Umělec jasně vystupuje k věci Skripal. Dotýká se naší minulosti, Putina to jistě zaujme

ROZHOVOR „Nikdo z nás jistě zcela ani netuší, co se dělo na našem území v době Československa a existence Varšavské smlouvy,“ říká známý režisér Jiří Adamec s pochopením k žádosti Miloše Zemana o prověření situace kolem novičoku, která vyvolala bouřlivou diskusi i řeči o prezidentově údajné velezradě. Pro ParlamentníListy.cz řekl Adamec svůj názor na vyhoštění ruských diplomatů i na to, že nedávných demonstrací v České republice se zúčastnily formou stávky i děti.

Otrava dvojitého agenta Skripala vyvolala celou řadu bouřlivých reakcí. Co si o celém tomto případu myslíte?

Dnes už si myslím, že naprosto vůbec nejde o toho nešťastného agenta a jeho dceru. Nabyl jsem přesvědčení, že jde především o to dokázat Vladimiru Putinovi, jak je Evropa úžasně jednotná a jak se dokáže sjednotit do jednoho bojového šiku, když „o něco jde“. Komické mi na tom připadne, že se tak děje na popud někoho, kdo jednotu Evropy tak bezprecedentně odmítl až pošlapal… ale asi to tak v politice bývá...

Rusko při odhalení nervového plynu novičok v těle Skripala obvinilo z vývoje této látky i Českou republiku. Proti tomu se ale například Andrej Babiš i Miloš Zeman ohradili. Miloš Zeman sice pouze řekl, že těmto obviněním nevěří, obrátil se ale na BIS, aby toto prověřila. Myslíte si, že je opravdu důvod k prověření něčeho takového?

Nikdo z nás jistě zcela ani netuší, co se dělo na našem území v době Československa a existence Varšavské smlouvy. Rozhodně bych nedal ruku do ohně za to, že by se tady něco společného s Ruskem, tehdy SSSR, nedělalo. Jestli novičok... bůhví. Myslím, že zásadně špatně znělo ruské obvinění, mělo být jmenováno již neexistující Československo, ne Česká republika, pak by asi odpověď premiéra nebyla tak bryskní... A prezident zřejmě víc pamatuje, proto chce nechat prověřovat činnost nikoliv Armády České republiky, ale jistě té armády, která kdysi patřila do Varšavské smlouvy. O té jistě existují i takové informace, které nebudou obecně známé...

Ovšem právě kvůli tomu, že pověřil BIS, aby prověřila situaci kolem novičoku, hrozí Zemanovi žaloba z velezrady. Vznikla dokonce už i petice, ve které se žádá, aby Senát Parlamentu ČR podal žalobu proti prezidentovi Miloši Zemanovi za velezradu a vlastizradu. Navíc, například Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí konstatoval ve shodě s Kalouskem, Jandou či Klvaňou, že prezident slouží cizí moci, nikoli českým občanům. Ve stejném duchu promluvil i Petr Gazdík. Ten má za to, že pokud česká vláda prohlašuje, že novičok použitý při útoku na Sergeje Skripala nepocházel z České republiky, a prezident přesto pověří BIS hledáním stop po přítomnosti novičoku na našem území, pohybuje se na hranici velezrady. Co na to říkáte?

Budiž řečeno, že jsem politický amatér a ani právům v této oblasti moc nerozumím. Ale nedomnívám se, že by se prezident republiky dopustil velezrady při vyslovení názoru a žádosti o jeho prověření. Myslím, že se ani zásadně nerozchází s premiérem... Je to, podle mého, prostě jen záměna pojmů Československo a Česká republika. Nevidím v tom žádnou tragédii, pokud BISka zjistí, že se tahle věc v Československu a v Česku nikdy nevyskytovala, budeme mít alespoň jistotu. Alespoň jednu jistotu vedle řady pochybností...

Mě spíš udivuje, že Velká Británie druhý den po útoku na agenta věděla, že se jedná o novičok, přičemž nyní stejnou věc, stejnou chemickou látku, bude světově uznávaná a respektovaná odborná agentura prověřovat, identifikovat nějaké tři týdny. Ta věc, která byla použita jistě nemusela být vyrobena včera, ale před lety, jistě je, bohužel, i předmětem nekalých kšeftů, možná, nedej bůh, cestuje po světě a hledá si své cíle. Žijeme přece v divném světě, kde pravda a láska jen velmi obtížně a jen velmi občas vítězí nad lží a nenávistí. A když připočteme celosvětově prezentované fatální lži světově respektovaných politických kapacit v nedávné minulosti, které zavdaly příčinu k válkám, dodnes neskončeným, pak se nedůvěře v jednoznačná tvrzení můžeme jen těžko divit.

Co říkáte vyhošťování diplomatů z celé řady evropských i zámořských zemí jako reakci na pravděpodobnou ruskou vinu za použití bojového plynu ve Velké Británii?

Mně to přijde poněkud komické, vždyť se jedná o pouhá formální gesta tzv. „evropské jednoty“. Nikoho to nic nestojí a jistí „diplomaté“ jsou zvyklí balit kufry a stěhovat se z místa na místo, kde plní speciální úkoly. Po pár týdnech odpočinku doma zase poletí jinam... Vlk se nažere a koza zůstane celá. Prezident Putin se pousměje a reakci na tento akt vytáhne v okamžiku, kdy to druhou stranu, tedy i nás, bude víc bolet…

Chápu, že bylo třeba vyhovět volání Britů, příliš mnoho českých spoluobčanů pracuje za kanálem La Manche, paní předsedkyně vlády Jejího Veličenstva našeho ministerského předsedu osobně o solidaritu požádala, patříme do západného světa – patříme, tak je třeba vyhovět. Rozumím tomu, ale efekt téhle akce se, dle mého, mine účinkem. Je to prostě jen gesto...

Někteří poukazují na to, že zahraniční politika Miloše Zemana prostě „nefunguje“. Kromě toho, co se děje ohledně Ruska, poukazují i na to, že Číňané evidentně neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, i na to, že třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem. Co si o tom myslíte vy? Jak vidíte vztahy prezidenta s Čínou a s Ruskem? Mají pravdu ti, kteří říkají, že ačkoliv se Miloš Zeman snaží mít dobré vztahy s hlavami těch velmocí, oni ho nerespektují?

Složité téma a příliš mnoho otázek. Asi nejsme tak významnými partnery pro Čínu, aby informovali našeho pana prezidenta, že si dovolili zatknout a vyšetřovat jeho poradce. Otázka zní – byl ten čínský pracháč opravdu zatčen, nebo byl jen na policii podávat vysvětlení? Nevím, jak to v Číně chodí.

Paul Ryan asi nemá Miloše Zemana v oblibě, proto se s ním nesešel, a zcela jistě má na Rusko jiné názory než Miloš Zeman. Navíc je to představitel amerického zákonodárného sboru, zašel mluvit do Parlamentu ČR a mluvil tam s našimi představiteli ze shromáždění volených zástupců občanů. Ale to vše přece není pro Miloše Zemana trestné... Kdysi museli naši vedoucí soudruzi mít stejné názory jako soudruh Brežněv, což se nám jistě po právu nelíbilo, proč bychom se nutně chtěli a museli vracet ke stejným nešvarům jen s opačným znaménkem? Nevadí mi, že má náš prezident jiný názor v nějaké věci než představitel USA. A pokud jde o vztahy mezi Ruskem a Čínou, budou o to vřelejší a těsnější, oč budou vztahy mezi Ruskem a Západním světem chladnější, event. vyhrocenější. To bude přímá úměra.

Psali jsme: Diplomat Kolář se vyjádřil: Zemanovi dochází síly. Už jen tak slabě pšouká. Sice to ještě dost smrdí, ale... Podle ministra byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější Další fáze války Západu proti Rusku... i proti nám Rusko vyslovilo politování nad vydáním Nikulina z Česka do USA

A když už se díváme opačným směrem, co říkáte na to, že Donald Trump dodnes nepopřál Miloši Zemanovi ke zvolení a ani se s ním nesetkal? Má to podle vás hlubší význam, nebo to zkrátka svědčí jen o zaneprázdněnosti Donalda Trumpa?

Ne... o zaneprázdněnosti Donalda Trumpa to jistě nesvědčí. Asi je na světové scéně Vladimír Putin pro amerického prezidenta zásadnější figurou než představitel České republiky. Naše úloha významná už byla...

Když jsme u Miloše Zemana, velkou diskusi opět vyvolala oslava jeho inaugurace. Mnozí jeho odpůrci se opřeli nejen přímo do prezidenta, ale také do umělců, kteří tam účinkovali. Co na to říkáte a hlavně, co říkáte na komentář Jana Rejžka, který jednoho z účinkujících, Václava Neckáře, nazval v komentářích na sociální síti bisexuálním fízlem?

Nenuťte mě hodnotit komentáře Jana Rejžka. Ten už své řekl a vše další, co kdy ještě řekne, bude navždy stejné. Takže zbytečné a bezvýznamné. A pokud jde o inauguraci na Hradě, já jsem tam nebyl a pozván jsem také nebyl. Takže hodnotit nemohu, vypadalo by to, že je mi to líto. Není...

Některé lidi, mezi nimi i řadu umělců, pobouřil inaugurační projev Miloše Zemana, zejména to, že se opřel do ČT. Pod petici Pět vět na obranu ČT se následně podepsalo deset tisíc lidí. O čem to podle vás vypovídá? Znamená to, že česká veřejnost je ochotná bránit Českou televizi, nebo se přikláníte k opačnému názoru, že umělci jen chtějí peníze z veřejnoprávního média? A jsou podle vás v ČT nutné personální změny?

