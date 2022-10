Účastníci Výměny manželek! Před Václavákem z ODS letí vzkaz. Návštěva je na cestě

reklama

Dle průzkumu Ipsos by Alena Schillerová dostala v prezidentských volbách 12 procent, Martin Stropnický 5 procent. Operace „náhradník” tedy nemá šanci na úspěch. Má Babiš možnost nekandidovat? Michal Půr zpochybnil svou sázku, že kandidovat nebude.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12009 lidí

Na lídra peletonu Petra Pavla se vrší odhalení stran jeho minulosti. Že prý není pravda, že Zpravodajský institut při GŠ ČSLA studoval se záměrem být výsadkář. Jak si tyto informace o gen. Pavlovi vyhodnocujete?

Po pravdě. Mohutnou diskuzi kolem historie generála Pavla příliš nesleduji. Sám pocházím z tvrdě antikomunistické rodiny. Jsem přesvědčený o tom, že generála nikdo od nás volit nebude. Ta komunistická minulost kandidáta na prezidenta je prostě selháním všech demokratických politických sil, že nedokázaly postavit kvalitního kandidáta, který rudou knížku neměl. Na druhou stranu já osobně pana generála velmi respektuji za dlouholetou práci pro naši demokratickou vlast. On je nepochybně vlastencem, válečným hrdinou, který neváhal nasadit svůj život na záchranu života jiných. Na rozdíl od ruské páté kolony, která naší vlajkou mává, přitom demonstruje proti zájmům ČR. Je v tomto autentický. Přímá volba prezidenta je ústavní nesmysl a je největší chybou v polistopadové historii, že se zavedla. Kolegové z ODS, kteří se na tom podíleli, si dnes sypou popel na hlavu. Kdo si jej však nesype, jsou mediální mudrlanti a falešní morální majáci, kteří ji tehdy vyžadovali a dnes jsou zděšení z toho, jak změnila naši zemi k horšímu.

Danuše Nerudová zase tvrdí, že Václav Klaus, „popírač” globálního oteplování, zavinil naši nepřipravenost na energetickou krizi. No... Co na tento výběr kandidátů říká Vaše okolí? Ke komu se přiklání?

U paní Danuše respektuji tu vůli a pracovitost, se kterou se do kandidatury vrhla. Chyba všech voličů v libovolných volbách je ta, že hledají ideálního kandidáta. Nemůžeme se přece shodnout na všem, co si myslí někdo jiný. Celá sestava kandidátů na prezidenta je pro mě signálem, že personální politika demokratických politických stran je eufemicky řečeno (po klausovsku) v nekondici. Kdybych chtěl být ostrý, řeknu, že je v troskách. A neukazuje se to jen u prezidentské volby. Sondáž v mém nejbližším okolí jsem ještě nedělal. Mám spoustu přátel, kterým imponuje generál, mám spoustu přátel, kteří budou volit paní Danuši, případně pana senátora Fishera. A já se také nějak rozhodnu. Teď ještě rozhodnutý nejsem. Je čas.

Fotogalerie: - Společně proti nenávisti

Dnes probíhá demonstrace na Václaváku. V režii pana Vrabela, který prý „proškrtal” soupisku řečníků. Jakou dynamiku dle Vás nabírá protestní hnutí?

Vrabel je prolhaný vlastizrádný gauner. To opakuji pořád dokola. Co slovo, to lež. V zájmu vrahů slovanského lidu na Ukrajině manipuluje s hloupými a omezenými lidmi, kteří jsou za hranou toho, co bych nazval sektou. Popírají žitou realitu, mají úplně vymyté mozky. Nenávist k jejich vlastní nešťastné existenci a neúspěšnému žití je vede k tomu, že tohoto šiřitele nenávisti jsou schopní podporovat. Já se dnes zase půjdu podívat na Václavák, abych ten největší casting na Výměnu manželek viděl naživo. Nevím, co si mám představit pod pojmem protestní hnutí. Ta nesourodá směska adorantů vrahů a válečných teroristů, schovávající se za stalinistu Skálu, dutou kopačku Rajchla, estébáckého kolaboranta Kollera anebo více institucionalizované protičeské síly jako Trikolora nebo SPD, to přece není jedno hnutí. Navíc tam pochopitelně funguje konkurence mezi těmi jejich lídry. V prvé řadě jde o prachy. Tomio si moc dobře uvědomuje, že každý úspěch takových prodejců nenávisti je konkurence pro něj a méně mega za hlasy, které dostane on. Méně peněz na „takešiho mešitu“ méně peněz na Aston Martina a mladé kočky ve vířivce. To je jediný cíl. A kašpárci mu na to skáčou už 10 let.

Vladimir Putin začíná opatrně naznačovat, že chce jednání se Západem. Jako rovný s rovným. Co byste mu vzkázal?

Vladimir Putin nemá co naznačovat. Jako barbarský vůdce zaostalé benzínky s atomovkama, o které poloblázni s geopolitickým bezvědomím dnes stále tvrdí, že je mocností, musí v prvé řadě vypadnout z posledního centimetru území suverénní Ukrajiny. To je jediný možný krok, po kterém by se dalo jednat o čemkoliv. On tak jako tak musí skončit před mezinárodním tribunálem. Západ a Rusko nikdy nemohou jednat jako rovný s rovným. Ať má západ jakékoliv vnitřní kulturní či ekonomické pnutí, je oproti Rusku rájem na zemi. Rusko je zdegenerovaná teroristická země. Takže jediný vzkaz, který pro Putina mám, je tento: „Masový vrahu! Vypadni z Ukrajiny, vylez z krytu, nasedni na letadlo spolu se všemi zločinci, se kterými terorizuješ lidstvo, a dostavte se do Haagu, oblečení ve vězeňském, ať s Vámi nemáme zbytečné náklady.“ Mám za to, že k tomu nemůže dojít, protože jej Rusové sami sejmou dříve, než opustí poslední voják Ukrajinu.

Zcela natvrdo: Kam má naše angažmá na Ukrajině až zajít? Prý nám dochází zbraně. A byl byste pro vyhlášení bezletové zóny? Na Twitteru někteří „válečníci” vyzývají k přímému zapojení Západu.

Naše angažmá na Ukrajině je angažmá za naši civilizaci. Je to společný boj proti nelidskému barbarství, které Ruská teroristická federace představuje. Je jako rakovina v bytí homo sapiens na planetě Zemi. Jako kdysi nacisté i oni musí být za své bestiální vraždění postaveni před spravedlnost. Já sice chápu, že Vaši čtenáři, léta manipulováni kremelskou propagandou o oprávněnosti ruských zájmů a dalšími stupidními nesmysly, které jim do hlavy tlačí prokremelští kolaboranti, budou v diskuzi blábolit od reality odtržené nesmysly, ale taková jsou fakta. Když držíš v ruce hodinky a říkáš, že je to netopýr, není to jiný názor, ale pomatení smyslů. Toho jsem svědky v každé diskuzi pod mými odpověďmi. Každopádně Vás Jardo musím opětovně pochválit. Ptáte se skvěle a mám radost z Vaší upřímné snahy přinést čtenářům pravidelně návrat do reality. Jediným možným scénářem je tudíž porážka stepních nacistů a té dosáhne Ukrajina jedině tak, že bude masivně podporována západem. Vyzbrojovat oběť nelidské agrese je akt nejvyšší humanity a dobra. Dělejme to, jak je to jen možné. Tady bych chtěl složit obrovskou poklonu paní ministryni Černochové, které se, přes nedůvěru mnohých (vzpomeňme na nechutné útoky na ni po schůzce s nemocným prezidentem před jmenováním vlády) stala symbolem jistoty a síly České republiky. Troufnu si tvrdit, že takovou osobnost jsme v čele rezortu ještě neměli a zejména díky ní stoupá mezinárodně bezpečnostní ukotvení naší země do výšin, o kterých jsme si v minulosti mohli jenom snít.

Fotogalerie: - V koncentráku Stutthof

Novinář Jan Urban osočil ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že sepisuje s Vratislavem Mynářem jakýsi seznam jedinců k omilostnění. Je to dle Vás pravda?

Pan ministr Blažek nazval ve včerejším tweetu tohoto šiřitele lží Jana Diaga Urbana. Odtud tedy vane vítr. Je to v osobní rovině. Ve známé kauze Diag Human se Blažek angažoval ve prospěch České republiky, zatímco Urban byl na straně této společnosti. Mstí se mu a po hříchu v našich médiích o kauze rezonují pouze jednostranné a manipulativní Urbanovy texty. Doporučuji o tom něco nastudovat. Je zcela šílené, jaké dezinformace, sprosté lži a útoky musí pan ministr snášet ze strany těch, které já nazývám falešní morální majáci. Blažka nenávidí. Je násobně chytřejší než oni, pracuje na tom, aby se v Česku upevnil právní stát, a to je jim trnem v oku, protože oni si hrají na majitele pravdy. Pan ministr popřel jakoukoliv snahy hradu konzultovat s ním dohodu o budoucích abolicích. Je to „Urban legend“. Je směšné, že rádoby demokrat Urban šíří stejně nesmyslné konstrukce, o puči v ODS v režii Kuba – Blažek, které používá například i pomatený vůdce části protičeské úderky Rajchl. Zajímalo by mě, a pan ministr se na to ve svém včerejším tweetu vtipně zeptal, zda Urbana zásobují informacemi také kremelští kolaboranti, když píše cílené dezinformace ve prospěch kremelských sil. Vadí mi také nekritický přístup většiny ostatních médií k těm, kteří svými útoky na ministra spravedlnosti napadají samotné základy právního státu u nás. Stavím je na roveň prokremelských dezinformátorů. Jejich nenávist ke standardní politice, kterou u nás představuje zejména moje ODS, je větší, než k Babišovi a Okamurovi dohromady.

Pražská ODS zápasí s Piráty o podobu budoucí koalice. Piráti by rádi vzali „do party” pana Čižinského. V pozadí kvasí varianta s ANO. Vyčítal byste kolegům, kdyby do toho s ANO šli?

Z pozice nezaujatého pozorovatele by to bylo asi dobré kino. Já se na to nezaujatě dívat nemohu, protože jsem členem jedné z oněch stran. Přestože v jiném městě. Piráti v Praze mají zvláštní schopnost dezinterpretovat výsledky voleb a chovat se jako vítěz přesto, že jejich jednička Hřib byl v celkovém pořadí kandidátů na pěkném 66. místě. Obdivuji nervy, které s nimi v Praze mají. Nekonečné návrhy na spolupráci a jejich směšná ultimáta, která se mění každý den, ukazují, že pražští Piráti jsou si nejpodobnější s hnutím ANO na celostátní úrovni. Já sám se vymezuji proti motání celostátní a komunální politiky dohromady. Tak, jako jsem jiným nevyčítal koalice mimo vládní půdorys, nevyčítám ji ani Pirátům v Plzni nebo jinde, tak bych ji nevyčítal ani v Praze. Na Twitteru je samozřejmě řev takových, kteří nemají kompetenci ani na zapisovatele v komisi pro významná jubilea, ale zato nadutě mistrují politiky v jejich práci. Své si mohla přečíst paní primátorka Vaňková a také další politici, kteří se s velkou pokorou a na základě mnohých kompromisů, skvěle zhostili své role vítěze voleb a utvořili funkční koalice ve vedení měst. Já bych kolegům ANO nevyčítal. Jen bych si dal podmínku ať vyrazí estébáckou kreaturu Kleslovou, ať si ji vezme Babiš jako špionku do nějaké svojí hnojařské firmy. Ideálem by byla koalice bez ANO, bez Pirátů a bez Prahy sobě. Voliči ale rozdali karty jinak a je úkolem politiků, aby tento rébus vyřešili.

Psali jsme: Každý Ukrajinec je za pár měsíců víc Čech než vy. Z ODS vyteklo víc o Václaváku i BIS „Můj Bůh, můj břuch,“ heslo kolaborantů s Ruskem. Hrdlořez s botoxovým ksichtem. Z ODS přitvrdilo „Přísnost na kolaboranty! Pěstitele marihuany policie otravuje, je nikoliv?“ Padlo po útocích na Ukrajinu Vymyté palice, nenávist k Západu! Právník z ODS se rozjel. A „poblil“ Ševčíka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama