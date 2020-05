Vadim Petrov: Špion s kufrem? Za troubu je Respekt. Hrozba to je, ale jinak. A Novotný? Tam vidím toto srovnání

ROZHOVOR Českem lomcuje kauza ruského agenta s ricinem. Problémem je nedostatek konkrétních informací. „Můžete věřit BIS a poslancům, kteří mluví o reálné hrozbě, nebo můžete převzít názor prezidenta, skepsi odborníků a kritiků, kteří si z agenta s kufrem dělají legraci,“ říká člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov, podle kterého je nutné sledovat spíše to, kdo na celé kauze může vydělat. Oněm třem dotčeným politikům každopádně podle Petrova hrozí skutečné nebezpečí. Mediální expert se vrací také k blamáži, kterou kanálu CNN Prima News přinesla konfrontace jeho moderátorky Dobiášové s Jaroslavem Tvrdíkem. „Paní redaktorka byla vychovaná na ČT v pořadu 168 hodin,“ uštědřil Petrov jednou větou políček dvěma různým stanicím.

Jako fotku jsme použili váš portrét s rouškou. Co si vůbec o nošení roušek myslíte?

Rouška je u nás symbol. Vzpomeňte si, jak zpočátku nejsledovanější zpravodajství v České televizi roušku zvolilo jako nejdůležitější aspekt, jak zvládnout pandemii. Kdo může za jejich nedostatek, čí hlava má padnout, kdo na jejich dovozu z Číny vydělal… téma roušek bylo tak intenzivní, že rouška začala žít samostatným životem. Je to symbol naší podřízenosti Číně, boje novinářů s vládou a její neschopnosti je zajistit… to téma bylo tak silné, že lidé uvěřili tomu, že bez roušek umřeme, a začali šít roušky sami. Rouška je demonstrace aktivního boje s koronavirem. Kdo nešil roušky, nebyl dobrý Čech. Dokonce mám podezření, že v krizovém štábu vyhodnotili roušku jako symbol zdraví – její nošení pomine, až nad koronavirem zvítězíme. Tehdy bude zase dobře. Je to už psychologická záležitost.

Plošné testování na protilátky nemoci COVID-19 ukázalo, že promořenost je v řádech pouhých jednotek promile, tzn. nikdo se s nemocí v podstatě nesetkal. Je to překvapení? A je to dobrá vizitka pro vládu?

Je to dobrá vizitka pro vládu, že zastavila šíření viru. To je ta dobrá zpráva. Jenže ten virus tady s námi zůstane, ale přitom musíme normálně fungovat. Z tohoto pohledu je nízká promořenost špatná zpráva. Nemáme obranné látky, a když se vrátíme k běžnému stavu, situace se může opakovat. Ale víme, jak šlápnout na brzdu, kdyby se koronavirus měl vymknout z ruky.

Do výjimečného stavu nám zasáhla kauza ricin. Podle článku Lidových novin varoval kontrarozvědku anonym. Je to podle vás důvod začít o celém příběhu agenta s jedem pochybovat?

Protože žádné potvrzené informace nejsou, můžete si vybrat sám, jak tomu rozumět. Můžete věřit BIS a poslancům, kteří mluví o reálné hrozbě, nebo můžete převzít názor prezidenta, skepsi odborníků a kritiků, kteří si z agenta s kufrem dělají legraci. Vyberete si podle vlastních preferencí.

K velkému odhalení došel investigativec Janek Kroupa. Ve svém pátrání se zaměřil na Andreje Viktoroviče K. Muže, jenž je prý tím, kdo měl do Česka přivézt jed ricin, konfrontoval. Prý do Prahy skutečně přicestoval s kufrem, což by mělo potvrdit verzi týdeníku Respekt. Jak se k této informaci stavíte vy, má nějakou hodnotu? Má smysl jásat nad zjištěním, že diplomat cestuje s kufrem?

Jediné, co je na té kauze nepopiratelný fakt, je, že těm třem stát přidělil policejní ochranu.

Takže si myslíte, že ji potřebují?

Když policejní prezident dostane zprávu od BIS, že někdo může usilovat třem politikům o život a poslanci bezpečnostního výboru zprávu BIS podpoří, těžko může dělat něco jiného.

Vedení BIS podalo kvůli úniku informací trestní oznámení. Ukazuje to podle vás na to, že je celá kauza skutečná? A pokud měl novinář Kundra skutečně svůj cenný zdroj mezi Rusy, nepřišel o něj tím, že věc „propálil“ široké veřejnosti?

Musíme si položit otázku, kdo na té kauze mohl vydělat. Určitě posloužil k protiruským náladám, na druhou stranu Rusům se nesmí sáhnout na zásluhy z druhé světové války, a když se teď vytvoří zdání, že si to jakýsi politik dovolil a teď se smaží strachy, spousta lidí, a nejen v Rusku, si řekne, patří mu to. Někde mezi tím je člověk jako já, který není ani proti Rusku, ani pro něj a mně ten příběh s kufříkem s lahvičkou prudkého jedu přijde tak hloupý, že se kloním k názoru, že za troubu je hlavně ten novinář.



