V ODS kokain. Pirát prosazující Istanbulskou úmluvu mlátí ženy... Okamura se drží za hlavu

Velký rozruch vzbudila fotografie brněnské primátorky Markéty Vaňkové z ODS, na které je vyfocena s bílým práškem, zjevně drogou, jejíž užívání následně přiznala. S Piráty ve vládě se měřítka vkusu dost zliberalizovala, ale není tohle přece jenom úplně nová úroveň?

Po korupční kauze Dozimetr, kde si politici vládního hnutí STAN Víta Rakušana dle zveřejněných policejních odposlechů foukali kokain trubičkou do konečníku, je to další vládní kauza spojená s drogami. ODS se jakoby navenek hlásí ke konzervatismu a případné užívání drog považuji za velmi nekonzervativní a není to ani dobrý vzor pro mládež. Doufám, že ODS nebude „pokrokovější“ než Piráti a nebude navrhovat legalizaci tvrdých drog…

Tvrdé drogy jsou velice návykové a mohou mít významný vliv na rozhodování lidí včetně politiků. Myslím si, že lidé si nepřejí, aby jim vládli politici stižení sněžnou slepotou. U piráta Kolaříka je pokrytectví podobné. Prosazuje Istanbulskou úmluvu a pak dle médií mlátí ženy… Kdyby radši vláda dělala něco s těmi šílenými dopady, které má Fialova drahota na lidi.

Pane předsedo, a není to s tím strašením dopady Fialovy drahoty přece jen trochu přehnané?

Uvedu jen nejaktuálnější příklady a čísla. Polovina Čechů spoří méně nebo vůbec ve srovnání s loňským rokem a má minimální nebo žádné úspory. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK. Šestina dotázaných (17 %) nemá žádnou finanční rezervu, žije tedy od výplaty k výplatě. Dalších 16 % lidí má rezervu nižší než měsíční příjem domácnosti. Rezervu ve výši pouze jednoho měsíčního příjmu domácnosti pak má 14 % lidí. Zároveň prudce stoupá počet exekucí. Jsou to další důkazy Fialovy drahoty, která okrádá české občany o jejich úspory a snižuje jejich reálné příjmy. Mimochodem, SPD podalo zákon na zestátnění exukutorů. Ale všechny ostatní strany včetně hnutí ANO náš návrh odmítají, jelikož jdou exekutorům na ruku...

Když jsme u těch právníků, co říkáte na novou místopředsedkyni Ústavního soudu, paní Ronovskou, která měla v minulosti spolupracovat s prezidentem Pavlem i jeho sponzory?

Ruka ruku myje, malá domů, „poděkování“, klientelismus či nepřímá korupce. I tak by se podle mého osobního názoru dalo takové jednání nazvat. Ronovská již několik let působí ve správní radě Nadace Independent Press, jež vlastní majoritní podíl 56,6 procenta v provládním Deníku N. Prezident Petr Pavel zasedal v redakční radě Deníku N. A dary nadaci při vzniku poskytli vlivní miliardáři, oligarchové a podnikatelé. Mezi nimi byli například Jaroslav Horák, Martin Hájek, Libor Malý, Martin Vohánka, Libor Winkler nebo Silke Horáková a Ondřej Fryc. Část z nich také výrazně, tedy milionovými částkami, sponzorovala Pavlovu prezidentskou kampaň, tedy jinými slovy podporují Fialovu vládní koalici. Tady vidíte, jak je zákulisí vládní pětikoalice, prezidenta Pavla a médií propletené s určitými podnikatelskými skupinami.

Vláda prosazuje Migrační pakt EU, byť ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN si posteskl, že prosadit a dotáhnout ho bude těžké...

Považuji to za zradu, že Fialova vláda odsouhlasila nový Migrační pakt EU. Je fakt šílené, že vláda podporuje v rámci „povinné solidarity“ kvóty na přijímání nelegálních imigrantů z afrických a islámských zemí či placení drahého výpalného. Hnutí SPD je jedinou stranou, která prosazuje nulovou toleranci této migrace a říkáme i jasné NE šíření islámu v České republice. V přímém přenosu vidíme, že imigrace je průšvih. Upozorňuji na to již deset let.

Ano, a nic zásadního se v ČR, naštěstí, příliš nemění. Proč je tedy podle vás důvod k obavám?

