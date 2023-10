Už nikdy fronty... Pekarová s Válkem se teď chlubí prací nenáviděné komunistky, směje se Konečná

„Jako utržená ze řetězu,“ vzkazuje vládě europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a dodává: „Asociální balíček má dopad primárně na lidi s průměrným a podprůměrným příjmem.“ K novele o spotřebitelských úvěrech, na které pracovala vysvětluje: „Půjčka nesmí znamenat pád do otroctví věčných dluhů. To, co se tváří jako úvěr, smrdí jako úvěr a vypadá jako úvěr, by mělo být jako úvěr regulováno.“ Došlo i na Izrael a na Německo.

reklama

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8096 lidí

Paní poslankyně, podívejme se ještě jednou na konsolidační balíček, jehož finální podobu vláda zhruba v půlce října představila. Co k němu říct?

Víte, že se snažím být ve svých komentářích slušná. Ale tady mi nezbývá než konstatovat, že se vláda chová jako utržená ze řetězu. Ten plánovaný schodek 252 miliard může být ve skutečnosti něco kolem 300 miliard. Ale co je hlavní – dopad má asociální balíček primárně samozřejmě na lidi s průměrným a podprůměrným příjmem. Ti neuvažují v intencích: Koupím si investiční byt letos, nebo to nechám na příští rok. Ti uvažují, z čeho zaplatí nájem příští měsíc. Pokud mají to štěstí a žijí ve vlastním, z čeho zaplatí o 100 % zvednuté zálohy za energie, drahé zboží životní potřeby nebo refinancovanou hypotéku s dvojnásobným úrokem?

Neustále se budou koaliční poslanci odvolávat na rozpočtovou zodpovědnost, a přitom navýší rozpočet armády o 47 miliard? Nemluvě o nemravných ziscích bank a energetických společností. Na jejich desítky miliard se ale pětidemolice pana Fialy bojí sáhnout a nechává platit pracující a důchodce. A to vše pod marketingem využívajícím strach z konfliktu na Ukrajině.



„Rok a půl od uvalení sankcí na Rusko, které jimi mělo být dle představitelů EU naprosto ochromeno. Teď už víme, že to byl nesmysl, který nepostihl Putina, ale civilisty – a to především ty v rámci unie. Chce-li tedy Evropa řešit ukrajinský konflikt, pak sankce jsou slepá ulička – mnohem lepší bude jednací stůl,“ napsala jste na svůj fb. Sankce ale stále i přes to, co píšete, pokračují. Jak si to vysvětlit?

Možná nám to všem vysvětlí ministr Rakušan ve své kampani za desítky milionů z peněz daňových poplatníků. Trvám si na tom, že přerušení konfliktu s cílem dohodnout se, zachrání stovky, tisíce možná desetitisíce životů na obou stranách. Ale to by na tom nevydělávala vojenská a zbraňová lobby. Je škoda, že si premiér ani další ministři nedokážou připustit, že dochází ke změnám bipolárního světa na multipolární.

A převaha, kterou doposud měly USA a jejich satelity, je u konce. Rusko má díky své rozloze stále dostatečné zásoby strategických surovin. Co budou mít naši občané z draze nakoupené plynové infrastruktury, když vláda bude nucená distribuovat plyn za ceny, které není schopná regulovat a stane se tak součástí systému, jenž bude drtit rozpočty obyvatel ČR. A opět jen spousta řečí, proč to jinak nejde. Jde! A KSČM alternativu nabízí.

Kritika se snesla na maďarského premiéra Orbána, který se s ruským prezidentem Putinem sešel v Číně i kvůli dodávkám plynu. Co k tomu říct? A co v tomto směru vzkázat naší vládě?

Orbán hájí zájmy Maďarska a jeho obyvatel. A to říkám s vědomím, že je na opačné straně politického spektra. Ale není to loutka, která se nechá vodit ze zákulisí americké ambasády, jako naši představitelé. A možná nejednali jen o plynu, ale i o výstavbě jaderné elektrárny. Zajistit levné vstupy energií je důležité pro konkurenceschopnost každého státu. Stejně to platí i pro ten náš. To jsou snad ale fakta, které by měla být zřejmá těm, kdo dnes sedí na klíčových ministerstvech. Mimochodem, jen některá média u nás uvedla, že se setkání zúčastnilo více než stovka představitelů zemí z celého světa.



Prozradila jste také, že novela o spotřebitelských úvěrech, na které jste pracovala, konečně začne platit. Můžete prozradit podrobnosti, jak tato novela spotřebitelům pomůže?

Směrnice bude jedním z nástrojů, které pozitivně ovlivní problematiku zadlužování. Lidé si půjčkami budou chtít vypomoci v nadcházejících krizových časech, ale je nutné zdůraznit, že půjčování peněz stojí peníze. Při vyjednávání jsem se řídila dvěma základními principy: Půjčka nesmí znamenat pád do otroctví věčných dluhů a jejich splácení, a to, co se tváří jako úvěr, smrdí jako úvěr a vypadá jako úvěr, by mělo být jako úvěr regulováno.

Ve směrnici jsem rovněž prosadila tzv. „právo být zapomenut“. Skončí tak stávající diskriminace pacientů, kteří se vyléčili z rakoviny. Banky jim nechtějí půjčovat nebo je pojišťovat, protože dřív trpěli touto vážnou nemocí, případně jim půjčí či je pojistí, ale za výrazně horších podmínek. Nyní jim bude garantováno, že po uběhnutí určité doby od skončení léčby se banka nebo pojišťovna nebude smět na tuto léčbu zeptat a ani použít rakovinu jako důvod ke zhoršení podmínek pojištění úvěru nebo jeho zamítnutí.

Velmi mne pobavilo, že se tímto chlubil náš vrchní ministerský skladník Válek, který se fotí snad s každou krabicí léků, která k nám dorazí. A později i celá TOP 09. Je vidět, jak rozumí evropské politice a jak falešní tito lidé jsou – chlubit se cizí prací jimi nenáviděné komunistické europoslankyně chce hodně silný žaludek.



Pojďme i do zahraničí. V souvislosti s událostmi v Izraeli se i v západních státech konají propalestinské demonstrace. Je tady navíc obava z možných teroristických útoků. Pohotovost mají v Německu, ve Francii… Jak by se k tomu měly státy Evropy postavit?

Jen krátce připomenu, že ještě v lednu tohoto roku necelá stovka členských států OSN odsoudilo sankce, které Izrael uvalil na palestinskou samosprávu v reakci na rezoluci, jež žádala Mezinárodní soudní dvůr o poradní stanovisko k izraelské okupaci Západního břehu Jordánu

To jasně demonstruje, že země v Evropě nemají na dění v tomto regionu jednotný názor. Dochází zde ke střetu různých zájmů. KSČM již vyjádřila v souvislosti s aktuální dramatickou eskalací konfliktu na Blízkém východě hlubokou lítost nad všemi jeho současnými i minulými civilními oběťmi. A také vyjadřujeme svou solidaritu se svými partnerskými organizacemi v Izraeli i Palestině, konkrétně s Komunistickou stranou Izraele a jí vedenou opoziční Demokratickou frontou pro mír a rovnost a komunistickou Palestinskou lidovou stranou.

Jakýkoli teroristický útok musí být potrestán, ale rozhodně nesmí být záminkou k bezprecedentnímu utrpení civilistů, což Izrael v souvislosti s blokádou a útoky, při nichž jsou civilní oběti, v mnoha ohledech dělá.

A co říci na to, že v Německu se objevily případy, kdy někdo namaloval Davidovu hvězdu na místa, kdy bydlí židé?

Všichni víme, kam vedlo takové označování v Německu ve 30. letech minulého století. Považuji to za neakceptovatelné. S ohledem na tyto okolnosti by ale měla být věnována velká pozornost migrační politice. I to, co se stalo nyní v Německu, je možná důsledkem neřízené migrační vlny z roku 2015. Nyní se bude těžko zjišťovat, kdo všechno se do Evropy vlastně dostal. Nikdy není pozdě zvýšit ochranu na vnější Schengenské hranici či okamžitě vyhostit ty, kteří na azyl v EU nemají nárok, a přesto se řadu let v EU volně pohybují. A opět zde bude platit, že konflikt, který je nyní aktuální, by měl být co nejdříve vyřešen smírem.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE