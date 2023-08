Turecko, Srí Lanka. Na tuto úroveň nás Fialova vláda dostala. Okamura naznačuje komplot pro přijetí eura

reklama

Tento týden došlo k útoku českého občana na dvě ukrajinské ženy. Ministr vnitra Rakušan uvedl, že to je výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců a z jeho vyjádření je zřejmé, že myslel vás. Jak byste se k tomu vyjádřil?

Hnutí SPD odsuzuje veškeré násilí a na ženách především. Za napětí ve společnosti jsou odpovědní lidé, kteří tuhle atmosféru vyvolali, což je odpovědnost Fialovy vlády a její komunikace.

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman v minulém týdnu poskytl rozhovor televizi CNN Prima, kde například prohlásil, že byl Fialovou vládou vloni oklamán z hlediska poskytnutých informací o složení imigrantů z Ukrajiny, jelikož většinu z nich zjevně netvoří ženy a děti, což lze demonstrovat i na příkladech přidělování imigrantů do některých měst. Bývalý prezident se rovněž tvrdě vymezil proti ukrajinským imigrantům páchajícím v poslední době v ČR závažné trestné činy, což je plně v souladu s kritikou ze strany SPD. S těmito vyjádřeními pana prezidenta souhlasíme.

Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Každý příchozí cizinec musí být pečlivě prověřen a pokud je pro ČR bezpečnostním rizikem, nesmí k nám být vpuštěn, resp. musí být okamžitě vyhoštěn. Odmítáme plošnou a nárokovou imigraci z Ukrajiny do ČR.

Plnou odpovědnost za závažné problémy, které jsou důsledkem masové imigrace z Ukrajiny do ČR, nese Fialova vláda a všechny strany vládní pětikoalice v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), který by měl rezignovat na svou funkci, protože situaci s rostoucí kriminalitou a imigrací včetně té nelegální, dlouhodobě nezvládá!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu podle informací médií míní, že v kauze přidělování nebytových prostor v Brně, figuruje primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). V dokumentu, v němž sdělují obvinění dvěma podezřelým, uvedli, že prostory v domě v ulici Hlinky měly původně sloužit k vybudování bydlení pro Vaňkovou a že její příbuzní sehráli roli bílých koní...

Případné kšeftování s městskými byty ve svůj prospěch je podle mě snad horší, než kdyby brala kokain. Takže nejprve bílý prášek a nyní bílí koně? Co přijde s brněnskou primátorkou Vaňkovou z ODS dále? Je z brněnské ODS, tedy domovské organizace premiéra Petra Fialy...

Senát v tomto týdnu schválil návrh zákona vládních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a na výrazné zhoršení podmínek pro předčasné starobní důchody. Vy jste proti tomu ve sněmovně vehementně protestovali, plánujete bojovat i nadále?

Plně podporujeme podání návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem. Zároveň odmítáme vládou plánované zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do řádného starobního důchodu nad 65 let. Pokud bude mít hnutí SPD v následujícím volebním období podíl na vládní odpovědnosti, tak tento zákon zrušíme.

Ošklivým paradoxem je, že strany Fialovy vládní pětikoalice, které mají v Senátu většinu, si letos samy sobě zvýšily platy politiků. Takže vládní politici sosají plnými doušky, ale vlastní občany okrádají. Hnutí SPD tento vládní návrh na okradení důchodců jednoznačně odmítá a při jeho projednávání ve Sněmovně jsme k němu předložili desítku pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bylo ochránit životní úroveň současných i budoucích důchodců a jejich ústavní a zákonná práva před zásahy asociální vlády Petra Fialy (ODS).

Vládní návrh, který má být účinný již od 1. září, kromě plošného snížení reálných důchodů a tempa jejich růstu, přináší v oblasti úprav předčasných starobních důchodů i jasné prolomení principů předvídatelnosti práva. Má totiž dojít k okamžitému a skokovému zvýšení hranice věku nároku na předčasný starobní důchod o dva roky a k prodloužení potřebné doby účasti na důchodovém pojištění dokonce o pět let! To tisíce osob úplně připraví o možnost požádat o předčasný důchod a mnoha dalším občanům to zásadně ztíží a zhorší jejich životní situaci a životní plány. To považujeme za nepřípustné, stejně tak jako způsob projednávání tohoto návrhu zákona ve Sněmovně, kdy byla zkrácena práva opozičních poslanců k věci vystoupit a byl porušován i zákon o jednacím řádu Sněmovny.

Dle nejnovější makroekonomické prognózy ministerstva financí z minulého týdne hrubý domácí produkt ČR (HDP) letos meziročně poklesne o 0,2 procenta. Ještě v dubnu přitom tento resort počítal s mírným růstem české ekonomiky. A není to poprvé, co se čísla odhadů měnila. Máte pocit, že ministr Stanjura zvládá řízení financí?

Pokles HDP o 0,2 % znamená ztrátu pro českou ekonomiku ve výši 70 miliard korun. Za zhoršením výhledu predikce ekonomického vývoje stojí zejména markantní propad poptávky a spotřeby domácností. I tato skutečnost je jednoznačným dokladem nekompetence a škodlivosti působení vlády Petra Fialy a jejich přímých negativních dopadů na společensko-ekonomický vývoj ČR a životy jejích občanů. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená do značné míry rovněž Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů, pokud je o ně již rovnou úplně nepřipravila. To je i hlavním důvodem propadu spotřeby a maloobchodních tržeb, jehož výsledkem je pokles hrubého domácího produktu a znamená to samozřejmě i velké ohrožení pro české firmy a živnostníky, včetně ohrožení samotné existence a budoucnosti jejich podnikání. Všechny tyto skutečnosti budou ve svých důsledcích znamenat i razantní propad příjmů státního rozpočtu a prohlubování jeho deficitu.

Ze všech těchto závažných důvodů trváme na tom, že Fialova vláda škodící naší zemi musí okamžitě skončit. I proto, že dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) jí plně důvěřují pouze 2 % českých občanů, zatímco nedůvěra v tento vládní kabinet je rekordní (nedůvěřuje jí plných 73 % občanů). Vláda, která objektivně škodí vlastní zemi a pozbyla důvěry drtivé většiny občanů, musí odejít! Jediným východiskem z existující situace jsou následující volby do Poslanecké sněmovny a sjednocování politických subjektů s podobným vlasteneckým programem, který má hnutí SPD. Také proto 21. září proběhne demonstrace Lidé proti vládě v Českých Budějovicích od 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II., kde promluvím já, místopředseda SPD Radim Fiala, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, poslanec SPD Jarda Foldyna, europoslanec Ivan David a další. Na místě bude možné podepsat petici za demisi vlády Petra Fialy.

Česku pod Stanjurovým patronátem financí takřka nejvíce se srovnatelných zemí světa hrozí, že se během nadcházejícího roku dostane do závažné měnové krize, varuje největší japonská a zároveň jedna z největších světových investičních bank Nomura. Při této měnové krizi by mělo dojít k náhlému, nečekanému a dramatickému znehodnocení české koruny. Důvodem má být i pomalé ozdravování veřejných financí. V tomto riziku nás studie srovnává s Tureckem a Srí Lankou. Co k tomu říci?

Vidíme, že Fialova vláda, i navzdory snaze České národní banky, šílenou inflací, která je čtvrtá nejvyšší v EU a pátá nejvyšší v OECD, znehodnocuje českou měnu a úspory českých občanů. I tato uvedená zpráva může dále oslabit korunu a zdražit dovoz zboží do ČR. Není za oslabováním české koruny snaha pětikoalice přijmout euro? Fialova vláda nás takto zařadila po bok Turecka, kde turecká lira ztrácí hodnotu každým dnem a inflace je 47 procent, a zadluženou Srí Lanku, kde byla inflace 70 procent a nyní je „jenom“ 30 procent.

Těch negativních zpráv z ekonomiky je zase ale mnohem více.

Které momentálně považujete za nejdůležitější?

Tak například Česko je v Evropě druhou nejméně dostupnou zemí pro koupi vlastního bydlení. A Fialova vláda neudělala pro zlepšení bydlení pro české občany nic. Naopak jim chce zvýšit daň z nemovitosti či daň na paliva, což ještě bydlení prodraží o tisíce až desítky tisíc korun ročně. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je třeba průměrně 13 hrubých ročních platů, zhruba stejně jako v minulém roce. Praha je pro pořízení bydlení třetí nejdražší metropolí po Amsterdamu a Bratislavě. Na nemovitost v hlavním městě je potřeba 14,3 hrubých ročních platů. Zde je potřeba zdůraznit, že řešení dostupnosti bydlení má ve vládě v gesci ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Za rok a půl ve funkci ale žádné funkční řešení nenavrhl.

V posledních dnech a týdnech se řeší především výpadky důležitých léků. Ministr Válek vidí řešení mimo jiné v boji proti jejich „nadužívání“ a slibuje, že na podzim bude antibiotik dostatek.

To uvidíme. Ale je fakt, že Fialovou vládou navrhované zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na léky povede mimo jiné i k citelnému zvýšení jejich cen a k dalšímu prohloubení jejich faktické i finanční nedostupnosti pro české občany. Neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tuto dramatickou a nepřijatelnou situaci vůbec neřeší a namísto toho neustále hovoří o zavádění jakýchsi nadstandardů ve zdravotnictví včetně zavádění jakéhosi zdravotního připojištění, což by fakticky znamenalo další privatizaci zdravotnictví a zpoplatnění mnoha zdravotnických úkonů a služeb. To je pro hnutí SPD ze zásady nepřijatelné!

Válek řekl, že v České republice je dostatek léků, ale není ve všech lékárnách a nejsou to všechny léky na které jsme byli historicky zvyklí. Nahlížet na léky je dle něj potřeba tak, jestli v dané skupině existuje alternativa, a neupínat se k jedné značce. To jsou pěkné nesmysly. Například Endiaron, dezinficiens proti průjmu, nemá adekvátní náhradu. Navíc někteří pacienti jsou na některé léky zvyklí, a i když se jim tvrdí, že jiný lék obsahuje stejnou látku, špatně ho snášejí. A lidé mají podle něj obíhat desítky lékáren? To je jak v nějaké rozvojové zemi.

