranou propagovat hokej do Číny. Uvědomělé politické, kulturní a mediální elity tak mají jasno, nicméně fanoušci – alespoň z mé zkušenosti – zůstávají většinově věrní. Opět i díky tomu, že lidé nemají rádi, když se všichni v jednom šiku spiknou proti jednomu tak, jak to uvědomělé mluvící hlavy (nejen u nás) umí. Myslím, že ani jeden z nich se navíc neprohřešil svým politickým názorem jakkoliv amorálně, abychom nemohli respektovat jejich bezpochyby neuvěřitelné sportovní úspěchy a nadále před nimi v tomto ohledu smekat. Nicméně z mého pohledu mám pocit, že se Dominik Hašek trochu ukvapil a možná se nechal zbytečně angažovat mezi dosti pochybnou partičku věčných demonstrantů.

Fotogalerie: - V „kotli"

„?Každý si může vybrat mezi demokratickým respektem k výsledkům svobodných voleb a nenávistným popíráním svobodné a demokratické vůle milionů občanů,“ napsal ke včerejší demonstraci na Václavském náměstí Jiří Ovčáček. Je podle vás demonstrace nenávistným popíráním demokratické vůle milionů občanů?

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20901 lidí

Co říkáte na iniciativu #jsmetu, která se před volbami snaží bojovat s dezinformacemi tím, že její členové hromadně vstupují do diskuzí na Facebooku i zpravodajských portálech, kde komentují jednotlivé události a pak navzájem hlasují „palcem nahoru“ pro své příspěvky tak, aby se zobrazovaly jako doporučované ostatním uživatelům? Pomáhá taková věc veřejné debatě? Jaké to má následky?

Jedná se o další vykutálenou partičku podobnou udavačským „elfům“ či úderníkům z Evropských hodnot či Člověka v tísni. Ostatně na řadu lidí z těchto dvou politických neziskovek je ona inciativa napojena. Uskupení uvědomělých – zejména asi mladých – lidí, kteří se ve jménu vyššího dobra (pravdy a lásky) snaží ovlivňovat nebo spíše přebírat iniciativu v diskuzích pod články na Facebooku tak, aby šla žádoucím názorovým směrem. Diskuzi zcela likvidují, protože přirozeně vznikající komentáře nahradí těmi svými koordinovanými a žádoucími.

Psali jsme: Nadáváte na internetu, třeba Ferimu? Mládež si s vámi popovídá a napomene vás Umělec Jiří Mádl: Dneska lidé na Facebook píší věci, které by si dříve netroufli říci ani po pěti pivech S extremismem chce letos Ministerstvo vnitra bojovat zejména na internetu, zaměří se na dezinformace a trestnou činnost Zkáza internetu, pravda o Pirátech a Člověku v tísni: Zasvěcený technický expert svědčí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs