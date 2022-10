Trafiky, hrabou jen pro sebe, zuří Okamura. Mezi volbami si koalice schválila nové funkce

Ve stínu voleb a mezinárodních událostí tento týden Poslanecká sněmovna schválila změnu služebního zákona, která ruší omezení počtu politických náměstků na ministerstvech. Vaše hnutí proti tomu vehementně protestovalo, tak si pojďme shrnout zásadní námitky...

Ano, je to šílená arogance moci. Ve vládní pětikoalici Petra Fialy mají jejich spolustraníci takový hlad po korytech, že si v pátek ve Sněmovně prohlasovali zavedení neomezeného počtu politických náměstků na ministerstvech a zrušení odborných náměstků. Dosud mohl mít ministr maximálně dva politické náměstky. Politizace státní správy a politické trafiky za 100–150 tisíc měsíčně z peněz občanů v přímém přenosu... V situaci, kdy miliony občanů nemají kvůli Fialově vládě peníze na energie a na základní životní potřeby.

Fialova vláda kašle na pomoc lidem a hrabou si jen pro sebe. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí a hlasovali jsme proti! Musíme přinutit škodlivou Fialovu vládu k demisi! Ve středu SPD organizovalo protivládní demonstraci v Ostravě, kde jsem také vystoupil, a zaplnili jsme hlavní náměstí. Budeme v demonstracích v ulicích a v tlaku na vládu ve Sněmovně pokračovat.

To je nesmysl. Vždyť všem stranám pětikoalice prudce poklesl počet zastupitelů, i o desítky procent. Počet zastupitelů mírně v součtu poklesl i hnutí ANO. Naopak hnutí SPD zaznamenalo jako jediná parlamentní strana nárůst a navíc velmi strmý, získali jsme celkem 492 zastupitelských mandátů, což je více než trojnásobný nárůst oproti minulým komunálním volbám. Dokonce i mainstreamová média, která nám nefandí, označila SPD za hlavního vítěze voleb. Je to jasné poselství, že nekompetentní a asociální vláda Petra Fialy ztratila důvěru občanů a měla by co nejdříve podat demisi.

A podařilo se nám splnit i druhý cíl a tím bylo, aby se poprvé v historii SPD nějaký náš kandidát dostal do druhého kola senátní volby. Je to další pozitivní výzva pro příští volby.

Jak jste řekl, SPD zaznamenala výrazný nárůst v obecních zastupitelstvech. Hodláte se v nich zaměřovat spíše na lokální agendu a místní problémy, nebo i na celostátní témata, která jste avizovali v kampani?

Řešíme obojí. Jsme ve spojení s našimi zastupiteli a na parlamentní úrovni se budeme snažit prosazovat zákony, které zlepší život občanům ve městech a obcích a zlepší fungování samospráv. Máme zvolené zástupce na obecní, krajské, celostátní i unijní úrovni, takže máme zdroj informací ze všech úrovní a na všech úrovních politiky můžeme hájit zájmy České republiky a jejích občanů, které jsou pro nás na prvním místě.

Potěšil vás váš výsledek v Praze?

Potěšil, jelikož SPD poprvé uspělo ve volbách na pražský magistrát i v městských částech. Uspěli jsme všude, kde jsme kandidovali otevřeně pod značkou SPD. Nepotěšilo mě, že pětikoalice si v Praze udržela většinu. To je ale dáno sociálním složením obyvatelstva v Praze. Obávám se ale, že energetická, ekonomická a sociální krize způsobená do značné míry nečinností a nekompetentností Fialovy vlády zasáhne brzy citelně i střední třídu, a dokonce i vyšší střední třídu.

Už i nadprůměrně vydělávající lidé dnes mnohdy nedosáhnou na hypotéku a na své bydlení. A řada podnikatelů vidí, že šílené ceny energií mohou jejich firmy přivést ke krachu. Myslím, že řada lidí ještě otevře oči.

Proč myslíte?

Vládní opatření vedou jenom k dalšímu zdražování a inflací přicházejí o úspory všechny skupiny obyvatel. Kompenzace prodejcům na zastropování cen energií půjdou ze státního rozpočtu a další množství peněz v ekonomice, aniž je bude následovat adekvátní růst ekonomiky, vede k nárůstu inflace. Stejně tak energožebračenky. Přijde ekonomická krize, krachy a propouštění. Kdyby vláda zastavila zdražování na jeho začátku, tedy u producenta energií, jak navrhujeme my, inflace by byla mnohem, mnohem menší a snesitelná.

Ty obrovské státní schodky a obrovský nárůst zadlužení naší země způsobený vládou Petra Fialy a předtím vládou Andreje Babiše se zobrazí i ve zdražování. Řešení zdražování je jednoduché: zastropovat ceny elektřiny přímo u výrobců a zajistit levný plyn přímo od producenta. To ale Fialova vláda nechce udělat, protože poslouchají příkazy z Bruselu, Berlína a z Washingtonu, místo aby pracovali pro dobro České republiky a českých občanů a firem.

Ministr Síkela krátce po uzavření volebních místností uvedl, že vládou bombasticky slibované zastropování cen energií se nejspíš nebude vztahovat na celou spotřebu, byť později zase zmatečně vysvětloval, že to prý myslel jinak. Ministr Stanjura čekal až po volbách s návrhem rozpočtu a i u dalších „špatných zpráv“ se hovořilo o tom, že vláda je tajila do voleb. Co k takovému přístupu vlády říci?

Takový přístup je podvodem na voliče. Je to jako z pohádky: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ Tak jako tak ale vládě chybějí reálné činy, které by pomohly občanům. Ukazuje to na hanebnost vládních představitelů a také na jejich nekompetenci.

Sama sumárum naši občané a podnikatelé budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování platit za energie jedny z nejvyšších cen v EU a bude to pro mnoho lidí nadále likvidační. Podle nedávného materiálu evropského statistického úřadu Eurostat platí čeští spotřebitelé za elektřinu v přepočtu na paritu kupní síly dokonce vůbec nejvyšší cenu v celé Evropě. To hnutí SPD jednoznačně odmítá! Přitom jsme jedním z největších vývozců levné elektřiny v Evropě! Fialova vláda by měla už jen z tohoto důvodu skončit!

Jenom připomenu, že čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby. Přes milion Čechů je podle analýzy projektu Neviditelní součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a vzhledem k rostoucí inflaci se nyní jejich situace významně zhoršila. Více než desetina nízkopříjmových Čechů nezvládne zaplatit své běžné výdaje, dalších devět procent to dokáže jen za použití úspor. Čtvrt milionu lidí tak nemá na základní životní potřeby.

Pokud jde o rozpočet a zadlužování, pětikoalice sice oprávněně kritizovala Babiše, ale nyní se chová ještě mnohem hůř. Fialova vláda chce během čtyřletého volebního období zadlužit naši republiku o více než bilion korun! To by znamenalo ekonomický krach naší republiky a hrozí, že nebudou peníze na důchody, na zdravotnictví a na základní sociální potřeby lidí.

EU přišla s řešením energetické krize, podle kterého má bez ohledu na to, za jakou cenu budou prodejci prodávat elektřinu na trhu, cokoli nad 180 eur za megawatthodinu napříště propadnout státu. Ten pak tyto peníze, tedy v přepočtu vše nad 4 400 korun za MWh, použije na kompenzace pro domácnosti a malé a střední podniky. Co říkáte na toto řešení?

Za prvé je tato částka stále příliš vysoká, za druhé to opět roztočí inflaci. Lidé v návrhu EU nejprve zaplatí drahou elektřinu prodejcům. Stát pak to, co je nad strop, prodejcům sebere a pak to dá zpět občanům… To je přece jako v Kocourkově. Ale část peněz cestou taky přece spotřebuje administrativa. Opět opakuji, nejlepší je národní řešení a konkrétně takové, že by ČEZ prodával levnou elektřinu přímo českým občanům a českým firmám. My jsme navrhovali zastropovat silovou elektřinu v ceně 1 500 korun za megawatthodinu.

Pořádali jste ve středu, o státním svátku, demonstraci proti Fialově vládě v Ostravě. Ve stejném čase se koná demonstrace se stejným účelem v Praze. Není to zbytečné „tříštění sil“?

My síly netříštíme. Heslo Česká republika na 1. místě je heslem SPD a používáme ho veřejně již několik let. Na pražské demonstraci vystoupil poslanec SPD Jarda Foldyna i náš spojenec z Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň, který pozitivně zmínil hnutí SPD. Akce v Ostravě byla pro ty, kdo nechtěli jet do Prahy ať už z důvodu vzdálenosti, financí, času a podobně. Ty akce nebyly proti sobě, doplňovaly se.

Co říkáte obrovskému nárůstu nelegálních migrantů na našem území?

Jde o největší nárůst nelegální migrace do České republiky. Jde především o muslimské migranty ze Sýrie. Jde o jasné selhání EU a ministra vnitra Rakušana (STAN). EU, která by měla chránit vnější hranice EU, je nechrání. SPD dlouhodobě odmítá masovou nelegální imigraci a požadujeme důslednou kontrolu našich státních hranic. Obyvatelé města Holešova na Moravě, kde nedávno vzniklo imigrační centrum, mají podle serveru Novinky.cz v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. A nejen oni, bojí se i občané v příhraničních oblastech na Moravě. Již několik měsíců na to ve Sněmovně upozorňuji, ale premiér Petr Fiala se na řešení vykašlal. Hnutí SPD bojuje za bezpečnost našich občanů.

A na hlavním nádraží v Praze se také zase usazují imigranti. Je tak zcela jasně vidět, že schengenský systém volného pohybu EU nefunguje a dále to svědčí o naprostém selhání ministra vnitra Rakušana, který tuto situaci řeší naprosto nedostatečně. V současnosti chybí po celé České republice celkem asi šest tisíc policistů a ministr vnitra Rakušan tuto situaci řeší pouhým slučováním policejních služeben namísto toho, aby systémově řešil nárůst počtu policistů zvyšováním jejich platů a stabilizací policejního sboru.

Policejní prezident Vondrášek řekl v rádiu Frekvence 1, že policisté, které teď ministr vnitra Rakušan přesunul na česko-slovenskou hranici, budou chybět ve všech čtrnácti krajích, protože jde celkem o tisíc policistů. Hrozí tak nárůst kriminality a pokles objasněnosti trestných činů. Takže nekompetentní ministr vnitra Rakušan, který už je ministrem tři čtvrtě roku, v podstatě teď způsobuje obavy, že policisté v krajích nebudou mít dostatečné kapacity na řešení kriminality. Bude klesat objasněnost trestných činů a občané z toho mají obavy. Zlý jazyk by řekl, že ministr vnitra Rakušan neřeší nízké počty policistů, protože to vyhovuje kriminálním živlům, které se napojily na hnutí STAN.

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny se v tomto týdnu ve druhém čtení projednávala novela zákona o státním rozpočtu, ve které vláda Petra Fialy (ODS) požaduje zvýšení rozpočtového deficitu o dalších padesát miliard korun. Jak se k tomu postavíte?

Fialova vláda chce zvýšit letošní deficit státního rozpočtu na šílených 375 miliard korun! To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné! Vládní koalice plánuje během svého čtyřletého funkčního období zadlužit Českou republiku o více než jeden bilion korun, přestože před volbami slibovala vyrovnané hospodaření státu, snižování státního dluhu a odpovědné spravování veřejných financí. Byla to jednoznačná lež a podvod na voliče. Navíc takový dluh nemůže naše republika ufinancovat.

Hnutí SPD rovněž podá k vládní novele státního rozpočtu své vlastní pozměňovací návrhy, které by přesměrovaly veřejné peníze z nepotřebných a zbytných výdajů k podpoře našich občanů a firem a na pomoc sociálně ohroženým skupinám obyvatel.

Na závěr se podívejme do ciziny: Co říkáte výsledku voleb v Itálii?

Mám z toho radost. Věřím, že můj přítel a spojenec SPD Matteo Salvini a jeho vlastenecká Liga bude ve vládě. Stejně jako my prosazují obhajobu svých národních zájmů, jasnou a důslednou protiimigrační politiku, výraznou podporu rodin a porodnosti či snížení daňové zátěže pracujících lidí.

Výsledek těchto italských voleb může být i důležitým mezníkem na cestě k rozpadu EU, minimálně v její současné podobě. Obavy o výsledek voleb vyjádřila v poslední den italské volební kampaně šéfka EU Ursula von der Leyenová, která se snažila ovlivnit hlasování Italů svými výroky, ve kterých mj. uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela podobně jako v Maďarsku anebo v Polsku, Brusel má prostředky, jak zasáhnout. Takové vydírání za strany Bruselu hnutí SPD jednoznačně odmítá! Proti diktátu Bruselu se musíme jasně postavit. A nejsme v Evropě sami!