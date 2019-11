Tomáš Zdechovský: Měl hůlku, kdo ho podpíral... Zdržme se komentářů o zdraví Zemana. Pamatuji si, jak vše probíhalo u Havla...

ROZHOVOR „Nikde jsem to nemedializoval… Některé věci je potřeba přejít. Pana prezidenta nezměníme.“ V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se europoslanec Tomáš Zdechovský vyjadřuje k předávání státních vyznamenání. Sám pozvánku do Vladislavského sálu neobdržel a strávil 28. říjen v Indii. „Od pana prezidenta jsem slyšel mnohokrát lepší projev. Abych to řekl diplomaticky,“ poznamenal. Komentáře ke zdravotnímu stavu prezidenta ani nechce číst. „Jestli měl Zeman hůlku, nebo jak ho kdo přidržoval… To je nepatřičné.“ A nový byznys Petra Kellnera? Zdechovský popisuje paniku několika lidí, kteří se snaží vyvolávat dojem, že se teď TV Nova stane „nástrojem něčeho“: „Nestane. Tomu se upřímně směju.“

Připomenuli jsme si 101 let existence samostatného československého státu. Výjimečným okamžikem je každoročně také předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále. I letos se ale diskutovalo o tom, kdo byl a nebyl pozván. Pane europoslanče, vy jste pozvánku dostal, nebo ne?

Nedostal, nicméně jsem to nikde nemedializoval, neříkal jsem to. Prezident někoho pozve, jiného nepozve. Je to tak každý rok. Abych si na tom honil triko… Stejně bych se musel omluvit, protože jsem byl pozván k indickému premiérovi, viceprezidentovi a ministrovi zahraničí. Strávil jsem 28. říjen v Indii. Některé věci je potřeba přejít. Pana prezidenta nezměníme.

Jak si vysvětlujete to, že jste pozvánku neobdržel?

Nevím. Může to být chyba sekretářky, nebo jde o nějakou kritiku. Československou státnost mám spojenou se svými pradědečky, se svou rodinou. Mí příbuzní byli legionáři a vzpomínal jsem na ně.

Rozhodnutí hlavy státu nepozvat na oslavy 28. října na Pražský hrad řadu politiků včetně předsedy ODS považují občanští demokraté za nízké gesto. Nejde o soukromou akci prezidenta, uvedla ODS v prohlášení, které poskytla ČTK. Prezident vysvětlil výběr hostů tím, že nechtěl zvát ty, u kterých by hrozilo, že „utrpí psychické trauma“, kdyby museli poslouchat jeho projev. Co říkáte takovému vysvětlení?

Nechci zbytečně do společnosti vnášet nesvár. Už je ho tolik! Když jdete mezi lidi, už je to štve, nechtějí to poslouchat. Řada lidí řekne: proč se neusmíříte alespoň 28. října, neukážete, že jste jednotná politická reprezentace? Měli bychom zakopat 28. října sekery, pan prezident by měl více komunikovat s oběma komorami Parlamentu a svátek by měl být oslavou, připomínkou, ne důvodem k tomu, aby se někdo mediálně zviditelňoval.

I tento rok se snáší kritika na skladbu vyznamenaných. Ať už jde o hokejistu Jaromíra Jágra...

U Jaromíra Jágra s oceněním naprosto souhlasím. Je výborný příklad k následování. Spoustu mladých lidí přivedl ke sportu. Já mám větší problém s některými lidmi, kteří za minulého režimu byli důvěrníky nebo agenty StB. Tito lidé morálním způsobem selhali. To jejich pochybení bychom neměli jen tak přejít. Jsou věci, které se z mého pohledu nedají zapomenout.

Někdo byl s proslovem spokojen, dalšímu chyběla vize. Jak projev pana prezidenta působil na vás?

Byl jsem dvakrát přítomen hodně provokativnímu proslovu. Tentokrát jsem necítil nic, co by výrazným způsobem mohlo být vyzdvihováno. Spíš se věnoval vyznamenaným. Od pana prezidenta jsem slyšel mnohokrát lepší projev. Abych to řekl diplomaticky.

„V životě jsem zažil spoustu státních svátků. V Rakousku i v Německu, ve Francii i v Británii, v Americe i v Austrálii. V žádné zemi jsem však neviděl při slavnostních ceremoniálech tolik zasmušilých tváří a v projevech necítil tolik negativní energie jako dnes v té naší. Atmosféra na Hradě smutnější než na pohřbech,“ uvedl k slavnostnímu ceremoniálu na Hradě bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Jaký dojem jste měl vy?

Sledoval jsem projev ze záznamu, ale takový dojem jsem neměl. Nějakou veselou, uvolněnou atmosféru jsem tam nezažil ani v minulosti. Možná je Libor Rouček lepší pamětník. Já si pamatuji spíš podobnou nebo stejnou atmosféru, jakou jsem viděl letos.

Velké spekulace vzbuzuje zdravotní stav Miloše Zemana. Před ceremoniálem 28. října strávil několik dnů v nemocnici na „rekondičním pobytu“, během svého projevu, který byl nejkratší za dobu Zemanova úřadu, prezident seděl. Dělá vám jeho zdravotní stav starosti?

Měli bychom si zvyknout na to, že roky člověku přibývají. Jestli měl Zeman hůlku, nebo jak ho kdo přidržoval… To je nepatřičné. Ano, Miloš Zeman má zdravotní potíže. Jsou na něm viditelné. Přestal jsem si ale těchto věcí úplně všímat. Jezdím po světě, setkávám se se státníky, kteří jsou daleko starší nebo jsou na tom zdravotně podobně jako český prezident. V jiných zemích to také vidí, ale nevím, jestli má každý potřebu se vyjadřovat. Když byla volba prezidenta, všichni věděli, že Miloš Zeman má nějaké zdravotní problémy a že druhý mandát pro něj bude těžší. Čas nezastavíte. Vnímám to jako přirozený vývoj. Měli bychom se zdržet komentářů

Pamatuji si, jak vše probíhalo u Václava Havla, řešilo se, kdo za ním chodil, jak operace probíhaly. Celkem mi to bylo nepříjemné. Pokud se pan prezident cítí, že může mandát vykonávat, je důležité, aby ho skutečně vykonával, aby se snažil využít kontaktů a pracoval na reprezentaci České republiky. Ne vždy je mi příjemné některé komentáře číst. Já mám maminku, která je ve stejném věku jako pan prezident…

Nejbohatší Čech Petr Kellner kupuje společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče; jiní zase říkají, že lepší Kellner než někdo z ciziny. Který postoj je vám bližší? Co říkáte na tenhle byznys?

Já se tomu směju. Petr Kellner je velmi zdatný obchodník a má nějaký strategický zájem. Myslím, že vše skvěle vystihnul majitel Seznamu pan Lukačovič, že představa některých o tom, že z toho udělá politickou – proruskou, pročínskou – televizi, je totálně mylná. To by nikdo nesledoval. Je to morální panika několika lidí, kteří se snaží vyvolávat dojem, že se teď TV Nova stane nástrojem něčeho… Nestane. Tomu se upřímně směju. Když se podíváte na českou mediální scénu, nelze média provozovat bez velkého finančního kapitálu. Miliardáři budou média vlastnit. Dopředu tvrdit, jakým způsobem se budou média vyvíjet, mě trošku zaráží. Někteří experti dopředu vědí, co tam bude vysíláno, jak bude televize Nova vypadat. Tomu jsem se zasmál. A myslet si, že americký vlastník nedával nějakou svoji představu do televize Nova, je totálně lichá. Každý, kdo nějaké médium vlastní, chce, aby mělo vizi. Pak už je na divácích, aby se rozhodli, zda s vizí souhlasí, nebo nesouhlasí. Každý má právo volby, a možnost dívat se na televizi, jakou chce.

K transakci se ještě musí vyjádřit Evropská komise a národní regulátoři všech pěti zemí, ve kterých sídlí přebírané televize. Lze předpokládat nějaké komplikace, nebo jde o uzavřenou věc?

Proces je absolutně neutrální. Osobně o žádných komplikacích nevím, ale nejsem schopen dohlédnout všechny detaily transakce a co je čím podmíněno. Myslím si, že by neměl vzniknout problém, ale vyčkejme na rozhodnutí. Představa, že si někdo koupí televizi a bude mít vliv jako za Železného, je lichá. Dnes už má řada youtuberů větší zásah než některé televizní pořady. Nechal bych to na jednotlivých regulátorech, ať nám řeknou, jakým způsobem obchod zasáhne do vnitřního trhu zemí.