Uvedu jen pár příkladů. Švédsko má kvůli imigraci nejvyšší počet vražd střelnou zbraní na milion obyvatel v Evropě. Ze statistik vyplývá, že 85 % podezřelých, kteří se ve Švédsku podílejí na smrtících přestřelkách, se narodilo v zahraničí nebo pochází z přistěhovaleckého prostředí. Švédsko se během pouhých dvou generací změnilo z jedné z nejbezpečnějších zemí na světě na jednu z nejnebezpečnějších zemí v Evropě. Švédsko patří mezi země s nejvyšším počtem zaznamenaných znásilnění na milion obyvatel na světě. V roce 2018 státní televizní stanice SVT informovala, že 58 % mužů odsouzených ve Švédsku za znásilnění a pokusy o znásilnění v předchozích pěti letech se narodilo v zahraničí.

„Téměř třetina obyvatel Bruselu jsou již nyní muslimové,“ prohlásil Olivier Servais, sociolog z univerzity v Lovani. Muslimové by tam díky své vysoké porodnosti podle něj mohli tvořit většinu obyvatel "za takových patnáct až dvacet let." Od roku 2001 je nejoblíbenějším jménem pro novorozence v Bruselu jméno Mohamed. Čtvrti nejsou bezpečné pro Židy, homosexuály a ženy. V celém bruselském regionu tvoří Belgičané skutečného belgického původu pouze čtvrtinu populace, 39 % obyvatel zde má cizí kořeny a 35 % obyvatel jsou cizinci.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Brusel i premiér Petr Fiala ale přece tvrdí, že Evropská unie proti imigraci bojuje.

Opak je pravdou. Invaze nelegálních imigrantů do Evropy zesiluje. Nelegální imigrace do Evropské unie vzrostla v první polovině roku 2023 ve srovnání s loňským rokem o deset procent. Většina migrantů přijela do EU středomořskými trasami, informovala Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Od začátku roku do konce června nahlásil Frontex více než 132 tisíc pokusů o vstup na území Evropské unie mimo běžné hraniční přechody, což je o deset procent více než ve stejném období v roce 2022. Pohraniční agentura dále uvádí, že počet přechodů přes Středozemní moře vzrostl o více než třetinu a celkem až polovina nelegálních migrantů přijela do EU tudy.

Místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Jurečka plánuje, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. I premiér Fiala prohlásil, že naše země bude brzy splňovat kritéria pro přijetí jednotné evropské měny. A přijetí eura dlouhodobě podporuje i TOP 09. Můžeme podle vás takový návrh očekávat už v tomto volebním období, dokud funguje koaliční sto osmička?

Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Národní měna je základním a výsostným znakem státní suverenity. Bez vlastní národní měny stát svoji suverenitu ztrácí a nemůže provozovat nezávislou měnovou, rozpočtovou a hospodářskou politiku. Vzdát se české koruny a nahradit ji eurem by rovněž znamenalo připravit se o jeden ze základních nástrojů ekonomické politiky, kdy lze prostřednictvím kurzových změn vlastní měny vůči cizím měnám ovlivňovat základní makroekonomické ukazatele typu inflace či vnější obchodní a platební bilance.

Česká národní banka skrze posilování kurzu české koruny zabránila v poslední době ještě vyššímu růstu inflace, než který zde vinou Fialovy vlády máme. Vzdát se vlastní národní měny znamená být podřízeni Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem – a tudíž být i naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu.

Přijmout euro znamená i ručit za finanční závazky nejzadluženějších států eurozóny a EU. Hnutí SPD hájí českou korunu jakožto jedinou možnou naši národní měnu, což by mělo být i ústavně zakotveno a ministr Jurečka a potažmo celá vláda by měli podat demisi, protože nehájí naše národní zájmy.

Evropská komise zahájila s ČR řízení pro porušení unijního práva kvůli tomu, že naše země dostatečně včas nezavedla do právního řádu unijní pravidla vyplývající ze směrnic EU o tzv. předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny. Za každou tuto dosud neaplikovanou směrnici stanovila Evropská komise letos v dubnu vůči ČR sankci ve výši 45 milionů korun plus vysoké penále za každý další den, dokud tyto normy nebudou přijaty a nenabydou účinnosti. Co tedy má dělat český parlament, když je jeho případný nesouhlas trestán pokutami v desítkách milionů?

Podívejte se, jak nám všem zdražuje životy Green deal EU, který odsouhlasil jako premiér Andrej Babiš a nyní ho podporuje i Fialova vláda. Prudce zdražily energie, bydlení, potraviny, léky i auta. A další zdražování bude pokračovat.

Dle názoru SPD již skutečně nastal nejvyšší čas k přijetí ústavního zákona o všeobecném závazném referendu, ve kterém by se čeští občané mohli svobodně rozhodnout o tom, zda má ČR v EU zůstat, anebo z ní odejít a obnovit svou státní suverenitu ve všech oblastech. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách.