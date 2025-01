Ukrajina se připravila o 20 miliard. „Absurdní, že to musím říkat já.“ Kateřina Konečná a drahý plyn

Paní poslankyně, na začátku se ještě vraťme k novoročním či vánočním projevům prezidenta a premiéra. Jak se vám líbily?

Začněme u pana Fialy. To video je skutečně krásné. Na to si snad povolal nějakého amerického filmaře. Mnoho z nich je odborníky na to, jak naprosto prázdný film natáhnout na hodinu a půl. Tak dlouho naštěstí video pana Fialy netrvá. Každopádně i já jsem v něm dostala drobnou roli. Jsem hrdá na to, že pan Fiala a jeho tým ze mě jako z konkurentky má strach, protože tomu, co dělala a dělá čtyřdemolice, je třeba říct STAČILO!

Pan Pavel sice nevolil tak okázalou audiovizuální tvorbu, ale obsahově to bylo rovněž naprosto ploché. Opakoval se s eurem, trochu jinými slovy řekl, že musíme být s EU a s NATO na věčné časy a nikdy jinak a nezapomněl ani na obligátní „dezinformátory“. Naprosté chucpe pak bylo, když mluvil o tom, že se politika redukuje na marketingová hesla. On, jehož marketingový tým mluvil o tom, že politika se musí prodávat jako čokoládová tyčinka…

V nevzácné shodě také mluví Hrad a vláda o jakýchsi prodavačích strachu. Ovšem jediní, kdo tady nahání strach, jsou právě oni. Ať už je to drahými energiemi, nedostupností bydlení, prodlužováním věku odchodu do důchodu či třeba výpověďmi bez udání důvodu.

Na začátku roku přestal přes Ukrajinu proudit plyn do Evropy. Co k tomu říci, a bude, nebo nebude to mít nějaký dopad i na nás?

Druhá rovina je ta, že se stáváme opět závislými – akorát na plynu z druhé světové strany, který je navíc – jak jsem řekla – mnohem dražší. Vyměnili jsme tím jednu závislost za druhou a Evropa se odstřihla od jedné z posledních výhod, které ve světovém měřítku měla – od dostupných energií.

A co říci na informace Eurostatu ohledně cen elektřiny a plynu v Česku v porovnání s ostatními státy EU, které se v minulých dnech objevily v médiích? Připomeňme, jak na tom v ČR podle Eurostatu jsme v porovnání například s Polskem, s Rakouskem č si jinými státy EU.

Pro mě to, že jsme skončili na úplné špičce v drahotě, překvapivé není. Tyto informace byly jasné už v průběhu roku, byť se Fialova vláda už tak ponížila, že se jali vládní papaláši zpochybňovat čísla statistiků z Eurostatu. Ale stačí se zeptat i v kterékoli pekárně, sklárně nebo podniku s energeticky náročnou výrobou, jak jim ceny energií komplikují život. O domácnostech ani nemluvě.

Jsem také ráda, že jsou ceny přepočítávány na paritu kupní síly. V loňském roce, kdy se začaly objevovat naprosto zavádějící titulky mainstreamových médií, že máme levnou naftu a benzín, jsem si tyto dala do srovnání s Německem. A víte, kolik by musel stát benzín, abychom si jej mohli koupit z průměrné mzdy stejně jako Němci? 18 korun a 50 haléřů za litr. Právě proto je důležité ta srovnání činit v přepočtu na paritu kupní síly. Jinak je vypovídací hodnota těch statistik velmi limitovaná.

Slovenský premiér Fico právě kvůli zastavení ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko mluví o možnosti odpovědět Ukrajině nedodáním elektřiny ze Slovenska. Z některých míst za to sklidil velkou kritiku. Má, nebo nemá slovenský premiér na něco takového případně právo? Chápete jeho postoj?

Chápu postoj politiků, kteří hájí svůj národní zájem. A to podle mě Robert Fico dělá – stará se o to, aby státní pokladna nepřišla o více než 10 miliard korun (v přepočtu) ročně a aby lidem nezdražilo topení a podnikům výroba. Je na tom něco nepochopitelného? Nemyslím si.

Ve svém pořadu Bez obalu jste se vyjádřila i k novele zákona o sdělovacích médiích a k případnému zvýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. Jsou namístě?

Absolutně ne. Odmítám, aby občané platili daň za to, že mají televizor, rádio, telefon či internet. A to navíc ve chvíli, kdy třeba Českou televizi, Český rozhlas ani jejich weby nezapnou jak je rok dlouhý! Proč by tedy měli platit 2.460 korun ročně?

V médiích jste zmínila, že považujete za chybu, že bylo za celých 35 jen jedno jediné referendum v ČR. Jaké věci za těch 35 let by si například zasloužily, aby se k nim lidé v referendu vyjádřili? A proč se tak, podle vašeho názoru, nestalo?

Těch momentů, kdy podle mě mělo referendum proběhnout, je celá řada. Ať už to bylo rozdělení Československa, vstup do NATO, ale například i referendum k přijetí Lisabonské smlouvy, kde KSČM byla jediná, která toto referendum o zásadním předání pravomocí Bruselu prosazovala.

Z těch posledních událostí, mělo podle mého názoru proběhnout referendum o tzv. migračním paktu, a hlavně o Green Dealu, a to ještě předtím, než naši politici upsali naši zemi – a hlavně její občany – například ke zdražování tepla, pohonných hmot a povinného zateplování budov a k likvidaci celých segmentů ekonomiky. Přesně to totiž bude důsledek Green Dealu a jeho vybraných předpisů.

Myslím, že je také na místě zeptat se občanů na to, zda chtějí euro, které jim prezident i čtyřdemolice vnucuje.

A stojíme také o to, aby občané mohli v referendu zhodnotit naši účast v EU a NATO. To budeme ostatně prosazovat i ve volební kampani.

Podívejme se i do sousedního Rakouska. Co říkáte na nejnovější události na rakouské politické scéně?

Vnímám, že lidé se začínají zvedat a chtějí se postavit elitám. Ať už těm z Bruselu, nebo třeba i těm z mediálního světa. Samozřejmě bych byla mnohem radši, kdyby věci šly doleva, nikoli doprava, jak se stalo v Rakousku, ale věřím, že i s ním můžeme hledat shodu v některých důležitých otázkách, jako je migrace, ceny energií nebo Green Deal.

Moc bych si přála, aby střední Evropa v tomto ohledu šla cestou užší spolupráce. Zejména Maďarska, Slovenska, Rakouska a pevně věřím, že po volbách i České republiky. Jedině tak máme šanci zabránit tomu, aby se hledělo pouze na zájmy Německa a Francie, které dnes reálně tvoří politiku EU.