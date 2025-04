Tomio Okamura: My ve vládě, ukrajinské vlajky půjdou ve vteřině dolů

Na vašich sociálních sítích vzbudilo velký ohlas prohlášení, že když se SPD po letošních sněmovních volbách dostane do vlády, půjdou ukrajinské vlajky ve vteřině ze všech státních budov dolů. Já to vnímám především jako symbolické gesto, ale cítíte k tomu i nějaký reálný důvod?

Jednoduchý. Žijeme v České republice a český stát má hájit zájmy občanů České republiky, ne Ukrajinců. Pro nás je Česká republika na 1. místě. Pro Fialovu vládu je na 1. místě Ukrajina. Prosazujeme též návrat ukrajinských takzvaných „uprchlíků“ na Ukrajinu a zastavení podpory Ukrajincům a Ukrajině. Zastáváme podobný postoj jako většina českých občanů. SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti zasílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině. Chceme mír a prosperitu, ne válku a bídu.

Jako většina českých občanů? A pro toto odvážné tvrzení máte nějaká čísla?

Hovoří o tom poslední průzkumy veřejného mínění. Jen každý třetí český občan si myslí, že ukrajinští „uprchlíci“ prospívají ekonomice. Pouze necelých 37 procent Čechů chce Ukrajince dále podporovat. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Dle průzkumu si většina občanů dále myslí, že ČR by neměla Ukrajině poskytovat žádnou podporu, mainstreamová média informují o situaci na Ukrajině zcela neobjektivně, a že podpora Ukrajiny zhoršuje mezinárodní postavení ČR. Průzkum STEM říká, že jen podle 34 procent dotázaných jsou ukrajinští „uprchlíci“ pro Česko přínosem, a polovina Čechů je považuje spíše za ohrožení. Já s výsledky těchto průzkumů souhlasím a potvrzuje se správnost dlouhodobého postoje SPD.

Psali jsme: Bidenova velvyslankyně v Kyjevě končí. Neshody s Trumpem, i se Zelenským

Drulák, Krejčí a Budil o Ukrajině: Trump dělá, co slíbil. Úpadek Evropy vypadá hrozně

Chcete poslat manžela a syna do zákopů? Ne? Dostál školil Nerudovou

My s tím nesouhlasíme. Podle SPD by si sama Česká republika měla rozhodovat o tom, koho na své území vpustí, a odmítáme, aby o tom rozhodoval Brusel. Kdyby se například několik set tisíc či milion Ukrajinců z Polska rozhodlo, že půjde k nám, nesměli bychom je odmítnout. To odmítáme akceptovat! Evropská unie se stále více podobá diktatuře a my se odmítáme podřídit diktátu Bruselu.

Diktatuře? Nejsou to silná slova?

Například nově vznikající německá vláda složená z křesťanských a sociálních demokratů navrhuje omezování a pozastavení hlasovacích práv v orgánech EU těm členským státům, které nenaplňují německé a bruselské pojetí „zásad právního státu“. Plánuje rovněž prosazovat rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU, zejména v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. To by znamenalo konec samostatné České republiky. Vedení EU hodlá tak pokračovat v odebírání kompetencí členským státům a v dalším omezování jejich suverenity. Když má někdo jiný názor, chtějí ho zbavit možnosti hlasovat či ho chtějí přehlasovat. Dále kupříkladu Evropská unie prosazuje šmírování vaší soukromé komunikace přes mobil.

Jaké šmírování, pane Okamuro?

Evropská komise chce pod záminkou boje proti digitální kriminalitě, dětské pornografii či terorismu umožnit policejním orgánům sledovat šifrovanou komunikaci z mobilních aplikací a chce do toho více zapojit agenturu Europol. Boj proti dětské pornografii je správný, ale nelze takto omezovat soukromí lidí. Podobně by mohli euroúředni zavést kamery do vašeho bytu, aby sledovali, zda v něm nezneužíváte děti či netočíte dětskou pornografii.

Nemůžeme ve jménu boje proti zlu stvořit ještě větší zlo. Hnutí SPD odmítá, aby Evropská unie špehovala občany národních států. Hnutí SPD podporuje ochranu dětí proti zneužívání a zpřísnění trestů, ale odmítáme, aby se to zneužívalo ke šmírování lidí.

A také se objevila zpráva, že chce Evropská komise potrestat Elona Muska pokutou ve výši jedné miliardy dolarů za to, že nepodporuje takzvaný boj proti dezinformacím, tedy faktickou cenzuru. Ale ani to není vše. Evropská unie z peněz daňových poplatníků financuje propagandu totalitního islámu i neomarxistického genderu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pro to, že EU financuje propagandu islámu a genderu nějaké důkazy máte?

Kupříkladu cílem projektu s názvem ,Bílý islám: Náboženství pro Evropany´, s rozpočtem 271 000 euro, je „komplexní a nelineární vztah mezi evropským konzervatismem a islámským intelektuálním dědictvím.“ Projekt se zabývá „vysvětlením přínosu islámů pro tradiční populaci v zemích EU a přináší dekoloniální perspektivy muslimských myslitelů.“

Přestože Indonésie není oficiálním islámským státem, program Horizon Europe vyčlenil 2 milióny eur na tamní „ekologický islám“. Z projektu vyplývá, že „ekologický islám“ v Indonésii povede k ochraně planety.

Zkrátka nepřijdou ani menšiny LGBT. Z programu Horizon Europe bylo totiž uvolněno 2,38 milionu eur na podporu „širokospektrální rezistence queer a feministických organizací proti nadnárodní anti-genderové politice.“ Přitom zrovna islám není k menšinám „LGBT plus" přívětivý.

S tématem LGBT a dalších podobných témat souvisí třeba i fakt, že vloni se u nás narodilo nejméně dětí v historii, přesně 84 311. Kde je podle vás příčina a co s tím?

Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou vládní KDU-ČSL od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. Dále je obrovským problémem drahé bydlení. Je jasné, že když se za Fialovy vlády vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost. Mladí lidé se bojí mít děti.

Psali jsme: Přišel Fiala, vyletěly potraty. Propad porodnosti po vakcíně. Sněmovna se otřásala

Covid a propad porodnosti. Interpelovali i Fialu. Vážná čísla od matematika

Rodí se méně dětí. Souvislost s vakcínami? Fiala se smál, pak vyvrátili jeho čísla

A řešení?

Navrhujeme snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost.

Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména, co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc.

Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

Fotogalerie: - Stojíme za Okamurou

Nechme kulturní války, když celý svět sleduje, jak to finálně dopadne s americkými cly. Jak podle vás zvlává reakci vedení EU?

V každém případě mělo vedení EU už dávno jednat a dojednat výhodné podmínky. Jako Velká Británie, která není v EU a proto neotálela a má dojednaná rovná férová reciproční cla ve výši 10 %. Neschopná Evropská komise včetně českého eurokomisaře Síkely (STAN) neudělá doslova nic. Premiér Fiala taky mlčí. Jen čekají. V takto pojatém ekonomickém souboji nemůže Trump prohrát - buď se partneři podvolí a budou třeba nulová cla a svobodný obchod. To se teď rýsuje s Vietnamem. Nebo se cla budou zvyšovat jako s EU a její výroba se přesune do USA. V obojím případě nemohou USA prodělat.

Tak vypadá americké řešení ekonomické krize - snížení výdajů státu, snižování daní, posilování domácí výroby a zvyšování příjmů amerických občanů a firem. To evropské známe: daně a regulace zvyšovat, napůjčovat si ještě víc stovek miliard eur a vrazit je do Green Dealu, ideologické propagandy a nevyhratelné války s Ruskem (a té obchodní s USA a Čínou). To je tak pitomé, bohužel pro nás. Občané se budou bouřit. Kdo je už předem poražený je jasné a bylo by fajn, přestat ve všem poslouchat Brusel, dát se znovu dohromady ve V4 s Polskem, Maďarskem a Slovenskem a začít hájit a prosazovat naše vlastní zájmy, nikoli zájmy Bruselu a Berlína.

Každopádně je potřeba začít s USA okamžitě vyjednávat, a zamezit tak vzájemné obchodní válce, a snažit se vytvořit zónu volného obchodu. Vláda Petra Fialy by potom měla na národní úrovni okamžitě vytvářet taková opatření, která by hájila naše národní zájmy, například pomoci firmám s cenami energií, navrhnout zrušit Green Deal EU a další regulace a v rámci ekonomické diplomacie současně hledat nové trhy pro naše výrobky. Zároveň se ukazuje, jak je členství České republiky v současné podobě EU ekonomicky nevýhodné, jelikož nesmíme jednat sami za sebe, ale jsme odsouzeni k čekání na Brusel, jestli se vůbec k něčemu rozhoupe.