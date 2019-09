Úder Pavlu Zemanovi a razantní návrh týkající se státního zastupitelství. Padlo z Babišova hnutí

ROZHOVOR „Na vlastní kůži jsem zažil, jakým způsobem pracuje policie a státní zastupitelství,“ říká poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. V den svých narozenin se dozvěděl zastavení vlastního trestního stíhání, a to samé nyní přeje premiérovi Andreji Babišovi. S hodnocením nezávislosti policie a justice je velice opatrný. Podle Růžičky si lze v České republice trestní stíhání zadat a člověka dostat před soud.

„V den mých narozenin jsem se dozvěděl zprošťující rozsudek soudu v kauze postoloprtských zastupitelů a pan premiér v den svých narozenin dostal jako dárek zastavení trestního stíhání v nesmyslné kauze Čapího hnízda. Jsem zvědav, jaké téma si teď najde chytrák Fiala z ODS a Kalousek z TOP 0,9. Možná jim rupne cévka...“ uvedl jste na sociální síti. Překvapil vás návrh na zastavení trestního stíhání u Andreje Babiše?

Překvapivé to není.

Proč?

Protože jsem si zažil na vlastní kůži, jakým způsobem pracuje policie a státní zastupitelství. U mě došlo také ke zprošťujícímu rozsudku díky státní zástupkyni, která po třech letech zjistila, že se spletla. Nevidím v tom nic divného a nepřekvapilo mě to.

Uvedl jste, že došlo u premiéra k „zastavení trestního stíhání“. Ale zastaveno není, zatím byl podán pouze návrh na zastavení…

Vycházel jsem z prvních zpráv z tisku.

Napsal jste, že jste zvědav, „jaké téma si najde chytrák Fiala z ODS, Kalousek z TOP 0,9“. Už teď však z opozice zaznívají hlasy, že veřejnost neuvěří, že by to u normálního občana dopadlo se stíháním stejně…

Vrátím se k začátku. Mně absolutně nejde do hlavy, že u našeho případu v Postoloprtech nám bylo řečeno, že nadřízený i státní zástupkyně do toho vůbec zasáhnout nemohou. A teď je druhý případ – Čapí hnízdo - a najednou ho bude posuzovat od nadřízeného další nadřízený a tak dále. Na tom je absolutně vidět, jak je naše státní zastupitelství bezradné, špatné, vládne v něm mafiánský přístup, prostě tragédie. Můj názor je, že Pavel Zeman ( nejvyšší státní zástupce, pozn.red. ) ne, že tam nemá být nyní, ale neměl tam být už před pěti lety, protože je brzdou celého státního zastupitelství.

Jestli policie a státní zastupitelství pracovalo tak, jako u naší kauzy a nechal se například zmanipulovat posudek, státní zástupce na to mohl přijít a kauzu Čapího hnízda ukončit. Státní zastupitelství zdůvodní veškerou chybu, kterou udělá.

Když jsme u toho, jak je na tom podle vás Česká republika se spravedlností justice a policie?

To, že si můžete trestní stíhání na někoho objednat, zadat a domluvit se s policií stylem: Já bych potřeboval tohohle zastupitele stíhat. Prodali dům, nechte udělat znalecký posudek. To samozřejmě umějí, mají spřízněné znalce, kteří ocení majetek tak, jak potřebují. Můj pohled na nezávislost policie a justice je velice opatrný a já osobně si myslím, že u nás lze trestní stíhání zadat a lze člověka přivést až před soud.

To řekla i ministryně Marie Benešová a premiér Andrej Babiš. Oproti tomu Andrej Babiš jindy opakuje, že u nás spravedlnost existuje a policie je nezávislá i přes jeho změny v dotčených orgánech. Jak se v tom má občan vyznat?

Já vycházím z vlastní zkušenosti. Nevím, jak se v tom má vyznat občan, protože já se v tom také nevyznám.

Co udělat pro to, aby se v tom tedy člověk vyznal? Kde začít, aby se na justici mohl spolehnout? Řekl jste, že Pavel Zeman je brzdou na státním zastupitelství. Jaké změny ještě navrhujete?

Ta zásadní změna je, že už musí konečně začít státní zastupitelství pracovat. Ale tak, že za to ponesou osobní zodpovědnost. Nemohou přeci konat bez jakékoliv zodpovědnosti. A to platí i u státních zástupců. To je alfa a omega, kdy se může v justici udělat pořádek.

Tedy nést větší zodpovědnost za rozhodnutí.

Něco podobného prosazuje hnutí SPD u politiků – tedy větší odpovědnost politiků – osobní a hmotnou.

Nevím, jak by si to představovali. Politici jsou odpovědní už nyní, navíc se rozhoduje kolektivně. Když z patnácti členů zastupitelstva deset hlasuje jinak a jsou stíháni policií? Nevím, jak si to představují. SPD ani neví, o čem mluví.

„Jsem přeci ta vymaštěná nevzdělaná kobliha, která nemá svůj názor,“ napsal jste také. Proč jste použil právě tuto větu? Zdá se vám, že voliči hnutí ANO jsou v dnešní době nějakým způsobem napadáni?

Tohle jsem mínil ironicky. Určitě, já jsem napadán dnes a denně. Já se nestydím, že jsem v hnutí ANO. Rétorika, že hnutí ANO volí jen hlupáci, kteří nejsou vzdělaní a nemají žádný rozhled - já se tomu musím smát, protože na rozdíl od lidí, kteří zpochybňují nezávislost justice a neustále napadají premiéra, tak já jsem pro tuhle republiku něco udělal. Byl jsem dvakrát v Iráku a nasazoval jsem za tuhle zemi život. Dnes někomu říci, že jsem vlastenec, tak od těchto lidí budu napadán za nacionalismus. Pro mě tito lidé nemají absolutně žádnou úroveň.

Proč vás napadají za členství v hnutí ANO? Mají útoky důvod, nebo jde jen o frustraci?

Určitě jde o frustraci, protože tahle vláda je úspěšná, poslanci za hnutí ANO se chovají zodpovědně, nemají nikde žádný skandál. Svoji práci vykonávají dobře a ono je to obzvlášť těžké, neustále odolávat těmto útokům jak na premiéra, tak na všechny ostatní od stran, které ve volbách nebyly úspěšné.

Zdá se, že se domníváte, jako spousta kritiků opozice, že opozice má jediný program, což je anti Babiš.

Ano. To je naprostá pravda. Já jsem od opozice neslyšel nic konstruktivního.

Ale když se bavím s členy opozice, tvrdí, že navrhují úpravy zákonů i řešení, kritizují sestavování rozpočtu a doporučují změny. Opravdu nezaznívá od opozice nic použitelného?

Kdyby opozice chtěla být zodpovědná, mohla jít s námi do vlády, místo aby neustále zpochybňovali premiéra. Věci, které navrhují nyní, mohli navrhovat, kdyby byli součástí vlády.

To se nestalo. Přišli jsme v České republice o schopnost respektovat výsledky demokratických voleb?

Určitě z velké míry ano a je to špatně.

Kde vidíte příčinu?

Když někdo hraje fotbal, jedno mužstvo prohraje a druhé zvítězí. Ambicí poraženého je vyhrát a ne všech jedenáct hráčů na hřišti je natolik vyspělých, že soupeři podají ruku, rozloučí se s ním a popřejí mu štěstí. Tak je tomu i v politice, kde část lidí neunese porážku ve volbách, a udělají vše pro zdiskreditování oponenta, aby příště vyhráli volby oni. A férové to určitě není.

Vnímáte tak i protestující na Letné?

Dnes každý opakuje, že v rámci demokracie si může každý protestovat. Ať si protestují, ale do demokracie to má hodně daleko, protože urážlivé a výhružné dopisy anebo emaily, co nám chodí, popřípadě různé nenávistné komentáře pod příspěvky, kde mi také vyhrožovali, za moc demokratické nepovažuji. Samozřejmě se s tím neztotožňuji. Jestliže má někdo jiný názor a formou slušné komunikace v rámci zákona tak činí, dobře, ale tohle sklouzlo úplně někam jinam.

Nakonec ještě k celé vaší kauze. V Postoloprtech na Lounsku jste spolu s dalšími deseti zastupiteli rozhodli o prodeji domu a následně jste byli obviněni ze způsobení škody městu kvůli příliš nízké ceně. Policejní odhad byl o půl milionu vyšší, nakonec se ukázalo, že jejich odhad byl nepoužitelný. Stíhání bylo zastaveno nejdříve u ostatních zastupitelů, u vás kvůli poslanecké imunitě bylo rozhodnutí odloženo a nyní státní zástupkyní rovněž zastaveno.

Podstatné je, že trestní stíhání bylo zastaveno. Podle trestního zákona mají prověřovat stejně i důkazy obžaloby, což oni nečinili, takže naše důkazy nebrali v potaz. My všichni jsme uváděli, že znalecký posudek není udělán na cenu v místě obvyklou, ale na cenu vyhláškovou. Nikdo to nerespektoval, nikdo to neprověřil. Až do teď.

Je tedy podle vás Andrej Babiš a hnutí ANO tím, kdo vylepší situaci se spravedlností u nás?

Osobně si myslím, že tahle věc by měla jít od ministryně spravedlnosti, která je zkušená právnička a měla by tyhle věci upravit ať už směrem ke státnímu zastupitelství, tak v ostatních právních předpisech.

autor: Zuzana Koulová