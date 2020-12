Umělci chudí jak kostelní myši! Jsem blbá, pane Zemane? Anife Vyskočilové bouchly saze

reklama

Anife, vy jste na jaře mluvila o tom, že koronavirus je „podvod tisíciletí“. Jak to vidíte dnes i poté, co jste sama covid prodělala?

Ano, pořád si myslím, že je to podvod tisíciletí. A proč? Na základě toho, že jsem prodělala covid-19, též můj partner a i ex Ivan (Vyskočil) s přítelkyní Romanou a další lidé kolem mě. Každého jsem se ptala, jaký je průběh a věřte nebo ne, každý i já říkáme, že: Covid je jiná chřipka než normální, ale dá se přežít a žít. Je jiná v tom, že je umělá a příznaky jsou jiné, třeba únava, bolesti svalů, ztráta čichu a chutě, ale je to méně rizikové než spalničky, žloutenka a jiné infekční nemoci. Minulý rok, když byly spalničky, které jsou smrtelné, tak se nezastavovala ekonomika a nedělala se různá vládní opatření s tím, že nám chce prý vláda pomoct, abychom byli zdraví...

Upřímně, tento rok jsem neslyšela nikoho, že měl chřipku, ale většinou bylo – mám covid podle testu, nebo – on umřel na covid. Neee, on neumřel na covid, on byl starý, měl jiné nemoci a covid ho „dodělal“, má se říct a ne, že na to umřel. (Ano, jsou případy, kdy se na chřipku umíralo, ale na covid stejně může umřít také i úplně zdravý člověk, ale to jsou výjimky.)

Dále je krásné někomu říct, že tato nemoc je bezpříznaková a nemusíme nic cítit, a přitom být pozitivní. Ale každý doktor a rozumný člověk vám řekne, že neexistuje nemoc bez příznaků… A představte si, že jen covid je tak super infekce, že člověk ty příznaky nevidí, necítí a je vlastně nemocný? Bravooo a tomu já mám věřit? Copak jsem spadla z třešně? Najednou jsme zapomněli, že je mezi námi rakovina, černý kašel a jiné nemoci? To mi vadí, že vláda a média se pořád ohání, jak nám pomáhá, ale to je jen obyčejná fraška vůči nám, lidem. Jde jen o velký business a změnu režimu.

A jak moc různá opatření proti šíření koronaviru ovlivnila právě váš jak pracovní, tak i soukromý život? Vím, že se svým partnerem žijete částečně v Německu…

Za prvé s partnerem nežiji částečně v Německu, ale žije tam má rodina. A díky ní a mému muži, který je Němec, do Německa častěji jezdím. Vím tedy, jak to tam chodí a i Češi, kteří tam jezdí, mi potvrdí, že ano, jsou tady také opatření, ale obchody s botami, šaty, jídlo, hračky a kutilství zůstaly otevřené.

A jak mi covid omezil práci? Tak, že spousta moderování, besed, vystoupení... byly zrušeny. A kavárna s cukrárnou, kterou jsem otevřela ve stodole Herink, fungovala týden. Dodnes je zavřená jen kvůli tomu, že lidé nechodí na snídaně k okénku, ale chtějí si sednout a v klidu si vypít kafe a najíst se. A toto teď prostě nejde. Ano, je pravda, že i v Německu udělali řadu opatření, ale lidé dostávají na účet hned kompenzace. A tady v ČR si zažádáte o covid kulturu dvě a zaseknete se už na žádosti, které sami úředníci nerozumí, aby vám pak napsali, že tento program nebyl schválen. A já se ptám, když něco není schváleno, proč mám dát žádost o kompenzace do určitého data a proč mám dokazovat vládě, že jsem herec? Snad mají databázi herecké asociace. Nebo dokonce umělce, co dělají v oboru, stačí vygooglit. Ale nééé, my musíme zažádat o něco, co stejně nedostaneme. A jak se má platit nájem, jídlo a jiné, je nezajímá.

Hodně lidí říká, ať umělci makají a já se ptám, co dělali předtím ti umělci? Foukali do tapet a honili se kolem baráku? Copak nazpívat vám písničku, kterou posloucháte během práce v dílně je méně práce? Nebo jet po práci na hezké divadelní představení, uvolnit se a zasmát, nebo se případně zamyslet, to je od těch herců pro lidi méně práce? Nebo natočit vám hezký film, u kterého se pobavíte… To ti umělci u toho jen seděli??? To mi například vadí, že někteří lidé začali do umělců ihned šít, že jsou bohatí. Ale já říkám, že mnozí umělci v Čechách jsou chudí jako kostelní myši, pokud nemají super PR. Je jen pár „vyvolených“. Umělci v Čechách jsou nedocenění. A pracují stejně tvrdě jako každá jiná profese. Tak se, lidé, co kritizujete, zamyslete!

Když se ještě vrátíme k Německu, jak tam lidé dodržují opatření vydaná vládou v souvislosti s epidemií? Máte pocit, že jsou více „disciplinovaní“ než Češi nebo je to naopak?

Na tuto otázku odpovím tak: V Německu, jak už jsem říkala, jsou samozřejmě také různá opatření, některé kraje, jako třeba Bavorsko, si dělají i individuální. Ale jak už jsem také zmínila, Němci mají malé obchody otevřené a my zavřené. Proč? Protože Babišovi a dalším velkým magnátům malé prodejny nemůžou konkurovat, když jsou zavřené, a tím pádem oni můžou prodávat i nadále bez konkurence a malé firmy ať zkrachují. Je to ubohé! A jestli je Němec více disciplinovaný než Čech? Není! Jsou disciplinovaní stejně, ale média natočí jednoho ožralého cizince v tramvaji a vypadá to pak, že takový jsou všichni Češi. Ráda budu dodržovat vše, co má být, ale pokud to má hlavu a patu. Ne, že slíbí, že nám ve středu něco řeknou, v tu středu poté oznámí, že to vlastně řeknou v pátek, v pátek to zruší a v pondělí pak zase platí něco jiného. To nikde jinde není, a to mi věřte. Češi by měli přestat věřit našim médiím a více číst zahraniční noviny. (Kdo neumí, ať si pořídí google překladač). A hodně si otevřeme oči, že Čína nám tlačí na dveře. Pomalu ale jistě. Alespoň já to tak cítím.

Na jaře, když jsme tady měli takzvanou první vlnu, jste přes média poslala velmi rázný vzkaz Andreji Babišovi, kterému jste vyčetla právě například zavření malých obchodů, i Janu Hamáčkovi, v jehož souvislosti jste použila označení „český knedlík“ a vzkázala jste mu, že už má ten červený svetr odložit a vzít si kravatu… Jak to vidíte dnes?

Haha, jak vidím Hamáčka? On se už cítí jako rakouský nok, haha, ale pravda je, že je to pořád český knedlík vyrobený v Penamu. (Mimochodem, české knedlíky miluji). On se nezměnil nijak k lepšímu, ba naopak. Občas si vyskočí a snaží se být razantní a autorita, ale stejně nakonec poslechne Babiše a jeho epidemiology. A v tu chvíli se jeho autorita ztratí a ještě u toho vypadá tragikomicky. Ale že by použil vlastní moc a mozek, to ne. Vždyť se podívejte reálně, díky jeho benevolenci a neautoritě rozložil celou stranu ČSSD, že mu členové začali utíkat do jiných stran. A přitom by stačilo být jen vůdčí osobnost a za svými názory si stát. Třeba takové zakazování lidem v první vlně, že nesmí sedět vedle sebe, jít do restaurace a konzumovat něco a musíme mít roušky. Tak zrovna on seděl mezi ostatními na Hradě u stolu plného jídla a vysmíval se nám, jak pro něj zákon neplatí a pro nás ano? Tam už měla celá vláda odstoupit, ale jsme v Čechách a tady je možné vše…

A co se týče Babiše, dnes si myslím, že jeho taktika okrást naši českou pokladnu pod rouškou roušek a opatření, vychází na jedničku. Vždyť když my Češi budeme mít prázdnou kasu, jsme členy EU, ti nám musí pomoct stejně jako tehdy Řecku a Itálii i za ceny půjčky, co budou platit naše děti a jejich děti. Ale Babišovi může být vše jedno. On si pak může opalovat svoje záda na Maledivách a my Češi se budeme divit, že to nebyly malé divy, ale velké divy.

Vy jste už zmínila, že kompenzace pro podnikatele kvůli opatřením proti koronaviru vypadají v Německu úplně jinak než v ČR. Můžete být prosím konkrétnější, uvést nějaký příklad z Německa a porovnat tak se situací u nás?

Jen pro vaši představu – při první vlně, co mimochodem naše vláda udělala 12. 3. jako první na světě opatření, kterým se chlubila, tak nám také zpomalila ekonomiku na pár let. Naší ekonomice ublížila, nepomohla, naopak, už dnes vidíme výsledky. Moje sestra má se svým mužem obchod s kebabem v obchodním centru v Berlíně a díky tomu, že mají záznam, že platí daně, tak nemuseli vůbec o nic žádat. Na základě tohoto záznamu na finančním úřadě dostali automaticky kompenzace a příspěvek na nájem v plné částce.

Zato my v Čechách jsme se museli postavit do front na sociálku.

(Kde vláda zakázala tehdy, aby se seskupovalo více než pět lidí, od sebe museli být dva metry. Před sociálkami byly dlouhé fronty, protože díky vládním opatřením ze dne na den skončilo hodně lidí bez práce.) Nebo sedět u počítačů, zkoumat, co platí a co ne. Stejně jsme dostali nula nula nic. Nemůžeme se srovnávat s Německem. Ale nejde o lidi, ale o vládu. Já mám pocit, že česká vláda nemá své občany ráda. Pardon, jen občas, když potřebuje jich hlasy a slibuje různé výhody. A jen si tam sednou a rozdělí křesla a český občan dostane nůž pod krk.

Co nejen mnohé umělce lidově řečeno „nadzvedlo ze židle“, byla před časem slova prezidenta Zemana, který mimo jiné uvedl, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví“. Zmínil také například, že podle něj kvůli covidu zkrachují jen ti neschopní a pražské smetánce doporučil, ať čte knihy. Co na jeho slova říkáte?

Pana prezidenta jsem si vážila za to, že je odvážný, když šel mimo politiku na pár let na venkov. Líbilo se mi, že je sečtělý a líbila se mi i lidská moudra, která lidem rozdával. Ale po nástupu Babiše se pan prezident úplně změnil. Je to arogantní, sprostý, nelidský a vlastně dnes už i senilní, nerudný dědek. Ale určitě už ne prezident… Možná si bude myslet, že jsem blbá a nevzdělaná, nepříjemná a drzá, pokud tato slova bude číst. Ale někoho takového my přece jako prezidenta nechceme. My chceme prezidenta, co nás bude spojovat a podporovat a ne nás urážet, poučovat, jestli máme zkrachovat nebo číst knížky. Já doporučuji panu prezidentovi si pročíst pár citátů, jako třeba – Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.

Nejen kultura, ale třeba i majitelé barů, restaurací… volají už od takzvané první vlny koronaviru o pomoc. Například podniky v centru Prahy prý i před jejich současným zavřením zely prázdnotou. Zaznívají ale i takové názory, že – „toto je kapitalismus. Tohle jsme přece všichni chtěli, za tohle jsme cinkali klíčema. Nechtěli jsme sociální jistoty, ale svobodu a šanci starat se každý sám o sebe.“ Co na to říct?

Nezlobte se, ale to je jako kdybychom měli říct, že za socialismu jsme se měli dobře. Není to tak. Každá instituce a ideologie je hezká věc, stejně jako náboženství, jen to nesmí mít pod rukou fanatici. A stejně je to dnes. Ano, cinkali jsme klíčema, tedy myslím vy, Češi, a dostali jste svobodu. A upřímně ještě před rokem bylo většině lidí docela hezky, mohli jsme cestovat, koupit si, co jsme chtěli, realizovat své nápady. Ale dnes to nemá nic společného s kapitalismem. Protože pokud víme, kapitalismus je, že bohatý dává práci chudým. Ale tady vás teď bohatí vyhodí na ulici, ještě vás okradou a zastraší. Tomu se říká teror a ne demokracie nebo kapitalismus.

Dnes majitelé restaurací ztratili prestiž, snaží se přežít za každou cenu, snaží se přes okénko uživit se. Ale naši politici o své peníze a práci nepřijdou. Protože vláda se může scházet ve větším počtu, nenosit roušky a brát nehorázné peníze daňovým poplatníkům. Ještě k tomu neslouží státu, ale všichni ostatní musí vše dodržovat a omezovat se. To není jen sprosté, ale smutné, kam to spěje. Že s poctivostí dál nedojdeš, je tady na 1 000 000 procent.

Mnozí lidé své naděje upínají k vakcíně proti koronaviru. Ovšem Češi běžně nejsou očkování příliš nakloněni. Domníváte se, že v případě covidu-19 tomu nakonec bude jinak? A opět se zeptám, jak je právě tomuto očkování nakloněna veřejnost v Německu?

Veřejnost v Německu je stejná jako v Čechách. Někteří si přejí očkovat, někteří ne. To je podle toho, kdo se dá zmanipulovat a kdo ne. Já osobně si myslím, že se má tělo vypořádat s virem samo, důležité je posilovat imunitu a ne, že když budu očkovaná, budu chráněná. Ne, nevěřím, že vakcína, která je šitá horkou jehlou, nemá alespoň pár let testování, je v pořádku. Vakcína proti covidu je podle mne stejný podvod jako samotný virus. Nevíte, ani co obsahuje. Je to stejné jako s těmi testy. Můj muž byl pozitivní třikrát a když nám to přišlo divné a objednal se tedy ten samý den jinam, tam tam mu řekli, že je negativní. Copak jste si opravdu jistí, že všichni ti lidé byli opravdu nakažení? Není vám divné, že od března do konce září jsme měli úmrtnost 560 lidí a během dvou měsíců skoro 7 tisíc? Jak je to možné? Copak někdo neměl chřipku nebo rakovinu?

