V ČR platí české zákony, ne rezoluce bruselských papalášů. Ta jejich parodie na parlament. Foldyna doporučuje nakládat s tyrany tvrdě, jinak bude zle

ROZHOVOR „O tom, kdo bude českým premiérem, mají rozhodovat čeští voliči, nikoli bruselští papaláši. V České republice platí české zákony, nikoli bruselské rezoluce. Jsme a musíme zůstat hrdou a samostatnou zemí, a pokud dospějeme k názoru, že nás Andrej Babiš nebo kdokoli jiný nějak poškozuje, tak si to s ním musíme vyřídit sami a podle svého, a ne podle toho, co nám nadiktují panáci a tetky z té parodie na demokracii, které se říká europarlament,“ sdělil rázně poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) ke střetu zájmů českého premiéra, který řeší i v Bruselu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také označil Tomáše Petříčka za nejhoršího ministra zahraničí, jakého kdy tato země měla, a ostře se vyjádřil i k dění kolem České televize.

Ještě jsme spolu nemluvili od té doby, kdy premiér Andrej Babiš a ministr Tomáš Petříček vydali prohlášení, že kauza s ruským agentem a ricinem v jeho kufru byla činem kvůli sporům na ruské ambasádě. Česká republika kvůli tomu vyhostila dva ruské diplomaty. Co si o tom myslíte?

Zjištění, že naše tajné služby jsou ochotné naletět na takový nesmysl, jako je „agent s kufrem plným ricinu“, a že z nich unikají informace jako voda cedníkem, je v dnešní stále nebezpečnější době velmi zneklidňující. Myslím, že je čas na důkladnou reorganizaci našich bezpečnostních složek. To však od současné vlády nečekám. O ministru Petříčkovi nemá smysl vůbec mluvit. Je to nejhorší ministr zahraničí, kterého kdy tahle země měla. Proti němu byl i Bohuslav Chňoupek génius zahraniční politiky.

Sám jste v minulém rozhovoru označil kauzu a kroky pražských politiků za účelové provokace Ruska, které „mají za cíl odvést naši pozornost od skutečných problémů a hrozeb, kterým čelíme. Při nadávání na Rusko máme zapomenout na to, že se z Evropy pomalu stává jakýsi mix Afriky a Blízkého východu, že obrovská část Čechů žije na hranici chudoby, a že se stále zvyšuje vliv korporací a bank na politické rozhodování.“ Podpořilo výše uvedení prohlášení váš postoj?

Ano, podpořilo.

„Podlost může být zbabělou, jako je tomu v situacích, kdy jsou ničeny památky vztyčené na počest bojovníků proti nacismu a tyto ostudné činy jsou ospravedlňovány falešnými slogany boje s nevítanou ideologií a údajnou okupací,“ napsal Vladimir Putin podle serveru IDNES.cz v článku na serveru The National Interest. Odstranění památníku maršála Ivana Koněva považuje za příklad historického revizionismu, jehož projevy pozorujeme na Západě. Označil to také za podlé znesvěcování a urážení paměti. Jde podle vás o znesvěcování a urážení paměti?

Nevím, co Vladimir Putin myslí údajnou okupací. Pokud jde o rok 1968, tak nešlo o okupaci údajnou, ale o okupaci skutečnou. Jinak s jeho slovy zcela souhlasím. Jde skutečně o urážení paměti.

Do Rady České televize byli zvoleni tři noví radní. Hana Lipovská, Lubomír Veselý a Pavel Matocha. Jejich zvolení okamžitě vyvolalo bouřlivou diskusi o ohrožení veřejnoprávních médií, demokracie a snaze hnutí ANO ovládnout Českou televizi. Hrozí něco z toho podle vás?

Jediné, co hrozí, je, že se Česká televize začne chovat tak, jak jí ukládá zákon. Česká televize je od nástupu generálního ředitele Dvořáka ekonomicky devastována a Rada České televize nepodnikla nic, aby tomu člověku v likvidaci České televize zabránila. Obojí je v rozporu se zákonem a předpokládám, že se za to také někdo nakonec bude před zákonem zodpovídat. Od nástupu Petra Dvořáka do funkce se Česká televize postupně stala hlásnou troubou jedné jediné, v uvozovkách správné ideologie. I to je v rozporu se zákonem. Nemyslím si ale, že tři radní v patnáctičlenné radě mohou něco výrazně změnit.

Půjde pravděpodobně o dlouhodobější proces a je otázkou, kolik je na to času. Z toho, jak rychle a v jakém množství z České televize mizí peníze, lze usuzovat, že už moc času není. Je také samozřejmě možné, že se různým aktivistům podaří změnám v České televize zabránit, a v takovém případě pak nejspíš dojde k její privatizaci. Na jednu stranu by to byla škoda, na stranu druhou by ale občané aspoň nemuseli platit televizní poplatky. Nemá smysl dál financovat veřejnými penězi provoz firmy, která se vymkla veřejné kontrole a je de facto vlastněna svým ředitelem.

Stížnosti míří i k odbornosti zmíněných osobností. Splňují podle vás kritéria pro to, aby mohli funkci vykonávat?

Ti, kdo si takto stěžují, pouze přiznávají vlastní nekompetentnost. V zákoně o České televizi se jasně píše, že Rada Česká televize má být složena tak, aby v ní byly zastoupeny všechny názorové proudy ve společnosti. O tom, zda má člen rady být novinář, nebo třeba soustružník v zákoně, naopak není ani slovo. A protože tito tři radní nepochybně zastupují názorové proudy ve společnosti, tak splňují zákonem stanovená kritéria. Když se podíváme na jejich profese, ačkoli to zákon nijak nevyžaduje, tak jde o novináře a publikující ekonomku. Kde v tom někdo vidí problém, to skutečně nevím. Kritiku proto vnímám spíš jako projev strachu některých osob, že by se třeba mohlo přijít na to, že se v České televize krade, nebo že ji někdo používá jako nástroj pro propagaci vlastní firmy, jak na to v případě generálního ředitele Česká televize poukázal právě pan Lubomír Veselý.

Je jasné, že za takovýto střet zájmů by měl být pan Dvořák okamžitě odvolán. Dále by po něm měla Česká televize chtít zaplacení vysílacího času věnovaného propagaci obchodní činnosti jeho společnosti a také uhrazení výrobních nákladů těchto pořadů. Šlo by odhadem o desítky, ale také možná o stovky milionů, protože jde řádově o hodiny vysílacího času. Myslím, že tato a také mnoho dalších věcí stojí za důkladné prošetření. Jen nevím, zda by se toho měla ujmout Rada České televize. Spíš to vypadá, že by se věcí měly zabývat jiné orgány. Pochybení se totiž pravděpodobně dopustili a stále dopouštějí i někteří radní.

Celá věc zamířila i do Evropy. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) prohlásila, že noví radní České televize vyvolávají obavy na úrovni Evropské unie. Nastává doba, kdy se domácí témata na popud politiků i aktivistů dostávají do Bruselu?

Europoslankyně Šojdrová je asi poněkud dezorientovaná. Poslanci, kteří byli ve svobodných volbách zvoleni občany, svobodně zvolili někoho, aby dohlížel na to, jak ti, které si občané platí, tedy manažeři České televize, nakládají s penězi občanů. Tohle vyvolává v Evropské unii obavy? Pokud ano, tak bychom měli tento spolek okamžitě opustit, protože se demokracii nenamáhá už ani předstírat. Papalášům z Evropské unie samozřejmě není nic po tom, koho si tady zvolíme ať už do Rady Česká televize, nebo do Parlamentu. Je to jenom naše věc, a jestli nám do toho chtějí žvanit, tak bychom se jich měli rychle zbavit. Totéž platí pro různé aktivisty. Jediný, kdo může zasahovat do voleb, je volič a každý, kdo usiluje o cokoli jiného, je ohrožením svobody a demokracie a podle toho je třeba s ním nakládat.

Jak?

Jde o někoho, kdo usiluje o tyranii s tím, že se chce sám stát tyranem. S někým takovým je potřeba jednat co nejtvrději, možná až bezohledně. Ústupky tyranům vždy přinesly jen zkázu a utrpení. Měli bychom se poučit z historie.

Evropská unie řeší střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Rezoluce, kterou schválili evropští poslanci, dává Babišovi na vybranou pouze tři možnosti. Vzdát se úplně Agrofertu, nečerpat evropské dotace, nebo opustit post premiéra. Nicméně není nijak právně závazná. Donutí podle vás rezoluce Babiše se svým střetem zájmů konečně něco udělat?

Andrej Babiš udělal to, co po něm chtěl náš zákon, který byl navíc speciálně kvůli tomu přijatý. Jestli to Evropské unii nestačí, tak buď ten zákon musíme předělat, nebo poslat Evropskou unii i s její rezolucí někam. Jiná možnost není. Osobně si myslím, že to, kdo bude českým premiérem, mají rozhodovat čeští voliči, nikoli bruselští papaláši, a že v České republice platí české zákony, nikoli bruselské rezoluce. Jsme a musíme zůstat hrdou a samostatnou zemí, a pokud dospějeme k názoru, že nás Andrej Babiš nebo kdokoli jiný nějak poškozuje, tak si to s ním musíme vyřídit sami a podle svého, a ne podle toho, co nám nadiktují panáci a tetky z té parodie na demokracii, které se říká europarlament.

Hlavní město České republiky je Praha, ne Brusel. Na to, co bude dělat Andrej Babiš, se musíte zeptat Andreje Babiše, ne mě. Samozřejmě že jeho podnikání je do značné míry závislé na Evropské unii, takže je v tomto směru poměrně snadno vydíratelný. Jak se ale rozhodně situaci řešit, to skutečně netuším. Ještě bych chtěl dodat, že představy našich práskačů, že Andreje Babiše politicky porazí hlasováním v Bruselu, jsou směšné.

Poškozuje premiér svým chováním jméno země, nebo jde o politické boje a České republiky se to nijak nedotkne, jak tvrdí?

Pokud někdo poškozuje naši zemi, tak jsou to právě ti práskači. Naštěstí se nás to ale nijak zvlášť nedotkne, protože co si myslí poslanci europarlamentu, už zajímá jen poslance europarlamentu. Jiná věc je ale již zmíněná vydíratelnost premiéra Babiše v jiných otázkách – například v migračních kvótách. Tady samozřejmě České republice nebezpečí hrozí. Zatím ale premiér dokázal všem unijním pokusům o vydírání odolat a já jen doufám, že to tak i zůstane. Ten tlak se ale samozřejmě bude neustále zvyšovat.

Není tomu tak dlouho, co jste se ostře střetl s řeporyjským starostou Pavlem Novotným (ODS) v diskusi Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Profesionální boxer a mistr světa Lukáš Konečný vám navrhl utkat se exhibičně s Novotným v ringu. Půjdete do toho? A podle čeho se rozhodujete?

Lukáš Konečný používá bez mého svolení moje jméno pro svoje podnikatelské účely. To se mi samozřejmě ani trochu nelíbí, protože já opravdu nejsem jeho cvičený medvěd, ale zatím to budu přehlížet. Co se týká toho zápasu, tak by se nejednalo o sport, ale pouze o mimořádně pokleslou pouťovou zábavu. Pokud mi tedy někdo něco takového opravdu nabídne, tak mám možnost to buď odmítnout, nebo si říci o minimálně dvojnásobnou částku než Pavel Novotný a ty peníze pak dát na naše opuštěné a týrané děti. Pro ně jsem ochoten se té odpudivé osoby dotknout.



