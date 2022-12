Tomu se říká podvod. Okamura udeřil na voliče koalice. Ale ani Babiše nenechal na pokoji

Na celostátní konferenci hnutí SPD delegáti SPD minulý týden vyjádřili jednomyslnou plnou podporu v prezidentské kandidatuře Jaroslavu Baštovi. Mezi veřejností se však vede debata, jestli je „bezpečnější“ volit Andreje Babiše, aby se zbytečně netříštily hlasy současné opozice. Určitě jste takové argumenty zaznamenal taky, co na ně odpovídáte?

Jaroslav Bašta říká jasně: „Pokud budu zvolen prezidentem ČR, udělám vše pro to, aby tato Fialova protilidová a protinárodní vláda co nejdříve skončila. Chci pro občany mír a normální život. Ne válku a bídu.“ Říká to jako jediný kandidát. Jaroslav Bašta také jako jediný odmítá trvalou přítomnost cizích vojsk a rozmístění jaderných zbraní na našem území. Jaroslav Bašta je jediným vlasteneckým kandidátem na prezidenta, který bude na prvním místě hájit zájmy České republiky a jejích občanů. Andrej Babiš u nás dělá ramena a občas si hraje na českého Trumpa či Orbána, ale Bruselu a Washingtonu ve skutečnosti vše odkýve.

Vy tedy srovnáváte Andreje Babiše s kandidáty, které oficiálně podporuje pětikoalice?

Tehdejší premiér Babiš podpořil také globální pakt o uprchlících. „ČR nemůže být kritizována za nedostatek solidarity s lidmi, kteří pomoc skutečně potřebují, protože ČR podporuje Globální kompakt OSN o uprchlících, jehož návrh byl dojednán v Ženevě dne 6. 7. 2018. Vyjadřuje i solidaritu se zeměmi nacházejícími se v blízkosti konfliktů, v jejichž důsledku na svém území hostí množství uprchlíků. ČR je tedy solidární a podporuje humanitární přístup k uprchlíkům,“ píše se ve vládním usnesení podpořeném Babišem. Ministr zahraničí Maďarska Peter Szijjarto, které pakt nepodpořilo, řekl, že kompakt otevírá zadní dvířka pro ty, kteří nemohou přijít dveřmi hlavními.

Europoslanci zvolení za ANO hlasovali pro rezoluci Evropského parlamentu, ve které se mimo jiné píše: „Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“ Konkrétně pro ni hlasovali Martina Dlabajová, Dita Charanzová, Petr Ježek a Pavel Telička.

Evropský parlament přijal také usnesení s názvem Strategie EU pro Sýrii, ve kterém členské státy vyzývá k dalšímu přijímání uprchlíků ze Sýrie, a to za situace, kdy se Česká republika pod hrozbou sankcí brání přijetí tisíců migrantů podle kvót EU. Evropský parlament v usnesení „vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků“. Jinými slovy, poslanci, kteří hlasovali pro, chtějí, aby si Česká republika převzala více uprchlíků ze Sýrie. Pro usnesení naopak hlasovali z ANO: Telička, Ježek, Charanzová, Dlabajová. Ti samí europoslanci ANO hlasovali i pro potrestání Maďarska, protože se postavilo proti kvótám na imigranty…

Nekandiduje ale hnutí ANO, ale Andrej Babiš jako osoba, navíc o sobě říká, že je nezávislý kandidát...

Ano. Babiš podpořil neziskovku Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podporoval, aby v Praze byla Středoevropská univerzita globalisty George Sorose. Podpořil nominaci Věry Jourové z ANO na eurokomisařku. Ta jasně prosazuje diktát EU a cenzuru.

Strategii „Volte Babiše proti Pavlovi a Nerudové“ tedy odmítáte?

Hnutí SPD není ani proamerické, ani proruské, ani pročínské, ani probruselské, ani proukrajinské, ale pročeské! Česká republika je pro nás na 1. místě! To platí i o Jaroslavu Baštovi. Andrej Babiš má k EU a k USA stejně servilní postoj jako kandidáti Fialovy vládní pětikoalice Petr Pavel, Danuše Nerudová či Pavel Fischer.

Nechme prezidentskou volbu. V Poslanecké sněmovně vaše hnutí avizovalo, že již sbírá podpisy a pokusíte se vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy. Co se změnilo od minulého neúspěšného pokusu v září?

Ano. Fialova vláda škodí České republice a českým občanům. Jak víme, například vláda Slovenské republiky zastropovala ceny elektřiny, zemního plynu a tepla pro rok 2023 pro slovenské domácnosti tak, že zůstanou na stejné úrovni jako letos a cena plynu vzroste o pouhých 15 %. Ceny silové elektřiny slovenským domácnostem budou garantovány v přepočtu na úrovni 1,50 Kč za kilowatthodinu, což je čtyřikrát méně než cenové stropy na elektřinu stanovené pro české domácnosti vládou Petra Fialy (ODS)! Přitom na kompenzaci tohoto opatření výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard eur, což je v přepočtu méně, něž na obdobné kompenzace hodlá vynaložit vláda Petra Fialy.

To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v ČR i na Slovensku plně srovnatelné. Navíc slovenská vláda je pouze menšinovým akcionářem dominantního slovenského producenta elektřiny, zatímco česká vláda vlastní většinový 70% podíl ve společnosti ČEZ, což je hlavní výrobce elektřiny v ČR.

Slovenský příklad zároveň plně potvrzuje i správnost a proveditelnost dlouhodobé strategie hnutí SPD v boji proti vysokým cenám energií: přímý přednostní prodej levné doma vyrobené elektřiny za nízké dostupné ceny domácím spotřebitelům. Pokud toto není schopna zajistit současná Fialova vláda, musí skončit!

Taky připomínám, že průměrná mzda se ve třetím čtvrtletí po zohlednění inflace propadala nejvýrazněji v historii ČR, stejně jako ve druhém čtvrtletí o 9,8 %. Za první až třetí čtvrtletí se reálná průměrná mzda propadá o 9 %. Životní úroveň českých občanů tedy letos klesá takřka o desetinu, což je rekord. Ve světě po více než dvou letech potraviny konečně zlevňují, ale v České republice budou nadále zdražovat, shodují se ekonomové.

Z těchto důvodů jsme začali shromažďovat potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a dále po Novém roce budeme shánět další potřebné podpisy pro vyslovení nedůvěry současné vládě.

Novinkou týdne je avizovaný plán ministra Stanjury „sjednocovat DPH“, respektive DPH u velké části zboží, na její vyšší sazbě. Programem ODS přitom tradičně bývají, a ani v loňských volbách to nebylo jinak, daně nízké. Co na tuto akci „sjednocování“ říká vaše hnutí?

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS i premiér Petr Fiala tím fakticky potvrdili, že chtějí zvyšovat daně. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní českým občanům! Naopak prosazujeme snížení DPH u potravin či snížení daní pracujícím rodinám s dětmi. Zatímco polská vláda snížila DPH na potraviny a pomáhá svým občanům, Fialova vláda dělá pravý opak! Zvyšování daní podporuje i KDU-ČSL. Přitom Fialova vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně! Mezi hlavními předvolebními sliby pětikoalice bylo, že nebude zvyšovat daně a že nebude zadlužovat zemi. Obojí porušili. Tomu se říká podvod!

Sjednocení sazeb DPH či zvýšení daně z nemovitosti podpořil i kandidát na prezidenta Petr Pavel. Podle něj daň z nemovitosti je u nás extrémně nízká. Zároveň prezidentský kandidát vyzval vládu, aby měla odvahu daně zvednout. Je podle vás správné, že prezidentský kandidát činí právě takové výzvy, navíc když daňová politika nepatří do kompetencí prezidenta?

Jen se opakovaně potvrzuje, že Petr Pavel je kandidátem Fialovy vládní pětikoalice, tak jak již bylo oficiálně zveřejněno. Takže lidem, kteří mají problém splácet hypotéky či zaplatit za energie, chce ještě zvednout daň z nemovitosti? Fialova vládní pětikoalice veřejně podporuje tři kandidáty, kteří prosazuji vládní program: Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Volba těchto kandidátů = podpora Fialově vládě! A vzpomeňme si, že návrhy na extrémní zvýšení daně z nemovitosti se objevovaly i v oficiálních materiálech Pirátů. Musíme se proti tomu jasně postavit!

V EU nedávno vyvolal rozruch předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, když odsoudil nadvládu Německa v Evropě. Řekl o něm, že se snaží mírovými způsoby uskutečnit „plány, kterých chtěl kdysi dosáhnout vojenskými metodami“. Co si o tom myslíte?

Já s ním souhlasím. Proto potřebujeme silný Visegrád. A proto se naopak předsedkyně Sněmovny a vládní TOP 09 Pekarová Adamová a předseda Senátu Vystrčil z ODS snaží Visegrád rozbít, protože Fialova vláda jde na ruku Berlínu a Bruselu a nehájí české zájmy.

Mimochodem, SPD stejně jako Polsko požaduje, aby nám už Německo konečně splatilo reparace za druhou světovou válku ve výši bilionů.

Maďarský premiér Viktor Orbán je za svůj rezervovaný postoj k protiruským sankcím neustále kritizován, z české vládní koalice aktuálně snad nejvíce. Nedávno řekl, že podle představ Evropské unie měly protiruské sankce urychlit ukončení války na Ukrajině, ale to se nestalo. „Sankce nepřiblížily mír ani o milimetr, ale způsobily problémy,“ uvedl Orbán pro rádio Kossuth. „Ukrajinci jsou v těžké situaci a Rusové mohou pokračovat ve válce. Takže politika sankcí nedosáhla svého cíle a byla chybná,“ konstatoval Orbán. Dá se s tímto stanoviskem podle vás souhlasit?

Mám podobný názor. Hnutí SPD nechce válku, ale mír a mírová jednání. Odmítáme, aby naše země krvácela kvůli cizím zájmům, když miliony našich občanů nemají na základní životní potřeby, a odmítáme se nechat zatáhnout do tohoto konfliktu. Navíc, je to konflikt dvou postsovětských států s příznaky občanské války, a Ukrajina není ani členem NATO.

Taky je zajímavé, že americká neziskovka Action for Democracy poslala maďarské opozici více než 100 milionů korun na porážku Orbána ve volbách. Hnutí SPD odmítá, aby se politické neziskovky ze zahraničí vměšovaly do voleb demokratických suverénních států. Je to jasný důkaz toho, na co upozorňujeme již dlouho – že zahraniční neziskovky se snaží manipulovat výsledky voleb. Vlastenecké strany leží globalistům v žaludku.

A když jste se ptal na Ukrajinu, tak mi dovolte ještě upozornit na jednu věc. Hejtman Martin Kuba z ODS dal v televizi paralelu mezi výcvikem 4 tisíc ukrajinských vojáků v ČR za miliardu korun z našeho rozpočtu a výcvikem československých parašutistů v Británii. Záměrně pomíchal jablka s hruškami, aby odůvodnil to, že Fialova vláda zatahuje naší republiku do války. Realita je ale přeci jiná. Británie byla ve válce s Německem a bylo to světová válka a Británie proto cvičila vojáky z území okupovaných Německem. Navíc si Československo samo výcvik zaplatilo.

Na Ukrajině je to ale konflikt dvou postsovětských zemí, navíc s příznaky občanské války. A Česká republika není ve válce s Ruskem. Pan hejtman Kuba by si měl doplnit historické znalosti a nedávat rovnítko tam, kde není.

Poslanci hnutí SPD hlasovali minulý týden ve Sněmovně jako jediní proti výcviku ukrajinských vojáků na našem území. Naopak Andrej Babiš se spolčil s Fialovou vládní pětikoalicí a společně si výcvik ukrajinských vojáků prosadili.