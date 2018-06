Václav Klaus mladší: Zeman je zvolen přímo, má pocit oprávnění dělat svou politiku. Milada Horáková? Ta s vládou nesouvisí. K předsedovi ODS Fialovi nemám komentář

Jaký je váš pohled na vznik vlády? Očekával jste, že táhnoucí se vyjednávání dopadnou takto, tedy ANO, ČSSD s podporou komunistů?

Nazval jsem to vládou, která vzniká ze zoufalství. Ta zoufalství jsou tři. Pomalu se blíží další volby, čili vítěz těch předchozích voleb Andrej Babiš zoufale potřeboval nějakou většinu sestavit, aby nevypadal neschopně. Druhé zoufalství je sociální demokracie, která upadla do bezvýznamnosti a vládní angažmá jí dá možnost se aspoň zviditelnit, čili jejich situace by byla nezáviděníhodná a ve Sněmovně by nikoho nezajímalo zoufalství druhých. A třetí: pro polistopadovou garnituru komunistů jde také o poslední šanci, protože mladší generaci levičáků jim odvede z jedné strany Dominik Feri a z druhé strany Piráti. Takže pro ně to také byla poslední šance dotknout se nějaké moci.

Z těchto tří zoufalství vznikla vláda a žádné další strany nechtěly vládnout. Ale nechci se jako člen ODS pouštět do toho, proč některé strany nechtějí vládnout a co si od toho slibují. Čili stávající vláda by se na to musela dívat očima občanů, co jim přinese. Bude to vláda nalevo, to znamená očekávat majetkové přiznání každých čtrnáct dní, další regulace a další kontroly, další šikanování živnostníků a lidí, kteří jsou schopni se postarat sami o sebe jako svobodní občané. To bude ten výsledek. Bude to výsledek vyhánění těch nejlepších lidí ze škol, kteří v režimu zavedeném paní Valachovu nic moc asi nezmění, a to není nic, z čeho by se člověk mohl radovat nebo to považovat za politicky dobré. Jestli na tom nějaká politická stran vytěží dvě procenta, není už tak velký rozdíl, protože tato vláda bude další tři roky vládnout této zemi.

Berete jako ironii života, že jmenování vlády podporované komunisty padlo na den, který souvisí s Miladou Horákovou?

To s tím nijak nesouvisí. Každý den najdeme odkaz na desítky zavražděných lidí za protektorátu i za komunismu.

Sestavování vlády v sobě mělo problém v osobě europoslance Miroslava Pocheho. Proč na něm sociální demokracie tolik trvá?

Poche je vlivný zákulisní hráč pražské sociální demokracie a byl klíčový pro to, aby se Jan Hamáček stal předsedou ČSSD. Tak se logicky díky tomu snaží dostat do vlády, takhle politika funguje. Proto na tom ČSSD zásadně trvala. Napsal jsem už v pondělí (pro Novinky.cz, pozn.red.), že jde o vládu bez obsahu, jako u krajských koalic, které nevznikají z ideových programů, ale pouze jak hlasy matematicky vychází. Vládní koalice jak matematicky vychází, tak i dýchá a díky tomu se nehádají o programu a jediné, co je zastaví, jsou osobní animozity. Tím jsme na rybníčku, jak říkáme, pražských koalic, což je samozřejmě špatně.

Platí to i v případě Miloše Zemana, o němž jsem v několika rozhovorech slyšela, že se vlastně záměrně stal jedním z hlavní aktérů sestavování vlády, i když by se měl držet v pozadí?

Já jsem zásadně proti přímé volbě prezidenta, kterou spousta stran populisticky – i včetně těch, které se nyní považují za demokratické – na nátlak ulice nebo na nějaký nátlak médií schválila. Přímou volbu, a to dvakrát, vyhrál Miloš Zeman. Samozřejmě mandát takového prezidenta zvoleného občany je daleko silnější, než byl mandát prezidenta v minulosti, takže má logicky pocit oprávnění přispět k točení kormidla moci v zemi. Musejí si to rozmyslet a stydět se ti, kteří přímou volbu prezidenta spustili. To je logické. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak také hraje svoji mocenskou politiku. To je důsledek přímé volby prezidenta.

Jak hodnotíte reálnost slibů daných vládou?

To se nedá brát vážně. Myslím, když se podíváme i na minulou vládu, jaké sliby máte na mysli?

Slibují přidat důchodcům, matkám samoživitelkám, zároveň snížit daně...

... to je volební program, jak jsme ho četli už čtyřicet let zpátky, když jsme byli mladí. Každá strana podpoří maminky s dětmi a staré lidi, to napíše každý za pět minut. Mě by zajímalo, jak konkrétně to chtějí udělat, jestli zvýší státní dluh ještě sedmkrát? Nějak se k těm příjmům musí dostat.

Pojďme k Evropské unii. S jakými pocity sledujete rakouského kancléře Sebastiana Kurze a jeho politické konání? Ať už jde o protiimigrační politiku, jako je rušení mešit a podobně, ale také prohlásil, že pro rakouské předsednictví Evropské unii je boj proti nelegální migraci hlavní prioritou?

Politika Merkelové, Macrona, Junckera a dalších eurohujerů z hlediska migrace zkrachovala. To si čím dál větší část Evropy i západní Evropa uvědomuje a důsledkem jsou voleni lidé trošku jiných názorů, kteří se to zoufale snaží řešit.

Těch věcí je více, Italové odmítli přijmout lodě s nelegálními migranty, v Maďarsku rovněž sílí odpor. Znamená to začátek politického konce Angely Merkelové?

Tak začátek politického konce Angely Merkelové by musel začít v Německu, neznám poslední průzkum veřejného mínění. Její hysterické vyjádření namířené proti České republice a česko–německým dějinám svědčí o tom, že jistou nervozitu pociťuje, ale nejsem expert na německou politiku, abych věděl, kolik poslanců si to myslí v německém Bundestagu, to nedokážu říct a nesouvisí to přímo s Rakouskem, Maďarskem a dalšími zeměmi.

Když jste na to narazil, jak tedy hodnotit výrok Merkelové o tom, že pro poválečný odsun Němců z regionu střední a východní Evropy do Německa neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění?

Je to zatím nejostřejší výrok nejvyššího německého představitele. Od nejvyššího německého představitele jde o výrok zaprvé nehorázný, zadruhé zdaleka nejostřejší, který jde proti duchu česko–německé deklarace, a od války jsme nic takového neslyšeli. Skutečně to říká nejvyšší německý představitel, čili je potřeba to brát vážně a zaměřit se na to, že česká politická reprezentace nereagovala. Včera byli ve Sněmovně pro zařazení bodu poslanci SPD, komunisté, kteří to navrhli, a čtyři poslanci ODS včetně mě. Jinak tam většina nebyla a ostatním to, zdá se, vyhovuje.

Právě, že ty česko–německé vztahy od té doby nejsou zrovna ideální, postupně jsme se snažili je narovnat. Jaký vliv ten její výrok na vzájemné vztahy může mít?

Němcům podle mne nikdo nepřipomíná, že vyhnali tři sta tisíc lidí ze Sudet v roce 1938 a spoustu jich povraždili, povraždili četníky, mučili ženy a podobně. To jsou věci k sudetským Němcům. Tohle česká strana nedělá a neotevírá už příliš otázky minulosti do vzájemných vztahů, kdežto ze strany německé kancléřky toto nastalo, protože její výrok je nepřijatelný. Odsun byl důsledek druhé světové války, důsledek zločinů, kterých se tady německá menšina a její německá armáda i policie dopouštěla, a je to rozhodnutí velmoci, které neudělalo Československo samo. Čili tvrdit, že neexistuje ospravedlnění a důvod, je lež a útok na Českou republiku, protože kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost.

ODS v současnosti sílí. Je to podle vás důkaz, že se daří voliče ODS přesvědčit o tom, že sliby „bude líp, zařídíme to“ a další neurčitá hesla nejsou pro zemi tím pravým?

Jaká strana sílí a nesílí, se vždy rozhoduje u voleb. Čili až se sečtou volební hlasy, můžeme si popovídat, kdo zesílil a kdo zeslabil.

Mluví se také o tom, zda není Občanská demokratická strana názorově trochu rozkročená, s odkazem na odlišné názory vás a předsedy Fialy. Škodí, nebo naopak pomáhají odlišné názory politické straně?

Nemám k panu Fialovi a k rozkročenosti žádný komentář. Až ho budu mít, tak ho médiím sdělím.

autor: Zuzana Koulová