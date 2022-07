Už vím, jak to je s elektřinou. Pekař-exposlanec promluvil. Teď může naplno

„Když si spočítáte výrobní cenu elektřiny a porovnáte s prodejní cenou, je to mnoho desítek procent procent, které dostává ČEZ a jeho akcionáři za výrobu elektřiny. Lidi, kteří zprivatizovali, dnes tahají za nitky. Politici, kteří by to měli řídit, skáčou, jak oni pískají. Kdo zprivatizoval ČEZ? Opoziční smlouva ČSSD, ODS. Kdo si skoupil akcie, kdo vládl ČEZ? Martin Roman a jiní představitelé. Někteří pak museli odejít. Dnes jim podobní tahají za nitky. Z toho, co jim stát umožní, aby si přivydělali, tak sponzorují všechny strany,“ konstatoval pro PL.cz pekař a cukrář z Liberce Jiří Bláha, v minulém volebním období poslanec ANO.

reklama

Jako člověka z praxe se chci zeptat, jak reálně vás a ostatní pekárny zasáhly stále stoupající ceny energií?

Ceny energií je velká díra do rozpočtu lidí, aneb jak získat peníze šikovnou cestou. Takto pár lidí neuvěřitelně zbohatne na úkor druhých. Je to tak měsíc, co vláda chtěla zjišťovat, jestli pekaři náhodou nemají moc velké zisky na svém pečivu. Když si spočítáte výrobní cenu elektřiny a porovnáte s prodejní cenou, je to mnoho desítek procent, které dostává ČEZ a jeho akcionáři za výrobu elektřiny. To je slušné získávat za mnohonásobky výrobní ceny. Lidi, kteří zprivatizovali, dnes tahají za nitky. Politici, kteří by to měli řídit, skáčou, jak oni pískají. Oni platí, takže to logicky takto dopadne. Musíme se s tím poprat všichni. Pekaři to mají o to horší, že mají všechno na energie. Myslím ale, že se s tím nějak popereme.

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18969 lidí

Viděl jsem ovšem prohlášení Svazu pekařů a cukrářů, že třetina z nich je vážně ohrožená...

Rozumím tomu. Ale nic ve zlém, je tu minimálně třetina pekařů, kteří už dožívají. Chtějí to doklepat, dva, tři, čtyři roky a říkají si, že už víc nepotřebují. Normální pekař, který spravuje svoji výrobu, snaží se jít dopředu a přemýšlet o tom, co dělá, tomu se nebude žít lehko, ale přežije.

I přesto, že ceny energií by měly jít ještě nahoru?

Ony už šly nahoru. Myslím, že průměr ceny energie za červenec bude na deseti korunách za kilowattu. Někteří pekaři mají zastropovanou cenu do podzimu, někdo měl to štěstí, že nakoupil na dva roky, ale takových moc není. Většina pekařů dnes nakupuje za spotové ceny, to znamená, že v některých chvílích i za 600 euro.

Pro porovnání – kolik to bylo loni touto dobou?

Bylo to podle toho, jak jsme si nasmluvnili. Já jsem silovou elektřinu nakupoval za korunu šedesát. Teď je nákupní cena některé hodiny i za 15 korun. To je mazec. Všichni děláme kroky k tomu, abychom ušetřili, kde se dá. Ono se ale už moc nedá. Pekaři, kteří věděli, jakým směrem jít, co dělat, šli formou úspor už dříve. Solární panely na střeše pekárny už mám deset let. Snažíme se rekuperovat teplo, spotřebovávat, abychom ho nevypouštěli do vzduchu. Využívat odpadní teplo pro ohřev teplé vody atd. Takže spotřeby už moc nesnížíme. Samozřejmě nějaké úspory se najdou, když to stojí o tolik více. Ale už jich není tolik.

My bychom potřebovali – stejně jako veškeré firmy – od vlády jasně řečenou energetickou strategii pro další roky, abychom se mohli rozhodnout, kam nainvestovat peníze. Do jakých strojů a zařízení, jestli půjdeme cestou elektřiny nebo plynu či zvýhodníme naftu. Mám třeba stroje nebo pece, které by ještě dva, tři roky vydržely, ale já do toho půjdu dřív a nainvestuji teď, protože vím, že to bude výhodné pro budoucnost. To by nám všem pomohlo.

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 22% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 76% hlasovalo: 8397 lidí

Co by tedy vláda měla dělat z vašeho podnikatelského pohledu a nedělá?

Prvotní by měla být výše zmíněná energetická strategie, kdy by vláda měla říci, který druh energie bude podporovat, kde budou stabilní ceny nebo je zastropují atd., bude to na deset let, dohodnou se na tom napříč politickými stranami.

Druhý krok, který se musí udělat a říkal jsem to už když jsem přišel do Poslanecké sněmovny – pojďme odkoupit minoritní akcionáře ČEZ tak, aby byl stoprocentně vlastněný státem. Musí se jít úplně jinou cestou podpory podnikatelů, než doteď. Zrušit dotační věci, které stojí neuvěřitelné peníze na zpracování. Pomozme podnikatelům tím, že elektřina bude levnější, tím pádem ji zadotujeme a oni budou mít na trhu konkurenční výhodu. Dnes je to obráceně. Stát, přestože je sedmdesátiprocentním vlastníkem ČEZ, říká, že nemůže omezovat soukromé subjekty. Na druhou stranu křičí, že jiné soukromé subjekty – pumpaři či pekaři – si nemohou dávat více procent. Stát by měl říci, že elektřina bude za dvě koruny nebo za tři či čtyři třeba dva roky. Až se trh srovná. Co si zpracujeme, tady zůstane za tuto cenu, a zbytek prodáme za světové ceny.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 23230 lidí

Ano. Ale tohle říká spousta lidí. Logicky. Cena energie je základ všeho. Ale vláda jako by se bála do tohoto jít. Proč?

Říkal jsem to na začátku. Kdo zprivatizoval ČEZ? Opoziční smlouva ČSSD, ODS. Velká privatizace ČEZ. Kdo si skoupil akcie, kdo vládl ČEZ? Martin Roman a jiní představitelé. Někteří pak museli odejít. Dnes jim podobní tahají za nitky. Z toho, co jim stát umožní, aby si přivydělali, tak sponzorují všechny strany. Není výjimkou, že když nějaký podnikatelský subjekt má nějaký zájem, tak dává před volbami peníze do všech politických stran. Neví, koho bude potřebovat, kam se to vrtne. Aby s nimi byla rozumná řeč. Politika je posunuta někam, kde by být neměla.

Problémem je, že v Poslanecké sněmovně je většinou dvě stě lidí, kteří o těchto věcech absolutně nic nevědí. Nevědí, jak dělat rozpočty, jak hospodařit, hlídat jednotlivé státní úřady, pracovníky. Kvůli tomu promrháme spoustu peněz a firmy, které mají spřízněné osoby, na tom vydělávají. Je to špatně.





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.