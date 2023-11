Václav Krása: Na Ukrajině že se bojuje za naši svobodu?! Tu si musíme uhájit sami tady doma!

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Dnes nejde o změnu systému, ale jde o změnu provádění politiky. Jde o to, aby našimi prioritami byly národní zájmy, a nikoliv zájmy EU, Green Dealu, oligarchů, Ukrajiny a dalších,“ říká k pondělní stávce Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Zhodnotil 34 porevolučních let a dostal se i k letošním oslavám revoluce. V souvislosti s „nákupním“ videem Petra Fialy padlo jméno Milouše Jakeše. Nevynechal ani ceny elektřiny a potravin. „Obchodní řetězce se u nás chovají jak na dobytém území,“ říká. Na závěr rozebral migrační politiku nejen západních států.

V minulých dnech jsme si připomněli výročí sametové revoluce. Vy jste se k tomu vyjádřil na svém svém facebookovém profilu. Uvedl jste, že toho, jak Vám revoluce změnila život, nijak nelitujete, ale že horší je, kam jsme za těch 34 let došli. Takže kam, podle Vás?

Pro mě znamenal už celý podzim, vlastně i léto osmdesátého devátého, velké očekávání. Nebyl jsem žádný disident, ale měl jsem kontakt na některé skupiny, třeba Společnost za veselejší současnost, podepsal jsem Několik vět, a nám, co jsme trochu sledovali dění ve společnosti, bylo jasné, zvláště s ohledem na dění v okolních státech, že komunismus musí i u nás už brzy padnout. O přípravách na studentskou demonstraci 17. listopadu jsem měl informace a věděl jsem, že se tam chystá mnoho lidí, kteří nebyli organizováni a očekávalo, že se něco stane. Pochodu jsem se samozřejmě, vzhledem k postižení, nemohl účastnit. Hned po 17. listopadu jsem se zapojil do dění na okresní úrovni, až jsem se dostal do politiky. Byla to nádherná euforická doba. Těch 34 let je strašně dlouhá doba od nadšení, že si chvíli utáhneme opasky, přes proměnu společnosti, ekonomiky, až upadnutí do dnešního marasmu a bezčasí. Dnešní politici jsou pouze stíny těch politiků, kteří vedli společnost v době zásadních strukturálních změn. Samozřejmě, že i tehdy byli takoví, kteří mysleli jen na svůj prospěch, ale troufnu si tvrdit, že jich bylo málo. Dostali jsme se do doby, kdy politici myslí jen na sebe, aby se udrželi, a aby si zabezpečili svoji budoucnost, jsou ochotni ustoupit od svého přesvědčení, když si myslí, že to bude pro ně prospěšné. Už se zase otáčíme, když něco kritizujeme, zda nás nemůže někdo slyšet. Dostali jsme se do vleku Green Deal a genderové ideologie, která ničí společnost a destruuje hospodářství. K tomu si připočtěme obrovskou byrokracii, která chrlí jedno nařízení za druhým, které nám určují, jak máme žít, jak měnit svoje návyky apod. K tomu si přidejme diletantství a jsme v dnešním marasmu a bídě.

Fotogalerie: - Připomínka 17. listopadu

Co říci k samotným letošním oslavám a také k projevům politiků?

Asi bych tuto otázku rozdělil. Ti, kterým je padesát a více a zažili reálný socialismus, určitě jdou zapálit svíčku s přesvědčením, že tehdy jsme provedli zásadní změnu a zbavili jsme se zločinného systému. Pokud jde o některé politiky, řeknu to takto. Neumím si představit, že kdybych sloužil bývalému režimu tak jako někteří, že bych dokázal dát kytici na Národní třídě, a ještě mluvil o statečných studentech. Druhou věcí je, že někteří, ti nejvyšší, nezapomněli proplést 17. listopad s Ukrajinou, kde se prý bojuje za naši svobodu. To přeci není pravda. Naši svobodu a demokracii si musíme uhájit sami, tady doma, v naší zemi.

Na pondělí je naplánovaná stávka, která připadá, stejně jako generální stávka v roce 1989, na 27. listopadu. Je tady podle Vás nějaká podobnost? V náladě ve společnosti a podobně?

Myslím si, že tyto dvě demonstrace, byť datum nabádá ke srovnávání, jsou zcela odlišné a nesrovnatelné. V roce 1989 šlo o zásadní změnu politického systému a národ řekl jasně, že odmítá vládu komunistů, že chce žít svobodně v demokracii a rozvíjet schopnosti jednotlivých lidí. Dnes nejde o změnu systému, ale jde o změnu provádění politiky. Jde o to, aby našimi prioritami byly národní zájmy, a nikoliv zájmy EU, Green Dealu, oligarchů, Ukrajiny a dalších. Je zcela nevysvětlitelné, že máme dražší zboží než v Německu, kde je podstatně vyšší příjmová hladina občanů, je nevysvětlitelné, proč máme téměř nejdražší energie a takto bych mohl pokračovat dlouho. Myslím si, že většina lidí, kteří se do protestů zapojí, nechce, abychom i nadále zásadně upřednostnili vojenské výdaje proti výdajům na vzdělávání, zdravotnictví, sociální politiku či výstavbu infrastruktury. Jde tedy o současnou garnituru politiků, kteří dosud neprokazují schopnosti vést národ směrem, kterým si přeje většina občanů.

Opravdu velkou „odezvu“ vyvolalo video z nakupování premiéra Fialy v Německu, kde premiér zjistil, že jsou levnější potraviny….

Těžko se mi k tomu něco říká. Většina z nás mnohokrát viděla video s M. Jakešem. Když jsem viděl video s předsedou vlády P. Fialou, bylo mi smutno, protože jsme ve světě zase k smíchu. Ukázalo se, že ne každý profesor může vést národ.

Když jsme u cen potravin, nedávno jsme se dozvěděli, že opět vzroste cena elektřiny. Co říci na to, že máme jedny z nejdražších energií ze států EU?

Podívejme se i do zahraničí. Co říci k tomu, co se nedávno odehrálo v Izraeli a následně k tomu, co se děje v Palestině?

Nejsem expertem na zahraniční politiku. To, co se stalo 7. října, bylo brutální, nepřijatelné a musí být potrestáno. To však neznamená, že naše ministryně války se musí hned halit do izraelské vlajky a kupovat od Izraele rakety. To byl jeden z projevů diletantství členů dnešní vlády. Domnívám se, že Palestinci celou operaci velmi dobře naplánovali, aby donutili Izrael k obrovské odvetě s tím, že masakr Palestinců povede k zapojení dalších zemí Blízkého východu do války. Zatím, zaplať Pán Bůh, k tomu tak docela nedošlo, ale přesto si myslím, že je to potenciálně největší nebezpečí pro mír ve světě. Obávám se, že Palestina bude ještě dlouho velkým nebezpečím.

Ve světě, a to i v západních státech, přibývá útoků proti Židům. Například v Římě někdo nedávno poničil jejich památník, hořelo také na židovském hřbitově ve Vídni. Na některých budovách například v Německu se objevila Davidova hvězda. Navíc se konají demonstrace na podporu Palestiny. V Německu na nich prý dokonce zazněly výzvy k vytvoření chalífátu. Kam až toto může zajít a jak tomu čelit?

Všimněte si, že se jedná vesměs o státy s koloniální minulostí. Ony už z dob koloniálních měly ve svých domovských zemích určitý počet lidí ze svých kolonií. V šedesátých letech po emancipaci kolonií přišlo do původních koloniálních zemí poměrně mnoho lidí za prací. Jenže druhá a třetí generace těchto pracovníků již nechce takto pracovat, chce si užívat a radikalizuje se. A k tomu přišla obrovská vlna migrantů, nejprve ze zemí postižených válkou a nyní to je organizovaná migrace za lepším živobytím. Je to katastrofa a pro evropské státy největší nebezpečí. Antagonismus judaismu a islámu je trvalý, a tak je zcela logické, že v zemích s početnou migrací je antisemitismus na vzestupu. Kam až to může dojít, lze těžko odhadnout. Tyto státy se musí vzchopit, nastolit řád a zabránit možným pogromům.

Fotogalerie: - Za Palestinu na Václaváku

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

V souvislosti s tou předchozí otázkou, jak hodnotit migrační politiku například Německa, ale třeba také Francie a dalších západních států?

To, co se děje v západních zemích, je zločin a občané těchto zemí by měli politiky, kteří dovolili tak obrovský růst přistěhovalectví, odvolat a měli by se za svoje selhání zodpovídat. Je to obrovské nebezpečí. Migranti používají islám jako bič proti původním obyvatelům, zneužívají postuláty lidských práv, abychom se o ně postarali. Právě hypertrofie lidských práv způsobila paralyzaci jednotlivých států proti přílivu migrantů, který je organizován. Přímořské státy měly hned od počátku exodu migrantů organizovat jejich nepřijetí na pevnině a vracet je zpět. To se nestalo a obávám se, že pro další roky máme zaděláno na velký problém. Až se migranti naučí politicky organizovat, může se stát, že původní obyvatelé se postupně stanou druhořadými občany. Samozřejmě, že migrační vlna ohrožuje i nás. Obávám se, že současní politici nakonec budou souhlasit s přerozdělováním migrantů, nebo s platbami za ně. Tomu tlaku musíme odolat, třeba občanskou neposlušností!