Myslíte si, že bylo hlavním cílem vystrašit ty tři lidi? Nebo hrozí skutečné nebezpečí?

Myslím si, že hrozí reálné nebezpečí. Když vypustíte takového džina z láhve, může se najít blázen, kterého to bude inspirovat. Bůhví, jak to celé vzniklo, ale ty spekulace už podle mě opravdu vytvořily reálnou hrozbu.

V té souvislosti se zeptám na nového hráče na trhu. Co si myslíte o CNN Prima News a jejím startu? Má šanci uspět a zaujmout diváka?

Přestal jsem sledovat zpravodajství ČT a dívám se na CNN Prima News a pak přepnu na TV Nova. Musím říct, že se mi ulevilo, ne snad, že bych si myslel, že ty dvě televize jsou objektivnější, ale nedráždí mě ta povýšená tendence ČT nás vychovávat. Ty dvě ostatní televize tak nějak pokrývají jen události. Někdy více profesionálně, někdy méně. Necítím tam záměr mě ideologicky vést. Doufám, že CNN Prima News vydrží.

Začátek nové stanice provázel tvrdý střet reportérky Markéty Dobiášové se šéfem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslavem Tvrdíkem ohledně nákupu zdravotnických pomůcek v Číně. I podle pravicových komentátorů měl v debatě navrch Tvrdík. Sledoval jste debatu také? Co si o problému zdravotnických nákupů myslíte?

Paní redaktorka byla vychovaná na ČT v pořadu 168 hodin. Jenže nebyla připravená, tedy kromě toho, že bude útočit, ale neuměla své postoje obhájit a argumenty věcně doložit. Tvrdík ji trhal na kousky. Nerozuměl jsem roli Pavlíny Wolfové, která se také debaty účastnila, prý jako moderátorka. Rozuměl bych tomu, že má dva kontroverzní hosty držet v rámci nějakých pravidel a vlastního scénáře, ona ale jen přihlížela a měřila čas.

Minulý týden jsme sledovali vystoupení Pavla Novotného (ODS) na TV Barrandov. V rámci politické debaty Novotný opakovaně urážel své oponenty Foldynu (SPD) a Luzara (KSČM), např. oslovením typu „koště“, „kolaborante“ či „bolševiku“. Zároveň jim tykal. Novotného musel umravňovat i moderátor Jaromír Soukup. Zavádějí se tu do politického diskurzu nové postupy?

Vzpomeňte si na Kotel nebo Máte slovo M. Jílkové, někdy se tomu už i blíží Otázky Václava Moravce – ne vulgaritou, ale demagogií, neschopností a nezájmem se poslouchat, sledováním jen vlastních scénářů, vítězí ten, kdo druhého dostane na lopatky… o debatu nejde. Jde hlavně o ten střet. Novotný z toho udělal hospodskou čtyřku.

Lze tyto věci omluvit tím, že Novotný je prostě šoumen a patří to k němu?

Novotný je starosta, člen nejsilnější opoziční strany, ještě dlouho se o něm mluví, když se někde zjeví. Je na každém, jestli si takovýto styl do života pustí, nebo ne, já to nedělám. Myslím si, že se tak lidé k sobě chovat nemají.

Co působení Pavla Novotného v české politice vypovídá o jejím současném stavu?

Nezobecňoval bych to, vzpomeňte na Sládka, je to otázka persony, která se zrovna objeví. Je obvyklé, že se občas politici v parlamentu poperou. My jsme na tom ještě dobře.

Novotný před nedávnem ohlásil, že se pokusí dostat do Sněmovny. Může se mu to podle vás podařit? A jak by Sněmovně prospěl?

Když to vezmu z té pozitivní stránky, může sehrát roli „enfant terrible“ a občas vidět pravdu jako dítě z pohádky Císařovy nové šaty. Z definice je enfant terrible, které ostatní uráží, říká věci, které se nehodí, nelíbí, provokují. Vyhledává skandály, způsobuje trapné situace. Pokud máte takové dítě doma, musíte mít s ním svatou trpělivost. Ten, kdo mluví slušně, neprovokuje, mluví kultivovaným hlasem, může lhát, jako když tiskne, kdežto „hrozné dítě“, které vykřikuje, uráží, šokuje – může mít často pravdu. Tedy, pokud se mu podaří zformulovat myšlenku, která nemá jiný a jediný cíl, než urazit nebo vyprovokovat protistranu, a s tím má Pavel Novotný problém. Myslím si, že jeho fanklub ze sociálních sítí nestačí na volbu do Sněmovny. Přece jen jsme většinově tradiční společnost, která dbá na formu víc než na obsah. Radši pokryteckou lež v kravatě než pravdu s holou zadnicí.

