Umí jazyky, dobře vypadá, ale jak promluví... Člověk by popadl nejbližší propisku a zarazil si ji do mozku! Tomáš Vyoral se neudržel kvůli Emmě Smetana

Hosty Emmy Smetany se na DVTV stali sourozenci Ponerovi, jejichž návrhářské studio obléklo první dámu Ivanu Zemanovou a dceru Kateřinu na inauguraci hlavy státu. „Mě vlastně zajímá, jak to vnímáte vy, jestli se skutečně ten váš postoj politiky ani trochu nedotýká a nejsou tam žádné sympatie směrem k Hradu a tak dále,“ ptala se například Smetana. Její další dotaz zněl, zda by dvojice oblékala jakéhokoli prezidenta. Byl to ještě rozhovor, nebo už šlo spíše o něco jiného?

Emma Smetana je zřejmě ten nejhorší moderátorský příklad v českých luzích a hájích a zřejmě i hodně daleko za hranicemi – možná galaxie. Nikdy nezapomenu, a doporučuji všem si vyhledat, na její rozhovor se známým režisérem Emirem Kusturicou, kterého na místo filmu, jak by člověk očekával, doslova vyslýchala ohledně politiky, zejména ho tlačila do kouta v pohledu na Vladimira Putina. Kusturica jí nakonec řekl, že si spíše než v českém médiu připadá jak na americké ambasádě. Možná mimoděk trefil Emmičku na hlavičku. Cizí jazyky umí Emma velmi dobře, docela dobře se na ni i kouká, ale jen do doby než otevře ústa. To bych pak – a zřejmě nejen já – nejradši popadl nejbližší propisku a uchem nebo nosem si ji zarazil do vlastního mozku. Nejnovějším důkazem jejího moderátorského umu, který vyšperkovala kádrováním a snahou za každou cenu znevážit lidi, kteří pod rouškou pravdy a lásky nechrlí síru po Rusku, Zemanovi, alternativních webech a podobně, je právě rozhovor se sourozenci Ponerovými. Ti několikrát zcela jasně uvedli, že z pohledu byznysu neřeší politiku, dokáží to profesně oddělit, ať už s tím či oním souhlasí či nesouhlasí. A místo, aby se jich Smetana ptala na jejich příběh, úspěchy, neúspěchy nebo třeba na jejich rady jiným začínajícím podnikatelům, řemeslníkům, tak se je snažila nachytat na politice. Tohle je chucpe a zcela zářný negativní příklad pro všechny studenty novinařiny, jak trapně působí ideologická zaslepenost moderátora, který ji nedokáže v rámci své profese potlačit a korigovat. Myslím, že Emma Smetana by byla mnohem platnější jako lektorka focení selfies snímků nebo jako odborná zpracovatelka kádrových posudků.

Psali jsme: „A vy máte rádi Zemana?“ Emma Smetana to schytala. Sorošovská kráva, zaznělo po rozhovoru o prezidentovi Školačka Greta je obětí klimatické mafie. Vytočená Emma Smetana, tato debata se jí totálně vymkla FOTO Emma Smetana na Letné s Tomášem Klusem. Na snímku je i Václav Havel Publicista udeřil: Kyberšikana Emmy Smetana?! Takže z lepšolidí se sranda dělat nesmí? Musíme si jich jen vážit a klanět se?

Od tragédie 11. září 2001, kdy se zřítily kromě jiného i dvě věže Světového obchodního centra, uplynulo již 18 let. Jaký otisk zanechala tato událost v dějinách? Co se za tu dobu v našich životech změnilo? Šlo o změnu k lepšímu?

Tato událost svou podstatou, respektive jejím oficiálním výkladem, zcela popřela jakékoliv do té doby platné fyzikální zákony, logiku a selský rozum. V důsledku nárazů dvou letadel se zřítily do svého půdorysu bez jakéhokoliv odporu volným pádem tři mrakodrapy. Údajně v důsledku požárů, což se nestalo, pokud vím, nikdy předtím ani potom. A nyní toto vysvětlení rozporuje minimálně u třetího mrakodrapu, do něhož nezasáhlo letadlo, nová dlouholetá studie jedné z amerických univerzit. Pár údajných teroristů s nožíky na koberce a s na poslední chvíli udělaným pilotním průkazem zvládlo přelstít všechny mocné americké tajné služby a prakticky všechny posádky letadel, které si umanuli. Jedním letadlem měli údajně narazit do Pentagonu?! Jednoho z nejstřeženějších objektů na světě? Rozjelo se šíření liberální demokracie a humanitární bombardování Afghánistánu, Iráku, Libye či Sýrie, vznikl Islámský stát a hlavně zemřely miliony nevinných lidí v arabském světě, sic ne všechno bylo přímým důsledkem. Ačkoliv většina údajných teroristů stejně jako sám Usáma bin Ladin byli Saúdové, amerického spojence tento fakt fakticky nijak nezasáhl. Taky byly vykopány základy pro současnou řízenou migrační invazi z arabského světa a Afriky do Evropy. Ve jménu „války proti terorismu“ jsou soustavně omezována práva obyčejných obyvatel a posilovány pravomoci zpravodajských služeb, zejména v USA, ale nejenom. Z mého pohledu se jedná o zřejmě nejdokonalejší akci svého druhu v dějinách zahrnující mediální, vojenskoprůmyslovou, zpravodajskou, obchodní a politickou sféru. Existuje citace přisuzovaná prvnímu řediteli FBI Hooverovi, že jedinec je hendikepován ve chvíli, kdy čelí tváří v tvář spiknutí tak monstróznímu, že nemůže uvěřit, že ve skutečnosti existuje. Nevím, jak to ve skutečnosti bylo, ale troufám si tvrdit, že to určitě nebylo tak, jak tvrdí oficiální verze americké administrativy.

Prezident Miloš Zeman se na oficiální státní návštěvě Srbska dopustil dvou ostrých výroků na adresu Kosova. Nejprve hned na letišti během přivítání se srbským protějškem Aleksandarem Vučićem řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale ne Kosovo, aby později ještě přitvrdil, když vyhlásil záměr odvolat uznání Kosova. Jak na vás prezidentovy výroky působí? Byly na místě?

Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 9584 lidí

Psali jsme: Jestli se socha Koněva odveze... Podívejte se, co prezident Zeman pronesl na adresu Koláře už před svým odjezdem do Srbska Hlavě státu nadávají, že dělá svou práci, a přitom do zahraniční politiky fušuje kdejaký starosta. V Klausově zámečku jsou z toho znechuceni Kosovo: Generál Šándor se vyjádřil. I o Petříčkovi P*čo! Škůdce! Zeman přiložil s Kosovem ještě víc pod kotel a už to jede. Koho nový výrok vytočil? Joch, Pehe a další...

Je možné, že Zeman svými výroky chce odčinit svůj dávný souhlas s bombardováním Jugoslávie silami NATO na sklonku roku 1999, nebo jen provokuje?

Nemyslím si, že v tomto případě jde o provokaci. Myslím, že jde o prezidentův skutečný záměr a hlasitější vyjádření pohledu, který zastává myslím konstantně. Já v tomto ohledu souhlasím. Nejsem si jistý, jestli lze něčím odčinit bombardování suverénní země, navíc našich takřka věčných spojenců. Ale pokud vím, tak Zeman, ačkoliv musel souhlas dát, vyjádřil se už tehdy v projevu proti bombardování. A mám takový pocit, že kdyby nedal souhlas on, dal by souhlas někdo jiný. Což jistě jeho přičinění nesnižuje. Nicméně takováto rozhodnutí, a zeptejme se třeba globalisty Karla Schwarzenberga, pokud mu ještě paměť slouží, nejsou v rukách politiků zemí, jako je ta naše. Václav Klaus také musel podepsat ústavu Evropské unie orwellovsky známou jako Lisabonská smlouva. Původní ústavu EU totiž odmítli tuším Francouzi a někdo další. Mimochodem, nevím, co je na tom pravdy, ale anglické slovo pro otroka „slave“ údajně vychází z anglického výrazu pro Slovana „Slav“ či „Slavic“. To možná mnohé ilustruje.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček Zemanova slova rychle korigoval a ujistil partnery o tom, že česká zahraniční politika v otázce Kosova zůstává neměnná. Karel Schwarzenberg pro změnu na Zemanova slova zareagoval vtípkem: „To je, jako kdyby někdo řekl, že obnoví panenství.“ Váš komentář?

Maňásek jménem Tomáš Petříček, jedna z nejtragikomičtějších postav ve Sněmovně – a že to je docela umění – vždy klíčkem řádně natočený přispěchá a vysílá do éteru prefabrikovaná prohlášení. Kdyby nám je rovnou posílali z Bruselu nebo americké ambasády, ušetřili bychom minimálně za jedno ministerstvo. Přirovnání knížete Schwarzenberga, pro mladší ročníky pankáče Karla, jinak globalisty, člena či občasného návštěvníka významných elitářských klubů a progresivisty konajícího nevím v čích zájmech, o těch českých však pochybuji, je trochu liché. Když už pan kníže ostatně jako vždy tak vládne ostrovtipem, pak třeba po 2. světové válce se, alespoň dle mého, tak trochu obnovilo panenství u Sudet, ne? Když nám byly navráceny poté, co byly našimi spojenci přiznány Německu. A myslím, že v historii nejde o zdaleka jediný a vyjímečný případ. Poslední dobou se taky nějak „obnovuje panenství“ neplatnosti Benešových dekretů, respektive jejich prolamování. S tím však zřejmě Schwarzenberg problém jistě nemá. Ostatně sám se velmi kontroverzním způsobem k jejich platnosti vyjádřil v době své kandidatury na Hrad.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kauza Koněv pokračuje. Praha 6 na čtvrtečním zasedání slovy starosty Ondřeje Koláře vyvracela některá tvrzení – Kolář například uvedl, že jen údržba památníku stála radnici 1,5 milionu korun. Kolář mluvil v souvislosti se sporem i o „hnusu z Hradu“, to, když vzpomněl reakce Jiřího Ovčáčka, ale trefoval se i přímo do Miloše Zemana, když zabrousil do mezinárodní politiky. Zeman, slovy Koláře „…už ani neví, co dělá a říká. Prosím, jestliže chceme oduznat nezávislost Kosova, tak to udělejme jinak, než že uděláme mezinárodní skandál v Srbsku.“ Může spor o Koněva a s ním související nebývale asertivní rétorika starostu Koláře vynést v rámci TOP 09 výše? A jde i o to?

Myslím si, že spor o sochu Koněva, který zcela evidentně rozpoutal a nadále eskaloval a eskaluje starosta Prahy 6 z prominentní rodiny Kolářů, je nejspíš jenom divadlem. Zkouškou mladého Koláře, který se má za podpory svého otce a vlivových kruhů, v nichž se pohybuje, vyšvihnout někam dál a výš. Tomu i odpovídal jeho včerejší takřka kandidátský čtvrthodinový projev. Socha Koněva se pro mladého Koláře stala prostředkem jak v souladu s dikcí, demagogií a arogancí svého otce zaútočit na Rusko a na prezidenta Zemana a na nemalou část obyvatel, která nevyznává proamerický rektální alpinismus jako pan starosta. Což se fakticky děje. O jeho proslovu jsem ostatně psal. Kombinace klišé, patosu, demagogie, nenávisti i vyložených lží, které jako by vypadly z hypotetické příručky „jak na to“ jeho otce Petra, mimo jiné šedé eminence stojící za „zrodem“ Jiřího Drahoše. Jejich rozborem bych tady strávil věčnost. Když tak ať čtenáři mrknou na můj komentář ve zpravodajství na serveru iPrima.

Fotogalerie: - Koněvem sem, Koněvem tam

ČT odvysílala v Událostech dne 2. září živý vstup moderátora Jiřího Hynka, který za krátkou chvíli stihl označit Andreje Babiše celkem třikrát za „bývalého premiéra“. Moderátorka Světlana Witowská, která seděla ve studiu, proti tomu nepodala žádnou námitku. Jak je něco takového možné vysvětlit? A proč není tento úryvek, jako jediný z toho dne, dostupný v online archivu ČT?

Příspěvek podle tiskové mluvčí ČT není přístupný právě proto, že obsahuje pochybení redaktora. Vzhledem ke zkušenostem Světlany Witowské je naprosto neuvěřitelné, že svého kolegu ne napoprvé, ale ani napotřetí neopravila. A to navzdory tomu, že moderátoři ČT jsou mistři světa ve skoku do řeči. A na pravou míru neuvedla tuto dezinformaci ani po konci reportáže, což je naprosto zarážející. Jakoby ji to nijak nerozhodilo. Všechno napovídá tomu, že šlo o předtočenou reportáž dezinformačně označenou za živou. Česká televize, nebo její redaktor, se buď natolik těšili, nebo měli informace, které se ukázaly jako mylné. Nicméně jde o jeden z nejtypičtějších příkladů fake news, které ČT produkuje po kvantech. Doufám, že se tomuto příkladu budou věnovat v jejich chytaném „vzdělávacím antidezinformačním“ pořadu.

Psali jsme: Tatínek Kolář vám vyhlásí válku. Psychopatická nenávist k Rusku. A z Německa přichází humor jak ze zvláštní školy, kroutí hlavou Tomáš Vyoral Objednal si vandala na poničení sochy Koněva sám starosta Kolář? Komentátor Vyoral má jasno Jak typické pro takzvané „demokraty“! Tomáš Vyoral účtuje s Klusem za to, jak „nechtěl soudit“ Nohavicu Diletantismus a slepé údernictví! Komentátor udeřil na „české elfy“ a vyzývá ČT, ať se zabývá šířením této jejich fake news

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs