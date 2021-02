Už je to prostě šílené. Ondráček volá po návratu dětí do škol, jinak nouzový stav dál nebude. A ještě jedna podmínka...

ROZHOVOR Inspirovat se v Rakousku, popřípadě i v jiných zemích, kde jsou skiareály otevřené pro místní, by se měl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Doporučuje mu to poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který ovšem zdůrazňuje, že otevření skiareálů je až druhá podmínka pro souhlas jeho poslaneckého klubu s prodloužením nouzového stavu. Tou první je návrat dětí prvního stupně a posledních ročníků základních a středních škol do školních lavic, protože už je situace se vzděláváním a socializací dětí a mládeže šílená.

reklama

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 9270 lidí

Na Facebooku jste už minulý týden uvedl, že pokud se neotevřou skiareály, potom nemáte důvod uvažovat o další podpoře prodloužení nouzového stavu. Proč tu podporu podmiňujete právě skiareály?

To nejsou jenom skiareály. Podmínky byly tři. Návrat dětí prvního stupně a posledních ročníků základních a středních škol do školních lavic, protože to už je prostě šílené, děti se prostě musejí socializovat a vzdělávat. Volají po tom nejen rodiče, ale i pedagogická veřejnost. A skiareály jsou téma, které zvedla především média a udělala z něj to nejdůležitější. My jsme ho měli až na druhém místě. Třetí podmínkou je přijetí potřebné legislativy k tomu, abychom mohli ukončit nouzový stav.

Jaké legislativy je zapotřebí k tomu, aby nemusel být vyhlašován a následně ani prodlužován nouzový stav?

Byl projednán můj sněmovní tisk 908, divím se, že tomu média nevěnovala vůbec žádnou pozornost. Tím jsme totiž umožnili Správě hmotných rezerv, aby mohla nakupovat třeba ochranné pracovní pomůcky i po ukončení nouzového stavu po dalších šest měsíců. Jde o velký průlom, protože vláda se tomu dlouhodobě bránila. Ten sněmovní tisk ležel přes půl roku v Poslanecké sněmovně, a když jsem několikrát žádal o jeho zařazení k projednání, tak mě vždy koalice odmítla. Potom jsou další legislativní změny, které jsou zapotřebí. Požádal jsem vládu, aby to připravila a projednala s předsedou Poslanecké sněmovny panem Vondráčkem ve stavu legislativní nouze, což samozřejmě je možné. Co je potřeba udělat, jsme vládě tedy řekli. Jestli to vláda udělá, nebo ne, záleží pouze na ní. Pak se ale nemůže divit.

Nemůže se divit, že byste jí neodhlasovali prodloužení nouzového stavu?

To není o nouzovém stavu. Pak se nemůže divit, že bude mít problémy, protože legislativně to řešit lze. To, o čem hovoříme, už nouzový stav nevyžaduje. Pokud to vláda řešit nechce a pouze se schovává za to, že tu chybí příslušná legislativa, tak se ptám, proč za půl roku tu legislativu nepřipravila.

Psali jsme: Asociace: Situace skiareálů je neúnosná, vláda je musí otevřít Mrazivá výpověď z hor: Minulý víkend! Svahy plné sáňkařů, hlava na hlavě, bez roušek a rozestupů... A teď se podívejte do hotelů a restaurací Ondráček z KSČM: Otevřít obchody, děti do škol! A vy, chytráci, pryč! „Mlčeli jsme, nyní je to za hranou.“ Hotely a skiareály se bojí, že je Blatný zlikviduje

Když tak horujete za otevření skiareálů, co říkáte tomu, že podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je v horských střediscích a příhraničních oblastech situace kritická, protože se tam setkávají lidé z celé země a nedodržují nařízení?

Pan ministr se schovává za čísla, která jsou. Samozřejmě pokud dnes přijedete na hory – a já na těch horách bydlím – a vidíte tam desítky, stovky a tisíce lidí, které se tam pohybují bez jakýchkoli pravidel, tak se pak nemůžete divit. Skiareály bychom otevřít mohli a pravidla ať si vláda určí, jaká chce. Myslím, že pan ministr Havlíček je nastavil celkem rozumně i po dohodě s Asociací horských středisek i po dohodě s provozovateli hotelů a penzionů. To znamená, že by přijel zájemce o to lyžování odkudkoli, zalyžoval by si, samozřejmě za vytvoření nějakých hygienických a sociálních podmínek, a zase by odjel. Mělo by to pravidla pro pohybování se na těch horách. Pokud by pan ministr Blatný chtěl, tak se může inspirovat v Rakousku, popřípadě i v jiných zemích, kde jsou skiareály otevřené pro místní. A může nám říct, jestli se tam nákazovost zvýšila, nebo ne. Já mu odpovím, že nezvýšila.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S otevřením ubytovacích zařízení při otevření skiareálů ale nepočítáte?

Ne, to jsme říkali od samotného začátku, že pravidla si má nastavit vláda. A známe i dohodu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a provozovateli hotelů a penzionů v republice. Samozřejmě provozovatelé na horách by rádi otevřeli, ale musíme brát to, že dohoda byla takto uzavřena i s ohledem na velká města, Prahu a další. Vládě jsme jasně řekli: „Ano, ať turista přijede, zalyžuje si, odjede.“ Ale ať mu tam také na základě hygieny zajistí pro ty areály, aby byla možnost někam odejít na toaletu, umýt se a podobně.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to požadavek váš, nebo poslaneckého klubu KSČM?

Je to názor můj a já jsem členem ústředního krizového štábu a dávám doporučení klubu, jak má hlasovat. A poslanecký klub zatím vždy hlasoval podle toho, co já jsem doporučil. Takže s kolegy to probírám, v pátek o tom budeme jednat na výkonném výboru strany.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaslechl jsem takové rýpnutí, že vám doma v Trutnově řekli, že ty hory krvácejí, že je to katastrofa, že se musejí otevřít a že vy to v Praze prostě musíte zařídit. Byl jste takto „zaúkolován“?

To je samozřejmě nesmysl. Samozřejmě komunikuji s lidmi, kteří provozují lyžařská střediska, už jsem v minulosti pro ně zajistil novelu občanského zákoníku, kdy jsme řešili liniové stavby. Takže jsem poslancem v regionu a samozřejmě slyším hlasy, které tu jsou. Ale tomu, že by mě někdo nějakým způsobem úkoloval, rozhodně nevěřte.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Objevují se i názory, že předseda KSČM Vojtěch Filip se snaží zaujmout členskou základnu tím, že se vymezí proti Andreji Babišovi. Dlouhodobě čelí názoru, že KSČM dělá vládě a hnutí ANO „toaletní“ papír. Takže on teď může říct: „My nejsme toaletní papír, my nejsme žáci a Babiš není profesor!“ Není za tím vzepřením se proti prodloužení nouzového stavu i to, aby před členskou základnou byl váš předseda za bojovníka, který se vzepřel hnutí ANO a Andreji Babišovi?

Předpokládám, že pan předseda mluví ve shodě s tím, co říkám já. On měl dlouhodobě i jiné návrhy na prodloužení nouzového stavu, ale vždy respektoval rozhodnutí klubu a předpokládám, že to tak bude i do budoucna. Ale měla by existovat politická kultura v tom, že když se dva subjekty na něčem domluví, tak by dohody měly být naplněny. Pokud jsme se na několika a mnoha jednáních s panem premiérem a s panem ministrem zdravotnictví na něčem domluvili a oni pak udělali pravý opak, tak se pak nemohou divit, že není důvod, abychom dál podporovali tuto vládu.

Psali jsme: Komunisté projednají s ANO podporu, Filip předtím navštíví Hrad Ostrý útok: Petříček je b*b a vládu sesadit, uvedl Ondráček z KSČM Vláda přistoupila k úpravám opatření, od soboty bude nařízeno další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů Poslanci schválili nouzový stav do 14. února

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.