Považuji za nesmyslné dělat ze všech podobných protestů dalekosáhlé závěry. Připomínám, že Miloše Zemana zvolila nepatrná většina obyvatel, takže si snadno spočítáme, kolik v ČR existuje občanů, kteří kdykoliv a ochotně proti Miloši Zemanovi vystoupí. Mně nepřipadne divné, že přijde do ulic deset tisíc voličů, nespokojených s čímkoliv, co Miloš Zeman udělá nebo jen řekne. Tak to je a bude. To je svoboda, kterou jsme si přáli. Máme ji a musíme se učit to snášet a respektovat. Ale nesmíme podlehnout klamné iluzi, že těch deset tisíc lidí na ulici je hlas lidu. Hlas lidu jsou volby. V demokratické společnosti jenom volby. A když třeba volím prezidentského protikandidáta, musím se umět vyrovnat s tím, že ten můj nezvítězil a že i mým prezidentem se na pár let stává ten pán, kterého z mnoha důvodů třeba nemusím.

Když jsme u umělců, velký rozruch vzbudilo to, že ČEZ odmítl finančně podporovat filmový festival v Karlových Varech. Herec a režisér Jiří Mádl si odmítnutí sponzorství vysvětlil tak, že to Daniel Beneš, generální ředitel ČEZu, mohl udělat schválně jako odvetu za kritiku Zemana. Co na to říkáte?

Já nevím. Ale myslím si, že na tom něco být může. Pokud natahujete ruku a chcete, aby z ní padaly peníze na vaši činnost, na vaši práci a obživu, nemůžete na ni zároveň plivat. Zkuste jít k majiteli jakékoliv společnosti, říci mu, že chcete od něho na svoji práci miliony, ale že mu zároveň sdělujete, že je podvodník a lhář. A ještě k tomu exemplární lump a parchant… Myslíte, že od něho něco dostanete? ČEZ je z větší části státní podnik. Není to lehká situace.

A mimochodem, co říkáte na antipatie a někdy až nenávist, kterou Miloš Zeman u mnohých umělců vyvolává, a na druhou stranu, čím to, že když se určitá skupina umělců za nějakého politika postaví, často mu to spíše uškodí než pomůže?

Nevím, jestli projevené sympatie umělce k politikovi stejnému člověku ublíží, to opravdu nevím. Nemám s tím osobní zkušenost. Řekl bych ale, že spíš půjde o konkrétní jména. Jsou lidé, kteří nemají dobrý kredit už sami od sebe a když jako komparz stojí za politikem, může to budit antipatie. To jistě ano. Je na politikovi, aby věděl, koho si za sebe postavit a komu poděkovat, poslat ho pryč a nespojovat s ním svůj příběh. Že to v některých případech Miloš Zeman nepozná, patří k jeho specifickému způsobu komunikace se společností. Anebo to, jak mnoho věcí, dělá naschvál, protože ho provokace baví.

V minulých týdnech se konalo několik demonstrací, formou stávky se zúčastnili protestů i studenti a dokonce i školáci. To vzbudilo velkou diskusi. Mají pravdu ti, kteří říkají, že dvanáctileté děti nemohou politice rozumět a jejich účast na stávce není v pořádku, nebo ti, kteří říkají, že už i takovéto děti mají vyjádřit svůj názor?

Děti, školáci, papouškují názory rodičů nebo kamarádů, kteří do party přinášejí názory jiných rodičů. Ano, děti ještě svůj názor nemají. Názor si můžete udělat, když máte informace a umíte s nimi pracovat, umíte si je roztřídit... a to děti ještě opravdu neumí. Studenti jistě ano, ale i tak si myslím, že volno na školách, aby bylo možno místo vyučování demonstrovat a „vyjádřit svůj názor“, je zcela jistě ovlivňováním názorů studentů jejich učiteli. Po vyučování, prosím, ať studenti vyjádří svůj názor, pokud nějaký mají. Ať demonstrují... Ale pokud jim je přímo umožněno demonstrovat, pokud jsou k tomu dokonce učiteli vyzýváni, to podle mého správné určitě není. Takhle by se veřejné mínění vytvářet nemělo. Není to totiž pravda o naší společnosti.

Psali jsme: Putin? Nevěř Rusovi, i když mluví pravdu, říká Pavel Nový. Už tam nejedu, sdělil Krampol. Rusko si nic jiného nezaslouží, pravil Milota. A režisér Svoboda, ta TOP 09 a Ringo Čech... Zdeněk Troška po Českých lvech: Čím ošklivější film, tím větší umění, platí u nás. Filmy na jedno použití Hřebejk si odplivl před voliči Zemana a přišel protiúder. Hned tři režiséři mu narovinu vzkázali... Umělecký spor mezi příznivci Zemana: Daniel Hůlka a režisér Adamec. Problém má vážné důsledky pro práci na muzikálu



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora