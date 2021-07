Tomio Okamura bouchl do stolu: Odmítám, aby tu vláda vytvářela „podlidi“!

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 83% SPOLU 9% SPD 0% Přísaha 0% KSČM 6% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 0% Volný blok 0% hlasovalo: 11436 lidí

V úterý jsem ve Sněmovně opětovně navrhoval zrušení pandemické pohotovosti. Bohužel mi to ostatní strany hlasováním zamítly. Budeme dál bojovat za normální život. Dlouhodobě odmítáme plošná vládní opatření, která by měla platit navíc i v době prázdnin a dovolených. Jenom připomínám, že jsme jako jediný poslanecký klub hlasovali proti přijetí tzv. pandemického zákona. Navíc za období od 14. dubna ke konci letošního června Nejvyšší správní soud využil své pravomoci a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 24krát. Jenom namátkou – jednalo se například o: nezákonnost uzavření restaurací, nezákonnost uzavření mateřských, základních a středních škol, nezákonnost zavření provozoven služeb, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek anebo neodůvodněné testování OSVČ. Proto i z těchto důvodů odmítáme mít v České republice nadále zavedenou pandemickou pohotovost, kterou je potřeba zrušit.

Co novela zákona o ochraně veřejného zdraví a covid pas?

Odmítáme covidpas, který plošně omezuje svobody a práva našich občanů, i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Dlouhodobě odmítáme povinné testování a povinné očkování a uděláme maximum pro to, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí, včetně Slovenska, očkováním. Plošné zákazy nejsou řešení. Ve vyspělých západních státech, kde nebyl plošný lockdown, mají nižší úmrtnost než tam, kde byl tvrdý lockdown. Florida, Švédsko, Japonsko a tak dále. Bojujme s virem, ne s lidmi.

Do toho různé celebrity demonstrativně dávají najevo, že se nechaly očkovat. Není to z hlediska snahy naočkovat co nejvíce lidí kontraproduktivní? Mohou herci a zpěváci někoho pozitivním směrem ovlivnit?

Na někoho to může působit pozitivně, na někoho ne. Záleží asi taky, jak má kdo jakou osobu v oblibě. Jenom doufám, že to tyto celebrity dělají zdarma. Byl bych nerad, aby se za to vyhazovaly peníze ze státního rozpočtu, čehož jsme již byli svědky... Znovu opakuji, kdo se chce očkovat, ať se očkuje, a kdo nechce, ať není k očkování nucen. Vše musí být dobrovolné.

Lidé byli lákáni na očkováním se sloganem „tečka za koronavirem“ a bylo jim slibováno, že po očkování budou moci žít plnohodnotný život. Tyto výhody dokonce jmenovaly lékařské kapacity jako důvod pro očkování v případě, že člověk má po prodělaném covidu protilátky a medicínský smysl očkování je u něj sporný. Teď ze slov ministra zdravotnictví vyplývá, že lidé i po očkování budou muset plnit určité povinnosti a strpět určité zásahy. Nemohou to občané vnímat tak, že byli reklamou oklamáni?

Ano, mohou to tak chápat. Navíc, tento týden se rozběhla debata nad třetí dávkou očkování, protože se ukazuje, že očkování nechrání proti novým mutacím. Očkovaní lidé si mysleli, že budou chráněni, ale podle dosavadních informací tomu tak není. A nechápu taky jednu věc. Očkování má přece chránit lidi před nákazou či před těžkým průběhem. Takže proč mají lidé nosit dál respirátory či roušky? Očkovaní lidé by přece měli být chráněni před nákazou či těžkým průběhem nemoci. A neočkovaní lidé na sebe dobrovolně berou riziko, že se třeba mohou nakazit od jiných neočkovaných. Trochu se bojím, že bude současná vláda do lidí cpát pořád a pořád nová očkování a abeceda pro různé mutace jim už nebude stačit...

Ale není to tak, že neočkovaní lidé, kteří dostanou covid, budou ekonomickou zátěží pro zdravotní systém?

Už měsíce víme, že drtivá většina populace není covidem ohrožena na životě. SPD proto říká, aby vláda nedělala plošná opatření, ale zacílila na ochranu rizikových skupin. To neznamená izolaci. A pakliže někdo covid dostane a má těžký průběh, tak se o něj musí náš zdravotní systém postarat, lidé si přece platí zdravotní pojištění.

A různí lidé různým způsobem zvyšují rizika, že onemocní nějakou nemocí či budou zraněni. Někdo víc jezdí na kole, někdo má rád extrémní sporty, někdo jí smažák a hranolky, někdo kouří, někdo pije alkohol, někdo běhá po eskalátorech v metru. Nevím, proč bychom zrovna covid měli vyjímat. Navíc, když je pro drtivou většinu populace snesitelný. Rizikoví lidé se třeba můžou nechat dobrovolně očkovat, to ať si každý zváží sám. Stejně jako ať si každý zváží sám, zda přestane kouřit či jíst nezdravě.

Británie zahazuje roušky s vysvětlením, že populace je proočkovaná a promořená. Zároveň mění strategii a říká, že covid se bude pravděpodobně šířit pořád, ale důležité je zejména uchránit nemocnice od přetížení vážnými případy. Měli bychom podobný přístup, jako zavádějí v Británii, aplikovat i u nás?

Britové na základě dosavadních zkušeností a opatření deklarovali, že chtějí mít od teď přístup ke covidu podobný jako ke chřipce. Po více než roce, na základě dosavadního vývoje, je to rozumný přístup. Nelze přece, aby lidé byli věčně zavření.

Na programu této schůze je závěrečné, třetí čtení zákona SPD, jehož cílem je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými…

Náš návrh neustále blokují Piráti, KDU-ČSL a ČSSD, jelikož tyto strany podporují nepřizpůsobivé. Je to tristní. Doufám, že to občané vyhodnotí v říjnových volbách. Návrh SPD by ušetřil půl miliardy korun, které bychom mohli přesunou na podporu slušných lidí.