Vadim Petrov o Fialově pytli neschopných blech. V některých ministrech vidí opravdovou hrozbu pro zemi

Vládě je často vytýkáno, jakým způsobem s občany komunikuje. Co na to říkáte vy jako někdejší mluvčí premiéra Klause a člověk, který se v oblasti politické komunikace pohybuje přes třicet let?

Komunikace Fialovy vlády je problém, jako její vládnutí. Vládnutí jí vyčítat nechci, ale když ten pytel blech, plný nekompetentních lidí, neumí vládnout, alespoň kdyby vláda dělala dobře PR. Určitě by pak dojem z jejího vládnutí byl lepší.

V úterý večer dopadla na farmu na východě Polska raketa, která zabila dva lidi. Český twitter i další sociální sítě celou noc nabádaly k co nejostřejší reakci proti Rusku, které bylo z útoku obviňováno – jenže ráno přišla z USA oficiální informace, že se nejspíš jednalo o raketu ukrajinskou. Překvapilo vás, jako člověka zabývajícího se komunikací, co se kolem této kauzy na českých sociálních sítích odehrálo?

Ano. Bohužel mě to překvapilo – myslel jsem, že vrcholní politici dokážou uřídit své lidi, kteří jim píšou posty na sociální sítě. Když jim notabene na ně dáváme peníze. A to jsem shovívavý... nepředpokládám totiž, že si je politici píšou sami.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v úterý večer tweetoval, že se jednalo o „ruské rakety“, okamžitě to všichni vzali vážně, jako prohlášení šéfa diplomacie. Pak ale svůj tweet smazal. Co byste jako bývalý tiskový mluvčí vlády řekl ministrovi, který komunikuje takovým způsobem, že pak musí svá slova mazat?

Tak, pan Lipavský především ministrem zahraničních věcí být nemá, premiér Fiala ho jmenoval stejně jako třeba paní Langšádlovou, aby udržel koalici a parlamentní většinu. Můžete namítat, že Lipavský dělá ostudu... nemyslím si to; zahraniční politici a diplomaté důvody, proč je ministrem, přečíst dokážou. Na zahraniční politiku má Petr Fiala Mikuláše Beka, Tomáše Pojara…. A především ji dělá sám. Podle mého příliš, na úkor té domácí.

Z trochu jiného pohledu. Pirátská strana, jejímž je ministr Lipavský členem, je ideově zastáncem maximální transparentnosti. Není trochu zvláštní, že právě její ministr sahá k takovým krokům, jako je mazání tweetů? Připomeňme, že jiní lidé, kteří se během noci z úterka na středu ke kauze vyjádřili, k takovému kroku nesáhli…

Ani u Pirátů nejsou všichni nekompetentní, jako je jejich ministr zahraničí. Když už se jejich ministr tak neuvěřitelně hloupě vyjadřuje, je lepší to smazat, než se v tom dál patlat a snažit se to vysvětlit.

Zatímco ministryně obrany Jana Černochová (ODS) rovněž zaručeně tvrdila, že se jedná o ruský útok, náčelník generálního štábu Armády ČR generál Řehka uvedl pouze to, že na Polsko dopadla raketa a že všechno další armáda zjišťuje. Co na tento rozdíl v komunikaci obou nejvyšších představitelů naší obrany říci?

Generál Řehka je profesionál a ví co dělá, a ví, co nekompetentní výroky mohou napáchat. Paní ministryně obrany je opravdové neštěstí. Jestli je pan Lipavský jen směšný, chování paní Černochové v pozici ministryně obrany už je vyloženě pro naši zemi hrozbou.

Když odhlédneme od této aktuální kauzy... Co říkáte na způsob komunikace premiéra Petra Fialy (ODS)? Z jedné strany je oceňován za serióznost a uvážlivost; z druhé strany ale zaznívá, že zejména jeho předvídatelná a nepřirozená řeč těla a oblíbená fráze o vysílání signálů se už staly svou vlastní parodií.

Já se vlastně celý život zabývám tím, jak se vyjádřit, aby to, co někdo říká, napíše, natočí atd., vzbudilo nějakou pozornost a aby vyvolalo zájem publika. Pokud to budete dělat přes negaci a konfrontaci, je to snadné; pokud to chcete dělat přes osobní charisma a přes nějaký pozitivní výkon, je to těžší. Tam bych sázel na maximální přirozenost, což imagemakeři pana premiéra dobrušují umělými prostředky, jako jsou nepřirozená gesta, a o dalších nebudu spekulovat.

Tahle jeho odborná „image“ nadstavba je směšná, takový ten americký styl, ale třeba se to někomu líbí. Určitě se to líbí samotnému panu premiérovi.

Premiér Fiala na rozdíl od svého předchůdce, který komentoval vše, o řadě věcí mlčí. Podle některých i tam, kde by mlčet neměl. Co je podle vás vhodnější mediální strategie pro předsedu vlády?

Dobrý postřeh. Věci se mají vysvětlovat a přebírat, v případě vlády, za ně premiérem odpovědnost. Ale uznávám, že v kontextu nesourodé a neřiditelné vlády s nekompetentními ministry, je Fialovo rozhodnutí, řadu věcí vymlčet, spíše moudré.

Dalším členem vlády, kterému je vytýkáno, jakým způsobem komunikuje, je ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). Zejména zaujal jeho výrok „já těm velkým radím, ať se tváří jako malí a střední“, který podle některých byl v podstatě nebádáním k trestnému činu zneužití dotací. Neukazuje se právě v případě ministra Síkely, že člověku který přijde do ministerské funkce bez jakékoliv předchozí politické průpravy, chybí právě důležité zkušenosti v komunikaci s občany a s odbornou veřejností?

Taky se to dá poměrně rychle naučit. Pan ministr možná sám neví, že to neumí, a jeho tým je společně s ním spokojený.

Poslední věc na kterou se chci zeptat, je nedávná kauza kolem „windfall tax“; když dva koaliční politici ohlásili, že bude platit už letos, trhy zareagovaly propadem – a pak ministr financí jejich prohlášení dementoval. Škoda byla vyčíslena na třicet miliard korun. Dovedete si představit, že by takový komunikační chaos nastal ve vládě Václava Klause, pro kterého jste pracoval?

Hm... ale to je důsledek toho, že vládní věci neřídí premiér, ale nějaká koaliční rada, kde, když se dohodnou, mají účastníci pocit, že s tím mohou jít ven. Té kauze rozumím tak, že nějací spekulanti „nevydělali“ třicet miliard, ale že se to ČEZu ani občanů ČR nijak nedotklo. Dotklo se to reputace vlády, ale její obdivovatelé to tak neberou; a ti co by ji rádi viděli v propadlišti dějin, si jen můžou udělat další uzel na kapesníku a vzpomenout si na to v příštích parlamentních volbách.

