Tři teplá jídla nás dělí od revoluce. Po ,,Listopadu” přišel výhled dál

VIDLÁKŮV TÝDEN Společnost dělí od revoluce tři teplá jídla, uvádí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik alias Vidlák. ,Kdyby to opravdu dopadlo špatně, myslím že každého měšťáka přejde uvědomělost do čtyřiadvaceti hodin,” popisuje, jak si doma zařizuje dřevo a další záležitosti. Hodnotí oslavy 17. listopadu a už vyhlíží Vánoce. Jaké budou? A co vyplulo na povrch stran energií?

reklama

Tak máme za sebou oslavy listopadu 1989. Vím, vy jste hlavně pracoval na políčku a psal jste, že vám to šlo, ale jistě jste zaznamenal i slávu v Praze. Co vám utkvělo?



Nejvíc mi asi utkvěla momentka, kterou zaznamenal Pavel Šik. Jakýsi zoufalý potírač dezinformací vznesl ohromující myšlenku, že prezident Petr Pavel nebyl komunista, pouze vstoupil do strany. To je tak kouzelná formulka, že jsem si ji hned přebral do repertoáru.

Vůbec jsem měl pocit, že oslavy 17. listopadu už tak nějak nejsou ono. Od doby, kdy bývalý rozvědčík a jeho manželka politručka přinášejí věnce a rozmlouvají o tom, jak hrozná byla totalita, už to nemá šťávu. Kdo by to byl řekl, že smíření s minulostí proběhne zrovna takhle. Ale je to typicky české, to musíte uznat.

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 80% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 12039 lidí



Dalším moc pěkným momentem byl influencer Jan Špaček, který rozdával šampón Václava Havla. Šampón! Mladá generace si Havla spojuje se šampónem. Proč nerozdával Havlovy knihy? Sbírku Havlových citátů, fotografie s Václavem Havlem, výroky o Václavu Havlovi? Nebo jako si naleju na hlavu Havlův šampón a vstoupí do mě jeho duch? Jestli něco ilustruje vyprázdněnost mladé generace, tak je to právě tohle. Havel = šampón.



Jen se děsím, že za pár let tu budeme mít mejkap Jany Černochové, čípky Petra Fialy, jelení lůj Miloše Vystrčila a krém na hemoroidy Zbyňka Stanjury. Případně pendrek Víta Rakušana... (samozřejmě myslím tu lékořicovou tyčinku).



Na ministra Rakušana na Národní třídě křičeli odpůrci. A on vzkázal „zpochybňovačům státního svátku7: „Řeči o ‚nové totalitě‘ nebo ‚zprivatizované demokracii‘ jsou, pardon, nactiutrhačné kecy lidí, kteří hledají výmluvy, proč jim standardní liberální demokracie nevyhovuje. A je to podobná sviňárna, jako kdyby vzali klíče, kterými se na Národní třídě symbolicky cinkalo, a místo toho s nimi poškrábali sousedovi auto. Já pevně věřím, že všichni vidí, že tihle ‚císaři‘ jsou nazí.“ Schválně jsem vám to ocitoval. Pojďme se na ta slova podívat…



Uvědomuje si Vítek Rakušan, že stačí ta písmenka ve slově „liberální demokracie“ maličko přeskládat a vznikne „lidová demokracie?“ Teď budu hodně příkrý. Ať jde Rakušan s těmi přívlastky do háje! Jakmile se k demokracii začne něco přidávat, tak se hned musejí objevit verbální trestné činy a lidé, kteří jsou za mřížemi pro nevymáchanou hubu. Jak by se Vítkovi líbilo, kdybych mu začal vnucovat dezolátskou demokracii?

Vůbec se nedivím, že na něj odpůrci křičeli. A abych řekl pravdu, stejně tak se nebudu divit, až ho jednou z ministerstva vynesou v zubech. Nikdo tu neudělal pro zničení demokracie tolik co Vítek Rakušan.



Oslabuje koruna. To je makroekonomický údaj, ale na běžného Čecha to dopadne třeba i oslabením kurzu zlotého. I to Polsko se nám prodraží. Jak lidé zareagují na to, že i tato cesta k levnějšímu zboží se komplikuje? A vlastně všechen dovoz?



Lidé už reagují. Odbory začínají stávkovat, disidenti začínají držet hladovku, lidé šetří, kde můžou, a vracejí se k hotovosti a placení „bez dokladu“, což de facto znamená placení bez DPH. A upřímně... v Polsku je tak levně, že by koruna musela proti zlotému hodně klesnout, aby se nákupy v Polsku přestaly vyplácet.

A tak krásně tady bylo před pár lety... Než přišla tahle vládní skvadra a z malého problému udělala obrovský.

Jestli má někdo našlápnuto k vpravdě nedemokratickému konci, tak je to Petr Fiala.

Proběhla mimořádná schůze Sněmovny o energetice. Mimo ni však energetičtí experti přišli se zajímavými zjištěními: náklady na obnovitelné zdroje a „zelenou transformaci“ vláda do značné míry skrývá . Zatímco Německo je průmyslu kompenzuje. Jak to do sebe zapadá?

Německo je proti nám velmi bohatý stát se spoustou zdrojů, o jakých se nám ani nezdá... eh, čo to tárám, Německo je stát, které má jako zdroj nás. Tím pádem má z čeho kompenzovat průmyslu ztráty. Česká republika kompenzuje německé ztráty, a tak logicky nemůže kompenzovat české ztráty. Nemá z čeho. Dovedete si představit, co by se dalo udělat s třemi sty miliardami peněz, kdyby neodešly jako dividendy do zahraničí? Německo je proti nám velmi bohatý stát se spoustou zdrojů, o jakých se nám ani nezdá... eh, čo to tárám, Německo je stát, které má jako zdroj nás. Tím pádem má z čeho kompenzovat průmyslu ztráty. Česká republika kompenzuje německé ztráty, a tak logicky nemůže kompenzovat české ztráty. Nemá z čeho. Dovedete si představit, co by se dalo udělat s třemi sty miliardami peněz, kdyby neodešly jako dividendy do zahraničí?

Jinak... energetičtí experti ať se jdou taky bodnout. Jak je možné, že mluví až teď? Před rokem to neviděli? Proč na tyto problémy před rokem upozorňovali jen dezoláti? Proč o tom mluvil jen Štěpán a Noveský? Kde byli ti ostatní chytrolíni? Aha, seděli na teplém místečku a přepočítávali prémie, že?

I přesto, že má fotovoltaiku, stejně mu to každý den ze sítě vezme minimálně 3 kWh...

Na jižní Moravě je slunečno, a tak to po devět měsíců v roce víceméně funguje, ale po tři zimní měsíce to nedává vůbec nic. Když jsme to celé spočítali a udělali si představu o nákladech na údržbu, zjistili jsme, že i přes státní dotaci se obnovitelný zdroj v podstatě nevyplatí i přes vysoké ceny za energie. Bohužel, všechny obnovitelné zdroje mají stejný problém – nejvíc dávají, když to nepotřebujete, a když naopak potřebujete, tak nedávají.

Grýndýl není bezemisní budoucnost. Grýndýl je středověká budoucnost. Což o to, my sedláci to nějak přežijeme. Máme studny, umíme si porazit prase, vlastníme kvéry a jsme s rýčem stejně zdatní jako Rusové s polními lopatkami. Navíc se obejdeme bez sojového latté. Ale co budou dělat různá nebinární Alžbětka, až zjistí, že jejich záchod v osmém patře nesplachuje, to bych chtěl vidět. Nebo spíš nechtěl...



O topení jsme se bavili minulý týden. Snad vám na váš kotel a stoletá kamna neskočila kontrola. Nicméně Lesy České republiky zaznamenaly značný zájem občanů legálně si nařezat dříví. Nemůže to vypadat tak, že venkovan, co umí řezat s pilou a sekyrkou, je zvýhodněn proti člověku z města, co to neumí a navíc uvědoměle nechce topit dřevem?

To si pište! Navíc my venkované zpravidla máme ještě takovou komoru někde na dvoře se starým sporákem na tuhá paliva, protože brambory pro prasata nevaříme doma. Manželky to nemají rády. Takže si i tu vodu když tak převaříme a na plotně vždycky zvládneme alespoň bramborové placky, když nic jiného. Pilu jsem si teď pořídil novou, sekery mám také a pozvolna zvyšuju zásobu dřeva pro takovéto prepperské akce.

A kdyby to opravdu dopadlo špatně, myslím, že každého měšťáka přejde uvědomělost do čtyřiadvaceti hodin. Společnost dělí od revoluce tři teplá jídla. Vždycky a všude. Všichni afričtí diktátoři to vědí, to jen český Nutelliér si ještě neuvědomil, jak moc se ho to může týkat.

Jen si tam ještě chvíli ve Strakovce hrajte...



Ona vyšla taková statistika. Že topit uhlím je vlastně skoro nejvýhodnější . Elektřinou zase vůbec ne. Někteří čtenáři s tabulkou nesouhlasili. „Štymují“ vám tam dané údaje?



Odpovím jedinou větou: už víte, proč mám kotel na uhlí? Odpovím jedinou větou: už víte, proč mám kotel na uhlí?

Jestli to takhle půjde dál, tak vlastnictví uhelného kotle napojeného na samotížné ústřední topení bude brzy terno. Přesně takhle to mám udělané doma. Když jsem to dělal, tak se mi posmívali, proč tahám stoupačky v šestičtvrtce mědi. Bylo to drahé, stejnou službu by udělala patnáctka trubička a oběhové čerpadlo. Ale mně to funguje i bez elektřiny. Stačí jen třikrát denně přiložit.

Možná byste ke mně měl vyslat nějakého vašeho fotografa, aby to zdokumentoval. Mladší generace už nejspíš ani nevědí, že se takhle dá topení udělat.



Byl jsem dnes v obchodním centru. A už zase je tam ta zatrolená vánoční výzdoba. Budou Vánoce, hrklo ve mě. Během Vánoc má člověk rozjímat, ale taky na něj mohou dopadnout o to víc ekonomické i jiné faktory. Jaké Vánoce prožije český venkov?



Myslím, že podobné jako loni. Budou to Vánoce, po kterých bude zase hůř. A tak si sousedé určitě dají záležet, aby si to ještě užili. Udírny už jedou na plné pecky, husí jatýrka a husí sádlo už je nachystané, hospodyňky se začínají trumfovat s cukrovím, a i když ho prodávají ostošest, nikdo si nedává reklamu na fejsbůk, aby nepřišli ostří hoši z ČOIky a nezkazili jim svátky.

Starosta chystá vánoční i novoroční přípitek, nikde moc nezdůrazňuje, že zase zdraží popelnice, ale adventní věnec na náměstí bude opět jeden z největších v republice. Doufáme v nějaký ten sníh, aby to bylo hezké a ladovské, ale nejvíc se všichni těšíme na vzájemné navštěvování.

Já jsem o uplynulém víkendu dokončil polní práce a od zítřka budu s dětmi listovat v nejnovějším katalogu Lega, abychom každý pod stromečkem alespoň jednu krabici našli. Kluci mi už hlásili, že od prvního prosince bude v nabídce nový legový vláček... že by ho moc chtěli (nejlépe třikrát) a budou po celý rok prý mimořádně hodní.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE