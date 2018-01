Topkař Knot: Drahoš na mě nepůsobí jako želé. Respekt si nemusíte získávat mlácením do stolu nebo chováním jako hulvát

Máme za sebou první kolo voleb. Jsou pro Vás výsledky překvapením?

Poslední měsíce bylo více než zřejmé, že se blížíme duelu Zeman versus Drahoš. Kvůli tomu mě až do dnešního dne nechávaly prezidentské volby v zásadě chladným. Drama začalo až 13. 1. od 14 hodin.

Na prvním místě je Miloš Zeman, což se nakonec očekávalo, druhým je Jiří Drahoš. Jak vidíte pozice a šance těchto dvou pánů?

Vyrovnaně, byť se na první pohled může jevit vítězství v 1. kole Miloše Zemana jako drtivé. Myslím, že Miloš Zeman udělal pro Českou republiku tolik práce, že bych mu přál, aby si od letošního jara užíval klidný důchod na Vysočině.

Vy jste dal na Facebook zprávu, ze které vyplývá, že podporujete Jiřího Drahoše. Proč by podle Vás právě tento pán byl dobrým českým prezidentem?

Ano, podporuji Jiřího Drahoše. Je kultivovaný, uvážlivý, vedl Akademii věd ČR, umí příjemně vystupovat a věřím, že k úřadu prezidenta přistoupí s respektem a bude ctít ústavní zvyklosti.

Ozývají se ale hlasy, že prezident by měl být přece jen politik. Pokud by se stalo, že Jiří Drahoš zvítězí, nebude to v tomto ohledu trochu problém? Přece jen, prezident má například právo veta, měl by se v politice tedy dobře orientovat… Navíc vystupuje s různými projevy i v zahraničí…

Andrej Babiš tvrdil, že není politikem čtyři roky a následně vyhrál volby. Dokonce ho prezident s dlouhodobými politickými zkušenostmi jmenoval premiérem České republiky, přestože je trestně stíhán a slovensky mluví lépe než česky. Proč by pak nemohl být dlouholetý a bezúhonný předseda Akademie věd ČR prezidentem? Možná bych to i viděl jako mírnou výhodu.

V této souvislosti, jak si vysvětlujete, že zatímco ve světě se píše například o tom, že Miloši Zemanovi napsal dopis izraelský premiér, ve kterém mu děkuje a oslovuje ho „můj nejmilejší příteli“ a předseda Evropské rady děkuje Zemanovi za jeho velice moudrý projev, u nás o tom není v médiích téměř zmínka?

Omlouvám se, ale o tom opravdu nevím. Také jsem ale v jiných částech světa slyšel pravý opak…bohužel právě v Bruselu. Uznávám ale jednu věc, Miloš Zeman svým přístupem otevřel dveře obchodu na Východ.

Někteří lidé Jiřímu Drahošovi vyčítají přílišnou „měkkost“ - doslova ho nazývají „želé“, bojí se, že nebude hájit zájmy ČR tak, jak to podle nich dělá Miloš Zeman. Co si o tom myslíte Vy?

Opravdu si to nemyslím. Jiří Drahoš na mě jako želé v žádném případě nepůsobí. Respekt si nemusíte získávat tím, že budete mlátit do stolu nebo se chovat jako hulvát.

Řada Zemanových protikandidátů vyzvala voliče, aby dali hlas Drahošovi. Může mu to ve volbách podle vašeho názoru hodně pomoci? A mimochodem, není to tak trochu „všichni proti Zemanovi, je jedno, kdo tam bude, hlavně, když tam nebude on“?

Bezesporu je dobře, že kandidáti na „nepostupových“ pozicích podpoří Jiřího Drahoše, ale rozhodně bych to nepřeceňoval. I když si myslím, že takový volič pana Hilšera nebo pana Fischera nebude většinou volit pana Zemana.

Miloš Zeman na tiskové konferenci po zveřejnění výsledků prvního kola řekl, že půjde s Jiřím Drahošem do televizního duelu. Může to podle Vás některého z nich poškodit, nebo naopak mu to přinést další hlasy voličů?

Podle mě může. Asi všichni tušíme, co lze očekávat od Miloše Zemana, ale ne každý může znát postoje Jiřího Drahoše. Ten se pak může stát sjednotitelem všech zbylých kandidátů a mohlo by být vyhráno…

Když jsme u toho, tak si ale vzpomeňme na debatu, která se odehrála před druhým kolem minulých voleb mezi právě Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Ta tehdy neskončila pro K. Schwarzenberga právě dobře a to ohledně Benešových dekretů…..

Souhlasím. To bylo jedno z témat, které rozhodlo. Tentokrát ale může udělat chybu i tak zkušený politik jako Miloš Zeman, přeci jen už není očividně v takové kondici jako před pěti lety.

Jak vidíte budoucnost naší země, pokud by zvítězil Miloš Zeman, a jak, pokud by zvítězil Jiří Drahoš?

Myslím, že to je zjevné. Západ se o Miloše Zemana nepere. Mají ho rádi na Východě, kdežto od Jiřího Drahoše očekávám vyváženou politiku. Musíme mít dobré vztahy jak se Západem, tak i Východem. Došlo by jistě i k vyvážení vztahu prezident a premiér. Aktuální stav je bohužel dost tristní. Není možné, aby pan prezident řekl, že jmenuje Andreje Babiše, i kdyby byl ve vazbě….to přeci postrádá jakoukoli logiku.

autor: David Hora