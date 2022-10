Účast na protivládní demonstraci je riziko. Šéfka KSČM odhalila, čeho se lidé začali bát

reklama

Paní poslankyně, v minulých dnech se konal v Praze neformální summit zemí EU i dalších zemí. Co na toto setkání nejvyšších představitelů unie i několika dalších říci? Jak ho zhodnotit?

Z mého pohledu snad uvedu jen tolik, že nemáme moc času na přijetí řešení současné energetické krize. A není to otázka jen topení v bytech občanů, ale jde o přežití českého průmyslu. Setkání bez konkrétních přijatých závěrů je plýtvání časem i penězi českých občanů. Nikdo nechce po politicích unáhlená rozhodnutí. Je pochopitelné, že jiný pohled na „zimu“ mají země na pobřeží Středozemního moře a jiný severské státy. Očekávala bych od tohoto summitu podrobnější projednání témat. K tomu však nedošlo – a naopak vnímám nárůst neochoty se dohodnout. Přitom téměř každý stát se potýká s protesty svých občanů směrem k vládním představitelům.

Zúčastnit se chtěl i princ z Kataru, který den předtím byl na návštěvě ČR, jednal s prezidentem i s vládou a podle všeho se dařilo s ním dohodnout. Jeho účast na čtvrtečním summitu ale údajně Brusel neschválil. Jaký k tomu byl podle vás důvod?

Toto mohu komentovat jen na základě veřejně dostupných zdrojů. Program s představiteli našeho státu proběhl údajně bez problémů. Pokud pak došlo k neschválení Bruselem, je potřeba hledat důvody u konkrétních států. Bylo by pouhou spekulací, že některé státy mají obavy z obchodní spolupráce s Katarem a vidí v něm svého konkurenta v dodávkách plynu.

Může toto odmítnutí ohrozit jeho předcházející úspěšné vyjednávání s Českou republikou?

Pokud říkáte úspěšné jednání, pak máte zřejmě na mysli pohled z katarské strany. Cena za produkt nebo suroviny je vždy otázkou toho, zda kupuji, nebo zda prodávám. Z katarské strany je cena jistě výhodná. Z té naší, v postavení zákazníka, o tom tak přesvědčená nejsem. Nesouhlasím s nakupováním plynu za ceny, které se zvedají kvůli spekulacím. Při debatách s občany slyším i názory, že lidé nechtějí americký plyn, protože i zisky z něho putovaly do přípravy válečných konfliktů v různých částech světa ještě před konfliktem na Ukrajině.

V sobotu se konala další demonstrace, tentokrát organizovaná odbory. Účast ale nebyla zdaleka tak vysoká, jak se čekalo. Jak si to vysvětlujete?

Ani svého práva volit bohužel nevyužívají cca 2/3 obyvatel. Proto, že už snad nevěří v možnost změny. Mají co dělat se svými existenčními starostmi. Cestovat přes celou republiku, na to už mnozí nemají finance, a proto si svou účast rozmyslí. My jako KSČM jsme se účastnili i této demonstrace a budeme na náměstích stát s lidmi i při jiných příležitostech.



Není problémem určité tříštění sil, o kterém někteří mluví? Že těch protivládních demonstrací je zkrátka najednou moc, a organizátoři by se měli nějakým způsobem sjednotit?

Mimochodem, setkala jsem se také s tím, že mnozí si stydí přiznat, že v minulosti podlehli lži. A dnes se raději uskromní a budou čekat, zda se situace sama nějak nezlepší, než by svou přítomností na demonstraci přiznali, že jejich sen o blahobytu se rozplynul.



Komunisté však byli vidět a slyšet na všech dosavadních demonstracích proti téhle vládě po boku nespokojených lidí! A bude to tak i dále. Naši členové se zastrašit nedají!

Vraťme se ještě k druhému kolu senátních voleb. Asi nejvíc sledovaný byl souboj dvou kandidátů na Jihlavsku, tedy současného předsedy Senátu Vystrčila a Jany Nagyové. Překvapil vás výsledek? A co říci na podporu Miloše Vystrčila například od Marty Kubišové, Tomáše Kluse nebo třeba Bolka Polívky?

Nepřekvapuje mě, že české celebrity – mimochodem velmi dobře finančně zajištěné – potřebují člověka, který bude kopat za jejich zájmy. Za to, aby se nejbohatším žilo stále lépe. Ovšem každý volič by si měl uvědomit – než podlehne slovům těchto lidí – zda i on je podobným způsobem socioekonomicky zajištěný. Aby pak nehlasoval sám proti sobě. Což se bohužel části zmanipulované společnosti děje.



„Volte slušnost,“ vyzýval voliče právě Vystrčil. Některé výroky vzbudily ale poměrně velkou diskusi. „Nevěřím, že v Senátu bude za Jihlavsko zasedat obžalovaná štangle salámu. Prostě to není možné. David porazí Goliáše,“ napsala ještě před výsledky druhého kola senátních voleb senátorka Němcová. Co byste jí vzkázala?

Paní Němcová se mohla kriticky vyhranit k tomu, co chce paní Nagyová prosazovat v Senátu. Snížit se k takovým osobním útokům považuji za lidsky velmi nízké. Udělat to kdokoli jiný, sklidil by za to od české mediální scény neskutečnou sodu. Když to udělala knihovnice ze Žďáru, pardon dáma ze Senátu, je vše v pořádku.

Nedávno se objevilo v médiích, že známé sklárny v Harrachově propouštějí a na čas zavírají provoz. Majitel se vyjádřil, že si musel levný plyn sehnat z jiných zdrojů. Začátkem tohoto týdne nakonec uvedl, že nenechá své lidi padnout a období, než bude mít sklárna lepší ceny energií, které má nasmlouvané, překlene pomocí úvěru. Šéf Kofoly varuje, že se řítíme do průšvihu. Ostatně například i šéf jihočeské Madety už před časem řekl, že v lednu energie nebude mít z čeho zaplatit. Jak by na toto měla vláda reagovat?

Vláda – zejména premiér Fiala a ministr průmyslu a obchodu Síkela – by měli těmto sdělením věnovat maximální pozornost. Zmiňované firmy nejsou jediné, které na to upozorňují. Klidně si do toho seznamu doplňte Třinecké železárny, Liberty, zpracovatele stavebních hmot, cementárny, teplárny… . Jak dlouho vydrží průmysl platit předražené ceny energetických vstupů? Až tito podnikatelé začnou bojkotovat placení daní, pak možná dojde premiéru Fialovi, kam nás svou zaslepeností tato vláda dostala.



„Ministr Síkela je studnice blábolení,“ napsala jste na svůj facebookový profil. Prozradíte, čím vás ministr tak nadzvedl?

Neřeším jeho „závětrné elektrárny“. Ale jeho vyjádření na brněnském strojírenském veletrhu, že se mají velké firmy chovat jako malé a střední a že nad tím na nějakou dobu bude umět jeho ministerstvo přimhouřit oko... to je návod, jak asi přidat práci našemu soudnictví.

