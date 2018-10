Ukňouraný Babiš. Bojíme se pár migrantů z arabských zemí, místo aby nás strašili skutečně rizikoví cizinci z Ruska. Hovoří František Laudát

Anketa Kdo se vám nejvíce líbil v předvolební superdebatě lídrů? Andrej Babiš 49% Ivan Bartoš 5% Pavel Bělobrádek 0% Petr Fiala 5% Vojtěch Filip 4% Petr Gazdík 3% Jan Hamáček 1% Tomio Okamura 32% Jiří Pospíšil 1% hlasovalo: 2296 lidí

Máme v České republice takové problémy, aby jim odpovídala předvolební rétorika? ODS hodlá vyhánět bezdomovce z tramvají. Ve volebním spotu naznačuje, že o Praze nesmí rozhodovat feťáci. Na severu Čech zase bojují proti Romům. Je taková rétorika nutná?

Taková předvolební rétorika podle mne nutná není. Bohužel celé politické spektrum se posunulo do výraziva a prostředků – především Babiš, ale i další – a ukázali, že dnes na voliče nejvíce zabírá tvrdost, jednoduché věty, často hulvátství a bohužel někteří další to kopírují. Spot ODS jsem neviděl, jen o něm slyšel, ale faktem je, že zápach bezdomovců v Praze se v létě šíří. Nějak bychom to měli řešit, například kdyby se vyhlásila charita, která by bezdomovcům měnila oblečení. Je to jeden z důvodů, proč jsem přestal jezdit tramvají.

Proč si myslíte, že na tvrdost, jednoduché věty, často hulvátství, jak jste právě řekl, voliči slyší?

Lidé jsou vyděšení zcela neoprávněně migrací. Migrace je celoevropský problém, ale v pravém slova smyslu nejde o český problém. Tady se jednostranně chápe migrant jako někdo z arabských zemí, z Blízkého východu. K nám většinou proudí velká řada cizinců z Ruska, Ukrajiny a podobně, těch si nikdo nevšímá. Z jistého pohledu může jít z Ruska o bezpečnostní riziko, tam by se česká společnost měla bát ještě více.

Nemyslím, že by sem měli chodit lidé, kteří neuznávají naši kulturu a náboženství, když nejsou schopni se přizpůsobit. Měli bychom pomáhat, ale když už sem někoho pustíme, tak proaktivním rozhodnutím. Tedy že si je budeme v táborech ještě na území třeba v severní Africe vybírat, nikoliv, že sem přijde někdo, kdo tu bude dělat bordel.

Ve volební kampani se kromě útoků na Babiše a řečí o bezpečnosti objevily i výhrůžky vůči akcím SPD. Okamurovy billboardy jsou počmárané, Blesk odmítá jeho kandidáty brát do diskusí. Může si Okamura za protesty sám svou vlastní politikou? Podle liberálních stran vyvolává nenávist ve společnosti a straší lidi.

Jde o to, jak tu informaci zesílíte. Přiznám se, že od roku 1989 si po odchodu z politiky dopřávám, že nesleduji politiku detailně. Ale bohužel žádná ze současných stran neřeší budoucnost České republiky, není schopna pojmenovat klíčové problémy. Pokud je pojmenuje, nemá žádné řešení. Ať je to penzijní reforma, nebo udržitelný penzijní systém, udržitelný sociální systém, vzdělanost a podobně.

Ničení billboardů nebo plakátů se děje už od poloviny devadesátých let a padala trestní oznámení. Vzpomeňme na kauzu, kdy autobusový řidič přemaloval billboardy ODS. Jeho žena pak shodou okolností byla soudkyně, která soudila toho autobusáka. Děje se to, konkurenti by to dělat neměli. Někdy to možná udělá člověk, který stranu nenávidí a ani k nim nemá přímou vazbu.

Takže žádná novinka?

Žádná novinka. Vždy to můžete zesílit a možná i Okamura klepe na soucit, že všichni jsou proti němu. Vždyť Babiš nedělá nic jiného, než fňuká, je ukřivděný a zatím to zabírá: všichni jsou proti mně, já jsem jiný.

Babiš slibuje Česku horentní investice, hospodářský růst, řešení problémů měst. Mají mu Češi věřit? Jak se mu daří plnit jeho sliby?

Vůbec ne. Jede na vlně ekonomického růstu, který si vůbec nezaslouží. Žádné z jeho opatření neurychlilo ekonomický růst. Naopak, když se podíváte na investice, dálnice se nestaví. Nedávno se Babišovi na nějaké konferenci stavbařů vysmáli. Velké stavební firmy jsou v poměrně velkých problémech, protože domy jsou až na výjimky pouze menší investice. Tím se zaměstnají řemeslníci, ale stabilizace a možná investice do drahého zřízení je dnes u dálnic. Klepalo se na základní kámen pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic a zase jde o sdružení. Protože firmy nemají zakázky, slučují se do sdružení, aby se alespoň o tom málo, co se staví, podělily.

Jinak jsou ty peníze provařené do spousty malých dalších oprav, ale o tom podpora stavebnictví není. Sice se teď už dostávají z nejhoršího, ale spíše je dnes táhnou soukromé investice, než státní. Babiš nemá žádné reálné výsledky, jsou to jen povídačky, povídačky, povídačky. Co všechno slibuje? On je v klíčové pozici – sice s krátkou přestávkou, ale v minulé vládě byli téměř rovnocenní partneři se sociálními demokraty. Tedy od ledna roku 2014, kdy Zeman jmenoval Sobotkovu vládu, jak dlouho chce ještě vykládat, že potřebuje čas, aby rozjel stavby? Všechny tyto resorty měl pod kontrolou – finance, životní prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj a dopravu. Komu se to dosud povedlo? Žádné straně a ani hnutí a přesto, jaké jsou dnes výsledky? Vždyť je to ostuda.

Všude okolo i v rozvojových zemích se staví rychleji a efektivněji, než tady. Stavebnictví je v naprostém bankrotu a příprava ještě ve větším. Každá ministryně pro místní rozvoj slibuje, jak přinese nový stavební zákon a místo toho přijde ještě horší a komplikovanější. Nedokázal nic, drží status quo, kde se jen stará o své výhody, o svá korýtka, o své dotace, ale jestli jsou rozpočty v reálu proti těm plánovaným na nule, nebo dokonce v přebytku, to je výsledek neinvestování, což se nám brutálně vymstí v následujících letech, protože ekonomika narazí na strop a my nebudeme mít dobrou infrastrukturu. Podívejte, jak dopadl rychlý internet? Babiš slibuje, slibuje a povídá, ale realita je úplně jiná. Jen se veze na ekonomickém obživení, které od roku 2013 stoupá do kladných hodnot.

Psali jsme: Matěj Hollan potvrdil: Když jsem řídil Brno, chodil jsem k psychologovi Vy jste normální podvodníci, osočila spisovatelka Piráty. Prý ji neoprávněně napsali na kandidátku a ještě jí domů přišli vyhrožovat Lukáš Kovanda: Nová čísla k dluhu a deficitu ČR? Stále jsme jen "jednoocí, co jsou mezi slepými králem" A co Fiala z ODS? No... VIDEO s mužem, který zakázal Miloše Zemana

Jak vnímáte dění v Lidových novinách a odchody novinářů?

Jsem rád, že i další vlna lidí pochopila, že slouží špatné věci. Lidové noviny byly vždy tiskem pro intelektuálnější skupinu, Babiš je koupil… Velké zklamání je pro mne Ištván Léko, znali jsme se z éry, kdy hodně psal pro týdeník Euro, tam mu údajně bylo ukřivděno. Pak vytvořil Českou pozici, kde se dostal do dluhů. Jakou cestou se vydává dnes, je mi toho člověka vlastně líto.

Ing. František Laudát



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Českou pozici dvaceti miliony korun podle svých slov sponzoroval Andrej Babiš…

Ztráta byla asi osmnáct, Babiš dal dvacet, tak nějak to bylo. Je mi Léka líto. Asi se propůjčil a ta situace pro něj lidsky už nikdy nebude lepší, jen horší. K tomu, že paní Procházková odešla a odcházejí další, chci jen říci: sice pozdě, ale přece.

Výstoupení z Evropské unie. Co by znamenalo pro Českou republiku?

Vystoupení z Evropské unie znamená, že spadneme někam na úroveň kolem Ukrajiny. Budeme mít dobrý příklad ve Velké Británii, která bude dál ztrácet ze své super slavné éry. Dokonce se mluví o anglické chřipce, což už je ekonomicky pojem. Tam budeme vidět, jak i velmi konzervativní země s obrovskou tradicí začne ztrácet. Kdo dnes nemá kontakty a nemá možnost kšeftovat, tak bude druhý. My se musíme zapojit, potřebujeme otevřený svět. Máme jednu z nejotevřenějších ekonomik, asi třetí na světě a my se tady chceme izolovat? To je směšné. Dnes máme 85 procent zahraničního obchodu přes Německo. Na co si chceme hrát? Okamura a další slibují, že vyjednají lepší podmínky. Nevyjednají. Čím dál více se ukazuje, že budou padat hranice. Svět se prostě mění, nebude liberální. Další takové možnosti mít nebudeme a reálně hrozí, že od nás odejdou elity pryč. Dnes pro mladé generace nejsou hranice problém.

A je ohrožena demokracie v České republice? Jak varuje například Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Pavel Fischer a další?

Ohrožená demokracie… Spíše si myslím, že je ohrožena liberální demokracie, nikoliv demokracie jako taková. Já dnes rozlišuji, kam se ubírají bývalé liberální demokracie, nebo ještě stávající takzvané demokracie neliberální. My bohužel velmi nešťastně kopírujeme celosvětové trendy. Solidní ekonomika si uchová liberální pojetí demokracie a to není o genderech. Jsou věci, které ohrožují liberální demokracii. Lidem se některé lámání zažitých a konzervativních hodnot vůči společnosti nevyplácí a to považují za šílenou věc. Která země přežijí tohle období a budou liberální demokracií, stanou se do budoucna prosperujícími pupky světa.



Psali jsme: FOTO Romů, kteří pracují. Zeman prý nepostavil ani záchod ČT a prodejné děvky: Věc kolem ANO pokračuje, vystoupil silný hráč Premiér včera podpořil vykradený návrh Pirátů proti kumulaci odměn politiků Laudát: Kdo tleská boji s pražskou kavárnou, tleská své budoucí chudobě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová